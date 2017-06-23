Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-06-23

Send updates and comments to jazzcalendar@roadrunner.com .
|23 JUNE (FRI)
|FREE
5:15PM
5:45PM
6:15PM
6:30PM
6:50PM
7:35PM
7:55PM
9PM
10:05PM
11PM
11:15PM
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
(JAZZFEST KICKOFF)
FRISSON
JAZZFEST ARTIST POP-IN (KID’S TENT)
“CLEVELAND TENOR TRADITION”: ERNIE KRIVDA (TALK TENT)
EVELYN WRIGHT(VOCAL)
“MEET TERENCE BLANCHARD” (TALK TENT)
ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB
YOSEMIGHT
HUBB’S GROOVE
JAM SESSION AT BIN 216
FUNKYARDX
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
www.tri-c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|6PM
ADMISSION
|“BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|7,9:30PM
ADMISSION
|DAN WILSON(GUITAR) QUINTET: SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SULLIVAN FORTNER(PIANO), IVAN TAYLOR(BASS), XAVIER BREAKER(DRUMS) (LIVE RECORDING)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|23 JUNE (FRI)
|8,10PM
ADMISSION
|KAHIL EL’ZABAR(PERCUSSION), DAVID MURRAY(SAX,BASS CLARINET)
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com (SICKLE CELL RESEARCH)
|23 JUNE (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BONEY JAMES(SAX), BRIAN SIMPSON(KEYBOARDS), KENDALL GILDER(GUITAR), DWAYNE SMITH(BASS), OMARI WILLIAMS(DRUMS); NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL), GAIL JOHNSON(KEYBOARDS), TRAVIS MILNER(KEYBOARDS), ROB MCDONALD(BASS), KEITH WILLIAMS JR(DRUMS)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|1PM
ADMISSION
|ALICIA OLATUJA(VOCAL), TORU DODO(PIANO), DAVID ROSENTHAL(GUITAR), BEN SHEPHERD(BASS), JUAN PASTOR(DRUMS); JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE: ELIZABETH RODRIQUEZ(VIOLIN,VOCAL), DANAE OLANO(PIANO), CELIA JIMENEZ(BASS), YISSY GARCIA(DRUMS), MAGDELYS SAVIGNE(PERCUSSION,VOCAL)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|FREE
2:30PM
3:15PM
3:30PM
4:35PM
4:35PM
4:45PM
5:40PM
6:25PM
6:45PM
6:45PM
7:30PM
7:50PM
8:55PM
9:55PM
11PM
11PM
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND
“INTERNATIONAL JAZZ SCENE”: JANE BUNNETT (TALK TENT)
SAM BLAKESLEE(TROMBONE) BIG BAND
BOBBY SELVAGGIO(SAX) 4
“TADD DAMERON”: E KRIVDA/JOHN RICHMOND (TALK TENT)
JAZZFEST ARTIST POP-IN: JANE BUNNETT (KID’S TENT)
LUCAS KADISH(GUITAR)/TUNDRA
“SAMBA!”: DIEGO FIGUEIRIDO/JEFF HAMILTON (TALK TENT)
HUMBLY SUBMITTED
“ME & MY BASS GO WALKIN’”: JOHN CLAYTON (KID’S TENT)
“MEET KAMASI WASHINGTON” (TALK TENT)
EDDIE BACCUS SR(ORGAN) QUARTET
SPLITROOT
ERNIE KRIVDA’S(SAX) FAT TUESDAY BIG BAND
SAMMY DELEON(TIMBALES) Y SU ORQUESTA
JAM SESSION AT BIN 216
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
www.tri-c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|3:30PM
ADMISSION
|ANAT COHEN(CLARINET)/CHORO AVENTUROSO: SERGIO KRAKOWSKI(PANDEIRO), VITOR GONCALVES(PIANO,ACCORDION), NANDO DUARTE(GUITAR); DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR) TRIO: JOHN CLAYTON(BASS), JEFF HAMILTON(DRUMS)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|6PM
ADMISSION
|KAMASI WASHINGTON(SAX), RYAN PORTER(TROMBONE), RICKEY WASHINGTON(FLUTE), BRANDON COLEMAN(KEYBOARDS), JOSHUA CRUMBLY(BASS), RONALD BRUNER JR(DRUMS), ROBERT MILLER(DRUMS)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|6PM
FREE
|JUSTO SABORIT(GUITAR)
SHAKER SQUARE, CLEVELAND 216‑932‑8822 www.facebook.com/shakersquarecleveland
|24 JUNE (SAT)
|6PM
FREE
|MATTHEW BALL(PIANO)
WARREN-TRUMBULL COUNTY PUBLIC LIBRARY, 444 MAHONING NW, WARREN 330‑399‑8807 www.wtcpl.org
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
6PM FREE MSTRCLSS
|MAUREEN CHOI(VIOLIN) QUARTET
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
|BOZ SCAGGS(VOCAL); CATHERINE RUSSELL(VOCAL), MATT MUNISTERI(GUITAR), MARK SHANE(PIANO), TAL RONEN(BASS), JEROME JENNINGS(DRUMS)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
SOLD OUT
|SOLSTICE: PEDRITO MARTINEZ(PERCUSSION), OTHERS
CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
|THE FEW: MACIE STEWART(VIOLIN,VOICE), CHARLIE KIRCHEN(BASS), STEVE MARQUETTE(GUITAR); YOUR FECKLESS SQUARES: TODD MASUDA(GUITAR,OUD), JOEL ELVERY(BASS)
CANOPY, 3910 LORAIN, CLEVELAND 216‑309‑1090 www.facebook.com/NewGhostsSeries/
|24 JUNE (SAT)
|10:30PM
ADMISSION
|TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|25-30 JUNE (SUN-FRI)
|9AM
ADMISSION
|LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS)
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org
|25 JUNE (SUN)
|12PM
ADMISSION
|SULLIVAN FORTNER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
www.nighttowncleveland.com (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|25 JUNE (SUN)
|1:15PM
FREE W/TIX
|CURTIS TAYLOR(TRUMPET)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|25 JUNE (SUN)
|2PM
FREE
|MAL BARRON(SAX) QUARTET
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|25 JULY (SUN)
|4PM
FREE
|SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEXTET
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|25 JULY (SUN)
|5PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
GARFIELD PARK RESERVATION, 11350 BROADWAY, GARFIELD HTS 440‑473‑3370 www.clevelandmetroparks.com
|27 JUNE (TUE)
|7PM
ADMISSION
|JOHN TRAPANI BIG BAND
GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com
|27 JUNE (TUE)
|8:15PM
ADMISSION
|CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|28 JULY (WED)
|NOON
FREE
|SAXY ROB THOMPSON(SAX)
CULTURAL CENTER FOR THE ARTS, 1001 MARKET N, CANTON 330‑453‑1075 www.artsinstark.com
|28 JUNE (WED)
|7PM
ADMISSION
|DJANGO FESTIVAL ALL-STARS: SAMSON SHMITT(GUITAR), LUDOVIC BEIER(ACCORDION), PIERRE BLANCHARD(VIOLIN), DOUDOU CUILLERIER(GUITAR), ANTONIO LICUSATI(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|28 JUNE (WED)
|7PM
FREE
|AKRON BIG BAND
SHADYSIDE PARK, 24TH ST SW, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov
|29 JUNE (THU)
|6PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
GAZEBO, RT 91 & WILSON MILLS, MAYFIELD VILLAGE 440‑461‑2210 www.mayfieldvillage.com
|29 JUNE (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|GWILYM SIMCOCK(PIANO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|30 JUNE (FRI)
|7PM
FREE
|ROBERTO OCASIO LATIN JAZZ YOUTH PROJECT, BOBBY SANABRIA(DRUMS)
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD 440‑666‑9782 robertoocasiofoundation.org
|30 JUNE (FRI)
|7PM
FREE
|HORNS AND THINGS
GOODYEAR HEIGHTS METRO PARK, 2077 NEWTON, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov
|1-2 JULY (SAT-SUN)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|1 JULY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|RONNIE FOSTER(ORGAN), JAKE LANGLEY(GUITAR), JESS GOPEN(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|2 JULY (SUN)
|7PM
FREE
|BOOGIE WOOGIE KID [MATTHEW BALL](PIANO)
HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us
|6 JULY (THU)
|8PM
ADMISSION
|HANGING HEARTS: CHRIS WELLER(SAX), COLE DEGENOVA(KEYBOARDS), DEVIN DROBKA(DRUMS); $PELLCHECK: MARTIN DOSH(KEYBOARDS), MIKE SOPKO(GUITAR)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|6 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|7 JULY (FRI)
|7PM
FREE
|LATIN JAZZ ORCHESTRA
GOODYEAR HEIGHTS METRO PARK, 2077 NEWTON, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov
|7 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MIKE WADE(TRUMPET) QUARTET
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|7 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|JONAH PARZEN-JOHNSON(SAX,SYNTHESIZER); FLUXMONKEY
CANOPY, 3910 LORAIN, CLEVELAND 216‑309‑1090 www.facebook.com/NewGhostsSeries/
|7 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|JACKIEM JOYNER(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|7 JULY (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|7 JULY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET)/STOKES LEGACY JAZZ ORCHESTRA
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|8 JULY (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|8 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|FATS TRUMPET QUARTET: DENNIS REYNOLDS, MIKE WADE, PHAREZ WHITTED, DERRICK GARDNER(TRUMPET), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|8 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DEREK DICENZO(GUITAR), TONY MCCLUNG(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 JULY (SUN)
|1PM
ADMISSION
|SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEPTET
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|9 JULY (SUN)
|5PM
FREE
|AKRON BIG BAND
KEYSER BARN, KEYSER PARK, 851 W BATH, CUYAHOGA FALLS 330‑971‑8225 www.cityofcf.com
|9 JULY (SUN)
|6PM
FREE
|HOT DJANG!
LOOK ABOUT LODGE, 37374 MILES, BENTLEYVILLE 440‑473‑3370 www.clevelandmetroparks.com
|13 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|14 JULY (FRI)
|7PM
FREE
|“JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|14,16 JULY (FRI,SUN)
|FR 9:25PM
SU 4:15PM
ADMISSION
|“I CALLED HIM MORGAN” (2016, KASPER COLLIN)
(LEE MORGAN DOCUMENTARY)
CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque
|15 JULY (SAT)
|7:30PM
FREE
|“AN EVENING OF JAZZ AND BLUES”
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|15 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|THOTH TRIO: BEN OPIE(SAX), PAUL THOMPSON(BASS), DAVID THROCKMORTON(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|15 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|SHARON RAE NORTH(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 JULY (SUN)
|FREE
1PM
3PM
|RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL:
STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND
LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET
RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org
|16 JULY (SUN)
|2PM
FREE
|CHRIS VANCE(BASS) QUARTET
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|16 JULY (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|STRAIGHT NO CHASER, SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX
JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216 622 6557 www.nauticaflats.com
|17 JULY (MON)
|7PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
HARDESTY PARK, 1615 W MARKET, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov
|17 JULY (MON)
|7:30PM
FREE
|MEADOWBROOK BIG BAND
DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com
|18 JULY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|“BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS)
GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com
|19 JULY (WED)
|6:30PM
DONATION
|FUNKYARD EXPERIMENT
HOWE MEADOW, 4040 RIVERVIEW, PENINSULA
330‑650‑4636 X 228 www.conservancyforcvnp.org
|19-20 JULY (WED-THU)
|7,9PM
ADMISSION
|KENNY GARRETT(SAX) QUINTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|19 JULY (WED)
|7PM
FREE
|JOHN JSAXX WATKINS(SAX)
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|19 JULY (WED)
|8PM
ADMISSION
|PRESERVATION HALL JAZZ BAND; ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1250 www.musicboxcle.com
|20 JULY (THU)
|7PM
ADMISSION
|HOWARD AND THE POINT FIVE BAND
STAMBAUGH AUDITORIUM GARDEN, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com
|21 JULY (FRI)
|6PM
FREE
|ERIC SEDDON’S(CLARINET) QUARTET
PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com
|21 JULY (FRI)
|5:30PM
FREE
|PRIME TIME BIG BAND
EUCLID BEACH, 15 WASHINGTON, CLEVELAND 216‑635‑3200 www.clevelandmetroparks.com
|21 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|KATHLEEN POTTON(VOCAL) TRIO: TIM BASOM(GUITAR), CHRISTIAN NOURIJANIAN(PIANO)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|21 JULY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|21 JULY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), JIM RUPP(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|22 JULY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|22 JULY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX)/DON BETTER(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 JULY (SUN)
|1PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|23 JULY (SUN)
|4PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|23 JULY (SUN)
|6PM
FREE
|STRONGSVILLE CITY SWING JAZZ BAND
HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us
|23 JULY (SUN)
|7PM
FREE
|HELEN WELCH(VOCAL)
COPLEY CIRCLE BANDSTAND, COPLEY & CLEVELAND‑MASSILLON, COPLEY TWP 330‑666‑9047 www.copleybandstand.com
|25 JULY (TUE)
|6:30PM
FREE
|DAN ZOLA ORCHESTRA
BEACHWOOD FAMILY AQUATIC CENTER, 25125 FAIRMOUNT
216-292-1973 www.beachwoodohio.com
|25 JULY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|26 JULY (WED)
|8PM
ADMISSION
|SIMON MASTRI(BASS) ENSEMBLE: YESSEH FURAHA-ALI(SAX), LORIN XAVIER RIVERS(PIANO), PAUL SAMUELS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 JULY (THU)
|7PM
FREE
|JOHN REESE PROJECT
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|27 JULY (THU)
|8PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|27 JULY (THU)
|6:30PM
FREE
|“TANGOS AND ALL THAT JAZZ”: JASON SMITH(TROMBONE), RALITSA GEORGIEVA-SMITH(PIANO)
BEACHWOOD COMMUNITY CENTER, 25325 FAIRMOUNT
216-595-3733 www.beachwoodohio.com
|27 JULY (THU)
|7PM
FREE
|JOHN REESE PROJECT
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|28 JULY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|VICTOR JONES(DRUMS) QUINTET: HAILEY NISWANGER(SAX), DYLAN MEEK(PIANO), ALEX BLAKE(BASS), TAEKO FUKAO(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|29 JULY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|TONY MONACO(ORGAN), RICHIE COLE(SAX), ERIC JOHNSON(GUITAR), JIMMY ALEXANDER(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|30 JULY (SUN)
|1PM
FREE
|PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|30 JULY (SUN)
|6PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30 JULY (SUN)
|7PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX)/FAT TUESDAY BIG BAND
LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com
|31 JULY (MON)
|7PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|2 AUGUST (WED)
|6PM
FREE
|THE REALTHING
WADE OVAL, CLEVELAND 216‑791‑3900 www.universitycircle.org
(WADE OVAL WEDNESDAYS)
|2 AUGUST (WED)
|7PM
FREE
|THE STINGERS
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|2-3 AUGUST (WED-THU)
|7,9PM
ADMISSION
|JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR) TRIO
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|3 AUGUST (THU)
|8PM
ADMISSION
|LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET: GERARD HAGEN(PIANO), PETER GIRON(BASS), JERRY KALAF(DRUMS) + JACK SCHANTZ(TRUMPET)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4 AUGUST (FRI)
|ADMISSION
2PM
4:30PM
7:20PM
|“VINTAGE OHIO”:
DON PERRY(SAX) DUO
FORECAST
HORNS AND THINGS
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|4 AUGUST (FRI)
|6PM
FREE
|EVELYN WRIGHT(VOCAL) QUARTET
PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com
|4 AUGUST (FRI)
|7PM
FREE
|“CELEBRATING MILES [DAVIS]”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4 AUGUST (SAT)
|8PM
ADMISSION
|LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|5 AUGUST (SAT)
|ADMISSION
1:30PM
|“VINTAGE OHIO”:
STAN MILLER(SAX,VOCAL)
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|5 AUGUST (SAT)
|6:30PM
FREE
|CATS CREW
FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org
|5 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|LAURA VARCHO(VOCAL)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|6 AUGUST (SUN)
|1PM
FREE
|BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|6 AUGUST (SUN)
|5PM
FREE
|“EVENING OF JAZZ & BLUES”
PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com
|6 AUGUST (SUN)
|7PM
FREE
|KI ALLEN(VOCAL)
LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com
|9 AUGUST (WED)
|6:30PM
FREE
|GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET
GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov
|9 AUGUST (WED)
|8PM
ADMISSION
|“AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|10 AUGUST (THU)
|6:30PM
FREE
|BLU MONSOON
AKRON ART MUSEUM, 1 S HIGH, AKRON 330‑376‑9185 www.akronartmuseum.org (DOWNTOWN@DUSK)
|10 AUGUST (THU)
|7PM
FREE
|GLASS CITY SWING BAND
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|11 AUGUST (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|“CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|12 AUGUST (SAT)
|7:30PM
FREE
|TOPS SWINGBAND
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|13 AUGUST (SUN)
|1PM
FREE
|JOE PARKER(GUITAR)
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|14 AUGUST (MON)
|7PM
FREE
|SAVOY BIG BAND
DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com
|19 AUGUST (SAT)
|FREE
6PM
7PM
|“JAZZFEST”:
CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET
CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|20 AUGUST (SUN)
|4PM
FREE
|HOT DJANG!
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|23 AUGUST (WED)
|7PM
FREE
|HORNS AND THINGS
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|24 AUGUST (THU)
|7PM
FREE
|BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|26 AUGUST (SAT)
|FREE
7:30PM
9PM
|“RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:
VICTOR PROVOST(STEEL PANS)
JOEY DEFRANCESCO(ORGAN)
OTHERS
VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com
(OPEN TONE MUSIC)
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
DONATION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|AKIN FOR JAZZ
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|27 AUGUST (SUN)
|7PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|6 SEPTEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX)
PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com
(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|9 SEPTEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
(MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)
|10 SEPTEMBER (SUN)
|4PM
FREE
|HUBB’S GROOVE
GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com
|12 SEPTEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH PRIVATE
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|16 SEPTEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL)
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|17 SEPTEMBER (SUN)
|TBA
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)
|28 SEPTEMBER (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|6 OCTOBER (FRI)
|8PM
DONATION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|11 OCTOBER (WED)
|12PM
DONATION
|GABRIEL’S HORNS
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|13 OCTOBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|17 OCTOBER (TUE)
|TBA
ADMISSION
|THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444
|22 OCTOBER (SUN)
|TBA
FREE
|“THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE
MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|23 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 OCTOBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET
WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4 NOVEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|9 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
DONATION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|20 NOVEMBER (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|21 NOVEMBER (TUE)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|29 NOVEMBER (WED)
|12PM
DONATION
|“A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|5 DECEMBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|6 DECEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|8 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|13 JANUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|NEW BASICS BRASS BAND
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|27 JANUARY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|28 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 FEBRUARY, 2018 (THU)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 FEBRUARY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|24 FEBRUARY, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|10 MARCH, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)
|7:30PM
TBA
|“BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST
VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
|17 MARCH, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|14 APRIL, 2018 (SAT)
|TBA
ADMISSION
|“PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)
TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents
|23 APRIL, 2018 (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 APRIL, 2018 (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|11 MAY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|12 MAY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|6/30, 8/25 JONATHAN HOOPER
7/14 JAKE BRIGGS
8/4 GEORGE GRANVILLE
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|6/23 BLUE GROOVE
7/14 AKIN FOR JAZZ
7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) LEGACY VILLAGE, 25001 CEDAR, LYNDHURST……
|7/21 JUSTO SABORIT
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|6/30 DAVE STERNER TRIO
7/28, 8/4, 9/1 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS…………….
|JOHN JSAXX WATKINS
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|6/23 KIM KARAM/GENE FIOCCA
6/30 BARBARA KNIGHT TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|6/23 DAN WILSON QUINTET (LIVE RECORDING)
6/30 BLUE LUNCH/GET HEP SWING DANCERS
7/7 JACKIEM JOYNER
7/14 TONY CUDA’S JAZZ CATS
7/21 MILOH QUARTET: SELVAGGIO/BRUCE
7/28 (NO JAZZ)
12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT
5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|6/23,30, 7/14,28 (NO JAZZ)
7/7 MIKE WADE QUARTET
7/21 KATHLEEN POTTON TRIO
8/4 GLENN HOLMES QUARTET
8/11 SHANNON ELLER SEPTET
8/18 (CLOSED)
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|6/30 BLUE GROOVE
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|9/1 GROOVES ANONYMOUS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|7/7 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………..
|6/23 THE STINGERS
|GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON………
|6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|12/8 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|6/23 FUNKYARD X (4TH/MO)
7/7 FORECAST (1ST/MO)
7/14 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
7/21 EASTBOUND (3RD/MO)
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|6/30 AHI-NAMA
7/7 DAVE STERNER QUARTET
7/28 DTC ORGAN TRIO
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|6/23,30 (NO JAZZ)
7/7 DOMINICK FARINACCI/STOKES LEGACY
7/21 KEN PEPLOWSKI QUARTET
7/28 VICTOR LEWIS QUINTET W/TAEKO FUKAO
8/4 JUSTO SABORIT
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|6/23, 7/7 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
6/30, 7/14 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|8/11, 10/6, 12/15 GROOVES ANONYMOUS
8/25 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|6/23 KAHIL EL’ZABAR/DAVID MURRAY
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|7/1 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(AFT) PANINI’S, 1825 COVENTRY, CLEVELAND HTS…………..
|8/19 BLU MONSOON
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|6/24 MAUREEN CHOI QUARTET
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|7/1,8,15,22, 8/19,26 KOFI BOAKYE
7/29, 8/12 THERON BROWN
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|6/24 HIP TO THAT
7/22 PAUL STRANAHAN TRIO
8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|6/24 DANNY MAZZACCO TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|6/24 MAUREEN CHOI QUARTET
7/1 FORECAST
7/8 TONY MONACO TRIO
7/15 SHARON RAE NORTH
7/22 JUSTO SABORIT/LATIN SOUL
7/29 (NO JAZZ)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|6/24, 7/1 (NO JAZZ)
7/8 FATS TRUMPET QUARTET
7/15 THOTH TRIO
7/22 MILOH QUARTET: SELVAGGIO/BRUCE
8/5 DAN ZOLA BIG BAND
8/19 (CLOSED)
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|6/24 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|7/8, 9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
7/29, 9/30, 12/2 MONKEY KATS
11/11 GROOVES ANONYMOUS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND…………………….
|6/24, 8/19, 11/25 GROOVES ANONYMOUS
7/15, 9/2, 10/21, 12/16 REID PROJECT
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|7/1 MOTOWN JAZZ
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….
|8/5 THE STINGERS
9/1 TIM HUNT
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|8/26 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|7/22 ACID CATS
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|6/24 (NO JAZZ)
7/1 RONNIE FOSTER TRIO
7/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
7/22 KEN PEPLOWSKI/DON BETTER
7/29 TONY MONACO/RICHIE COLE
|PASSION BLUES, 1212 WALNUT NE, CANTON………………….
|7/8 GROOVES ANONYMOUS
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|6/24, 7/22, 9/23, 11/25 MOISES BORGES
12/23 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|6/24 FORECAST
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|7/1, 9/9 PRESTIGE
7/8, 8/5, 9/2 BLU MONSOON
7/15 QS JAZZ
7/29 BLUE GROOVE
8/19 STANDARD PROCEDURE
8/26 PAUL & GARY
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND………………………
|6/24 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND JAM SESSION
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
|(BRUNCH) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…..
|6/25 SULLIVAN FORTNER TRIO
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………
|7/9 (NO JAZZ)
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|6/25, 7/30, 8/27, 10/29, 11/26 (TRAD JAM)
9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
|(AFT) DEBONNE VINEYARDS, 7840 DOTY, MADISON………..
|6/25, 7/30, 8/27 FORECAST
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON
11/5, 12/3 STAN MILLER
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|7/16 (NO JAZZ)
7/30 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|7/2 STAN MILLER
8/6, 9/24 WINELIGHT
8/20 HELEN WELCH
9/17 KEVIN DISIMONE
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH
7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER
8/13, 10/1 NIA COVINGTON
9/10, 11/5 DAVE YOUNG
9/24, 12/3 PLAN D
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|6/25 STAN MILLER
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|6/25, 7/9, 8/13,20 (CLOSED)
7/16 JAMES ALEXANDER & BLUES LEGACY
7/30 NIGHT TERRORS
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|6/25 TRANSPORTATION BOULEVARD
7/16 SHIRLEY COOK/EVELYN WRIGHT
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|6/26, 8/14 (CLOSED)
7/24 (NO JAZZ)
7/31 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO….
|7/3 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/17 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|7/4 DAVE HAMMER
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|7/11 KEVIN DISIMONE
7/25 TIM HUNT
8/22, 9/26 STAN MILLER
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|6/27, 8/15 (CLOSED)
7/18 THRE3, OUTLAB
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|6/27 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………..
|6/27 JOHN TRAPANI BIG BAND
7/18 HELEN WELCH
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|6/27 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|7/18 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|7/4 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
7/11 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)
7/18 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)
7/25 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|6/28, 7/5,19,26, 8/2,16,23,30 JOE HUNTER
7/12, 8/9 ROCK WEHRMANN
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……….
|7/12, 8/23, 9/13 BUCAR & TUREK
8/16 DAVE MARCHIONE/JOHN MAHON
9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD…
|6/28 STAN MILLER
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|6/28, 7/5,12,19,26 JACKIE WARREN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|6/28, 8/16 (CLOSED)
7/5 HOT CLUB OF AKRON
7/12 SAM BLAKESLEE QUINTET
7/19 PETE CAVANO
7/26 SIMON MASTRI ENSEMBLE
9/20 “SIDNEY BECHET”: ERIC SEDDON
10/4 “JIMMY NOONE”: ERIC SEDDON
10/18 “BENNY GOODMAN”: ERIC SEDDON
11/1 “ARTIE SHAW”: ERIC SEDDON
11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON
11/29: ERIC SEDDON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|6/28 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|6/28, 8/2, 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|6/28 DJANGO FESTIVAL ALL-STARS
7/19 KENNY GARRETT QUINTET
8/2 JOHN PIZZARELLI TRIO
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|6/28 KOFI BOAKYE
7/5 COPALI
7/12 THERON BROWN QUARTET
7/19 SAUSALITO
7/26 TOM LEHMAN
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT
|
THURSDAY
|(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON…………………….
|6/29, 7/6,20,27, 8/3,10,17,24,31 GEORGE FOLEY
7/13 JOE LEAMAN
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|6/29 TIM HUNT
7/13 DAVE MARCHIONE
8/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|6/29 BONE-AFIED
7/6 SAM BLAKESLEE LARGE GROUP
7/13,27 THERON BROWN TRIO(JAM)
7/20 (NO JAZZ)
11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|6/29, 8/17 (CLOSED)
7/6 HANGING HEARTS, $PELLCHECK
7/13 (NO JAZZ)
7/27 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
8/3 LESLIE LEWIS QUARTET + JACK SCHANTZ
|BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON……..
|6/29 BLU MONSOON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|7/13 TIM MIRTH
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|6/29 GWILYM SIMCOCK
7/13 (NO JAZZ)
7/20 KENNY GARRETT QUINTET
7/27 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
8/3 JOHN PIZZARELLI TRIO
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|6/29, 7/13,27 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
7/6,20 TIM MATSON (EVERY OTHER)
|TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON…………………………………….
|6/29, 7/27, 8/31 SAVOY BIG BAND
9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE