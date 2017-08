Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-08-18

18 AUGUST (FRI) 8PM FREE HUBBS GROOVE WARRENSVILLE HTS COMMUNITY PARK, 4501 GREEN www.cityofwarrensville.com

18 AUGUST (FRI) 8PM ADMISSION DRED SCOTT(PIANO) TRIO: BEN RUBIN(BASS), DIEGO VOGLIN(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

18 AUGUST (FRI) 8:30PM ADMISSION BILL CUNLIFFE(PIANO) TRIO: MARTIN WIND(BASS), HARVEY MASON(DRUMS); JOSHUA BREAKSTONE(GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

19 AUGUST (SAT) ADMISSION5PM “JAZZ BY THE LAKE”: JOHN “JSAXX” WATKINS(SAX) JUSTO SABORIT(GUITAR) URBAN JAZZ COALITION/ELIZABETH MIS(SAX) FRANK MCCOMB(VOCAL) EDGEWATER MARINA, 6500 MEMORIAL SHOREWAY, CLEVELAND 216‑233‑6405 www.jazzbythelake.com

19 AUGUST (SAT) 5:30PM FREE FORECAST WARRENSVILLE HTS COMMUNITY PARK, 4501 GREEN www.cityofwarrensville.com

19 AUGUST (SAT) FREE 6PM 7PM “JAZZFEST”: CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

19 AUGUST (SAT) 6PM ADMISSION “JOSHUA BREAKSTONE, SOFT HANDS: JAZZ ETHEREAL” (IN PRODUCTION, JOSHUA HASSELL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

19 AUGUST (SAT) 8PM ADMISSION JOSHUA BREAKSTONE(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

19 AUGUST (SAT) 8:30PM ADMISSION DRED SCOTT(PIANO) TRIO: BEN RUBIN(BASS), TONY MASON(DRUMS) + TOM SCOTT(PIANO,VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

20 AUGUST (SUN) 4PM FREE HOT DJANG! GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

20 AUGUST (SUN) 5PM FREE DAN ZOLA ORCHESTRA GLENWILLOW CITY PARK GAZEBO 440 232 8788 www.glenwillow-oh.gov

22 AUGUST (TUE) 7PM ADMISSION DIEGO FIGUEIREDO(GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

23 AUGUST (WED) 7PM FREE HORNS AND THINGS LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

24 AUGUST (THU) 7PM FREE BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

24-25 AUGUST (THU-FRI) TH 8PM F 8:30PM ADMISSION BEN SIDRAN(VOCAL,PIANO) QUARTET: BOB ROCKWELL(SAX), BILLY PETERSON(BASS), LEO SIDRAN(DRUMS() + RICHIE COLE(SAX) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

24 AUGUST (THU) FREE 8PM 9PM “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”: THERON BROWN TRIO JAM SESSION BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON www.rubbercityjazz.com (OPEN TONE MUSIC)

25 AUGUST (FRI) FREE NOON 2PM 7:30PM 8PM “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”: JACKIE WARREN – AKRON ART MUSEUM DAVE THOMAS/DRENE IVY, JACKIE WARREN/JOE HUNTER, JOE LEAMAN/THERON BROWN – AKRON PUBLIC LIBRARY OPEN TONE MUSIC ACADEMY STUDENTS – BLU JAZZ+ THE ADMIRABLES – BLU JAZZ+ VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com (OPEN TONE MUSIC)

26 AUGUST (SAT) FREE NOON NOON 12:30PM 12:30PM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 1:30PM 2PM 2:30PM 2:30PM 2:30PM 3:30PM 3:45PM 4PM 4PM 5PM 5PM 5PM 6PM 7:30PM 9PM 10:30PM 10:30PM “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”: JOE HUNTER – AKRON ART MUSEUM DJ ROGER RIDDLE – UNCORKED WINE BAR “BILL EVANS: TIME REMEMBERED” – NIGHTLIGHT CINEMA CHRIS COLES’ GLEAM – BLU JAZZ+ JEN MAUER DUO – HIGH ST HOP HOUSE HUBB’S GROOVE – MUSICA SAM BLAKESLEE QUINTET – BLU JAZZ+ MOUSTACHE YOURSELF – HIGH ST HOP HOUSE HR3 – UNCORKED WINE BAR DAVE THOMPSON TRIO – BLU JAZZ+ AUSTIN WALKIN CANE – HIGH ST HOP HOUSE JAMES JOHNSON III TRIO – MUSICA GLENN HOLMES QUARTET – BLU JAZZ+ ACE BOOGIE/COOL OUT BREED – UNCORKED WINE BAR DAN BRUCE/AXIS TRIO – HIGH ST HOP HOUSE BLUELIGHT – MUSICA BOBBY SELVAGGIO’S RED RHINOCEROS – BLU JAZZ+ RED LIGHT ROXY – HIGH ST HOP HOUSE HOWARD ST BLUES BAND – MUSICA COLD CITY BRASS – PARADE VICTOR PROVOST(STEEL PANS) – LOCK 3 JOEY DEFRANCESCO(ORGAN) & THE PEOPLE – LOCK 3 SAMMY DELEON Y SU ORQUESTA – BLU JAZZ+ FUNKYARDX – MUSICA DOWNTOWN AKRON www.rubbercityjazz.com (OPEN TONE MUSIC)

26 AUGUST (SAT) 7PM DONATION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)

26 AUGUST (SAT) 7PM FREE AKIN FOR JAZZ UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

26 AUGUST (SAT) 8:30PM ADMISSION DAVE STRYKER(GUITAR)( QUARTET: ERIC ALEXANDER(SAX), JARED GOLD(ORGAN), BRYON LANDHAM(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

27 AUGUST (SUN) 2PM FREE SWINGTIME BIG BAND PEPPER PIKE GAZEBO, SHAKER & OLD BRAINARD 216‑831‑8500 www.pepperpike.org

27 AUGUST (SUN) ADMISSION 2PM “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”: JAZZ/GOSPEL BRUNCH – AKRON CIVIC CENTER AKRON CIVIC THEATER www.rubbercityjazz.com (OPEN TONE MUSIC)

27 AUGUST (SUN) 3PM FREE HUBBS GROOVE SPRING COMMON PARK, 530 MAHONING, YOUNGSTOWN 330‑360‑1848 facebook

27 AUGUST (SUN) 7PM ADMISSION “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL) BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

30 AUGUST (WED) 7PM ADMISSION JASON MARSALIS(VIBES)/21ST CENTURY TRAD BAND: AUSTIN JOHNSON(PIANO), WILL GOBLE(BASS), DAVE POTTER(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

31 AUGUST (THU) 8PM ADMISSION ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(BASS), CHAD GREENWALD(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

1 SEPTEMBER (FRI) 7PM FREE ERNIE KRIVDA(SAX) QUARTET: DAVE THOMAS(ORGAN) LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

1 SEPTEMBER (FRI) 8PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) SEXTET: SHENEL JOHNS(VOCAL), JULIEN LABRO(ACCORDION), CHRISTIAN TAMBURR(VIBES), JON MICHEL(BASS), KYLE POOLE(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

1 SEPTEMBER (FRI) 8PM ADMISSION TIA BRAZDA(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

1 SEPTEMBER (FRI) 8PM ADMISSION GRETJE ANGELL(VOCAL) PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON 330‑869‑0035 www.pubbricco.com

1 SEPTEMBER (FRI) 9PM ADMISSION WAVE MAGNETIK: DONALD MALLOY(TRUMPET); HR3 BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

2 SEPTEMBER (SAT) 8:30PM ADMISSION GRETJE ANGELL(VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

3 SEPTEMBER (SUN) 6PM ADMISSION CHAD LEFKOWITZ-BROWN(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

4-6 SEPTEMBER (MO-WE) 7PM ADMISSION “UNDER ONE SUN”: JAMEY HADDAD(PERCUSSION), BILLY DREWES(SAX), MICHAEL WARD-BERGMAN(ACCORDION), LEO BLANCO(PIANO), ROBERTO OCCHIPINTI(BASS), SALAR NADER(TABLA), ALI PARIS(QANOUN) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

6 SEPTEMBER (WED) 8PM ADMISSION TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX) PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

7 SEPTEMBER (THU) FREE 6PM 6:30PM “HEIGHTS MUSIC HOP”: MOUSTACHE YOURSELF – MAC’S BACKS, 1820 COVENTRY ALYSSA BOYD – LA CAVE DU VIN, 2785 EUCLID HTS COVENTRY AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

7 SEPTEMBER (THU) 7PM ADMISSION “GOING (BACK) TO KANSAS CITY”: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

7 SEPTEMBER (THU) 8PM ADMISSION SHAWN MAXWELL’S(REEDS) NEW TOMORROW: VICTOR GARCIA(TRUMPET), MATT NELSON(PIANO), JUNIUS PAUL(BASS), PHIL BEALE(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

8 SEPTEMBER (FRI) FREE 6PM 7:30PM “HEIGHTS MUSIC HOP”: MOVE QUARTET – LUNA BAKERY, 2482 FAIRMOUNT JACOB WYNNE ENSEMBLE – LUNA BAKERY CEDAR/FAIRMOUNT AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

9 SEPTEMBER (SAT) FREE 6PM 6:30PM 7:30PM “HEIGHTS MUSIC HOP”: HOT SAUCE CARTEL – RIB CAGE, 2214 LEE HARRY BACHARACH – MAROTTA’S, 2289 LEE MOISES BORGES – LOPEZ, 2196 LEE LEE ROAD AREA, CLEVELAND HTS 216‑320‑1423 www.heightsmusichop.com

9 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org (MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)

9 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), KELLY CRUM‑DELAVERIS(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 SEPTEMBER (SUN) 2PM FREE BOBBY SELVAGGIO(SAX)/DAN BRUCE(GUITAR) WADSWORTH PUBLIC LIBRARY, 132 BROAD 330‑334‑5761 www.wadsworthlibrary.com (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS AND CULTURAL OUTREACH)

10 SEPTEMBER (SUN) 4PM FREE HUBB’S GROOVE GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

10 SEPTEMBER (SUN) 7PM FREE SOPHISTICATED SWING BIG BAND LYNDHURST PARK, 1341 PARKVIEW 440‑646‑9273 www.lyndhurst-oh.com (HOME DAYS)

12 SEPTEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

14-17 SEPTEMBER (TH-SU) ADMISSION TH PRIVATE F 5:30P SA 10A, 5:30 SU 9A CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

14 SEPTEMBER (THU) 8PM ADMISSION JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO: DAVE MORGAN(BASS), JIM RUPP(DRUMS) RICKEL THEATER, ROYCE HALL, LAKE ERIE COLLEGE, 391 W WASHINGTON, PAINESVILLE 855‑GO‑STORM www.lec.edu

16 SEPTEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION “YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL) KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

16 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION ADAM HAWLEY(GUITAR)/PHIL DENNY(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

16 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION ACE BOOGIE & THE COOL OUT BREED AKRON CIVIC, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

17 SEPTEMBER (SUN) 2PM ADMISSION “LUCK BE A LADY: THE SONGS OF FRANK LOESSER”: BILL RUDMAN(HOST), NANCY MAIER(PIANO), KATHERINE DEBOER(VOCAL), ERIC FANCHER(VOCAL) CUYAHOGA PUBLIC LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑860‑1518 www.musicaltheaterproject.org (THE SONG IS YOU)

17 SEPTEMBER (SUN) 7PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

17-18 SEPTEMBER(SU-MO) 7PM ADMISSION NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: JOHN DIMARTINO(PIANO), KEN PEPLOWSKI(REEDS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

17 SEPTEMBER (SUN) 7,9PM ADMISSION WILLIE JONES III(DRUMS) ALL-STARS: TERRELL STAFFORD(TRUMPET), STEVE DAVIS(TROMBONE), RALPH MOORE(SAX), ERIC REED(PIANO), GERALD CANNON(BASS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com (SHAW JCC)

21 SEPTEMBER (THU) 6:30PM FREE FABIAN ALMAZAN(PIANO) & RHIZOME CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

22 SEPTEMBER (FRI) 8PM ADMISSION FABIAN ALMAZAN(PIANO) TRIO: LINDA MAY HAN OH(BASS), HENRY COLE(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

22 SEPTEMBER (FRI) 8PM ADMISSION JAMES LLOYD(KEYBOARDS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

23 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION 6PM FREE MSTRCLASS MATTHEW STEVENS(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

25 SEPTEMBER (MON) 7PM FREE “THE HISTORY OF JAZZ MUSIC”: DR JOEL S KELLER LORAIN PUBLIC LIBRARY N RIDGEVILLE BRANCH, 35700 BAINBRIDGE 440‑327‑8326 www.lorainpubliclibrary.org

25 SEPTEMBER (MON) 7:30PM FREE CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

27 SEPTEMBER (WED) 7:30PM FREE CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE DRINKO HALL, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

28 SEPTEMBER (THU) 7:30PM ADMISSION JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

28 SEPTEMBER(THU) 8PM ADMISSION HOT CLUB OF SAN FRANCISCO: PAUL MEHLING(GUITAR), ISABELLE FONTAINE(VOCAL,GUITAR), EVAN PRICE(VIOLIN), JORDAN SAMUELS(GUITAR), SAM ROCHE(BASS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

29 SEPTEMBER (FRI) 8PM ADMISSION BOB NIEDERRITER(GUITAR) TRIO: TONY MONACO(ORGAN), VAL KENT(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

30 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION ELAN TROTMAN(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

30 SEPTEMBER (SAT) 9PM ADMISSION SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA SLOVENIAN WORKMEN’S HOME, 15335 WATERLOO, CLEVELAND 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

1 OCTOBER (SUN) TBA ADMISSION BALLISTER: DAVE REMPIS(SAX), FRED LONBORG‑HOLM(CELLO), PAAL NILSSEN‑LOVE(PERCUSSION) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

5 OCTOBER(THU) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

6 OCTOBER (FRI) 8PM DONATION VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) QUARTET: DUNCAN MCMILLAN(ORGAN), PERRY HUGHES(GUITAR), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS) ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

7 OCTOBER (SAT) 2PM FREE JACKIE WARREN(PIANO), SAMMY DELEON(PERCUSSION) CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR 216‑623‑2848 www.cpl.org

10 OCTOBER (TUE) 7:30PM FREE ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

11 OCTOBER (WED) 12PM DONATION GABRIEL’S HORNS TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

12 OCTOBER (THU) 9PM ADMISSION PAULA COLE(VOCAL) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

13 OCTOBER (FRI) 8:30PM ADMISSION EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE] TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

16 OCTOBER (MON) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

17 OCTOBER (TUE) TBA ADMISSION THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

19 OCTOBER (THU) 7,9PM FREE “SWEETEST DAY DANCE”: PACKARD BIG BAND PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

19 OCTOBER (THU) 8PM ADMISSION BEN GOLDBERG(CLARINET)/INVISIBLE GUY: MICHAEL COLEMAN(KEYBOARDS), HAMIR ATWAL(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

20 OCTOBER (FRI) 8PM ADMISSION ADAM RUDOLPH(PERCUSSION)/MOVING PICTURES: HAMID DRAKE(DRUMS), RALPH M JONES(REEDS), DAMON BANKS(BASS), KENNY WESSEL(GUITAR), ALEXIS MARCELO(KEYBOARDS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

21 OCTOBER (SAT) 7PM ADMISSION WILL DOWNING(VOCAL), HUBBS GROOVE, SARAH’S GIRL(VOCAL) [STACEY CRAWFORD], ROBERT JOHNSON, MIKE HEAD(COMIC) TRI-C METRO CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND multimusicfest.eventbrite.com (MC CHATMAN CENTER FOR HUMANITARIAN SERVICES)

22 OCTOBER (SUN) TBA FREE “THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

23 OCTOBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 OCTOBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

26 OCTOBER (THU) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

28 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

3 NOVEMBER (FRI) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

4 NOVEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

4 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS) BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

4 NOVEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

8 NOVEMBER (WED) 8PM FREE PHIL MARKOWITZ(PIANO)/ZACK BROCK(VIOLIN) BIRENBAUM PERFORMANCE SPACE, 10 E COLLEGE, OBERLIN 440‑775‑8610 www.oberlin.edu

9 NOVEMBER (THU) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

10 NOVEMBER (FRI) 9PM ADMISSION SWING DANCE: DAN ZOLA(TRUMPET) ORCHESTRA MASONIC TEMPLE, 15300 DETROIT, LAKEWOOD 216‑374‑1927 www.gethepswing.com

11 NOVEMBER (SAT) 7PM ADMISSION KAMASI WASHINGTON(SAX) CLEVELAND AGORA, 5000 EUCLID, CLEVELAND www.agoracleveland.com

12 NOVEMBER (SUN) 3PM ADMISSION JOE AUGUSTINE(PIANO) TRIO STEINWAY PIANO GALLERY, 334 E HINES HILL, HUDSON 800‑356‑0437 www.steinway-ohio.com

17 NOVEMBER (FRI) 8PM DONATION BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

18 NOVEMBER (SAT) 8:30PM ADMISSION RICHARD ELLIOT(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

18 NOVEMBER (SAT) 9PM ADMISSION “SUPERSTAR: MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

19 NOVEMBER (SUN) 2PM FREE W/TIX KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS) CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

19 NOVEMBER (SUN) 4PM ADMISSION “A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

20 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

20 NOVEMBER (MON) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

21 NOVEMBER (TUE) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

27 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

29 NOVEMBER (WED) 12PM DONATION “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

2 DECEMBER (SAT) 2PM FREE W/TIX “HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

2 DECEMBER (SAT) 7:30,9:30PM ADMISSION NORMAN BROWN(GUITAR), BOBBY CALDWELL(VOCAL), MARION MEADOWS(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

2 DECEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

2 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

4 DECEMBER (MON) 7:30PM ADMISSION ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

5 DECEMBER (TUE) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

6 DECEMBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

7 DECEMBER (THU) 8PM ADMISSION DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL) KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

8 DECEMBER (FRI) 7:30PM ADMISSION “HOME FOR THE HOLIDAYS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

8 DECEMBER (FRI) 7:30PM FREE “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

8 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 DECEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION “HOLIDAY POPS”: AKRON SYMPHONY ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) MEDINA PERFORMING ARTS CENTER, 851 WEYMOUTH, MEDINA 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

9 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

12 DECEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

13 JANUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION NEW BASICS BRASS BAND KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

21 JANUARY, 2018 (SUN) 7:30PM ADMISSION GLENN MILLER ORCHESTRA STAMBAUGH AUDITORIUM, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

27 JANUARY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

28 JANUARY, 2018 (SUN) 2PM ADMISSION “THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)

8 FEBRUARY, 2018 (THU) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 FEBRUARY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

10 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

23-4 FEBRUARY, 2018 (F-S) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

24 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM FREE US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

3 MARCH, 2018 (SAT) 7PM ADMISSION “CELEBRATING THE MUSIC OF THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL) STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

10 MARCH, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

13-16 MARCH, 2018 (TU-FR) 7:30PM TBA “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

15 MARCH, 2018 (THU) 7:30PM ADMISSION “BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

16-18 MARCH, 2018 (FR-SU) VARIOUS TBA LAKELAND JAZZ FESTIVAL LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

17 MARCH, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

6 APRIL, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “RAGTIME, BLUES AND ALL THAT JAZZ”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, BYRON STRIPLING(TRUMPET,VOCAL) SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑1111 www.clevelandpops.com

14 APRIL, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “JAZZ MEETS SYMPHONY”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, AKRON SYMPHONY ORCHESTRA EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑535‑8131 www.akronsymphony.org

14 APRIL, 2018 (SAT) TBA ADMISSION “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE) TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

28 APRIL, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

28 APRIL, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu

29 APRIL, 2018 (SUN) 3PM ADMISSION “BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

11 MAY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

12 MAY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org