Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-08-18

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18 AUGUST (FRI)

 

 

 8PM

FREE

 

 HUBBS GROOVE

WARRENSVILLE HTS COMMUNITY PARK, 4501 GREEN www.cityofwarrensville.com

 
18 AUGUST (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DRED SCOTT(PIANO) TRIO: BEN RUBIN(BASS), DIEGO VOGLIN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
18 AUGUST (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 BILL CUNLIFFE(PIANO) TRIO: MARTIN WIND(BASS), HARVEY MASON(DRUMS); JOSHUA BREAKSTONE(GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 ADMISSION5PM “JAZZ BY THE LAKE”:

JOHN “JSAXX” WATKINS(SAX)

JUSTO SABORIT(GUITAR)

URBAN JAZZ COALITION/ELIZABETH MIS(SAX)

FRANK MCCOMB(VOCAL)

EDGEWATER MARINA, 6500 MEMORIAL SHOREWAY, CLEVELAND 216‑233‑6405 www.jazzbythelake.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 5:30PM

FREE

 

 FORECAST

WARRENSVILLE HTS COMMUNITY PARK, 4501 GREEN www.cityofwarrensville.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 FREE

6PM

7PM

 “JAZZFEST”:

CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET

CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 “JOSHUA BREAKSTONE, SOFT HANDS: JAZZ ETHEREAL” (IN PRODUCTION, JOSHUA HASSELL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JOSHUA BREAKSTONE(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 DRED SCOTT(PIANO) TRIO: BEN RUBIN(BASS), TONY MASON(DRUMS) + TOM SCOTT(PIANO,VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
20 AUGUST (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 HOT DJANG!

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
20 AUGUST (SUN)

 

 

 5PM

FREE

 

 DAN ZOLA ORCHESTRA

GLENWILLOW CITY PARK GAZEBO 440 232 8788

www.glenwillow-oh.gov

 
22 AUGUST (TUE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 DIEGO FIGUEIREDO(GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
23 AUGUST (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 HORNS AND THINGS

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
24 AUGUST (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
24-25 AUGUST (THU-FRI)

 

 

 TH 8PM

F 8:30PM

ADMISSION

 

 BEN SIDRAN(VOCAL,PIANO) QUARTET: BOB ROCKWELL(SAX), BILLY PETERSON(BASS), LEO SIDRAN(DRUMS() + RICHIE COLE(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
24 AUGUST (THU)

 

 

 FREE

8PM

9PM

 “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:

THERON BROWN TRIO

JAM SESSION

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON www.rubbercityjazz.com

(OPEN TONE MUSIC)

 
25 AUGUST (FRI)

 

 

 FREE

NOON

2PM

 

7:30PM

8PM

 “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:

JACKIE WARREN – AKRON ART MUSEUM

DAVE THOMAS/DRENE IVY, JACKIE WARREN/JOE HUNTER, JOE LEAMAN/THERON BROWN – AKRON PUBLIC LIBRARY

OPEN TONE MUSIC ACADEMY STUDENTS – BLU JAZZ+

THE ADMIRABLES – BLU JAZZ+

VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com

(OPEN TONE MUSIC)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 FREE

NOON

NOON

12:30PM

12:30PM

12:30PM

12:30PM

1:30PM

1:30PM

2PM

2:30PM

2:30PM

2:30PM

3:30PM

3:45PM

4PM

4PM

5PM

5PM

5PM

6PM

7:30PM

9PM

10:30PM

10:30PM

 “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:

JOE HUNTER – AKRON ART MUSEUM

DJ ROGER RIDDLE – UNCORKED WINE BAR

“BILL EVANS: TIME REMEMBERED” – NIGHTLIGHT CINEMA

CHRIS COLES’ GLEAM – BLU JAZZ+

JEN MAUER DUO – HIGH ST HOP HOUSE

HUBB’S GROOVE – MUSICA

SAM BLAKESLEE QUINTET – BLU JAZZ+

MOUSTACHE YOURSELF – HIGH ST HOP HOUSE

HR3 – UNCORKED WINE BAR

DAVE THOMPSON TRIO – BLU JAZZ+

AUSTIN WALKIN CANE – HIGH ST HOP HOUSE

JAMES JOHNSON III TRIO – MUSICA

GLENN HOLMES QUARTET – BLU JAZZ+

ACE BOOGIE/COOL OUT BREED – UNCORKED WINE BAR

DAN BRUCE/AXIS TRIO – HIGH ST HOP HOUSE

BLUELIGHT – MUSICA

BOBBY SELVAGGIO’S RED RHINOCEROS – BLU JAZZ+

RED LIGHT ROXY – HIGH ST HOP HOUSE

HOWARD ST BLUES BAND – MUSICA

COLD CITY BRASS – PARADE

VICTOR PROVOST(STEEL PANS) – LOCK 3

JOEY DEFRANCESCO(ORGAN) & THE PEOPLE – LOCK 3

SAMMY DELEON Y SU ORQUESTA – BLU JAZZ+

FUNKYARDX – MUSICA

DOWNTOWN AKRON www.rubbercityjazz.com

(OPEN TONE MUSIC)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

DONATION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 AKIN FOR JAZZ

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541  www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 DAVE STRYKER(GUITAR)( QUARTET: ERIC ALEXANDER(SAX), JARED GOLD(ORGAN), BRYON LANDHAM(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 SWINGTIME BIG BAND

PEPPER PIKE GAZEBO, SHAKER & OLD BRAINARD 216‑831‑8500 www.pepperpike.org

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 ADMISSION

2PM

 “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:

JAZZ/GOSPEL BRUNCH – AKRON CIVIC CENTER

AKRON CIVIC THEATER www.rubbercityjazz.com

(OPEN TONE MUSIC)

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 3PM

FREE

 

 HUBBS GROOVE

SPRING COMMON PARK, 530 MAHONING, YOUNGSTOWN 330‑360‑1848 facebook

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
30 AUGUST (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 JASON MARSALIS(VIBES)/21ST CENTURY TRAD BAND: AUSTIN JOHNSON(PIANO), WILL GOBLE(BASS), DAVE POTTER(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
31 AUGUST (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(BASS), CHAD GREENWALD(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
1 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 ERNIE KRIVDA(SAX) QUARTET: DAVE THOMAS(ORGAN)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
1 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) SEXTET: SHENEL JOHNS(VOCAL), JULIEN LABRO(ACCORDION), CHRISTIAN TAMBURR(VIBES), JON MICHEL(BASS), KYLE POOLE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
1 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TIA BRAZDA(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
1 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GRETJE ANGELL(VOCAL)

PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com

 
1 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 WAVE MAGNETIK: DONALD MALLOY(TRUMPET); HR3

BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
2 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 GRETJE ANGELL(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
3 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 CHAD LEFKOWITZ-BROWN(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
4-6 SEPTEMBER (MO-WE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 “UNDER ONE SUN”: JAMEY HADDAD(PERCUSSION), BILLY DREWES(SAX), MICHAEL WARD-BERGMAN(ACCORDION), LEO BLANCO(PIANO), ROBERTO OCCHIPINTI(BASS), SALAR NADER(TABLA), ALI PARIS(QANOUN)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
6 SEPTEMBER (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX)

PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com

(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
7 SEPTEMBER (THU)

 

 

 FREE

6PM

6:30PM

 

 “HEIGHTS MUSIC HOP”:

MOUSTACHE YOURSELF – MAC’S BACKS, 1820 COVENTRY

ALYSSA BOYD – LA CAVE DU VIN, 2785 EUCLID HTS

COVENTRY AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

 
7 SEPTEMBER (THU)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “GOING (BACK) TO KANSAS CITY”: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
7 SEPTEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 SHAWN MAXWELL’S(REEDS) NEW TOMORROW: VICTOR GARCIA(TRUMPET), MATT NELSON(PIANO), JUNIUS PAUL(BASS), PHIL BEALE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
8 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 FREE

6PM

7:30PM

 

 “HEIGHTS MUSIC HOP”:

MOVE QUARTET – LUNA BAKERY, 2482 FAIRMOUNT

JACOB WYNNE ENSEMBLE – LUNA BAKERY

CEDAR/FAIRMOUNT AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 FREE

6PM

6:30PM

7:30PM

 

 “HEIGHTS MUSIC HOP”:

HOT SAUCE CARTEL – RIB CAGE, 2214 LEE

HARRY BACHARACH – MAROTTA’S, 2289 LEE

MOISES BORGES – LOPEZ, 2196 LEE

LEE ROAD AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

(MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), KELLY CRUM‑DELAVERIS(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/DAN BRUCE(GUITAR)

WADSWORTH PUBLIC LIBRARY, 132 BROAD 330‑334‑5761 www.wadsworthlibrary.com

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS AND CULTURAL OUTREACH)

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 HUBB’S GROOVE

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 7PM

FREE

 

 SOPHISTICATED SWING BIG BAND

LYNDHURST PARK, 1341 PARKVIEW 440‑646‑9273

www.lyndhurst-oh.com (HOME DAYS)

 
12 SEPTEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
14-17 SEPTEMBER (TH-SU)

 

 

 ADMISSION

TH PRIVATE

F 5:30P

SA 10A, 5:30

SU 9A

 CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS

WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886  www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

 
14 SEPTEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO: DAVE MORGAN(BASS), JIM RUPP(DRUMS)

RICKEL THEATER, ROYCE HALL, LAKE ERIE COLLEGE, 391 W WASHINGTON, PAINESVILLE 855‑GO‑STORM www.lec.edu

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL)

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ADAM HAWLEY(GUITAR)/PHIL DENNY(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ACE BOOGIE & THE COOL OUT BREED

AKRON CIVIC, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 2PM

ADMISSION

 

 “LUCK BE A LADY: THE SONGS OF FRANK LOESSER”: BILL RUDMAN(HOST), NANCY MAIER(PIANO), KATHERINE DEBOER(VOCAL), ERIC FANCHER(VOCAL)

CUYAHOGA PUBLIC LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑860‑1518 www.musicaltheaterproject.org

(THE SONG IS YOU)

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

 
17-18 SEPTEMBER(SU-MO)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: JOHN DIMARTINO(PIANO), KEN PEPLOWSKI(REEDS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 WILLIE JONES III(DRUMS) ALL-STARS: TERRELL STAFFORD(TRUMPET), STEVE DAVIS(TROMBONE), RALPH MOORE(SAX), ERIC REED(PIANO), GERALD CANNON(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (SHAW JCC)

 
21 SEPTEMBER (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 FABIAN ALMAZAN(PIANO) & RHIZOME

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

 
22 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 FABIAN ALMAZAN(PIANO) TRIO: LINDA MAY HAN OH(BASS), HENRY COLE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
22 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JAMES LLOYD(KEYBOARDS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
23 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

6PM FREE

MSTRCLASS

 

 MATTHEW STEVENS(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
25 SEPTEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 “THE HISTORY OF JAZZ MUSIC”: DR JOEL S KELLER

LORAIN PUBLIC LIBRARY N RIDGEVILLE BRANCH, 35700 BAINBRIDGE 440‑327‑8326 www.lorainpubliclibrary.org

 
25 SEPTEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

 
27 SEPTEMBER (WED)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

 
28 SEPTEMBER (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
28 SEPTEMBER(THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 HOT CLUB OF SAN FRANCISCO: PAUL MEHLING(GUITAR), ISABELLE FONTAINE(VOCAL,GUITAR), EVAN PRICE(VIOLIN), JORDAN SAMUELS(GUITAR), SAM ROCHE(BASS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
29 SEPTEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 BOB NIEDERRITER(GUITAR) TRIO: TONY MONACO(ORGAN), VAL KENT(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
30 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ELAN TROTMAN(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA

SLOVENIAN WORKMEN’S HOME, 15335 WATERLOO, CLEVELAND 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

 
1 OCTOBER (SUN)

 

 

 TBA

ADMISSION

 BALLISTER: DAVE REMPIS(SAX), FRED LONBORG‑HOLM(CELLO), PAAL NILSSEN‑LOVE(PERCUSSION)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
5 OCTOBER(THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
6 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
7 OCTOBER (SAT)

 

 2PM

FREE

 JACKIE WARREN(PIANO), SAMMY DELEON(PERCUSSION)

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR 216‑623‑2848 www.cpl.org

 
10 OCTOBER (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

 
11 OCTOBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 GABRIEL’S HORNS

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
12 OCTOBER (THU)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 PAULA COLE(VOCAL)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
13 OCTOBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
16 OCTOBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
17 OCTOBER (TUE)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/tricpresents

 
19 OCTOBER (THU)

 

 

 7,9PM

FREE

 

 “SWEETEST DAY DANCE”: PACKARD BIG BAND

PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

 
19 OCTOBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 BEN GOLDBERG(CLARINET)/INVISIBLE GUY: MICHAEL COLEMAN(KEYBOARDS), HAMIR ATWAL(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
20 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 ADAM RUDOLPH(PERCUSSION)/MOVING PICTURES: HAMID DRAKE(DRUMS), RALPH M JONES(REEDS), DAMON BANKS(BASS), KENNY WESSEL(GUITAR), ALEXIS MARCELO(KEYBOARDS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
21 OCTOBER (SAT)

 

 7PM

ADMISSION

 

 WILL DOWNING(VOCAL), HUBBS GROOVE, SARAH’S GIRL(VOCAL) [STACEY CRAWFORD], ROBERT JOHNSON, MIKE HEAD(COMIC)

TRI-C METRO CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND multimusicfest.eventbrite.com

(MC CHATMAN CENTER FOR HUMANITARIAN SERVICES)

 
22 OCTOBER (SUN)

 

 TBA

FREE

 

 “THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE

MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
23 OCTOBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 OCTOBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
26 OCTOBER (THU)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
28 OCTOBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET

WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
3 NOVEMBER (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
8 NOVEMBER (WED)

 

 

 8PM

FREE

 

 PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN)

BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

 
9 NOVEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA

MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

 
11 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 KAMASI WASHINGTON(SAX)

CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com

 
12 NOVEMBER (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO

STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 RICHARD ELLIOT(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
18 NOVEMBER (SAT)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 “SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)

CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

 
19 NOVEMBER (SUN)

 

 

 4PM

ADMISSION

 “A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
21 NOVEMBER (TUE)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
27 NOVEMBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
29 NOVEMBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30,9:30PM

ADMISSION

 

 NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

 
4 DECEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
5 DECEMBER (TUE) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
6 DECEMBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
7 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL)

KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND

PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
12 DECEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
13 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 NEW BASICS BRASS BAND

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
21 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

 
27 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

 
28 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

 
8 FEBRUARY, 2018 (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 FEBRUARY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 FEBRUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

 
23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
24 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM

FREE

 

 US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
3 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
10 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)

 

 

 7:30PM

TBA

 

 “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST

VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

 
15 MARCH, 2018 (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 “BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET

MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

 
16-18 MARCH, 2018 (FR-SU)

 

 

 VARIOUS

TBA

 LAKELAND JAZZ FESTIVAL

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
17 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
6 APRIL, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL)

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com

 
14 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “JAZZ  MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

 
14 APRIL, 2018 (SAT) TBA

ADMISSION

 

 “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)

TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

 
29 APRIL, 2018 (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 “BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

 
11 MAY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
12 MAY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 8/18 DAN MAIER

8/25 JONATHAN HOOPER
(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN… 12/29 NIA COVINGTON
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 9/1 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

9/29 GAETANO LETEZIA

11/3 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS……………. JOHN JSAXX WATKINS
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD…. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 8/18 HELEN WELCH TRIO

8/25 TIM POWELL/PHIL LANTRY
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 8/18 DRED SCOTT TRIO

8/25 ADMIRABLES/OPEN TONE MUSIC ACADMY

9/1 TIA BRAZDA

9/8 (NO JAZZ)

9/22 JAMES LLOYD

12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT

5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 8/18 (CLOSED)

8/25, 9/8,15 (NO JAZZ)

9/1 DOMINICK FARINACCI SEXTET

9/22 FABIAN ALMAZAN TRIO

9/29 BOB NIEDERRITER TRIO/TONY MONACO

10/20 ADAM RUDOLPH’S MOVING PICTURES
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 9/1 GROOVES ANONYMOUS

9/15 CAROL LESLIE

9/22 TONY CUDA’S JAZZ CATS
CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON…….. 8/25 QS JAZZ
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 9/1 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON……… 8/25 JUSTO SABORIT
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. 8/18 REID PROJECT

12/15 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 12/8 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
KEVANTI’S, 691 RICHMOND, RICHMOND HTS………………….. 8/18 FORECAST
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 9/29 ANTHONY LOVANO SUPERNATURAL TRIO
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 8/18 EASTBOUND (3RD/MO)

8/25 FUNKYARD X (4TH/MO)

9/1 FORECAST (1ST/MO)

9/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 9/8 MOUSTACHE YOURSELF
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 8/18 BILL CUNLIFFE TRIO, JOSH BREAKSTONE

8/25 BEN SIDRAN QUARTET + RICHIE COLE

9/1 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET

9/22, 10/13 (NO JAZZ)

9/29 GLENN DAVIS QUINTET/EVELYN WRIGHT
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 8/18, 9/1 MYRON WALKER (EVERY OTHER)

8/25, 9/8 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
SASSY’S, 10755 RAVENNA, TWINSBURG………………………… 8/25 HIP TO THAT
SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS………………………………. 8/18 STAN MILLER
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………… 8/25 MOISES BORGES

10/6, 12/15 GROOVES ANONYMOUS
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 8/18, 9/15 RUSSELL THOMPSON

8/25 HUBBS GROOVE
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
THORNCREEK WINERY, 155 TREAT, AURORA…………………. 8/18 BOB NIEDERRITER

8/25 HOT DJANG!
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………. 8/18 TOMMY LEHMAN (JAM)
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 
(AFT) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………… 8/26 RUBBER CITY BLUES & JAZZ FESTIVAL
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 9/2 NIGHT OWLS (1ST/MO)
(AFT) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND.. 8/19 REID PROJECT
(AFT) PANINI’S, 1825 COVENTRY, CLEVELAND HTS………….. 8/19 BLU MONSOON
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 8/19 “JOSHUA BREAKSTONE, SOFT HANDS”

8/26 RUBBER CITY BLUES & JAZZ FESTIVAL

9/23 MATTHEW STEVENS MASTERCLASS
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 8/19,26 KOFI BOAKYE
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 11/18 STAN MILLER
(EARLY) LAURENTIA VINEYARD, 4599 S MADISON, MDSN… 9/29, 11/11 STAN MILLER

10/21 NIA COVINGTON
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 8/19 BIASELLA TRIO

8/26, 9/23 DANNY MAZZACCO TRIO

9/9 JAZZ SHEPHERDS

9/30 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) TROUTMAN VNYRDS, 4243 COLUMBUS, WSTER….. 9/9 INTRANSIT
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 8/19 JOSHUA BREAKSTONE

8/26 RUBBER CITY BLUES & JAZZ FESTIVAL

9/2 FUNKYARDX

9/9 FLIPPO

9/16 ADAM HAWLEY/PHIL DENNY

9/23 MATTHEW STEVENS

9/30 ELAN TROTMAN

11/18 ERNIE KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 8/19 (CLOSED)

9/2,16,23 (NO JAZZ)

9/9 RON DAVIS

9/24 A JAZZY BURLESQUE EXPERIENCE
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 8/26 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

11/11 BALDWIN-WALLACE JAZZ COMBO
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 8/19, 10/14 LADY DI/JUST JAZZ

9/2 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL

9/30, 12/2 MONKEY KATS

10/28 GRAPETOWN STRUTTERS
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND……………………. 8/19, 11/25 GROOVES ANONYMOUS

9/2, 10/21, 12/16 REID PROJECT
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………. 9/1 TIM HUNT
GUARINO’S, 12309 MAYFIELD, CLEVELAND……………………. 8/26 HIP TO THAT
HIGH AND LOW WINERY, 588 MEDINA, MEDINA………………. 9/9 HIP TO THAT
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 8/26 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND……….. 11/18 HELEN WELCH
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 8/26 SAUSALITO

9/23 COPALI

9/30 JOE LEAMAN/DERUBERTIS/RILES III
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 8/19 DRED SCOTT TRIO + TONY SCOTT

8/26 DAVE STRYKER QUARTET

9/2 GRETJE ANGELL

9/9 HUBBS GROOVE/STACYS GIRL/IR MICHELLE

9/23, 10/7,14 (NO JAZZ)

9/30 EDDIE BACCUS SR QUINTET + GUESTS
PARADISE ISLAND SALOON, 830 BABBITT, EUCLID…………. 10/21 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 9/23, 11/25 MOISES BORGES

12/23 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 8/19, 9/16 FORECAST

9/2 SHERENA WYNN

9/30 RUSSELL THOMPSON
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 8/19 STANDARD PROCEDURE

9/2 BLU MONSOON
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSIC BOX, 1148 MAIN, CLEVELAND……………… 9/10 ERNIE KRIVDA QUINTET/VINCE MASTRO
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON…….. 9/10, 11/26 BOB NIEDERRITER TRIO

9/24 JAZZ SHEPHERDS
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 8/27, 10/29, 11/26 (TRAD JAM)

9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
(AFT) DEBONNE VINEYARDS, 7840 DOTY, MADISON……….. 8/27 FORECAST
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP.. 9/3,17 NIA COVINGTON

11/5, 12/3 STAN MILLER
(AFT) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………. 9/14 (NO JAZZ)
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 9/3 CHAD LEFKOWITZ-BROWN

9/10 DAVE BANKS BIG BAND
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 8/20 HELEN WELCH

9/17 KEVIN DISIMONE

9/24 WINELIGHT
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER

8/27, 10/22 LARRY SMITH

9/10, 11/5 DAVE YOUNG

9/24, 12/3 PLAN D

10/1 NIA COVINGTON
(EARLY) NUEVO, 54 E MILL, AKRON………………………………. 8/27 ACID CATS
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 9/17 WILLIE JONES III ALL-STARS

2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 8/20 (CLOSED)

8/27 (NO JAZZ)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 8/27 ELIJAH GILMORE QUINTET

9/17 NICKI PARROTT/DIMARTINO/PEPLOWSKI

9/24 MARIA JACOBS
 

 

MONDAY

 
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 9/4 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”

10/2 JOEL BROTMAN/PRIME TIME BIG BAND

11/6 (NO JAZZ)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 9/4 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 9/18 NICKI PARROTT/DIMARTINO/PEPLOWSKI
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ
 

TUESDAY

 
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 8/22, 9/26 STAN MILLER
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VAULT, 2017 E 9TH, CLEVELAND……………………….. JUST JAZZ LIVE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 9/5 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”

10/3 (NO JAZZ)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 8/29 M2B2 BIG BAND
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
GO FACTORY, 1935 W 96TH ………………………………………….. 8/29 OBLIQUE ORCHESTRA (LAST/MO)
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 8/22 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 8/22 DIEGO FIGUIEREDO
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 8/22, 9/26 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)

9/5 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)

9/12, 10/10 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)

9/19 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 8/23,30 JOE HUNTER
(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………. 8/23, 9/13 BUCAR & TUREK

9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 8/23, 9/20,27 JACKIE WARREN

8/30 POSSIBILITIES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 8/30 (NO JAZZ)

9/6 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”

9/13 CAROL LESLIE QUARTET

9/20 “SIDNEY BECHET”: ERIC SEDDON

10/4 “JIMMY NOONE”: ERIC SEDDON

10/18 “BENNY GOODMAN”: ERIC SEDDON

11/1 “ARTIE SHAW”: ERIC SEDDON

11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON

11/29: ERIC SEDDON

12/6 CSU JAZZ COMBOS, ENSEMBLE
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 8/30, 9/27 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP

9/13, 10/11 ERIC SEDDON’S HOT CLUB

10/25 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET

10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 8/30 JASON MARSALIS/21ST CENTURY TRAD BD

9/6,13,27 (NO JAZZ)
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 8/23 WESTERN RESERVE BIG BAND

8/30 ROCK WEHRMANN/PEGGY COYLE

9/6 LAURA VARCHO

9/13 ACID CATS

9/20 MARIA JACOBS

9/27 SAUSALITO

10/11 MIKE FORFIA
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON……. 9/13, 11/15 INTRANSIT
 

THURSDAY

 
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 8/24,31 GEORGE FOLEY
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 8/24, 9/14,28 THERON BROWN TRIO(JAM)

8/31 ALEX SCHROCK TRIO

9/7 E CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALLSTAR BB

11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 8/24, 9/14 (NO JAZZ)

9/7 SHAWN MAXWELL’S NEW TOMORROW

9/21 DAN BRUCE TRIO

9/28 OLDS/PUJOLAS/GREY

10/19 BEN GOLDBERG’S INVISIBLE GUY
BURNTWOOD TAVERN, 3750 W MARKET, FAIRLAWN……….. 9/14 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON…….. 8/31 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
BURNTWOOD TAVERN, 5835 LANDERBROOK, LYNDHRST… 8/24 BLU MONSOON
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND……….. 9/7 ERIC SEDDON
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 8/24 BEN SIDRAN QUARTET + RICHIE COLE

8/31 MOISES BORGES

9/14,21 (NO JAZZ)

9/28 HOT CLUB OF SAN FRANCISCO

10/5 VANESSA RUBIN/DON BRADEN QUINTET
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 8/24, 9/7 JOE HUNTER (EVERY OTHER)

8/31, 9/14 TIM MATSON (EVERY OTHER)
TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON……………………………………. 8/31 SAVOY BIG BAND

9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE