Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-10-20

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|21 OCTOBER (SAT)
|7PM
ADMISSION
|WILL DOWNING(VOCAL), HUBBS GROOVE, SARAH’S GIRL(VOCAL) [STACEY CRAWFORD], ROBERT JOHNSON, MIKE HEAD(COMIC)
TRI-C METRO CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND multimusicfest.eventbrite.com
(MC CHATMAN CENTER FOR HUMANITARIAN SERVICES)
|21 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|NASTY NATI BRASS BAND: MIKE WADE(TRUMPET)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|21 OCTOBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|DIEGO FIGUEIREDO(GUITAR)/CHUCHITO VALDES(PIANO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|22 OCTOBER (SUN)
|3PM
OFFERING
|STRONGSVILLE JAZZ SWING BAND
BETHEL LUTHERAN CHURCH, 7171 PEARL, MIDDLEBURG HTS 440‑843‑6663 www.gobethel.org
|22 OCTOBER (SUN)
|4PM
FREE
|“MUSICAL TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: EVELYN WRIGHT(VOCAL), DAVID THOMAS(PIANO), BOB FERRAZZA(GUITAR), PETER DOMINGUEZ(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS)
EAST CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 14101 EUCLID 216‑541‑4128 www.eastclevelandpubliclibrary.org
|22 OCTOBER (SUN)
|4PM
FREE
|POWERHOUSE 5
FIRST CHURCH IN OBERLIN, 106 N MAIN 440‑775‑1711 www.oberlin.edu
|22 OCTOBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|BRIAN CHARETTE’S(ORGAN) KÜRRENT DUO: JORDAN YOUNG(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 OCTOBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|JAMES HUGHES(SAX)/JIMMY SMITH(TRUMPET) QUINTET: PHIL KELLY(PIANO), TAKASHI LIO(BASS), JESSE KRAMER(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|22 OCTOBER (SUN)
|7PM
FREE W/TIX
|“THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE: JOHNNY PARKER, STOKES LEGACY JAZZ ORCHESTRA, FUNKYARDX, GEOFFREY GOLDEN(VOCAL), MELODIE DANIELS(VOCAL), STRING QUARTET, GOSPEL CHOIR
MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|22 OCTOBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|JACKIE WARREN(PIANO)/JOSHUA SMITH(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 OCTOBER (TUE)
|8PM
ADMISSION
|RON BUSCH(VIBES) QUINTET: JACK SCHANTZ(TRUMPET), BOB FRASER(GUITAR), AIDAN PLANK(BASS), VAL KENT(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
(BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT)
|25 OCTOBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 OCTOBER (WED)
|9:15PM
FREE
|MASTERCLASS: BILLY CHILDS(PIANO)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800 371 0178 www.oberlin.edu
|26 OCTOBER (THU)
|7PM
ADMISSION
|BRIAN CHARETTE’S(ORGAN) KÜRRENT DUO: JORDAN YOUNG(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|26 OCTOBER (THU)
|7,9PM
ADMISSION
|CHIELI MINUCCI(GUITAR)/SPECIAL EFX: LAO TIZER(KEYBOARDS), JERRY BROOKS(BASS), JOEL ROSENBLATT(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|26 OCTOBER (THU)
|7PM
ADMISSION
|“JAZZ & JOKES”: MARION MEADOWS(SAX), FORECAST, DAMON WILLIAMS(COMIC)
HARD ROCK ROCKSINO NORTHFIELD PARK, 10777 NORTHFIELD 855‑660‑7625 www.hrrocksinonorthfieldpark.com
(KYM SELLERS FOUNDATION)
|26 OCTOBER (THU)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|27 OCTOBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|PHAREZ WHITTED(TRUMPET) SEXTET: EDDIE BAYARD(SAX), LOVELL BRADFORD(KEYBOARDS), JONATHAN WOOD(BASS), XAZAVIAN VALLADAY(DRUMS), DIONNE CUSTER EDWARDS(POET)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|27 OCTOBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|JOSH RZEPKA(TRUMPET) QUARTET: THERON BROWN(PIANO), JORDAN MCBRIDE(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|27 OCTOBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|RALPH MOORE(SAX)/JOSH NELSON(PIANO) TRIO: ALEX BONEHAM(BASS), DAN SCHNELLE(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|27 OCTOBER (SAT)
|11PM
FREE
|JAM SESSION WITH MICHAEL ODE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|GABRIEL ALEGRIA’S(TRUMPET) AFRO PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), JOHN BENITEZ(BASS), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS), FREDDY ‘HUEVITO’ LOBATON(PERCUSSION)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|SOUL UNDERSTATED: MAVIS ‘SWAN’ POOLE(VOCAL), JEREMY ‘BEAN’ CLEMONS(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET
WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|29 OCTOBER (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|29 OCTOBER (SUN)
|2PM
ADMISSION
|BUFFALO RIDGE JAZZ BAND
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|29 OCTOBER (SUN)
|3PM
DONATION
|GABRIEL ALEGRIA’S(TRUMPET) AFRO PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), JOHN BENITEZ(BASS), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS), FREDDY ‘HUEVITO’ LOBATON(PERCUSSION)
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org
|29 OCTOBER (SUN)
|4PM
FREE
|“THIS LIGHT”: KIRA SEATON(COMPOSER), NORTH COAST QUINTET, CLEVELAND WOMEN’S JAZZ BAND, ROBIN LANIER(VOCAL)
ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH, 50 E BAGLEY, BEREA 216‑987‑5279 www.stokes50cle.com
|30 OCTOBER (MON)
|6:30PM
ADMISSION
|WORKSHOP: CARL ALLEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|30 OCTOBER (MON)
|7PM
ADMISSION
|OLLI SOIKKELI(GUITAR) TRIO: ALBERT PIBIRI(DRUMS), ELIAS BAILEY(BASS); HOT DJANG: BRAD SMEDLEY(GUITAR), KEVIN RICHARDS(GUITAR), REED SIMON(VIOLIN), BRYAN THOMAS(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|2 NOVEMBER (THU)
|7PM
FREE
|BLU MONSOON
ROCKY RIVER PUBLIC LIBRARY, 1600 HAMPTON 440‑333‑7610 www.rrpl.org
|2 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|SETH L. JOHNSON(GUITAR,VOCAL) TRIO: JORDAN SCANNELLA(BASS), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|3 NOVEMBER (FRI)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|3-4 NOVEMBER (FRI-SAT)
|8,10PM
ADMISSION
|ALEX BUGNON(KEYBOARDS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|4-5 NOVEMBER (SAT-SUN)
|SA 5PM
SU 6:30PM
ADMISSION
|“KING OF JAZZ” (1930, JOHN MURRAY ANDERSON): PAUL WHITEMAN, BING CROSBY
CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque
|4 NOVEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ERIC GOULD(PIANO) TRIO: LEON LEE DORSEY(BASS), YORON ISRAEL(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|BOB BALDWIN(PIANO) TRIO: JOHN C HALL JR(BASS), POOGIE BELL(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MICHAEL AUSTIN(SAX) PROJECT
AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|5 NOVEMBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|NICOLE HENRY(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|5 NOVEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|ALLISON AU(SAX) QUARTET: TODD PENTNEY(PIANO), JON MAHARAJ(BASS), FABIO RAGNELLI(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|7 NOVEMBER (TUE)
|3:30PM
FREE
|MASTERCLASS: PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800 371 0178 www.oberlin.edu
|8 NOVEMBER (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|HERB ALPERT(TRUMPET), LANI HALL(VOCAL)
KENT STAGE, 175 E MAIN, KENT 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|8 NOVEMBER (WED)
|8PM
FREE
|PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)
BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu
|9 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|10 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“CELEBRATE THE LIFE OF KYLE BRAUN”: JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10 NOVEMBER (FRI)
|9PM
ADMISSION
|SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA
MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com
|10-11 NOVEMBER (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSIONS 6 MSTRCL
|MANUEL VALERA(PIANO) TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|11 NOVEMBER (SAT)
|7PM
ADMISSION
|KAMASI WASHINGTON(SAX)
CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com
|11 NOVEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|SHARON RAE NORTH(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|12 NOVEMBER (SUN)
|3PM
ADMISSION
|JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO
STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com
|13 NOVEMBER (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|US ARMY JAZZ AMBASSADORS
AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com
|14 NOVEMBER (TUE)
|7PM
DONATION
|PUERTO RICO BENEFIT CONCERT/JAM: BOBBY SELVAGGIO(SAX), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), OTHERS
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (UNICEF)
|15-16 NOVEMBER (WE-TH)
|7,9PM
ADMISSION
|COUNT BASIE ORCHESTRA, BRIANNA THOMAS(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|15 NOVEMBER (WED)
|7PM
ADMISSION
|KEVIN KLEMM(PIANO) QUARTET
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com
|15 NOVEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ AND STEEL BANDS
BRUSH PERFORMANCE HALL, ALLIANCE 800‑992‑6682 www.mountunion.edu
|17 NOVEMBER (FRI)
|7:30PM
FREE
|CLINIC: DAVE STRYKER(GUITAR)
BLISS HALL ROOM 2222, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BRIAN NEWMAN(VOCAL,TRUMPET) QUINTET
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|KANDACE SPRINGS(VOCAL,PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
DONATION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|17 NOVEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|JOE MCBRIDE(PIANO,VOCAL) TRIO
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|17 NOVEMBER (FRI)
|11PM
FREE
|DAVE STRYKER(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|18 NOVEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“MUSIC OF DUKE ELLINGTON”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|18 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MICHELLE LORDI(VOCAL), ORRIN EVANS(PIANO), JD ALLEN(SAX)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|18 NOVEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|RICHARD ELLIOT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 NOVEMBER (SAT)
|9PM
ADMISSION
|“SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|19 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|19 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|HIP TO THAT
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|19 NOVEMBER (SUN)
|3PM
FREE
|BRADLEY SOWASH(PIANO)
FIRST EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, 423 WASHINGTON, LORAIN 440‑244‑6286 www.firstlutheranlorain.org
|19 NOVEMBER (SUN)
|4PM
ADMISSION
|“A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|19 NOVEMBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|MICHELLE LORDI(VOCAL), ORRIN EVANS(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|20 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|20 NOVEMBER (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|21 NOVEMBER (TUE)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|26 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|29 NOVEMBER (WED)
|12PM
DONATION
|“A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|30 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|JOE POLICASTRO(BASS) TRIO: DAVE MILLER(GUITAR), MIKEL AVERY(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|2 DECEMBER (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|2 DECEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLES I & ii
TINKHAM VEALE UNIVERSITY CENTER, 11038 BELLFLOWER, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu
|2 DECEMBER (SAT)
|7:30,9:30PM
ADMISSION
|NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu
|4 DECEMBER (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|5 DECEMBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|6 DECEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|7 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL)
KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
|8 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|“HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org
|8 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
FREE
|“BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND
PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com
|8 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 DECEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org
|9 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|9 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|KNEEBODY: SHANE ENDSLEY(TRUMPET), BEN WENDEL(SAX), ADAM BENJAMIN(KEYBOARDS), KAVEH RASTEGAR(BASS), NATE WOOD(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10 DECEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|BENNY BENACK(TRUMPET,VOCAL) QUINTET: BENNY BENACK JR(SAX), TAKESHI OHBAYASHI(PIANO), ALEX CLAFFY(BASS), JOE PERI(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|12 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|17 DECEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|DRUMPLAY
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|7 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE
|NIGHT TERRORS
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|13 JANUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|NEW BASICS BRASS BAND
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|21 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|21 JANUARY, 2018 (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com
|27-28 JANUARY, 2018 (S-SU)
|7,9:30PM
ADMISSION
|THE BAD PLUS: ORRIN EVANS(PIANO), REID ANDERSON(BASS), DAVID KING(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 JANUARY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)
|27 JANUARY, 2018 (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|ERIC DARIUS(SAX)/NICK COLIONNE(GUITAR)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|28 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)
|1 FEBRUARY, 2018 (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|HOT JAZZ 7
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA HTS BRANCH, 6206 PEARL 440‑884‑2313 www.cuyahogalibrary.org
|3 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|AFTERNUN
TBA
|HIGH SCHOOL ENSEMBLES
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
(LCCC JAZZ FESTIVAL)
|3 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND, MIKE TOMARO(SAX)
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
(LCCC JAZZ FESTIVAL)
|8 FEBRUARY, 2018 (THU)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 FEBRUARY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|10 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com
|23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|24 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
FREE
|US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 FEBRUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|MAL BARRON(REEDS) QUARTET: BOB VENTRE(GUITAR), JOHN MALLET(BASS), ALAN NEMETH(DRUMS)
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|25 FEBRUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|3 MARCH, 2018 (SAT)
|7PM
ADMISSION
|“CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|10 MARCH, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)
|7:30PM
TBA
|“BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST
VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
|15 MARCH, 2018 (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|“BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET
MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|16-18 MARCH, 2018 (FR-SU)
|VARIOUS
TBA
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, JEFFREY LINDBERG(CONDUCTOR), ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|6 APRIL, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“JAZZ MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“MUSIC OF BENNY CARTER & COUNT BASIE”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
SPITZER CONFERENCE CENTER GRAND ROOM, LORAIN COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|TBA
ADMISSION
|“PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)
TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|23 APRIL, 2018 (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu
|29 APRIL, 2018 (SUN)
|3PM
ADMISSION
|“BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com
|11 MAY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|12 MAY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|28-30 JUNE, 2018 (THU-SAT)
|VARIOUS
TBA
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND
PLAYHOUSE SQUARE, CLEVELAND 216‑987‑4444
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|10/20 GABRIELLE STRAVELLI MASTERCLASS
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|10/20,27 JOHN PERRY
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
|10/27 HUBB’S GROOVE TRIO
|(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN…
|12/29 NIA COVINGTON
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|10/27 ANNA PAOLUCCI/ROCK WEHRMANN
11/3 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS…………….
|JOHN JSAXX WATKINS
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BASQUE BISTRO, 10600 BROADWAY, GARFIELD HTS……….
|10/20 SKIP GIBSON TRIO
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|10/20 PEGGY COYLE TRIO
10/27 LIZ & GENE FIOCCA BAND
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|10/20 GABRIELLE STRAVELLI QUARTET
10/27 PHAREZ WHITTED SEXTET
11/3 AHI-NAMA
11/10 MANUEL VALERA TRIO
11/17 KANDACE SPRINGS
11/24 HUBBS GROOVE/SARAHS GIRL/I MICHLLE
12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT
5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|10/20 ADAM RUDOLPH’S MOVING PICTURES
10/27 ELIJAH GILMORE/TRIBE OF ELI
11/3, 12/8 (NO JAZZ)
11/10 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
11/17 RED LIGHT ROXY
11/24 (CLOSED)
12/1 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE
12/15 GLENN HOLMES QUARTET
|CHICAGO’S, 1144 PROSPECT, CLEVELAND……………………..
|10/27, 11/3,24 INDIGO JAZZ BAND
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|12/8 GRAPETOWN STRUTTERS
12/15 LADY DI/JUST JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|11/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|HARD ROCK ROCKSINO, 10777 NORTHFIELD, NORTHFLD….
|11/3 SWING CITY BIG BAND
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|12/15 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|12/8 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|10/20 (JAZZ) (3RD/MO)
10/27 FUNKYARD X (4TH/MO)
11/3 FORECAST (1ST/MO)
11/10 RUSSELL THOMPSON/FREE AGT (2ND/MO)
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|10/27 ACID CATS
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/20 DIEGO FIGUEIREDO/CHUCHITO VALDES
10/27 RALPH MOORE/JOSH NELSON TRIO
11/3 ALEX BUGNON
11/10 HORNS & THINGS
11/17 JOE MCBRIDE TRIO
|PASSION BLUES, 1212 WALNUT NE, CANTON………………….
|10/20 JUST JAZZ
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|10/20 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
10/27 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|12/15 GROOVES ANONYMOUS
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|10/20 RUSSELL THOMPSON
10/27 MICHAEL AUSTIN PROJECT
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|10/27 MICHAEL ODE (JAM)
11/17 DAVE STRYKER
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|10/20 TADDEO/MARTINEZ/BRUCE (JAM)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|11/4 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|10/21,28 GEORGE FOLEY
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|11/11 MANUEL VALERA MASTERCLASS
|(EARLY) CAFÉ O’PLAY, 911 GRAHAM, STOW…………………..
|10/21 BIASELLA TRIO
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|11/18 STAN MILLER
|(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN…
|10/21 NIA COVINGTON
11/11 STAN MILLER
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|10/28 DANNY MAZZACCO TRIO
|BASQUE BISTRO, 10600 BROADWAY, GARFIELD HTS……….
|10/21 SKIP GIBSON TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|10/21 NASTY NATI BRASS BAND
10/28 SOUL UNDERSTATED
11/4 BOB BALDWIN TRIO
11/11 MANUEL VALERA TRIO
11/18 ERNIE KRIVDA & COMPANY
11/25 HELEN WELCH + TRIO
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|10/21 BOBBY SELVAGGIO SEXTET
10/28 GABRIEL ALEGRIA’S AFRO PERUVIAN 6
11/4 ERIC GOULD/LEON DORSEY/YRON ISRAEL
11/11 (NO JAZZ)
11/18 MICHELLE LORDI/ORRIN EVANS/JD ALLEN
11/25 (CLOSED)
12/2 DEBBIE GIFFORD
12/9 KNEEBODY
1/27 THE BAD PLUS
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|10/28 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
11/11 BALDWIN-WALLACE JAZZ COMBO
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|10/28 GRAPETOWN STRUTTERS
11/4 KAMAL ABDUL ALIM
11/11, 12/16 GROOVES ANONYMOUS
12/2 MONKEY KATS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND…………………….
|10/21, 12/16 REID PROJECT
11/25 GROOVES ANONYMOUS
|EDGAR’S, 530 NOME, AKRON……………………………………….
|110/21 HUBBS GROOVE/T WATSON/M AUSTIN
|GUARINO’S, 12309 MAYFIELD, CLEVELAND…………………….
|110/21 HIP TO THAT
|HARD ROCK ROCKSINO, 10777 NORTHFIELD, NORTHFLD….
|111/3 SWING CITY BIG BAND
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|11/18 HELEN WELCH
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/21 DIEGO FIGUEIREDO/CHUCHITO VALDES
10/28, 11/18 (NO JAZZ)
11/4 ALEX BUGNON
11/11 SHARON RAE NORTH
|OHIO BREWING COMPANY, 804 W MARKET, AKRON…………
|10/21, 11/18, 12/9 JAZZ POETIC
|PARADISE ISLAND SALOON, 830 BABBITT, EUCLID………….
|10/21 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|10/21 TOM LEHMAN
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|11/25 MOISES BORGES
12/23 MOISES BORGES
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|10/21 THE ELEMENTS
10/28, 12/23 PRESTIGE
11/4, 12/2 BLU MONSOON
11/11, 12/9 QS JAZZ
11/18 BLUE GROOVE
11/25 (NO JAZZ)
12/16 STANDARD PROCEDURE
12/30 PAUL & GARY
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
|11/26 BOB NIEDERRITER TRIO
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MKT, AKRON……….
|10/29 SAUSALITO
|(BRUNCH) NAUTICA QUEEN, 1153 MAIN, CLEVELAND……….
|11/8 LATIN JAZZ PLAYERS
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|10/29 BUFFALO RIDGE JAZZ BAND
11/26 (TRAD JAM)
12/10 (TRAD JAZZ)
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|11/5, 12/3 STAN MILLER
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|10/22 BRIAN CHARETTE
11/5 NICOLE HENRY
11/19 MICHELLE LORDI/ORRIN EVANS
|(EARLY) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMNT , 2920 DETROIT..
|10/29 IKEMBE
11/12 (NO JAZZ)
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|10/22 LARRY SMITH
11/5 DAVE YOUNG
11/19, 12/17 STAN MILLER
12/3 PLAN D
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|10/22 JAMES HUGHES/JIMMY SMITH QUINTET
11/5 ALLISON AU QUARTET
11/19 MOSS STANLEY TRIO/NORINE + GUESTS
11/26 (CLOSED)
12/10 BENNY BENACK III QUINTET
1/28 THE BAD PLUS
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|DOUBLETREE HOTEL INDEPENDENCE, 6200 QUARRY……..
|12/31 HUBBS GROOVE/M AUSTIN/SARAHS GIRL
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/22 JACKIE WARREN/JOSHUA SMITH
10/29, 11/12,19 (NO JAZZ)
11/5 HELEN WELCH
|
MONDAY
|(EARLY) BOP STOP @ MUSIC SETTLMNT , 2920 DETROIT….
|10/30 CARL ALLEN DRUM WORKSHOP
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|11/6,13 (NO JAZZ)
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO….
|11/6 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/23, 11/6,20 (NO JAZZ)
10/30 OLLI SOIKKELI TRIO
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(LUNCH) CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BL……
|10/24 WILL WEDMEDYK TRIO
10/31 STEPHAN HALUSKA
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VAULT, 2017 E 9TH, CLEVELAND………………………..
|JUST JAZZ LIVE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BARREL33, 8208 E MARKET, WARREN……………………………
|DAVE KANA
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|10/31 FUNKYARDX
11/14 PUERTO RICO BENEFIT CONCERT/JAM
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|10/24 RON BUSCH QUINTET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|10/24 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|FIX BISTRO, 2195 LEE, CLEVELAND HTS…………………………
|HUBBS GROOVE TRIO
|GO FACTORY, 1935 W 96TH,, CLEVELAND………………………..
|10/24 OBLIQUE ORCHESTRA (LAST/MO)
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|10/24 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|10/24, 11/28 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
11/7 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
11/14 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)
11/21 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)
12/5 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|10/25, 11/1,8,15,22,29 JACKIE WARREN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|10/25 (NO JAZZ)
11/1 “GEORGE LEWIS”: ERIC SEDDON
11/8 NIGHT TERRORS
11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON
11/22 (CLOSED)
11/29: ERIC SEDDON
12/6 CSU JAZZ COMBOS, ENSEMBLE
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|10/25 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/25 MARK RUSSO “TRIBUTE TO H SILVER”
11/15 COUNT BASIE ORCHESTRA
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|10/25 DILLON SIDEMANTLE QUINTET
11/1 JUSTIN TIBBS QUARTET W/KOFI BOAKYE
11/15 KEVIN KLEMM QUARTET
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|11/15 INTRANSIT
|
THURSDAY
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BARREL33, 8208 E MARKET, WARREN……………………………
|11/16 TADDEO/BLAKESLEE/BRUCE
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|10/26 THERON BROWN TRIO (JAM)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|10/26 BRIAN CHARETTE’S KÜRRENT DUO
11/2,9 (NO JAZZ)
11/16 THE BOTTOM LINE
11/23 (CLOSED)
11/30 JOE POLICASTRO TRIO
12/7 MARK RUSSO: TRIBUTE- HORACE SILVER
|BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON……..
|10/26, 11/30 BLU MONSOON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HARD ROCK ROCKSINO, 10777 NORTHFIELD, NORTHFLD….
|11/16 WALTER BEASLEY
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|10/26 TONY CUDA’S JAZZ CATS
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/26 CHIELI MINUCCI/SPECIAL EFX
11/2 SETH L JOHNSON TRIO
11/16 COUNT BASIE ORCHESTRA
|POMPADOUR, 320 HIGH, FAIRPORT HARBOR………………….
|11/9 DAN BRUCE TRIO
12/14 BOBBY SELVAGGIO TRIO
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|10/26, 11/9 TIM MATSON (EVERY OTHER)
11/2,16 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
|TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON…………………………………….
|10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE