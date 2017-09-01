Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-09-01

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1 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 WAVE MAGNETIK: DONALD MALLOY(TRUMPET); HR3

BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
2 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 GRETJE ANGELL(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
3 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 CHAD LEFKOWITZ-BROWN(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
4-6 SEPTEMBER (MO-WE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 “UNDER ONE SUN”: JAMEY HADDAD(PERCUSSION), BILLY DREWES(SAX), MICHAEL WARD-BERGMAN(ACCORDION), LEO BLANCO(PIANO), ROBERTO OCCHIPINTI(BASS), SALAR NADER(TABLA), ALI PARIS(QANOUN)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
6 SEPTEMBER (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 PHIL DEGREG(PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
6 SEPTEMBER (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX)

PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com

(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
7 SEPTEMBER (THU)

 

 

 FREE

6PM

6:30PM

 

 “HEIGHTS MUSIC HOP”:

MOUSTACHE YOURSELF – MAC’S BACKS, 1820 COVENTRY

ALYSSA BOYD – LA CAVE DU VIN, 2785 EUCLID HTS

COVENTRY AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

 
7 SEPTEMBER (THU)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “GOING (BACK) TO KANSAS CITY”: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
7 SEPTEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 SHAWN MAXWELL’S(REEDS) NEW TOMORROW: VICTOR GARCIA(TRUMPET), MATT NELSON(PIANO), JUNIUS PAUL(BASS), PHIL BEALE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
8 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 FREE

6PM

7:30PM

 

 “HEIGHTS MUSIC HOP”:

MOVE QUARTET – LUNA BAKERY, 2482 FAIRMOUNT

JACOB WYNNE ENSEMBLE – LUNA BAKERY

CEDAR/FAIRMOUNT AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 FREE

6PM

6:30PM

7:30PM

 

 “HEIGHTS MUSIC HOP”:

HOT SAUCE CARTEL – RIB CAGE, 2214 LEE

HARRY BACHARACH – MAROTTA’S, 2289 LEE

MOISES BORGES – LOPEZ, 2196 LEE

LEE ROAD AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

(MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), KELLY CRUM‑DELAVERIS(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/DAN BRUCE(GUITAR)

WADSWORTH PUBLIC LIBRARY, 132 BROAD 330‑334‑5761 www.wadsworthlibrary.com

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS AND CULTURAL OUTREACH)

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 HUBB’S GROOVE

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 7PM

FREE

 

 SOPHISTICATED SWING BIG BAND

LYNDHURST PARK, 1341 PARKVIEW 440‑646‑9273

www.lyndhurst-oh.com (HOME DAYS)

 
12 SEPTEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
14-17 SEPTEMBER (TH-SU)

 

 

 ADMISSION

TH PRIVATE

F 5:30P

SA 10A, 5:30

SU 9A

 CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS

WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886  www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

 
14 SEPTEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO: DAVE MORGAN(BASS), JIM RUPP(DRUMS)

RICKEL THEATER, ROYCE HALL, LAKE ERIE COLLEGE, 391 W WASHINGTON, PAINESVILLE 855‑GO‑STORM www.lec.edu

 
15 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KENNY BLAKE(SAX)/ERIC JOHNSON(GUITAR) QUINTET: TIM JENKINS(PIANO), DAN WASSON(BASS), JIMMY ALEXANDER(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL)

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ADAM HAWLEY(GUITAR)/PHIL DENNY(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ACE BOOGIE & THE COOL OUT BREED

AKRON CIVIC, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 BLU MONSOON

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 2PM

ADMISSION

 

 “LUCK BE A LADY: THE SONGS OF FRANK LOESSER”: BILL RUDMAN(HOST), NANCY MAIER(PIANO), KATHERINE DEBOER(VOCAL), ERIC FANCHER(VOCAL)

CUYAHOGA PUBLIC LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑860‑1518 www.musicaltheaterproject.org

(THE SONG IS YOU)

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

 
17-18 SEPTEMBER(SU-MO)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: JOHN DIMARTINO(PIANO), KEN PEPLOWSKI(REEDS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 WILLIE JONES III(DRUMS) ALL-STARS: TERRELL STAFFORD(TRUMPET), STEVE DAVIS(TROMBONE), RALPH MOORE(SAX), ERIC REED(PIANO), GERALD CANNON(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (SHAW JCC)

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 FRODE GJERSTAD(REEDS) TRIO: JON RUNE STRØM(BASS), PAAL NILSSEN-LOVE(DRUMS) + STEVE SWELL(TROMBONE); FOUR LETTER WORDS: JAKE WARK(SAX), MATT PIET(PIANO), BILL HARRIS(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
20 SEPTEMBER (WED)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 NAUGHTY PROFESSOR

BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND 216‑226‑2767 www.brotherslounge.com

 
21 SEPTEMBER (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 FABIAN ALMAZAN(PIANO) & RHIZOME

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

 
22 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 FABIAN ALMAZAN(PIANO) TRIO: LINDA MAY HAN OH(BASS), HENRY COLE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
22 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JAMES LLOYD(KEYBOARDS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
23 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

6PM FREE

MSTRCLASS

 

 MATTHEW STEVENS(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
24 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 DAN WILSON(GUITAR), SAM BLAKESLEE(TROMBONE), THERON BROWN(PIANO), KIP REED(BASS), JAMES JOHNSON III(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
25 SEPTEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 “THE HISTORY OF JAZZ MUSIC”: DR JOEL S KELLER

LORAIN PUBLIC LIBRARY N RIDGEVILLE BRANCH, 35700 BAINBRIDGE 440‑327‑8326 www.lorainpubliclibrary.org

 
25 SEPTEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

 
26 SEPTEMBER (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 MUSICIANER: JOSH SINTON(BASS CLARINET,BARI SAX), JASON AJEMIAN(BASS), CHAD TAYLOR(DRUMS);

RENT ROMUS(SAX)/DECIDUOUS: COLLETTE MCCASLIN(TRUMPET,SAX), DAN WENNINGER(SAX), JAYVE MONTGOMERY(REEDS,ELECTRONICS), RICK KODRAMAZ(BASS), NICK ALVAREZ(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
27 SEPTEMBER (WED)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

 
28 SEPTEMBER (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
28 SEPTEMBER(THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 HOT CLUB OF SAN FRANCISCO: PAUL MEHLING(GUITAR), ISABELLE FONTAINE(VOCAL,GUITAR), EVAN PRICE(VIOLIN), JORDAN SAMUELS(GUITAR), SAM ROCHE(BASS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
29 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 BOB NIEDERRITER(GUITAR) TRIO: TONY MONACO(ORGAN), VAL KENT(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
29 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MICHELLE WALKER(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ELAN TROTMAN(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA

SLOVENIAN WORKMEN’S HOME, 15335 WATERLOO, CLEVELAND 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

 
1 OCTOBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 QS JAZZ

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
1 OCTOBER (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 BALLISTER: DAVE REMPIS(SAX), FRED LONBORG‑HOLM(CELLO), PAAL NILSSEN‑LOVE(PERCUSSION)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
4 OCTOBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 BRANDON COLEMAN(GUITAR) QUARTET: NOAH PREMINGER(SAX), MATT WILES(BASS), JEFF MELLOTT(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
5 OCTOBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 CORTEX: THOMAS JOHANSSON(TRUMPET), KRISTOFFER BERRE ALBERTS(SAX), OLA HØYER(BASS), GARD NILSSEN(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
5 OCTOBER(THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
6 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
7 OCTOBER (SAT)

 

 2PM

FREE

 JACKIE WARREN(PIANO), SAMMY DELEON(PERCUSSION)

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR 216‑623‑2848 www.cpl.org

 
7 OCTOBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 DAVID BERKMAN(PIANO)/TIM ARMACOST(SAX) QUARTET: AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
8 OCTOBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 SCOTT ROUTENBERG(PIANO) TRIO: NICK TUCKER(BASS), CASSIUS GOENS III(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
10 OCTOBER (TUE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 PAUL FERGUSON(TROMBONE)/GREG ABATE(SAX) QUINTET

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
10 OCTOBER (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

 
11 OCTOBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 GABRIEL’S HORNS

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
11 OCTOBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 BENNY BENNACK(TRUMPET) QUARTET: TAKESHI OHBAYASHI(PIANO), ALEX CLAFFY(BASS), JOE PERI(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
11 OCTOBER (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 HENRY BUTLER(PIANO), STEVEN BERNSTEIN(TRUMPET) & THE HOT 9

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org

 
12 OCTOBER (THU)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 PAULA COLE(VOCAL)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
13 OCTOBER (FRI)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “ENCHANTMENT” (1921, ROGERT G VIGNOLA), DAVID DRAZIN(PIANO)

CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7340 www.clevelandart.org

 
13 OCTOBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
15 OCTOBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 DAVID DRAZIN(PIANO)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
16 OCTOBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
17 OCTOBER (TUE)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/tricpresents

 
19 OCTOBER (THU)

 

 

 7,9PM

FREE

 

 “SWEETEST DAY DANCE”: PACKARD BIG BAND

PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

 
19 OCTOBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 BEN GOLDBERG(CLARINET)/INVISIBLE GUY: MICHAEL COLEMAN(KEYBOARDS), HAMIR ATWAL(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
19 OCTOBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GABRIELLI STRAVELLI(VOCAL) QUARTET

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
20 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 ADAM RUDOLPH(PERCUSSION)/MOVING PICTURES: HAMID DRAKE(DRUMS), RALPH M JONES(REEDS), DAMON BANKS(BASS), KENNY WESSEL(GUITAR), ALEXIS MARCELO(KEYBOARDS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
20-21 OCTOBER (FRI-SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 DIEGO FIGUEIREDO(GUITAR)/CHUCHITO VALDES(PIANO)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
21 OCTOBER (SAT)

 

 7PM

ADMISSION

 

 WILL DOWNING(VOCAL), HUBBS GROOVE, SARAH’S GIRL(VOCAL) [STACEY CRAWFORD], ROBERT JOHNSON, MIKE HEAD(COMIC)

TRI-C METRO CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND multimusicfest.eventbrite.com

(MC CHATMAN CENTER FOR HUMANITARIAN SERVICES)

 
22 OCTOBER (SUN)

 

 TBA

FREE

 

 “THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE

MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
22 OCTOBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 JAMES HUGHES(SAX)/JIMMY SMITH(TRUMPET) QUINTET: PHIL KELLY(PIANO), TAKASHI LIO(BASS), JESSE KRAMER(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
23 OCTOBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 OCTOBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
26 OCTOBER (THU)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
27 OCTOBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 RALPH MOORE(SAX)/JOSH NELSON(PIANO) TRIO: ALEX BONEHAM(BASS), DAN SCHNELLE(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
28 OCTOBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET

WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
29 OCTOBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
3 NOVEMBER (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
8 NOVEMBER (WED)

 

 

 8PM

FREE

 

 PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)

BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

 
9 NOVEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA

MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

 
11 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 KAMASI WASHINGTON(SAX)

CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com

 
12 NOVEMBER (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO

STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com

 
15 NOVEMBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 KEVIN KLEMM(PIANO) QUARTET

PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 RICHARD ELLIOT(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 “SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)

CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 HIP TO THAT

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 4PM

ADMISSION

 “A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
21 NOVEMBER (TUE)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
26 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
27 NOVEMBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
29 NOVEMBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLE

TINKHAM VEALE UNIVERSITY CENTER, 11038 BELLFLOWER, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30,9:30PM

ADMISSION

 

 NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

 
4 DECEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
5 DECEMBER (TUE) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
6 DECEMBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
7 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL)

KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND

PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
12 DECEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
17 DECEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 DRUMPLAY

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
7 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 PAUL STRANAHAN(DRUMS) TRIO

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
13 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 NEW BASICS BRASS BAND

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
21 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
21 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

 
27 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

 
28 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

 
8 FEBRUARY, 2018 (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 FEBRUARY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 FEBRUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

 
23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
24 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM

FREE

 

 US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 FEBRUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 JAZZ CLINIC: CHRIS VANCE(BASS)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
3 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
10 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)

 

 

 7:30PM

TBA

 

 “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST

VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

 
15 MARCH, 2018 (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 “BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET

MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

 
16-18 MARCH, 2018 (FR-SU)

 

 

 VARIOUS

TBA

 LAKELAND JAZZ FESTIVAL

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
17 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, JEFFREY LINDBERG(CONDUCTOR), ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
6 APRIL, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL)

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com

 
14 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “JAZZ  MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
14 APRIL, 2018 (SAT) TBA

ADMISSION

 

 “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)

TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

 
29 APRIL, 2018 (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 “BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

 
11 MAY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
12 MAY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN… 12/29 NIA COVINGTON
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 9/29 GAETANO LETEZIA

11/3 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS……………. JOHN JSAXX WATKINS
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD…. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 9/1 BARBARA KNIGHT TRIO

9/8 HELEN WELCH TRIO

9/15 TBA

9/22 PATTI RENNER/GENE FIOCCA BAND

9/29 PEGGY COYLE TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 9/1 TIA BRAZDA

9/8 (NO JAZZ)

9/15 HOT DJANG!

9/22 JAMES LLOYD

9/29 MICHELLE WALKER

12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT

5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 9/1 DOMINICK FARINACCI SEXTET

9/8,15, 10/6,13 (NO JAZZ)

9/22 FABIAN ALMAZAN TRIO

9/29 BOB NIEDERRITER TRIO/TONY MONACO

10/20 ADAM RUDOLPH’S MOVING PICTURES
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS……. 9/1 BLU MONSOON

9/29 BLUE GROOVE
BURNTWOOD TAVERN, 8188 BRECKSVILLE, BRECKSVLLE.. 9/29 BLU MONSOON
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 9/1 GROOVES ANONYMOUS

9/15 CAROL LESLIE

9/22 TONY CUDA’S JAZZ CATS

12/8 GRAPETOWN STRUTTERS

12/15 LADY DI/JUST JAZZ
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 9/1 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. 12/15 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 12/8 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 9/29 ANTHONY LOVANO SUPERNATURAL TRIO
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 9/1 FORECAST (1ST/MO)

9/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)

9/15 EASTBOUND (3RD/MO)

9/22 FUNKYARD X (4TH/MO)
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 9/8 MOUSTACHE YOURSELF
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/1 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET

9/15 KENNY BLAKE/ERIC JOHNSON QUINTET

9/22, 10/6,13 (NO JAZZ)

9/29 GLENN DAVIS QUINTET/EVELYN WRIGHT

10/20 DIEGO FIGUEIREDO/CHUCHITO VALDES

10/27 RALPH MOORE/JOSH NELSON TRIO
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 9/1,15 MYRON WALKER (EVERY OTHER)

9/8 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………… 10/6, 12/15 GROOVES ANONYMOUS
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 9/15 FORECAST

10/20 RUSSELL THOMPSON

10/27 MICHAEL AUSTIN PROJECT
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…. 9/15 (JAZZ JAM)
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 9/2 NIGHT OWLS (1ST/MO)
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 9/23 MATTHEW STEVENS MASTERCLASS
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 9/2,30 KOFI BOAKYE
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 11/18 STAN MILLER
(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN… 9/29, 11/11 STAN MILLER

10/21 NIA COVINGTON
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 9/9 JAZZ SHEPHERDS

9/23 DANNY MAZZACCO TRIO

9/30 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) TROUTMAN VNYRDS, 4243 COLUMBUS, WSTER….. 9/9 INTRANSIT
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 9/2 FUNKYARDX

9/9 FLIPPO

9/16 ADAM HAWLEY/PHIL DENNY

9/23 MATTHEW STEVENS

9/30 ELAN TROTMAN

11/18 ERNIE KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 9/2,16,23 (NO JAZZ)

9/9 RON DAVIS

10/7 DAVID BERKMAN/TIM ARMACOST QUARTET
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 9/30, 10/28 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

11/11 BALDWIN-WALLACE JAZZ COMBO
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL

9/16 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

9/30, 12/2 MONKEY KATS

10/14 LADY DI/JUST JAZZ

10/28 GRAPETOWN STRUTTERS

11/4 KAMAL ABDUL ALIM

11/11, 12/16 GROOVES ANONYMOUS

12/2 MONKEY KATS
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND……………………. 9/2, 10/21, 12/16 REID PROJECT

11/25 GROOVES ANONYMOUS
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………. 9/1 TIM HUNT
HIGH AND LOW WINERY, 588 MEDINA, MEDINA………………. 9/9 HIP TO THAT
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. 10/16 REID PROJECT

10/23 MONKEY KATS

10/30 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND……….. 11/18 HELEN WELCH
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 9/23 COPALI

9/30 JOE LEAMAN/DERUBERTIS/RILES III
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/2 GRETJE ANGELL

9/9 HUBBS GROOVE/STACYS GIRL/IR MICHELLE

9/23, 10/7,14,28 (NO JAZZ)

9/30 EDDIE BACCUS SR QUINTET + GUESTS

10/21 DIEGO FIGUEIREDO/CHUCHITO VALDES
PARADISE ISLAND SALOON, 830 BABBITT, EUCLID…………. 10/21 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 9/23, 11/25 MOISES BORGES

12/23 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 9/2 SHERENA WYNN

9/16,30 RUSSELL THOMPSON

9/23 MICHAEL AUSTIN PROJECT
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 9/2 BLU MONSOON
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSIC BOX, 1148 MAIN, CLEVELAND……………… 9/10 ERNIE KRIVDA QUINTET/VINCE MASTRO
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON…….. 11/26 BOB NIEDERRITER TRIO
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MKT, AKRON………. 9/10 BOB NIEDERRITER TRIO

9/24 JAZZ SHEPHERDS
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)

10/29, 11/26 (TRAD JAM)
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP.. 9/3,17 NIA COVINGTON

11/5, 12/3 STAN MILLER
(AFT) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………. 9/14 (NO JAZZ)
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 9/3 CHAD LEFKOWITZ-BROWN

9/10 DAVE BANKS BIG BAND

9/24 DAN WILSON
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 9/17 KEVIN DISIMONE

9/24 WINELIGHT
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 9/10, 11/5 DAVE YOUNG

9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER

9/24, 12/3 PLAN D

10/1 NIA COVINGTON

10/22 LARRY SMITH
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 9/17 WILLIE JONES III ALL-STARS

2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 9/17 FRODE GJERSTAD/FOUR LETTER WORDS

9/24 A JAZZY BURLESQUE EXPERIENCE

10/1 BALLISTER

10/8 SCOTT ROUTENBERG TRIO

10/22 JAMES HUGHES/JIMMY SMITH QUINTET
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/17 NICKI PARROTT/DIMARTINO/PEPLOWSKI

9/24 MARIA JACOBS

10/15,29 (NO JAZZ)
 

 

MONDAY

 
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 9/4 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”

10/2 JOEL BROTMAN/PRIME TIME BIG BAND

11/6 (NO JAZZ)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 9/4 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/18 NICKI PARROTT/DIMARTINO/PEPLOWSKI

10/2,9,23 (NO JAZZ)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ
 

TUESDAY

 
(LUNCH) CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BL…… 10/3,10,17,24,31 (JAZZ)
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 9/26 STAN MILLER
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VAULT, 2017 E 9TH, CLEVELAND……………………….. JUST JAZZ LIVE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 9/5 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”

9/19 OUTLAB

9/26 MUSICIANER, RENT ROMUS/DECIDUOUS

10/3 (NO JAZZ)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 10/24 M2B2 BIG BAND
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
GO FACTORY, 1935 W 96TH ………………………………………….. 9/26 OBLIQUE ORCHESTRA (LAST/MO)
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 9/26 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 10/10 PAUL FERGUSON/GREG ABATE QUINTET
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 9/5 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)

9/12, 10/10 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)

9/19 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)

9/26 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………. 9/13 BUCAR & TUREK

9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 9/6 PHIL DEGREG

9/13 NICK PAPARONE SEXTET

9/20,27 JACKIE WARREN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 9/6 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”

9/13 CAROL LESLIE QUARTET

9/20 “SIDNEY BECHET”: ERIC SEDDON

10/4 “JIMMY NOONE”: ERIC SEDDON

10/18 “BENNY GOODMAN”: ERIC SEDDON

11/1 “ARTIE SHAW”: ERIC SEDDON

11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON

11/29: ERIC SEDDON

12/6 CSU JAZZ COMBOS, ENSEMBLE
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 9/20 NAUGHTY PROFESSOR
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 9/13, 10/11 ERIC SEDDON’S HOT CLUB

9/27 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP

10/25 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET

10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/6,13,27 (NO JAZZ)

10/4 BRANDON COLEMAN/NOAH PREMINGER

10/11 BENNY BENNACK QUARTET

10/25 MARK RUSSO “TRIBUTE TO H SILVER”
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 9/6 LAURA VARCHO

9/13 ACID CATS

9/20 MARIA JACOBS

9/27, 10/18 SAUSALITO

10/11 MIKE FORFIA

11/15 KEVIN KLEMM QUARTET
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON……. 9/13, 11/15 INTRANSIT
 

THURSDAY

 
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 9/7 E CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALLSTAR BB

9/14,28 THERON BROWN TRIO(JAM)

11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 9/7 SHAWN MAXWELL’S NEW TOMORROW

9/14, 10/12 (NO JAZZ)

9/21 DAN BRUCE TRIO

9/28 OLDS/PUJOLAS/GREY

10/5 CORTEX

10/19 BEN GOLDBERG’S INVISIBLE GUY
BURNTWOOD TAVERN, 3750 W MARKET, FAIRLAWN……….. 9/14 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 5835 LANDERBROOK, LYNDHRST… 9/7 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE………………….. 9/21 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERVIEW, CUY FALLS………. 9/21 TIM HUNT DUO
BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON…….. 9/28 BLU MONSOON
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 10/26 TONY CUDA’S JAZZ CATS
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND……….. 9/7 ERIC SEDDON
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/14,21 (NO JAZZ)

9/28 HOT CLUB OF SAN FRANCISCO

10/5 VANESSA RUBIN/DON BRADEN QUINTET

10/19 GABRIELLE STRAVELLI QUARTET
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 9/7,21 JOE HUNTER (EVERY OTHER)

9/14,28 TIM MATSON (EVERY OTHER)
TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON……………………………………. 9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE