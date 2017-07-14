Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-07-14

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|14 JULY (FRI)
|7PM
FREE
|“JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|THRU 22 JULY (SAT)
|TU-SA 8PM
SU 2PM
ADMISSION
|“AIN’T MISBEHAVIN’”(FATS WALLER MUSICAL)
PORTHOUSE THEATRE, 3143 O’NEIL, CUYAHOGA FALLS 330‑672‑3884 www.porthousetheatre.com
|14,16 JULY (FRI,SUN)
|FR 9:25PM
SU 4:15PM
ADMISSION
|“I CALLED HIM MORGAN” (2016, KASPER COLLIN)
(LEE MORGAN DOCUMENTARY)
CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque
|15 JULY (SAT)
|7:30PM
FREE
|“AN EVENING OF JAZZ AND BLUES”
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|15 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|THOTH TRIO: BEN OPIE(SAX), PAUL THOMPSON(BASS), DAVID THROCKMORTON(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|15 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|SHARON RAE NORTH(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 JULY (SUN)
|FREE
1PM
3PM
|RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL:
STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND
LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET
RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org
|16 JULY (SUN)
|2PM
FREE
|CHRIS VANCE(BASS) QUARTET
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|16 JULY (SUN)
|6:30PM
ADMISSION
|“BEATLES IN THE BARN”: HELEN WELCH(VOCAL)
CROWN POINT ECOLOGY CENTER, 3220 IRA, BATH 330‑668‑8992 www.crownpt.org
|16 JULY (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|STRAIGHT NO CHASER, SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX
JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216 622 6557 www.nauticaflats.com
|17 JULY (MON)
|7PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
HARDESTY PARK, 1615 W MARKET, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov
|17 JULY (MON)
|7:30PM
FREE
|MEADOWBROOK BIG BAND
DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com
|18 JULY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|“BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS)
GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com
|19 JULY (WED)
|6:30PM
DONATION
|FUNKYARD EXPERIMENT
HOWE MEADOW, 4040 RIVERVIEW, PENINSULA
330‑650‑4636 X 228 www.conservancyforcvnp.org
|19-20 JULY (WED-THU)
|7,9PM
ADMISSION
|KENNY GARRETT(SAX) QUINTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|19 JULY (WED)
|7PM
FREE
|JOHN JSAXX WATKINS(SAX)
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|19 JULY (WED)
|8PM
ADMISSION
|PRESERVATION HALL JAZZ BAND; ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1250 www.musicboxcle.com
|20 JULY (THU)
|7PM
ADMISSION
|HOWARD AND THE POINT FIVE BAND
STAMBAUGH AUDITORIUM GARDEN, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com
|21 JULY (FRI)
|6PM
FREE
|ERIC SEDDON’S(CLARINET) QUARTET
PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com
|21 JULY (FRI)
|5:30PM
FREE
|PRIME TIME BIG BAND
EUCLID BEACH, 15 WASHINGTON, CLEVELAND 216‑635‑3200 www.clevelandmetroparks.com
|21 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|KATHLEEN POTTON(VOCAL) TRIO: TIM BASOM(GUITAR), CHRISTIAN NOURIJANIAN(PIANO)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|21 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|21 JULY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), JIM RUPP(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|22 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|22 JULY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX)/DON BETTER(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 JULY (SUN)
|1PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|23 JULY (SUN)
|4PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|23 JULY (SUN)
|6PM
FREE
|STRONGSVILLE CITY SWING JAZZ BAND
HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us
|23 JULY (SUN)
|7PM
FREE
|HELEN WELCH(VOCAL)
COPLEY CIRCLE BANDSTAND, COPLEY & CLEVELAND‑MASSILLON, COPLEY TWP 330‑666‑9047 www.copleybandstand.com
|25 JULY (TUE)
|6:30PM
FREE
|DAN ZOLA ORCHESTRA
BEACHWOOD FAMILY AQUATIC CENTER, 25125 FAIRMOUNT
216-292-1973 www.beachwoodohio.com
|25 JULY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|26 JULY (WED)
|8PM
ADMISSION
|SIMON MASTRI(BASS) ENSEMBLE: YESSEH FURAHA-ALI(SAX), LORIN XAVIER RIVERS(PIANO), PAUL SAMUELS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 JULY (THU)
|7PM
FREE
|JOHN REESE PROJECT
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|27 JULY (THU)
|8PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), DAN KAUFMAN(PIANO), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS), SHENEL JOHNS(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|27 JULY (THU)
|6:30PM
FREE
|“TANGOS AND ALL THAT JAZZ”: JASON SMITH(TROMBONE), RALITSA GEORGIEVA-SMITH(PIANO)
BEACHWOOD COMMUNITY CENTER, 25325 FAIRMOUNT
216-595-3733 www.beachwoodohio.com
|27 JULY (THU)
|7PM
FREE
|JOHN REESE PROJECT
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|28 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“TRIBUTE TO NATALIE COLE”: HUBB’S GROOVE, SARAH’S GIRL [STACEY CRAWFORD](VOCAL), IRENE MICHELLE(VOCAL)
KARAMU HOUSE, 2355 E 89TH, CLEVELAND 216‑795‑7077 www.karamuhouse.org
|28 JULY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|VICTOR JONES(DRUMS) QUINTET: HAILEY NISWANGER(SAX), DYLAN MEEK(PIANO), ALEX BLAKE(BASS), TAEKO FUKAO(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|29 JULY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|TONY MONACO(ORGAN), RICHIE COLE(SAX), ERIC JOHNSON(GUITAR), JIMMY ALEXANDER(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|30 JULY (SUN)
|1PM
FREE
|PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|30 JULY (SUN)
|6PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), DAN KAUFMAN(PIANO), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS), SHENEL JOHNS(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30 JULY (SUN)
|7PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX)/FAT TUESDAY BIG BAND
LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com
|31 JULY (MON)
|7PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|2 AUGUST (WED)
|6PM
FREE
|THE REALTHING
WADE OVAL, CLEVELAND 216‑791‑3900 www.universitycircle.org
(WADE OVAL WEDNESDAYS)
|2 AUGUST (WED)
|7PM
FREE
|THE STINGERS
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|2 AUGUST (WED)
|TBA
FREE
|BILL DOBBINS(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|2-3 AUGUST (WED-THU)
|7,9PM
ADMISSION
|JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR) TRIO
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|3 AUGUST (THU)
|8PM
ADMISSION
|LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET: GERARD HAGEN(PIANO), PETER GIRON(BASS), JERRY KALAF(DRUMS) + JACK SCHANTZ(TRUMPET)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4 AUGUST (FRI)
|ADMISSION
2PM
4:30PM
7:20PM
|“VINTAGE OHIO”:
DON PERRY(SAX) DUO
FORECAST
HORNS AND THINGS
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|4 AUGUST (FRI)
|6PM
FREE
|EVELYN WRIGHT(VOCAL) QUARTET
PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com
|4 AUGUST (FRI)
|7PM
FREE
|“CELEBRATING MILES [DAVIS]”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4 AUGUST (SAT)
|8PM
ADMISSION
|LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|5 AUGUST (FRI)
|FREE
2PM
4PM
6PM
8PM
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL:
ERIC BREWER(GUITAR) & FRIENDS
RODGER MONTGOMERY BLUES BAND
EDDIE TURNER & TROUBLE
MOKOOMBA
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|5 AUGUST (SAT)
|ADMISSION
1:30PM
|“VINTAGE OHIO”:
STAN MILLER(SAX,VOCAL)
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|5 AUGUST (SAT)
|6:30PM
FREE
|CATS CREW
FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org
|5 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|LAURA VARCHO(VOCAL)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|8 AUGUST (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MARCUS JOHNSON(KEYBOARDS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|6 AUGUST (SAT)
|FREE
NOON
2PM
4PM
6PM
8PM
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL:
STEVE TROHOSKE’S ART GROUPIES
THE BREEZE BAND W/YOUTHFUL TALENTS
MARY ALICE BROWN(VOCAL) QUARTET
RUSSELL MALONE(GUITAR) QUARTET
TRIO 3: OLIVER LAKE(SAX), REGGIE WORKMAN(BASS), ANDREW CYRILLE(DRUMS)
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|6 AUGUST (SUN)
|1PM
FREE
|BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|6 AUGUST (SUN)
|5PM
FREE
|“EVENING OF JAZZ & BLUES”
PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com
|6 AUGUST (SUN)
|7PM
FREE
|KI ALLEN(VOCAL)
LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com
|9 AUGUST (WED)
|6:30PM
FREE
|GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET
GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov
|9 AUGUST (WED)
|8PM
ADMISSION
|“AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|10 AUGUST (THU)
|6:30PM
FREE
|BLU MONSOON
AKRON ART MUSEUM, 1 S HIGH, AKRON 330‑376‑9185 www.akronartmuseum.org (DOWNTOWN@DUSK)
|10 AUGUST (THU)
|7PM
ADMISSION
|“LUCK BE A LADY: THE SONGS OF FRANK LOESSER”: BILL RUDMAN(HOST), NANCY MAIER(PIANO), KATHERINE DEBOER(VOCAL), ERIC FANCHER(VOCAL)
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com (THE SONG IS YOU)
|10 AUGUST (THU)
|7PM
FREE
|GLASS CITY SWING BAND
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|10 AUGUST (THU)
|8PM
ADMISSION
|CHELSEA REED(VOCAL)/FAIR WEATHER FIVE
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|11 AUGUST (FRI)
|6,8PM
ADMISSION
|THE FOUR FRESHMEN
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|11 AUGUST (FRI)
|8PM
ADMISSION
|GORAN IVANOVIC(GUITAR), MATT HARMON(BASS), PETE TASHJIAN(PERCUSSION)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|11 AUGUST (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|“CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|12 AUGUST (SAT)
|7:30PM
FREE
|TOPS SWINGBAND
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|12 AUGUST (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, VINCE MASTRO(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|13 AUGUST (SUN)
|1PM
FREE
|JOE PARKER(GUITAR)
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|13 AUGUST (SUN)
|7PM
ADMISSION
|CHUCHITO VALDÉS(PIANO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|14 AUGUST (MON)
|7PM
FREE
|SAVOY BIG BAND
DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com
|15 AUGUST (TUE)
|8:30PM
ADMISSION
|JON STICKLEY(GUITAR) TRIO: LYNDSAY PRUETT(VIOLIN), PATRICK ARMITAGE(DRUMS)
BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|17 AUGUST (THU)
|8PM
ADMISSION
|JOE POLICASTRO(BASS) TRIO: DAVE MILLER(GUITAR), MIKEL AVERY(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|18 AUGUST (FRI)
|8PM
ADMISSION
|DRED SCOTT(PIANO) TRIO: BEN RUBIN(BASS), DIEGO VOGLIN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|18 AUGUST (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|BILL CUNLIFFE(PIANO) TRIO: MARTIN WIND(BASS), HARVEY MASON(DRUMS); JOSHUA BREAKSTONE(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|19 AUGUST (SAT)
|FREE
6PM
7PM
|“JAZZFEST”:
CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET
CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|19 AUGUST (SAT)
|6PM
ADMISSION
|“JOSHUA BREAKSTONE, SOFT HANDS: JAZZ ETHEREAL” (IN PRODUCTION, JOSHUA HASSELL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|19 AUGUST (SAT)
|8PM
ADMISSION
|JOSHUA BREAKSTONE(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|20 AUGUST (SUN)
|4PM
FREE
|HOT DJANG!
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|23 AUGUST (WED)
|7PM
FREE
|HORNS AND THINGS
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|24 AUGUST (THU)
|7PM
FREE
|BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|24-25 AUGUST (THU-FRI)
|TH 8PM
F 8:30PM
ADMISSION
|BEN SIDRAN(VOCAL,PIANO) QUARTET: BOB ROCKWELL(SAX), BILLY PETERSON(BASS), LEO SIDRAN(DRUMS() + RICHIE COLE(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|26 AUGUST (SAT)
|FREE
7:30PM
9PM
|“RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:
VICTOR PROVOST(STEEL PANS)
JOEY DEFRANCESCO(ORGAN)
OTHERS
VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com
(OPEN TONE MUSIC)
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
DONATION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|AKIN FOR JAZZ
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|26 AUGUST (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|DAVE STRYKER(GUITAR)( QUARTET: ERIC ALEXANDER(SAX), JARED GOLD(ORGAN), BRYON LANDHAM(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|27 AUGUST (SUN)
|7PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|4-6 SEPTEMBER (MO-WE)
|7PM
ADMISSION
|“UNDER ONE SUN”: JAMEY HADDAD(PERCUSSION), BILLY DREWES(SAX), MICHAEL WARD-BERGMAN(ACCORDION), LEO BLANCO(PIANO), ROBERTO OCCHIPINTI(BASS), SALAR NADER(TABLA), ALI PARIS(QANOUN)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|6 SEPTEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX)
PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com
(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|9 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
(MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)
|10 SEPTEMBER (SUN)
|4PM
FREE
|HUBB’S GROOVE
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|12 SEPTEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH PRIVATE
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|16 SEPTEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL)
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|17 SEPTEMBER (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“LUCK BE A LADY: THE SONGS OF FRANK LOESSER”: BILL RUDMAN(HOST), NANCY MAIER(PIANO), KATHERINE DEBOER(VOCAL), ERIC FANCHER(VOCAL)
CUYAHOGA PUBLIC LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑860‑1518 www.musicaltheaterproject.org
(THE SONG IS YOU)
|17 SEPTEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)
|22 SEPTEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|FABIAN ALMAZAN(PIANO) TRIO: LINDA MAY HAN OH(BASS), HENRY COLE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|28 SEPTEMBER (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|6 OCTOBER (FRI)
|8PM
DONATION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|11 OCTOBER (WED)
|12PM
DONATION
|GABRIEL’S HORNS
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|13 OCTOBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|16 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|17 OCTOBER (TUE)
|TBA
ADMISSION
|THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444
|22 OCTOBER (SUN)
|TBA
FREE
|“THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE
MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|23 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 OCTOBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|26 OCTOBER (THU)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET
WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4 NOVEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|9 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
DONATION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|19 NOVEMBER (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|KAMAL ABDUL-ALUM(TRUMPET)/THE REAL THING: CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(KEYBOARDS), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|19 NOVEMBER (SUN)
|4PM
ADMISSION
|“A CENTENNIAL CELEBRATION OF MONK, GILLESPIE, DAMERON AND RICH”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|20 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|20 NOVEMBER (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|21 NOVEMBER (TUE)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
SPOTLIGHT THEATER, BLISS HALL, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|29 NOVEMBER (WED)
|12PM
DONATION
|“A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|2 DECEMBER (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“HOLIDAY STANDARDS AND ALL THAT JAZZ”: MARTINI FIVE-O
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu
|5 DECEMBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|6 DECEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|7 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|DAVE KOZ(SAX), DAVID BENOIT(KEYBOARDS), RICK BRAUN(TRUMPET), PETER WHITE(GUITAR), SELENA ALBRIGHT(VOCAL)
KEYBANK STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
|8 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|13 JANUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|NEW BASICS BRASS BAND
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|27 JANUARY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)
|28 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“THE GERSHWINS IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(HOST), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org (THE SONG IS YOU)
|8 FEBRUARY, 2018 (THU)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 FEBRUARY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|10 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com
|24 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
FREE
|US MARINE CORPS JAZZ ORCHESTRA
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|10 MARCH, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)
|7:30PM
TBA
|“BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST
VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
|15 MARCH, 2018 (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|“BIRD’S EYE VIEW: THE LEGEND OF CHARLIE PARKER”: TURTLE ISLAND QUARTET
MARY D’ANGELO PERFORMING ARTS CENTER, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|17 MARCH, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|TBA
ADMISSION
|“PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)
TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|23 APRIL, 2018 (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MERCYHURST UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
TAYLOR LITTLE THEATER, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu
|29 APRIL, 2018 (SUN)
|3PM
ADMISSION
|“BIG BAND DANCE”: UNIVERSITY OF AKRON SCHOOL OF MUSIC BIG BANDS
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com
|11 MAY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|12 MAY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|7/14 JAKE BRIGGS
8/4 GEORGE GRANVILLE
8/25 JONATHAN HOOPER
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|7/14 AKIN FOR JAZZ
7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) LEGACY VILLAGE, 25001 CEDAR, LYNDHURST……
|7/21 JUSTO SABORIT
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|7/28, 8/4, 9/1 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
8/11, 11/3 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS…………….
|JOHN JSAXX WATKINS
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|7/14 JOHN GRAGG/KATE KOPAN
7/21 BLUE GROOVE & LIZ
7/28 KIM KARAM/GENE FIOCCA
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|7/14 TONY CUDA’S JAZZ CATS
7/21 MILOH QUARTET: SELVAGGIO/BRUCE
7/28 (NO JAZZ)
8/4 AHI-NAMA, JOE LEAMAN’S CARIBBEAN 6TET
8/11 GORAN IVANOVIC
8/18 DRED SCOTT TRIO
12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT
5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|7/14,28, 8/25 (NO JAZZ)
7/21 KATHLEEN POTTON TRIO
8/4 GLENN HOLMES QUARTET
8/11 SHANNON ELLER SEPTET
8/18 (CLOSED)
9/22 FABIAN ALMAZAN TRIO
9/29 BOB NIEDERRITER TRIO
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|7/21 BLUE GROOVE
|BURNTWOOD TAVERN, 5835 LANDERBROOK, LYNDHRST…
|7/14 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|7/21 REID PROJECT
9/1 GROOVES ANONYMOUS
9/22 TONY CUDA’S JAZZ CATS
|CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON……..
|7/28 HIP TO THAT
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|8/4 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON………
|7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|12/8 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|7/14 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
7/21 EASTBOUND (3RD/MO)
7/28 FUNKYARD X (4TH/MO)
8/4 FORECAST (1ST/MO)
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|7/28 DTC ORGAN TRIO
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/14 KENNY DAVIS QUARTET
7/21 KEN PEPLOWSKI QUARTET
7/28 VICTOR LEWIS QUINTET W/TAEKO FUKAO
8/4 JUSTO SABORIT
8/11 THE FOUR FRESHMEN
8/18 BILL CUNLIFFE TRIO, JOSH BREAKSTONE
8/25 BEN SIDRAN QUARTET + RICHIE COLE
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|7/14,28 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
7/21, 8/4 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
|SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS……………………………….
|8/18 STAN MILLER
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|8/11, 10/6, 12/15 GROOVES ANONYMOUS
8/25 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|7/14 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|8/11 QS JAZZ
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|7/14 “JAZZ MEETS HIP HOP”
7/21 (JAZZ JAM)
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|8/18 TOMMY LEHMAN (JAM)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|8/5 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(AFT) PANINI’S, 1825 COVENTRY, CLEVELAND HTS…………..
|8/19 BLU MONSOON
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|8/19 “JOSHUA BREAKSTONE, SOFT HANDS”
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|7/15,22, 8/19,26 KOFI BOAKYE
7/29, 8/12 THERON BROWN
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|7/22 PAUL STRANAHAN TRIO
8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|7/22, 8/26 DANNY MAZZACCO TRIO
8/12 JAZZ SHEPHERDS
8/19 BIASELLA TRIO
9/30 BOB NIEDERRITER TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|7/15 SHARON RAE NORTH
7/22 JUSTO SABORIT/LATIN SOUL
7/29 (NO JAZZ)
8/5 MARCUS JOHNSON
8/19 JOSHUA BREAKSTONE
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|7/15 THOTH TRIO
7/22 MILOH QUARTET: SELVAGGIO/BRUCE
7/29 SHIRLEY COOK
8/5 DAN ZOLA BIG BAND
8/19 (CLOSED)
9/2 (NO JAZZ)
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|8/26 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|7/15 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
8/19, 10/14 LADY DI/JUST JAZZ
9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
9/30, 12/2 MONKEY KATS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND…………………….
|7/15, 9/2, 10/21, 12/16 REID PROJECT
8/19, 11/25 GROOVES ANONYMOUS
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….
|8/5 THE STINGERS
9/1 TIM HUNT
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|8/26 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|11/18 HELEN WELCH
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|7/22 ACID CATS
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/22 KEN PEPLOWSKI/DON BETTER
7/29 TONY MONACO/RICHIE COLE
8/12 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA/V MASTRO
8/26 DAVE STRYKER QUARTET
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS……………………………….
|7/15 STAN MILLER
8/12 JOHN REESE PROJECT
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|7/22, 9/23, 11/25 MOISES BORGES
12/23 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|7/22 FORECAST
7/29 MICHAEL AUSTIN
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|8/5, 9/2 BLU MONSOON
7/15 QS JAZZ
7/29 BLUE GROOVE
8/19 STANDARD PROCEDURE
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSIC BOX, 1148 MAIN, CLEVELAND………………
|9/10 ERNIE KRIVDA QUINTET/VINCE MASTRO
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
|7/30 GAETANO LETEZIA
9/10, 11/26 BOB NIEDERRITER TRIO
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|7/30, 8/27, 10/29, 11/26 (TRAD JAM)
9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
|(AFT) DEBONNE VINEYARDS, 7840 DOTY, MADISON………..
|7/30, 8/27 FORECAST
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON
11/5, 12/3 STAN MILLER
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|7/16 (NO JAZZ)
7/30 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
8/13 ERNIE KRIVDA/FAT TUESDAY BIG BAND
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLEVELAND MARRIOTT EAST, 26300 HARVARD…..
|8/13 ANDRE CAVOR
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|8/6, 9/24 WINELIGHT
8/20 HELEN WELCH
9/17 KEVIN DISIMONE
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER
8/13, 10/1 NIA COVINGTON
8/27, 10/22 LARRY SMITH
9/10, 11/5 DAVE YOUNG
9/24, 12/3 PLAN D
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|7/16 JAMES ALEXANDER & BLUES LEGACY
7/23 “HONORING SHELDON LEWIN”
7/30 NIGHT TERRORS
8/13,20 (CLOSED)
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/16 SHIRLEY COOK/EVELYN WRIGHT
8/6 (NO JAZZ)
8/13 CHUCHITO VALDÉS
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|7/24 (NO JAZZ)
7/31 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
8/14 (CLOSED)
9/4 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO….
|8/7 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/17, 8/14 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|7/25 TIM HUNT
8/22, 9/26 STAN MILLER
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VAULT, 2017 E 9TH, CLEVELAND………………………..
|7/25+ JUST JAZZ LIVE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|7/18 THRE3, OUTLAB
8/15 (CLOSED)
9/5 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|8/29 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………..
|7/18 HELEN WELCH
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|7/25 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/18 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|7/18 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)
7/25 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
8/1 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
8/8 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|7/19,26, 8/2,16,23,30 JOE HUNTER
8/9 ROCK WEHRMANN
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……….
|8/16 DAVE MARCHIONE/JOHN MAHON
8/23, 9/13 BUCAR & TUREK
9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|7/19,26 JACKIE WARREN
8/2 BILL DOBBINS
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|7/19 PETE CAVANO
7/26 SIMON MASTRI ENSEMBLE
8/9 HARRY HERFORTH FUNDRAISER
8/16 (CLOSED)
9/6 JAMEY HADDAD “UNDER ONE SUN”
9/13 CAROL LESLIE
9/20 “SIDNEY BECHET”: ERIC SEDDON
10/4 “JIMMY NOONE”: ERIC SEDDON
10/18 “BENNY GOODMAN”: ERIC SEDDON
11/1 “ARTIE SHAW”: ERIC SEDDON
11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON
11/29: ERIC SEDDON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|7/26, 8/30, 9/27 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
8/9, 9/13, 10/11 ERIC SEDDON’S HOT CLUB
10/25 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|8/2, 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/19 KENNY GARRETT QUINTET
8/2 JOHN PIZZARELLI TRIO
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|7/19 SAUSALITO
7/26 TOM LEHMAN
8/2 THE MONK’S BREW
8/9 JACK SCHANTZ
8/16 HELEN WELCH
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT
|
THURSDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|7/20,27, 8/3,10,17,24,31 GEORGE FOLEY
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|8/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|7/20, 8/17 (NO JAZZ)
7/27 THERON BROWN TRIO(JAM)
8/3 JOHN MORTON TRIBUTE SESSION
11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|7/27 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
8/3 LESLIE LEWIS QUARTET + JACK SCHANTZ
8/10 CHELSEA REED/FAIR WEATHER FIVE
8/17 (CLOSED)
8/24 (NO JAZZ)
|BURNTWOOD TAVERN, 19304 DETROIT, ROCKY RIVER……..
|BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE…………………..
|7/20 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|7/20 TIM HUNT DUO
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|8/10 HOT DJANG
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/20 KENNY GARRETT QUINTET
7/27 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
8/3 JOHN PIZZARELLI TRIO
8/10 (NO JAZZ)
8/17 JOE POLICASTRO TRIO
8/24 BEN SIDRAN QUARTET + RICHIE COLE
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|7/20, 8/3 TIM MATSON (EVERY OTHER)
7/27, 8/10 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
|TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON…………………………………….
|7/27, 8/31 SAVOY BIG BAND
9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE