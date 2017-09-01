Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-09-01

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|1 SEPTEMBER (FRI)
|9PM
ADMISSION
|WAVE MAGNETIK: DONALD MALLOY(TRUMPET); HR3
BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|2 SEPTEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|GRETJE ANGELL(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|3 SEPTEMBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|CHAD LEFKOWITZ-BROWN(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|4-6 SEPTEMBER (MO-WE)
|7PM
ADMISSION
|“UNDER ONE SUN”: JAMEY HADDAD(PERCUSSION), BILLY DREWES(SAX), MICHAEL WARD-BERGMAN(ACCORDION), LEO BLANCO(PIANO), ROBERTO OCCHIPINTI(BASS), SALAR NADER(TABLA), ALI PARIS(QANOUN)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|6 SEPTEMBER (WED)
|8PM
ADMISSION
|PHIL DEGREG(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|6 SEPTEMBER (WED)
|8PM
ADMISSION
|TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX)
PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com
(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|7 SEPTEMBER (THU)
|FREE
6PM
6:30PM
|“HEIGHTS MUSIC HOP”:
MOUSTACHE YOURSELF – MAC’S BACKS, 1820 COVENTRY
ALYSSA BOYD – LA CAVE DU VIN, 2785 EUCLID HTS
COVENTRY AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com
|7 SEPTEMBER (THU)
|7PM
ADMISSION
|“GOING (BACK) TO KANSAS CITY”: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|7 SEPTEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|SHAWN MAXWELL’S(REEDS) NEW TOMORROW: VICTOR GARCIA(TRUMPET), MATT NELSON(PIANO), JUNIUS PAUL(BASS), PHIL BEALE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|8 SEPTEMBER (FRI)
|FREE
6PM
7:30PM
|“HEIGHTS MUSIC HOP”:
MOVE QUARTET – LUNA BAKERY, 2482 FAIRMOUNT
JACOB WYNNE ENSEMBLE – LUNA BAKERY
CEDAR/FAIRMOUNT AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com
|9 SEPTEMBER (SAT)
|FREE
6PM
6:30PM
7:30PM
|“HEIGHTS MUSIC HOP”:
HOT SAUCE CARTEL – RIB CAGE, 2214 LEE
HARRY BACHARACH – MAROTTA’S, 2289 LEE
MOISES BORGES – LOPEZ, 2196 LEE
LEE ROAD AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com
|9 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
(MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)
|9 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), KELLY CRUM‑DELAVERIS(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 SEPTEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/DAN BRUCE(GUITAR)
WADSWORTH PUBLIC LIBRARY, 132 BROAD 330‑334‑5761 www.wadsworthlibrary.com
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS AND CULTURAL OUTREACH)
|10 SEPTEMBER (SUN)
|4PM
FREE
|HUBB’S GROOVE
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|10 SEPTEMBER (SUN)
|7PM
FREE
|SOPHISTICATED SWING BIG BAND
LYNDHURST PARK, 1341 PARKVIEW 440‑646‑9273
www.lyndhurst-oh.com (HOME DAYS)
|12 SEPTEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH PRIVATE
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|14 SEPTEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO: DAVE MORGAN(BASS), JIM RUPP(DRUMS)
RICKEL THEATER, ROYCE HALL, LAKE ERIE COLLEGE, 391 W WASHINGTON, PAINESVILLE 855‑GO‑STORM www.lec.edu
|15 SEPTEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KENNY BLAKE(SAX)/ERIC JOHNSON(GUITAR) QUINTET: TIM JENKINS(PIANO), DAN WASSON(BASS), JIMMY ALEXANDER(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|16 SEPTEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL)
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|16 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ADAM HAWLEY(GUITAR)/PHIL DENNY(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ACE BOOGIE & THE COOL OUT BREED
AKRON CIVIC, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com
|17 SEPTEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|BLU MONSOON
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|17 SEPTEMBER (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“LUCK BE A LADY: THE SONGS OF FRANK LOESSER”: BILL RUDMAN(HOST), NANCY MAIER(PIANO), KATHERINE DEBOER(VOCAL), ERIC FANCHER(VOCAL)
CUYAHOGA PUBLIC LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑860‑1518 www.musicaltheaterproject.org
(THE SONG IS YOU)
|17 SEPTEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)
|17-18 SEPTEMBER(SU-MO)
|7PM
ADMISSION
|NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: JOHN DIMARTINO(PIANO), KEN PEPLOWSKI(REEDS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|17 SEPTEMBER (SUN)
|7,9PM
ADMISSION
|WILLIE JONES III(DRUMS) ALL-STARS: TERRELL STAFFORD(TRUMPET), STEVE DAVIS(TROMBONE), RALPH MOORE(SAX), ERIC REED(PIANO), GERALD CANNON(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (SHAW JCC)
|17 SEPTEMBER (SUN)
|8PM
ADMISSION
|FRODE GJERSTAD(REEDS) TRIO: JON RUNE STRØM(BASS), PAAL NILSSEN-LOVE(DRUMS) + STEVE SWELL(TROMBONE); FOUR LETTER WORDS: JAKE WARK(SAX), MATT PIET(PIANO), BILL HARRIS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|20 SEPTEMBER (WED)
|8:30PM
ADMISSION
|NAUGHTY PROFESSOR
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND 216‑226‑2767 www.brotherslounge.com
|21 SEPTEMBER (THU)
|6:30PM
FREE
|FABIAN ALMAZAN(PIANO) & RHIZOME
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu
|22 SEPTEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|FABIAN ALMAZAN(PIANO) TRIO: LINDA MAY HAN OH(BASS), HENRY COLE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|22 SEPTEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|JAMES LLOYD(KEYBOARDS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|23 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
6PM FREE
MSTRCLASS
|MATTHEW STEVENS(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|24 SEPTEMBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|DAN WILSON(GUITAR), SAM BLAKESLEE(TROMBONE), THERON BROWN(PIANO), KIP REED(BASS), JAMES JOHNSON III(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|25 SEPTEMBER (MON)
|7PM
FREE
|“THE HISTORY OF JAZZ MUSIC”: DR JOEL S KELLER
LORAIN PUBLIC LIBRARY N RIDGEVILLE BRANCH, 35700 BAINBRIDGE 440‑327‑8326 www.lorainpubliclibrary.org
|25 SEPTEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music
|26 SEPTEMBER (TUE)
|8PM
ADMISSION
|MUSICIANER: JOSH SINTON(BASS CLARINET,BARI SAX), JASON AJEMIAN(BASS), CHAD TAYLOR(DRUMS);
RENT ROMUS(SAX)/DECIDUOUS: COLLETTE MCCASLIN(TRUMPET,SAX), DAN WENNINGER(SAX), JAYVE MONTGOMERY(REEDS,ELECTRONICS), RICK KODRAMAZ(BASS), NICK ALVAREZ(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 SEPTEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music
|28 SEPTEMBER (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|28 SEPTEMBER(THU)
|8PM
ADMISSION
|HOT CLUB OF SAN FRANCISCO: PAUL MEHLING(GUITAR), ISABELLE FONTAINE(VOCAL,GUITAR), EVAN PRICE(VIOLIN), JORDAN SAMUELS(GUITAR), SAM ROCHE(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|29 SEPTEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BOB NIEDERRITER(GUITAR) TRIO: TONY MONACO(ORGAN), VAL KENT(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|29 SEPTEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MICHELLE WALKER(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ELAN TROTMAN(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30 SEPTEMBER (SAT)
|9PM
ADMISSION
|SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA
SLOVENIAN WORKMEN’S HOME, 15335 WATERLOO, CLEVELAND 216‑374‑1927 www.gethepswing.com
|1 OCTOBER (SUN)
|2PM
FREE
|QS JAZZ
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|1 OCTOBER (SUN)
|8PM
ADMISSION
|BALLISTER: DAVE REMPIS(SAX), FRED LONBORG‑HOLM(CELLO), PAAL NILSSEN‑LOVE(PERCUSSION)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4 OCTOBER (WED)
|7PM
ADMISSION
|BRANDON COLEMAN(GUITAR) QUARTET: NOAH PREMINGER(SAX), MATT WILES(BASS), JEFF MELLOTT(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|5 OCTOBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|CORTEX: THOMAS JOHANSSON(TRUMPET), KRISTOFFER BERRE ALBERTS(SAX), OLA HØYER(BASS), GARD NILSSEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|5 OCTOBER(THU)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|6 OCTOBER (FRI)
|8PM
DONATION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|7 OCTOBER (SAT)
|2PM
FREE
|JACKIE WARREN(PIANO), SAMMY DELEON(PERCUSSION)
CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR 216‑623‑2848 www.cpl.org
|7 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DAVID BERKMAN(PIANO)/TIM ARMACOST(SAX) QUARTET: AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|8 OCTOBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|SCOTT ROUTENBERG(PIANO) TRIO: NICK TUCKER(BASS), CASSIUS GOENS III(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10 OCTOBER (TUE)
|7PM
ADMISSION
|PAUL FERGUSON(TROMBONE)/GREG ABATE(SAX) QUINTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|10 OCTOBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|11 OCTOBER (WED)
|12PM
DONATION
|GABRIEL’S HORNS
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|11 OCTOBER (WED)
|7PM
ADMISSION
|BENNY BENNACK(TRUMPET) QUARTET: TAKESHI OHBAYASHI(PIANO), ALEX CLAFFY(BASS), JOE PERI(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|11 OCTOBER (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|HENRY BUTLER(PIANO), STEVEN BERNSTEIN(TRUMPET) & THE HOT 9
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org
|12 OCTOBER (THU)
|9PM
ADMISSION
|PAULA COLE(VOCAL)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|13 OCTOBER (FRI)
|7PM
ADMISSION
|“ENCHANTMENT” (1921, ROGERT G VIGNOLA), DAVID DRAZIN(PIANO)
CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7340 www.clevelandart.org
|13 OCTOBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|15 OCTOBER (SUN)
|2PM
FREE
|DAVID DRAZIN(PIANO)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|16 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|17 OCTOBER (TUE)
|TBA
ADMISSION
|THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444
|19 OCTOBER (THU)
|7,9PM
FREE
|“SWEETEST DAY DANCE”: PACKARD BIG BAND
PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com
|19 OCTOBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|BEN GOLDBERG(CLARINET)/INVISIBLE GUY: MICHAEL COLEMAN(KEYBOARDS), HAMIR ATWAL(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|19 OCTOBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|GABRIELLI STRAVELLI(VOCAL) QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|20 OCTOBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|ADAM RUDOLPH(PERCUSSION)/MOVING PICTURES: HAMID DRAKE(DRUMS), RALPH M JONES(REEDS), DAMON BANKS(BASS), KENNY WESSEL(GUITAR), ALEXIS MARCELO(KEYBOARDS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|20-21 OCTOBER (FRI-SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|DIEGO FIGUEIREDO(GUITAR)/CHUCHITO VALDES(PIANO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|21 OCTOBER (SAT)
|7PM
ADMISSION
|WILL DOWNING(VOCAL), HUBBS GROOVE, SARAH’S GIRL(VOCAL) [STACEY CRAWFORD], ROBERT JOHNSON, MIKE HEAD(COMIC)
TRI-C METRO CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND multimusicfest.eventbrite.com
(MC CHATMAN CENTER FOR HUMANITARIAN SERVICES)
|22 OCTOBER (SUN)
|TBA
FREE
|“THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE
MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|22 OCTOBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|JAMES HUGHES(SAX)/JIMMY SMITH(TRUMPET) QUINTET: PHIL KELLY(PIANO), TAKASHI LIO(BASS), JESSE KRAMER(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|23 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 OCTOBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|26 OCTOBER (THU)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|27 OCTOBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|RALPH MOORE(SAX)/JOSH NELSON(PIANO) TRIO: ALEX BONEHAM(BASS), DAN SCHNELLE(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET
WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|29 OCTOBER (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|3 NOVEMBER (FRI)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|4 NOVEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|8 NOVEMBER (WED)
|8PM
FREE
|PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)
BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu
|9 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|10 NOVEMBER (FRI)
|9PM
ADMISSION
|SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA
MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com
|11 NOVEMBER (SAT)
|7PM
ADMISSION
|KAMASI WASHINGTON(SAX)
CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com
|12 NOVEMBER (SUN)
|3PM
ADMISSION
|JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO
STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com
|15 NOVEMBER (WED)
|7PM
ADMISSION
|KEVIN KLEMM(PIANO) QUARTET
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
DONATION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|18 NOVEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|RICHARD ELLIOT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 NOVEMBER (SAT)
|9PM
ADMISSION
|“SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|19 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|19 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|HIP TO THAT
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|19 NOVEMBER (SUN)
|4PM
ADMISSION
|“A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|20 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|20 NOVEMBER (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|21 NOVEMBER (TUE)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|26 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|29 NOVEMBER (WED)
|12PM
DONATION
|“A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|2 DECEMBER (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|2 DECEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLE
TINKHAM VEALE UNIVERSITY CENTER, 11038 BELLFLOWER, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu
|2 DECEMBER (SAT)
|7:30,9:30PM
ADMISSION
|NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu
|4 DECEMBER (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|5 DECEMBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|6 DECEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|7 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL)
KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
|8 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|“HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org
|8 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
FREE
|“BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND
PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com
|8 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 DECEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org
|9 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|17 DECEMBER (SUN)
|2PM
FREE
|DRUMPLAY
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|7 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE
|PAUL STRANAHAN(DRUMS) TRIO
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|13 JANUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|NEW BASICS BRASS BAND
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|21 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|21 JANUARY, 2018 (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com
|27 JANUARY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)
|28 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)
|8 FEBRUARY, 2018 (THU)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 FEBRUARY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|10 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com
|23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|24 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
FREE
|US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 FEBRUARY, 2018 (SUN)
|2PM
FREE
|JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|3 MARCH, 2018 (SAT)
|7PM
ADMISSION
|“CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|10 MARCH, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)
|7:30PM
TBA
|“BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST
VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
|15 MARCH, 2018 (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|“BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET
MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|16-18 MARCH, 2018 (FR-SU)
|VARIOUS
TBA
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, JEFFREY LINDBERG(CONDUCTOR), ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|6 APRIL, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“JAZZ MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|TBA
ADMISSION
|“PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)
TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|23 APRIL, 2018 (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu
|29 APRIL, 2018 (SUN)
|3PM
ADMISSION
|“BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com
|11 MAY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|12 MAY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN…
|12/29 NIA COVINGTON
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|9/29 GAETANO LETEZIA
11/3 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS…………….
|JOHN JSAXX WATKINS
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|9/1 BARBARA KNIGHT TRIO
9/8 HELEN WELCH TRIO
9/15 TBA
9/22 PATTI RENNER/GENE FIOCCA BAND
9/29 PEGGY COYLE TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|9/1 TIA BRAZDA
9/8 (NO JAZZ)
9/15 HOT DJANG!
9/22 JAMES LLOYD
9/29 MICHELLE WALKER
12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT
5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|9/1 DOMINICK FARINACCI SEXTET
9/8,15, 10/6,13 (NO JAZZ)
9/22 FABIAN ALMAZAN TRIO
9/29 BOB NIEDERRITER TRIO/TONY MONACO
10/20 ADAM RUDOLPH’S MOVING PICTURES
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|9/1 BLU MONSOON
9/29 BLUE GROOVE
|BURNTWOOD TAVERN, 8188 BRECKSVILLE, BRECKSVLLE..
|9/29 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|9/1 GROOVES ANONYMOUS
9/15 CAROL LESLIE
9/22 TONY CUDA’S JAZZ CATS
12/8 GRAPETOWN STRUTTERS
12/15 LADY DI/JUST JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|9/1 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|12/15 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|12/8 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO….
|9/29 ANTHONY LOVANO SUPERNATURAL TRIO
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|9/1 FORECAST (1ST/MO)
9/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
9/15 EASTBOUND (3RD/MO)
9/22 FUNKYARD X (4TH/MO)
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|9/8 MOUSTACHE YOURSELF
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|9/1 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET
9/15 KENNY BLAKE/ERIC JOHNSON QUINTET
9/22, 10/6,13 (NO JAZZ)
9/29 GLENN DAVIS QUINTET/EVELYN WRIGHT
10/20 DIEGO FIGUEIREDO/CHUCHITO VALDES
10/27 RALPH MOORE/JOSH NELSON TRIO
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|9/1,15 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
9/8 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|10/6, 12/15 GROOVES ANONYMOUS
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|9/15 FORECAST
10/20 RUSSELL THOMPSON
10/27 MICHAEL AUSTIN PROJECT
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|9/15 (JAZZ JAM)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|9/2 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|9/23 MATTHEW STEVENS MASTERCLASS
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|9/2,30 KOFI BOAKYE
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|11/18 STAN MILLER
|(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN…
|9/29, 11/11 STAN MILLER
10/21 NIA COVINGTON
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|9/9 JAZZ SHEPHERDS
9/23 DANNY MAZZACCO TRIO
9/30 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) TROUTMAN VNYRDS, 4243 COLUMBUS, WSTER…..
|9/9 INTRANSIT
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|9/2 FUNKYARDX
9/9 FLIPPO
9/16 ADAM HAWLEY/PHIL DENNY
9/23 MATTHEW STEVENS
9/30 ELAN TROTMAN
11/18 ERNIE KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|9/2,16,23 (NO JAZZ)
9/9 RON DAVIS
10/7 DAVID BERKMAN/TIM ARMACOST QUARTET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|9/30, 10/28 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
11/11 BALDWIN-WALLACE JAZZ COMBO
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
9/16 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
9/30, 12/2 MONKEY KATS
10/14 LADY DI/JUST JAZZ
10/28 GRAPETOWN STRUTTERS
11/4 KAMAL ABDUL ALIM
11/11, 12/16 GROOVES ANONYMOUS
12/2 MONKEY KATS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND…………………….
|9/2, 10/21, 12/16 REID PROJECT
11/25 GROOVES ANONYMOUS
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….
|9/1 TIM HUNT
|HIGH AND LOW WINERY, 588 MEDINA, MEDINA……………….
|9/9 HIP TO THAT
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|10/16 REID PROJECT
10/23 MONKEY KATS
10/30 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|11/18 HELEN WELCH
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|9/23 COPALI
9/30 JOE LEAMAN/DERUBERTIS/RILES III
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|9/2 GRETJE ANGELL
9/9 HUBBS GROOVE/STACYS GIRL/IR MICHELLE
9/23, 10/7,14,28 (NO JAZZ)
9/30 EDDIE BACCUS SR QUINTET + GUESTS
10/21 DIEGO FIGUEIREDO/CHUCHITO VALDES
|PARADISE ISLAND SALOON, 830 BABBITT, EUCLID………….
|10/21 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|9/23, 11/25 MOISES BORGES
12/23 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|9/2 SHERENA WYNN
9/16,30 RUSSELL THOMPSON
9/23 MICHAEL AUSTIN PROJECT
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|9/2 BLU MONSOON
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSIC BOX, 1148 MAIN, CLEVELAND………………
|9/10 ERNIE KRIVDA QUINTET/VINCE MASTRO
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
|11/26 BOB NIEDERRITER TRIO
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MKT, AKRON……….
|9/10 BOB NIEDERRITER TRIO
9/24 JAZZ SHEPHERDS
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
10/29, 11/26 (TRAD JAM)
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|9/3,17 NIA COVINGTON
11/5, 12/3 STAN MILLER
|(AFT) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………….
|9/14 (NO JAZZ)
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|9/3 CHAD LEFKOWITZ-BROWN
9/10 DAVE BANKS BIG BAND
9/24 DAN WILSON
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|9/17 KEVIN DISIMONE
9/24 WINELIGHT
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|9/10, 11/5 DAVE YOUNG
9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER
9/24, 12/3 PLAN D
10/1 NIA COVINGTON
10/22 LARRY SMITH
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|9/17 WILLIE JONES III ALL-STARS
2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|9/17 FRODE GJERSTAD/FOUR LETTER WORDS
9/24 A JAZZY BURLESQUE EXPERIENCE
10/1 BALLISTER
10/8 SCOTT ROUTENBERG TRIO
10/22 JAMES HUGHES/JIMMY SMITH QUINTET
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|9/17 NICKI PARROTT/DIMARTINO/PEPLOWSKI
9/24 MARIA JACOBS
10/15,29 (NO JAZZ)
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|9/4 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”
10/2 JOEL BROTMAN/PRIME TIME BIG BAND
11/6 (NO JAZZ)
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO….
|9/4 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|9/18 NICKI PARROTT/DIMARTINO/PEPLOWSKI
10/2,9,23 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(LUNCH) CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BL……
|10/3,10,17,24,31 (JAZZ)
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|9/26 STAN MILLER
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VAULT, 2017 E 9TH, CLEVELAND………………………..
|JUST JAZZ LIVE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|9/5 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”
9/19 OUTLAB
9/26 MUSICIANER, RENT ROMUS/DECIDUOUS
10/3 (NO JAZZ)
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|10/24 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|GO FACTORY, 1935 W 96TH …………………………………………..
|9/26 OBLIQUE ORCHESTRA (LAST/MO)
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|9/26 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|10/10 PAUL FERGUSON/GREG ABATE QUINTET
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|9/5 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
9/12, 10/10 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)
9/19 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)
9/26 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……….
|9/13 BUCAR & TUREK
9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|9/6 PHIL DEGREG
9/13 NICK PAPARONE SEXTET
9/20,27 JACKIE WARREN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|9/6 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”
9/13 CAROL LESLIE QUARTET
9/20 “SIDNEY BECHET”: ERIC SEDDON
10/4 “JIMMY NOONE”: ERIC SEDDON
10/18 “BENNY GOODMAN”: ERIC SEDDON
11/1 “ARTIE SHAW”: ERIC SEDDON
11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON
11/29: ERIC SEDDON
12/6 CSU JAZZ COMBOS, ENSEMBLE
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|9/20 NAUGHTY PROFESSOR
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|9/13, 10/11 ERIC SEDDON’S HOT CLUB
9/27 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
10/25 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|9/6,13,27 (NO JAZZ)
10/4 BRANDON COLEMAN/NOAH PREMINGER
10/11 BENNY BENNACK QUARTET
10/25 MARK RUSSO “TRIBUTE TO H SILVER”
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|9/6 LAURA VARCHO
9/13 ACID CATS
9/20 MARIA JACOBS
9/27, 10/18 SAUSALITO
10/11 MIKE FORFIA
11/15 KEVIN KLEMM QUARTET
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|9/13, 11/15 INTRANSIT
|
THURSDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|9/7 E CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALLSTAR BB
9/14,28 THERON BROWN TRIO(JAM)
11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|9/7 SHAWN MAXWELL’S NEW TOMORROW
9/14, 10/12 (NO JAZZ)
9/21 DAN BRUCE TRIO
9/28 OLDS/PUJOLAS/GREY
10/5 CORTEX
10/19 BEN GOLDBERG’S INVISIBLE GUY
|BURNTWOOD TAVERN, 3750 W MARKET, FAIRLAWN………..
|9/14 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 5835 LANDERBROOK, LYNDHRST…
|9/7 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE…………………..
|9/21 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERVIEW, CUY FALLS……….
|9/21 TIM HUNT DUO
|BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON……..
|9/28 BLU MONSOON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|10/26 TONY CUDA’S JAZZ CATS
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|9/7 ERIC SEDDON
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|9/14,21 (NO JAZZ)
9/28 HOT CLUB OF SAN FRANCISCO
10/5 VANESSA RUBIN/DON BRADEN QUINTET
10/19 GABRIELLE STRAVELLI QUARTET
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|9/7,21 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
9/14,28 TIM MATSON (EVERY OTHER)
|TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON…………………………………….
|9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE