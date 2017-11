Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-10-20

21 OCTOBER (SAT) 7PM ADMISSION WILL DOWNING(VOCAL), HUBBS GROOVE, SARAH’S GIRL(VOCAL) [STACEY CRAWFORD], ROBERT JOHNSON, MIKE HEAD(COMIC) TRI-C METRO CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND multimusicfest.eventbrite.com (MC CHATMAN CENTER FOR HUMANITARIAN SERVICES)

21 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION NASTY NATI BRASS BAND: MIKE WADE(TRUMPET) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

21 OCTOBER (SAT) 8:30PM ADMISSION DIEGO FIGUEIREDO(GUITAR)/CHUCHITO VALDES(PIANO) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

22 OCTOBER (SUN) 3PM OFFERING STRONGSVILLE JAZZ SWING BAND BETHEL LUTHERAN CHURCH, 7171 PEARL, MIDDLEBURG HTS 440‑843‑6663 www.gobethel.org

22 OCTOBER (SUN) 4PM FREE “MUSICAL TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: EVELYN WRIGHT(VOCAL), DAVID THOMAS(PIANO), BOB FERRAZZA(GUITAR), PETER DOMINGUEZ(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS) EAST CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 14101 EUCLID 216‑541‑4128 www.eastclevelandpubliclibrary.org

22 OCTOBER (SUN) 4PM FREE POWERHOUSE 5 FIRST CHURCH IN OBERLIN, 106 N MAIN 440‑775‑1711 www.oberlin.edu

22 OCTOBER (SUN) 6PM ADMISSION BRIAN CHARETTE’S(ORGAN) KÜRRENT DUO: JORDAN YOUNG(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

22 OCTOBER (SUN) 7PM ADMISSION JAMES HUGHES(SAX)/JIMMY SMITH(TRUMPET) QUINTET: PHIL KELLY(PIANO), TAKASHI LIO(BASS), JESSE KRAMER(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

22 OCTOBER (SUN) 7PM FREE W/TIX “THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE: JOHNNY PARKER, STOKES LEGACY JAZZ ORCHESTRA, FUNKYARDX, GEOFFREY GOLDEN(VOCAL), MELODIE DANIELS(VOCAL), STRING QUARTET, GOSPEL CHOIR MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

22 OCTOBER (SUN) 7PM ADMISSION JACKIE WARREN(PIANO)/JOSHUA SMITH(SAX) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

23 OCTOBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

24 OCTOBER (TUE) 8PM ADMISSION RON BUSCH(VIBES) QUINTET: JACK SCHANTZ(TRUMPET), BOB FRASER(GUITAR), AIDAN PLANK(BASS), VAL KENT(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop (BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT)

25 OCTOBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 OCTOBER (WED) 9:15PM FREE MASTERCLASS: BILLY CHILDS(PIANO) CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800 371 0178 www.oberlin.edu

26 OCTOBER (THU) 7PM ADMISSION BRIAN CHARETTE’S(ORGAN) KÜRRENT DUO: JORDAN YOUNG(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

26 OCTOBER (THU) 7,9PM ADMISSION CHIELI MINUCCI(GUITAR)/SPECIAL EFX: LAO TIZER(KEYBOARDS), JERRY BROOKS(BASS), JOEL ROSENBLATT(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

26 OCTOBER (THU) 7PM ADMISSION “JAZZ & JOKES”: MARION MEADOWS(SAX), FORECAST, DAMON WILLIAMS(COMIC) HARD ROCK ROCKSINO NORTHFIELD PARK, 10777 NORTHFIELD 855‑660‑7625 www.hrrocksinonorthfieldpark.com (KYM SELLERS FOUNDATION)

26 OCTOBER (THU) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

27 OCTOBER (FRI) 8PM ADMISSION PHAREZ WHITTED(TRUMPET) SEXTET: EDDIE BAYARD(SAX), LOVELL BRADFORD(KEYBOARDS), JONATHAN WOOD(BASS), XAZAVIAN VALLADAY(DRUMS), DIONNE CUSTER EDWARDS(POET) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

27 OCTOBER (FRI) 8PM ADMISSION JOSH RZEPKA(TRUMPET) QUARTET: THERON BROWN(PIANO), JORDAN MCBRIDE(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

27 OCTOBER (FRI) 8:30PM ADMISSION RALPH MOORE(SAX)/JOSH NELSON(PIANO) TRIO: ALEX BONEHAM(BASS), DAN SCHNELLE(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

27 OCTOBER (SAT) 11PM FREE JAM SESSION WITH MICHAEL ODE(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

28 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION GABRIEL ALEGRIA’S(TRUMPET) AFRO PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), JOHN BENITEZ(BASS), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS), FREDDY ‘HUEVITO’ LOBATON(PERCUSSION) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

28 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION SOUL UNDERSTATED: MAVIS ‘SWAN’ POOLE(VOCAL), JEREMY ‘BEAN’ CLEMONS(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

28 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

29 OCTOBER (SUN) 2PM FREE JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS) LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

29 OCTOBER (SUN) 2PM ADMISSION BUFFALO RIDGE JAZZ BAND BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

29 OCTOBER (SUN) 3PM DONATION GABRIEL ALEGRIA’S(TRUMPET) AFRO PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), JOHN BENITEZ(BASS), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS), FREDDY ‘HUEVITO’ LOBATON(PERCUSSION) ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org

29 OCTOBER (SUN) 4PM FREE “THIS LIGHT”: KIRA SEATON(COMPOSER), NORTH COAST QUINTET, CLEVELAND WOMEN’S JAZZ BAND, ROBIN LANIER(VOCAL) ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH, 50 E BAGLEY, BEREA 216‑987‑5279 www.stokes50cle.com

30 OCTOBER (MON) 6:30PM ADMISSION WORKSHOP: CARL ALLEN(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

30 OCTOBER (MON) 7PM ADMISSION OLLI SOIKKELI(GUITAR) TRIO: ALBERT PIBIRI(DRUMS), ELIAS BAILEY(BASS); HOT DJANG: BRAD SMEDLEY(GUITAR), KEVIN RICHARDS(GUITAR), REED SIMON(VIOLIN), BRYAN THOMAS(BASS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

2 NOVEMBER (THU) 7PM FREE BLU MONSOON ROCKY RIVER PUBLIC LIBRARY, 1600 HAMPTON 440‑333‑7610 www.rrpl.org

2 NOVEMBER (THU) 8PM ADMISSION SETH L. JOHNSON(GUITAR,VOCAL) TRIO: JORDAN SCANNELLA(BASS), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

3 NOVEMBER (FRI) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

3-4 NOVEMBER (FRI-SAT) 8,10PM ADMISSION ALEX BUGNON(KEYBOARDS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

4-5 NOVEMBER (SAT-SUN) SA 5PM SU 6:30PM ADMISSION “KING OF JAZZ” (1930, JOHN MURRAY ANDERSON): PAUL WHITEMAN, BING CROSBY CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

4 NOVEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

4 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS) BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

4 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION ERIC GOULD(PIANO) TRIO: LEON LEE DORSEY(BASS), YORON ISRAEL(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

4 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION BOB BALDWIN(PIANO) TRIO: JOHN C HALL JR(BASS), POOGIE BELL(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

4 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION MICHAEL AUSTIN(SAX) PROJECT AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

4 NOVEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

5 NOVEMBER (SUN) 6PM ADMISSION NICOLE HENRY(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

5 NOVEMBER (SUN) 7PM ADMISSION ALLISON AU(SAX) QUARTET: TODD PENTNEY(PIANO), JON MAHARAJ(BASS), FABIO RAGNELLI(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

7 NOVEMBER (TUE) 3:30PM FREE MASTERCLASS: PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN) CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800 371 0178 www.oberlin.edu

8 NOVEMBER (WED) 7:30PM ADMISSION HERB ALPERT(TRUMPET), LANI HALL(VOCAL) KENT STAGE, 175 E MAIN, KENT 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

8 NOVEMBER (WED) 8PM FREE PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN) BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

9 NOVEMBER (THU) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

10 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION “CELEBRATE THE LIFE OF KYLE BRAUN”: JAZZ HERITAGE ORCHESTRA BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

10 NOVEMBER (FRI) 9PM ADMISSION SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

10-11 NOVEMBER (FRI-SAT) 8PM ADMISSIONS 6 MSTRCL MANUEL VALERA(PIANO) TRIO BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

11 NOVEMBER (SAT) 7PM ADMISSION KAMASI WASHINGTON(SAX) CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com

11 NOVEMBER (SAT) 8:30PM ADMISSION SHARON RAE NORTH(VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

12 NOVEMBER (SUN) 3PM ADMISSION JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com

13 NOVEMBER (MON) 7PM FREE W/TIX US ARMY JAZZ AMBASSADORS AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

14 NOVEMBER (TUE) 7PM DONATION PUERTO RICO BENEFIT CONCERT/JAM: BOBBY SELVAGGIO(SAX), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), OTHERS BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (UNICEF)

15-16 NOVEMBER (WE-TH) 7,9PM ADMISSION COUNT BASIE ORCHESTRA, BRIANNA THOMAS(VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

15 NOVEMBER (WED) 7PM ADMISSION KEVIN KLEMM(PIANO) QUARTET PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com

15 NOVEMBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ AND STEEL BANDS BRUSH PERFORMANCE HALL, ALLIANCE 800‑992‑6682 www.mountunion.edu

17 NOVEMBER (FRI) 7:30PM FREE CLINIC: DAVE STRYKER(GUITAR) BLISS HALL ROOM 2222, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

17 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION BRIAN NEWMAN(VOCAL,TRUMPET) QUINTET MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

17 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION KANDACE SPRINGS(VOCAL,PIANO) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

17 NOVEMBER (FRI) 8PM DONATION BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

17 NOVEMBER (FRI) 8:30PM ADMISSION JOE MCBRIDE(PIANO,VOCAL) TRIO NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

17 NOVEMBER (FRI) 11PM FREE DAVE STRYKER(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

18 NOVEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION “MUSIC OF DUKE ELLINGTON”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

18 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION MICHELLE LORDI(VOCAL), ORRIN EVANS(PIANO), JD ALLEN(SAX) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

18 NOVEMBER (SAT) 8:30PM ADMISSION RICHARD ELLIOT(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

18 NOVEMBER (SAT) 9PM ADMISSION “SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

19 NOVEMBER (SUN) 2PM FREE W/TIX KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS) CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

19 NOVEMBER (SUN) 2PM FREE HIP TO THAT LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

19 NOVEMBER (SUN) 3PM FREE BRADLEY SOWASH(PIANO) FIRST EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, 423 WASHINGTON, LORAIN 440‑244‑6286 www.firstlutheranlorain.org

19 NOVEMBER (SUN) 4PM ADMISSION “A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

19 NOVEMBER (SUN) 6PM ADMISSION MICHELLE LORDI(VOCAL), ORRIN EVANS(PIANO) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

20 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

20 NOVEMBER (MON) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

21 NOVEMBER (TUE) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

26 NOVEMBER (SUN) 2PM FREE JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS) LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

27 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

29 NOVEMBER (WED) 12PM DONATION “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

30 NOVEMBER (THU) 8PM ADMISSION JOE POLICASTRO(BASS) TRIO: DAVE MILLER(GUITAR), MIKEL AVERY(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

2 DECEMBER (SAT) 2PM FREE W/TIX “HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

2 DECEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION “WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLES I & ii TINKHAM VEALE UNIVERSITY CENTER, 11038 BELLFLOWER, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu

2 DECEMBER (SAT) 7:30,9:30PM ADMISSION NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

2 DECEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

2 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

4 DECEMBER (MON) 7:30PM ADMISSION ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

5 DECEMBER (TUE) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

6 DECEMBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

7 DECEMBER (THU) 8PM ADMISSION DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL) KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

8 DECEMBER (FRI) 7:30PM ADMISSION “HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

8 DECEMBER (FRI) 7:30PM FREE “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

8 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 DECEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION “HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

9 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

9 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION KNEEBODY: SHANE ENDSLEY(TRUMPET), BEN WENDEL(SAX), ADAM BENJAMIN(KEYBOARDS), KAVEH RASTEGAR(BASS), NATE WOOD(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

10 DECEMBER (SUN) 7PM ADMISSION BENNY BENACK(TRUMPET,VOCAL) QUINTET: BENNY BENACK JR(SAX), TAKESHI OHBAYASHI(PIANO), ALEX CLAFFY(BASS), JOE PERI(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

12 DECEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

17 DECEMBER (SUN) 2PM FREE DRUMPLAY LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

7 JANUARY, 2018 (SUN) 2PM FREE NIGHT TERRORS LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

13 JANUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION NEW BASICS BRASS BAND KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

21 JANUARY, 2018 (SUN) 2PM FREE JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS) LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

21 JANUARY, 2018 (SUN) 7:30PM ADMISSION GLENN MILLER ORCHESTRA STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

27-28 JANUARY, 2018 (S-SU) 7,9:30PM ADMISSION THE BAD PLUS: ORRIN EVANS(PIANO), REID ANDERSON(BASS), DAVID KING(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

27 JANUARY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

27 JANUARY, 2018 (SAT) 8:30PM ADMISSION ERIC DARIUS(SAX)/NICK COLIONNE(GUITAR) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

28 JANUARY, 2018 (SUN) 2PM ADMISSION “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

1 FEBRUARY, 2018 (THU) 7PM FREE W/TIX HOT JAZZ 7 CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA HTS BRANCH, 6206 PEARL 440‑884‑2313 www.cuyahogalibrary.org

3 FEBRUARY, 2018 (SAT) AFTERNUN TBA HIGH SCHOOL ENSEMBLES STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu (LCCC JAZZ FESTIVAL)

3 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND, MIKE TOMARO(SAX) STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu (LCCC JAZZ FESTIVAL)

8 FEBRUARY, 2018 (THU) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 FEBRUARY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

10 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

24 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM FREE US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 FEBRUARY, 2018 (SUN) 2PM FREE W/TIX MAL BARRON(REEDS) QUARTET: BOB VENTRE(GUITAR), JOHN MALLET(BASS), ALAN NEMETH(DRUMS) CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

25 FEBRUARY, 2018 (SUN) 2PM FREE JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS) LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

3 MARCH, 2018 (SAT) 7PM ADMISSION “CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL) STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

10 MARCH, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

13-16 MARCH, 2018 (TU-FR) 7:30PM TBA “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

15 MARCH, 2018 (THU) 7:30PM ADMISSION “BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

16-18 MARCH, 2018 (FR-SU) VARIOUS TBA LAKELAND JAZZ FESTIVAL LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

17 MARCH, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, JEFFREY LINDBERG(CONDUCTOR), ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

6 APRIL, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL) SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com

14 APRIL, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “JAZZ MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

14 APRIL, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “MUSIC OF BENNY CARTER & COUNT BASIE”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND SPITZER CONFERENCE CENTER GRAND ROOM, LORAIN COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

14 APRIL, 2018 (SAT) TBA ADMISSION “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE) TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

28 APRIL, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

28 APRIL, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

29 APRIL, 2018 (SUN) 3PM ADMISSION “BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

11 MAY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

12 MAY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

28-30 JUNE, 2018 (THU-SAT) VARIOUS TBA TRI-C JAZZFEST CLEVELAND PLAYHOUSE SQUARE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest