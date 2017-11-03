Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-11-03

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3 NOVEMBER (FRI)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), STOKES LEGACY JAZZ ORCHESTRA

CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org

 
3 NOVEMBER (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
3 NOVEMBER (FRI)

 

 

 7PM

OFFERING

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA QUARTET: HOWIE SMITH(SAX), JACKIE WARREN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), JIM RUPP(DRUMS)

JOHN KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, 25200 LORAIN, N OLMSTED 440‑777‑3744 www.johnknoxpc.org

 
3-4 NOVEMBER (FRI-SAT)

 

 

 8,10PM

ADMISSION

 

 ALEX BUGNON(KEYBOARDS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
4-5 NOVEMBER (SAT-SUN)

 

 SA 5PM

SU 6:30PM

ADMISSION

 

 “KING OF JAZZ” (1930, JOHN MURRAY ANDERSON): PAUL WHITEMAN, BING CROSBY

CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ERIC GOULD(PIANO) TRIO: LEON LEE DORSEY(BASS), YORON ISRAEL(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BOB BALDWIN(PIANO) TRIO: JOHN C HALL JR(BASS), POOGIE BELL(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MICHAEL AUSTIN(SAX) PROJECT

AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
5 NOVEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 NICOLE HENRY(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
5 NOVEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 ALLISON AU(SAX) QUARTET: TODD PENTNEY(PIANO), JON MAHARAJ(BASS), FABIO RAGNELLI(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
5 NOVEMBER (SUN)

 

 

 7PM

DONATION

 

 ABC JAZZ TRIO: AIDAN PLANK(BASS), BRAD WAGNER(SAX), CARMEN CASTALDI(DRUMS)

CLEVELAND BUDDHIST TEMPLE, 1573 E 214TH, EUCLID 216‑692‑1509 www.clevelandbuddhisttemple.com

 
7 NOVEMBER (TUE)

 

 

 3:30PM

FREE

 

 MASTERCLASS: PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)

CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800 371 0178 www.oberlin.edu

 
8 NOVEMBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 SCOTTISH JAZZ TRIO: EVAN STEVENSON(PIANO), KONRAD WISZNIEWSKI(SAX), DOUGLAS WHATES(BASS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
8 NOVEMBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 DAN WILSON(GUITAR) TRIO: JEFF GRUBBS(BASS), DAVE THROCKMORTON(DRUMS)

PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com

 
8-9 NOVEMBER (WED-THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “MODERN WARRIOR”: DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JAYMES POLING(NARRATOR)

TRI-C EAST MANDEL THEATER, 4250 RICHMOND, HIGHLAND HILLS facebook

 
8 NOVEMBER (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 HERB ALPERT(TRUMPET), LANI HALL(VOCAL)

KENT STAGE, 175 E MAIN, KENT 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

 
8 NOVEMBER (WED)

 

 

 8PM

FREE

 

 PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)

BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

 
9 NOVEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CELEBRATE THE LIFE OF KYLE BRAUN”: JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 RUTH NAOMI FLOYD(VOCAL)

BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑935‑1431 www.oberlin.edu

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA

MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

 
10-11 NOVEMBER (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSIONS 6 MSTRCL

 

 MANUEL VALERA(PIANO) TRIO

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
11 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 KAMASI WASHINGTON(SAX)

CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com

 
11 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 SHARON RAE NORTH(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
12 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 HIP TO THAT

HUDSON LIBRARY & HISTORICAL SOCIETY, 96 LIBRARY 330‑653‑6658 www.hudsonlibrary.org

 
12 NOVEMBER (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO

STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com

 
13 NOVEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 US ARMY JAZZ AMBASSADORS

AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

 
14 NOVEMBER (TUE)

 

 

 7PM

DONATION

 

 PUERTO RICO BENEFIT CONCERT/JAM: BOBBY SELVAGGIO(SAX), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), OTHERS

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (UNICEF)

 
15-16 NOVEMBER (WE-TH)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 COUNT BASIE ORCHESTRA, BRIANNA THOMAS(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
15 NOVEMBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 KEVIN KLEMM(PIANO) QUARTET: NATHAN-PAUL DAVIS(SAX), MATT DERUBERTIS(BASS), HOLBROOK RILES III(DRUMS)

PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com

 
15 NOVEMBER (WED)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ AND STEEL BANDS

BRUSH PERFORMANCE HALL, ALLIANCE 800‑992‑6682 www.mountunion.edu

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

FREE

 CLINIC: DAVE STRYKER(GUITAR)

BLISS HALL ROOM 2222, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BRIAN NEWMAN(VOCAL,TRUMPET) QUINTET

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 KANDACE SPRINGS(VOCAL,PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 JOE MCBRIDE(PIANO,VOCAL) TRIO

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 CANCELLED

 

 DAVE STRYKER(GUITAR) – BLU JAZZ 330‑203‑1219

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF DUKE ELLINGTON”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MICHELLE LORDI(VOCAL), ORRIN EVANS(PIANO), JD ALLEN(SAX)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 RICHARD ELLIOT(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 “SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)

CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 HIP TO THAT

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 3PM

FREE

 

 BRADLEY SOWASH(PIANO)

FIRST EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, 423 WASHINGTON, LORAIN 440‑244‑6286 www.firstlutheranlorain.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 4PM

ADMISSION

 “A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 5PM

OFFERING

 

 AMANDA POWELL(VOCAL), HOWIE SMITH(SAX), THERON BROWN(PIANO), DAVE MORGAN(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS)

CHRIST PRESBYTERIAN CHURCH, 530 TUSCARAWAS W, CANTON 330‑456‑8113 www.cantotpcp.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 MICHELLE LORDI(VOCAL), ORRIN EVANS(PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
21 NOVEMBER (TUE)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
26 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
27 NOVEMBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
29 NOVEMBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
30 NOVEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JOE POLICASTRO(BASS) TRIO: DAVE MILLER(GUITAR), MIKEL AVERY(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLES I & ii

TINKHAM VEALE UNIVERSITY CENTER, 11038 BELLFLOWER, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30,9:30PM

ADMISSION

 

 NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

 
3 DECEMBER (SUN)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 BILL FRISELL(GUITAR), THOMAS MORGAN(BASS)

KENT STAGE, 175 E MAIN, KENT 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

 
4 DECEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
5 DECEMBER (TUE) 7PM

DONATION

 

 STANDARD TIME

WOOSTER UNITED METHODIST CHURCH, 243 N MARKET 330‑262‑5641 www.woosterumc.org

 
5 DECEMBER (TUE) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
6 DECEMBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
7 DECEMBER (THU)

 

 

 6PM

FREE

 

 SAVOY BIG BAND

STARK COUNTY DISTRICT LIBRARY PERRY SIPPO BRANCH, 5710 12TH NW, CANTON 330‑477‑8482 www.starklibrary.org

 
7 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BARBARA ROSENE(VOCAL), TOM ROBERTS(PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND

PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 JULIAN KIRSHNER(DRUMS)/GERRIT HATCHER(SAX), KIMBERLY SUTTON(CELLO)/ANDREW SCOTT YOUNG(BASS)

STULL RECITAL HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 214‑949‑2345 www.oberlin.edu

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 KNEEBODY: SHANE ENDSLEY(TRUMPET), BEN WENDEL(SAX), ADAM BENJAMIN(KEYBOARDS), KAVEH RASTEGAR(BASS), NATE WOOD(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
10 DECEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 BENNY BENACK(TRUMPET,VOCAL) QUINTET: BENNY BENACK JR(SAX), TAKESHI OHBAYASHI(PIANO), ALEX CLAFFY(BASS), JOE PERI(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
12 DECEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
13 DECEMBER (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 SCOTT TIXIER(VIOLIN), WALTER KEMP(PIANO) 3OH

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
16 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DEREK DICENZO(GUITAR), TONY MCCLUNG(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
17 DECEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 DRUMPLAY

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
17 DECEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 MARCUS JOHNSON(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
23 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CURTIS TAYLOR(TRUMPET) QUARTET:THERON BROWN(PIANO), JORDAN MCBRIDE(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
23 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), LARRY WILLIS(PIANO) TRIO

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
7 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 NIGHT TERRORS

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
13 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 NEW BASICS BRASS BAND

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
21 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
21 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

 
27-28 JANUARY, 2018 (S-SU)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

 

 THE BAD PLUS: ORRIN EVANS(PIANO), REID ANDERSON(BASS), DAVID KING(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
27 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

 
27 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 ERIC DARIUS(SAX)/NICK COLIONNE(GUITAR)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
28 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

 
1 FEBRUARY, 2018 (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 HOT JAZZ 7

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA HTS BRANCH, 6206 PEARL 440‑884‑2313 www.cuyahogalibrary.org

 
3 FEBRUARY, 2018 (SAT)

 

 

 AFTERNUN

TBA

 

 HIGH SCHOOL ENSEMBLES

STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

(LCCC JAZZ FESTIVAL)

 
3 FEBRUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND, MIKE TOMARO(SAX)

STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

(LCCC JAZZ FESTIVAL)

 
8 FEBRUARY, 2018 (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 FEBRUARY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 FEBRUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

 
23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
24 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM

FREE

 

 US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 FEBRUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 MAL BARRON(REEDS) QUARTET: BOB VENTRE(GUITAR), JOHN MALLET(BASS), ALAN NEMETH(DRUMS)

CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

 
25 FEBRUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
3 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
10 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)

 

 

 7:30PM

TBA

 

 “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST, VICTOR PROVOST(STEEL PANS)

VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

 
15 MARCH, 2018 (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 “BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET

MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

 
16-18 MARCH, 2018 (FR-SU)

 

 

 VARIOUS

TBA

 LAKELAND JAZZ FESTIVAL

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
17 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, JEFFREY LINDBERG(CONDUCTOR), ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
6 APRIL, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL)

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com

 
14 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “JAZZ  MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
14 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF BENNY CARTER & COUNT BASIE”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

SPITZER CONFERENCE CENTER GRAND ROOM, LORAIN COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
14 APRIL, 2018 (SAT) TBA

ADMISSION

 

 “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)

TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
23 APRIL, 2018 (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 BRANFORD MARSALIS(SAX) QUARTET

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

 
29 APRIL, 2018 (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 “BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

 
11 MAY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
12 MAY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
28-30 JUNE, 2018 (THU-SAT)

 

 

 VARIOUS

TBA

 

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND

PLAYHOUSE SQUARE, CLEVELAND 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 11/3,10,17 JOHN PERRY
(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN… 12/29 NIA COVINGTON
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 11/3 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS……………. JOHN JSAXX WATKINS
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD…. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 11/3 HELEN WELCH
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/3 AHI-NAMA

11/10 MANUEL VALERA TRIO

11/17 KANDACE SPRINGS

11/24 HUBBS GROOVE/SARAHS GIRL/I MICHLLE

12/1 (NO JAZZ)

12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT

12/15 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEPTET

5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 11/3, 12/8 (NO JAZZ)

11/10 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

11/17 RED LIGHT ROXY

11/24, 1/5 (CLOSED)

12/1 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE

12/15 GLENN HOLMES QUARTET

12/22 AMANDA POWELL
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS……. 11/3 BLU MONSOON
CHICAGO’S, 1144 PROSPECT, CLEVELAND…………………….. 11/3,24 INDIGO JAZZ BAND
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 12/8 GRAPETOWN STRUTTERS

12/15 LADY DI/JUST JAZZ
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 11/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
HARD ROCK ROCKSINO, 10777 NORTHFIELD, NORTHFLD…. 11/3 SWING CITY BIG BAND
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. 12/15 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 12/8 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 11/3 FORECAST (1ST/MO)

11/10 RUSSELL THOMPSON/FREE AGT (2ND/MO)

11/17 (JAZZ) (3RD/MO)

11/24 FUNKYARD X (4TH/MO)
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/3 ALEX BUGNON

11/10 HORNS & THINGS

11/17 JOE MCBRIDE TRIO

11/24 FORECAST
OLD 97, 1503 KENMORE, AKRON………………………………….. 11/10 JAZZ SHEPHERDS
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 11/3,17 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)

11/10 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………… 11/10, 12/8 ALYSSA BOYD TRIO

12/15 GROOVES ANONYMOUS
SUZIES DOGS & DRAFTS, 34 N PHELPS, YOUNGSTOWN….. 11/3 STEPHEN HARVEY OCTET/DUSTIN MAY 3
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 11/4 NIGHT OWLS (1ST/MO)
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 11/4,11,18,25 GEORGE FOLEY
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 11/11 MANUEL VALERA MASTERCLASS
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 11/18 STAN MILLER
(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN… 11/11 STAN MILLER
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 11/4 JAZZ SHEPHERDS

11/25 DANNY MAZZACCO TRIO
(EARLY) TJ’S, 359 W LIBERTY, WOOSTER………………………. 11/11 STANDARD TIME
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/4 BOB BALDWIN TRIO

11/11 MANUEL VALERA TRIO

11/18 ERNIE KRIVDA & COMPANY

11/25 HELEN WELCH + TRIO

12/9 FORECAST

12/16 TONY MONACO TRIO

12/23 VANESSA RUBIN, LARRY WILLIS TRIO

12/30 (NO JAZZ)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/4 ERIC GOULD/LEON DORSEY/YRON ISRAEL

11/11 (NO JAZZ)

11/18 MICHELLE LORDI/ORRIN EVANS/JD ALLEN

11/25, 1/6 (CLOSED)

12/2 DEBBIE GIFFORD

12/9 KNEEBODY

12/16 HUBB’S GROOVE

12/23 CURTIS TAYLOR QUARTET

1/27 THE BAD PLUS
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 11/25, 2/30 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 11/4 KAMAL ABDUL ALIM

11/11, 12/16 GROOVES ANONYMOUS

11/25 CAROL LESLIE

12/2 MONKEY KATS

12/23 REID PROJECT
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND……………………. 11/25 GROOVES ANONYMOUS

12/16 REID PROJECT
HARD ROCK ROCKSINO, 10777 NORTHFIELD, NORTHFLD…. 111/4 SWING CITY BIG BAND
HIGH ST HOP HOUSE, 20 HIGH, AKRON………………………….. 111/11 BOBBY SELVAGGIO GROUP
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND……….. 11/18 HELEN WELCH
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/4 ALEX BUGNON

11/11 SHARON RAE NORTH

11/18 (NO JAZZ)

11/25 FORECAST
OHIO BREWING COMPANY, 804 W MARKET, AKRON………… 11/18, 12/9 JAZZ POETIC
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 11/25 MOISES BORGES

12/23 MOISES BORGES
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 11/4, 12/2 BLU MONSOON

11/11, 12/9 QS JAZZ

11/18 BLUE GROOVE

11/25 (NO JAZZ)

12/16 STANDARD PROCEDURE

12/23 PRESTIGE

12/30 PAUL & GARY
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT… 11/11 (JAZZ JAM)
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON…….. 11/12 SAUSALITO

11/26 MOUSTACHE YOURSELF
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MKT, AKRON………. 11/5 MOUSTACHE YOURSELF

11/26 BOB NIEDERRITER TRIO
(BRUNCH) NAUTICA QUEEN, 1153 MAIN, CLEVELAND………. 11/8 LATIN JAZZ PLAYERS
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 11/26 (TRAD JAM)

12/10 (TRAD JAZZ)
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP.. 11/5, 12/3 STAN MILLER
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 11/5 NICOLE HENRY

11/19 MICHELLE LORDI/ORRIN EVANS

12/17 MARCUS JOHNSON
(EARLY) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMNT , 2920 DETROIT.. 11/12, 12/17 (NO JAZZ)

1/7 (CLOSED)
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) CLUB WONDER, 988 W BOWERY, AKRON………….. 11/5 LEGACY OF JAZZ
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 11/5 DAVE YOUNG

11/19, 12/17 STAN MILLER

12/3 PLAN D
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… 11/5 MOISES BORGES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 12/3 (NO JAZZ)

2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/5 ALLISON AU QUARTET

11/19 MOSS STANLEY TRIO/NORINE + GUESTS

11/26 (CLOSED)

12/3,17 (NO JAZZ)

12/10 BENNY BENACK III QUINTET

1/28 THE BAD PLUS
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
DOUBLETREE HOTEL INDEPENDENCE, 6200 QUARRY…….. 12/31 HUBBS GROOVE/M AUSTIN/SARAHS GIRL
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/5 HELEN WELCH

11/12,19 (NO JAZZ)
 

 

MONDAY

 
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/6,13 (NO JAZZ)

12/18 (PRIVATE)

1/1,8 (CLOSED)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 11/6 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/6,20 (NO JAZZ)

12/18 HELEN WELCH
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ
 

TUESDAY

 
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VAULT, 2017 E 9TH, CLEVELAND……………………….. JUST JAZZ LIVE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BARREL33, 8208 E MARKET, WARREN…………………………… DAVE KANA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/14 PUERTO RICO BENEFIT CONCERT/JAM
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 12/19 “BROKEN ORNAMENTS”

1/2,9 (CLOSED)
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
FIX BISTRO, 2195 LEE, CLEVELAND HTS………………………… HUBBS GROOVE TRIO
GO FACTORY, 1935 W 96TH,, CLEVELAND……………………….. 11/28 OBLIQUE ORCHESTRA (LAST/MO)
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 11/28 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/14 (NO JAZZ)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 11/7 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)

11/14, 12/12 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)

11/21, 12/19 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)

11/28 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)

12/5 (PRIVATE)

2/6 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/8 JOE HUNTER

11/15,22,29, 12/6,13,20,27 JACKIE WARREN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/8 NIGHT TERRORS

11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON

11/22, 1/3,10 (CLOSED)

11/29: ERIC SEDDON

12/6 CSU JAZZ COMBOS, ENSEMBLE

12/13 SCOTT TIXIER.WALTER KEMP 3OH
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 12/20 M2B2 BIG BAND
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/8 SCOTTISH JAZZ TRIO

11/15 COUNT BASIE ORCHESTRA
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 11/8 DAN WILSON TRIO

11/15 KEVIN KLEMM QUARTET

11/22 SAUSALITO
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………… 11/22 MIKE SOPKO DUO
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON……. 11/15 INTRANSIT
 

THURSDAY

 
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BARREL33, 8208 E MARKET, WARREN…………………………… 11/16 TADDEO/BLAKESLEE/BRUCE
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN

11/16, 12/21 (NO JAZZ)

11/30, 12/14,28 THERON BROWN TRIO (JAM)

12/7 BARBARA ROSENE/TOM ROBERTS
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 11/9 (NO JAZZ)

11/16 THE BOTTOM LINE

11/23, 1/4 (CLOSED)

11/30 JOE POLICASTRO TRIO

12/7 MARK RUSSO: TRIBUTE- HORACE SILVER

12/21 CHROMADRIVE
BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON…….. 11/30 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS……. 11/16 TIM HUNT
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HARD ROCK ROCKSINO, 10777 NORTHFIELD, NORTHFLD…. 11/16 WALTER BEASLEY
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/16 COUNT BASIE ORCHESTRA
POMPADOUR, 320 HIGH, FAIRPORT HARBOR…………………. 11/9 DAN BRUCE TRIO

12/14 BOBBY SELVAGGIO TRIO
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 11/9 TIM MATSON (EVERY OTHER)

11/16 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON……………………………………. 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE