Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-06-23

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23 JUNE (FRI)

 

 

 FREE

5:15PM

5:45PM

6:15PM

6:30PM

6:50PM

7:35PM

7:55PM

9PM

10:05PM

11PM

11:15PM

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:

 

(JAZZFEST KICKOFF)

FRISSON

JAZZFEST ARTIST POP-IN (KID’S TENT)

“CLEVELAND TENOR TRADITION”: ERNIE KRIVDA (TALK TENT)

EVELYN WRIGHT(VOCAL)

“MEET TERENCE BLANCHARD” (TALK TENT)

ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB

YOSEMIGHT

HUBB’S GROOVE

JAM SESSION AT BIN 216

FUNKYARDX

US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 “BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

 

 DAN WILSON(GUITAR) QUINTET: SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SULLIVAN FORTNER(PIANO), IVAN TAYLOR(BASS), XAVIER BREAKER(DRUMS) (LIVE RECORDING)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 8,10PM

ADMISSION

 KAHIL EL’ZABAR(PERCUSSION), DAVID MURRAY(SAX,BASS CLARINET)

TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com (SICKLE CELL RESEARCH)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BONEY JAMES(SAX), BRIAN SIMPSON(KEYBOARDS), KENDALL GILDER(GUITAR), DWAYNE SMITH(BASS), OMARI WILLIAMS(DRUMS); NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL), GAIL JOHNSON(KEYBOARDS), TRAVIS MILNER(KEYBOARDS), ROB MCDONALD(BASS), KEITH WILLIAMS JR(DRUMS)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 1PM

ADMISSION

 

 ALICIA OLATUJA(VOCAL), TORU DODO(PIANO), DAVID ROSENTHAL(GUITAR), BEN SHEPHERD(BASS), JUAN PASTOR(DRUMS); JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE: ELIZABETH RODRIQUEZ(VIOLIN,VOCAL), DANAE OLANO(PIANO), CELIA JIMENEZ(BASS), YISSY GARCIA(DRUMS), MAGDELYS SAVIGNE(PERCUSSION,VOCAL)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 FREE

2:30PM

3:15PM

3:30PM

4:35PM

4:35PM

4:45PM

5:40PM

6:25PM

6:45PM

6:45PM

7:30PM

7:50PM

8:55PM

9:55PM

11PM

11PM

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:

EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND

“INTERNATIONAL JAZZ SCENE”: JANE BUNNETT (TALK TENT)

SAM BLAKESLEE(TROMBONE) BIG BAND

BOBBY SELVAGGIO(SAX) 4

“TADD DAMERON”: E KRIVDA/JOHN RICHMOND (TALK TENT)

JAZZFEST ARTIST POP-IN: JANE BUNNETT (KID’S TENT)

LUCAS KADISH(GUITAR)/TUNDRA

“SAMBA!”: DIEGO FIGUEIRIDO/JEFF HAMILTON (TALK TENT)

HUMBLY SUBMITTED

“ME & MY BASS GO WALKIN’”: JOHN CLAYTON (KID’S TENT)

“MEET KAMASI WASHINGTON” (TALK TENT)

EDDIE BACCUS SR(ORGAN) QUARTET

SPLITROOT

ERNIE KRIVDA’S(SAX) FAT TUESDAY BIG BAND

SAMMY DELEON(TIMBALES) Y SU ORQUESTA

JAM SESSION AT BIN 216

US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 3:30PM

ADMISSION

 

 ANAT COHEN(CLARINET)/CHORO AVENTUROSO: SERGIO KRAKOWSKI(PANDEIRO), VITOR GONCALVES(PIANO,ACCORDION), NANDO DUARTE(GUITAR); DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR) TRIO: JOHN CLAYTON(BASS), JEFF HAMILTON(DRUMS)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 KAMASI WASHINGTON(SAX), RYAN PORTER(TROMBONE), RICKEY WASHINGTON(FLUTE), BRANDON COLEMAN(KEYBOARDS), JOSHUA CRUMBLY(BASS), RONALD BRUNER JR(DRUMS), ROBERT MILLER(DRUMS)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 6PM

FREE

 

 JUSTO SABORIT(GUITAR)

SHAKER SQUARE, CLEVELAND 216‑932‑8822 www.facebook.com/shakersquarecleveland

 
24 JUNE (SAT)

 

 6PM

FREE

 

 MATTHEW BALL(PIANO)

WARREN-TRUMBULL COUNTY PUBLIC LIBRARY, 444 MAHONING NW, WARREN 330‑399‑8807 www.wtcpl.org

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

6PM FREE MSTRCLSS

 MAUREEN CHOI(VIOLIN) QUARTET

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BOZ SCAGGS(VOCAL); CATHERINE RUSSELL(VOCAL), MATT MUNISTERI(GUITAR), MARK SHANE(PIANO), TAL RONEN(BASS), JEROME JENNINGS(DRUMS)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

SOLD OUT

 SOLSTICE: PEDRITO MARTINEZ(PERCUSSION), OTHERS

CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 THE FEW: MACIE STEWART(VIOLIN,VOICE), CHARLIE KIRCHEN(BASS), STEVE MARQUETTE(GUITAR); YOUR FECKLESS SQUARES: TODD MASUDA(GUITAR,OUD), JOEL ELVERY(BASS)

CANOPY, 3910 LORAIN, CLEVELAND 216‑309‑1090 www.facebook.com/NewGhostsSeries/

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 10:30PM

ADMISSION

 

 TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
25-30 JUNE (SUN-FRI)

 

 

 9AM

ADMISSION

 

 LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS)

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org

 
25 JUNE (SUN)

 

 

 12PM

ADMISSION

 

 SULLIVAN FORTNER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
25 JUNE (SUN)

 

 

 1:15PM

FREE W/TIX

 

 CURTIS TAYLOR(TRUMPET)

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
25 JUNE (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 MAL BARRON(SAX) QUARTET

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
25 JULY (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEXTET

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
25 JULY (SUN)

 

 

 5PM

FREE

 

 RED LIGHT ROXY

GARFIELD PARK RESERVATION, 11350 BROADWAY, GARFIELD HTS 440‑473‑3370 www.clevelandmetroparks.com

 
27 JUNE (TUE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 JOHN TRAPANI BIG BAND

GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

 
27 JUNE (TUE)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
28 JULY (WED)

 

 

 NOON

FREE

 

 SAXY ROB THOMPSON(SAX)

CULTURAL CENTER FOR THE ARTS, 1001 MARKET N, CANTON 330‑453‑1075 www.artsinstark.com

 
28 JUNE (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 DJANGO FESTIVAL ALL-STARS: SAMSON SHMITT(GUITAR), LUDOVIC BEIER(ACCORDION), PIERRE BLANCHARD(VIOLIN), DOUDOU CUILLERIER(GUITAR), ANTONIO LICUSATI(BASS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
28 JUNE (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 AKRON BIG BAND

SHADYSIDE PARK, 24TH ST SW, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

 
29 JUNE (THU)

 

 

 6PM

FREE

 

 RED LIGHT ROXY

GAZEBO, RT 91 & WILSON MILLS, MAYFIELD VILLAGE 440‑461‑2210 www.mayfieldvillage.com

 
29 JUNE (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 GWILYM SIMCOCK(PIANO)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
30 JUNE (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 ROBERTO OCASIO LATIN JAZZ YOUTH PROJECT, BOBBY SANABRIA(DRUMS)

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD 440‑666‑9782 robertoocasiofoundation.org

 
30 JUNE (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 HORNS AND THINGS

GOODYEAR HEIGHTS METRO PARK, 2077 NEWTON, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

 
1-2 JULY (SAT-SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
1 JULY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 RONNIE FOSTER(ORGAN), JAKE LANGLEY(GUITAR), JESS GOPEN(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
2 JULY (SUN)

 

 

 7PM

FREE

 

 BOOGIE WOOGIE KID [MATTHEW BALL](PIANO)

HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us

 
6 JULY (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 HANGING HEARTS: CHRIS WELLER(SAX), COLE DEGENOVA(KEYBOARDS), DEVIN DROBKA(DRUMS); $PELLCHECK: MARTIN DOSH(KEYBOARDS), MIKE SOPKO(GUITAR)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
6 JULY (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
7 JULY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 LATIN JAZZ ORCHESTRA

GOODYEAR HEIGHTS METRO PARK, 2077 NEWTON, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 MIKE WADE(TRUMPET) QUARTET

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 JONAH PARZEN-JOHNSON(SAX,SYNTHESIZER); FLUXMONKEY

CANOPY, 3910 LORAIN, CLEVELAND 216‑309‑1090 www.facebook.com/NewGhostsSeries/

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JACKIEM JOYNER(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET)/STOKES LEGACY JAZZ ORCHESTRA

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
8 JULY (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 “JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
8 JULY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 FATS TRUMPET QUARTET: DENNIS REYNOLDS, MIKE WADE, PHAREZ WHITTED, DERRICK GARDNER(TRUMPET), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
8 JULY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DEREK DICENZO(GUITAR), TONY MCCLUNG(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 JULY (SUN)

 

 1PM

ADMISSION

 

 SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEPTET

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
9 JULY (SUN)

 

 5PM

FREE

 

 AKRON BIG BAND

KEYSER BARN, KEYSER PARK, 851 W BATH, CUYAHOGA FALLS 330‑971‑8225 www.cityofcf.com

 
9 JULY (SUN)

 

 6PM

FREE

 

 HOT DJANG!

LOOK ABOUT LODGE, 37374 MILES, BENTLEYVILLE 440‑473‑3370 www.clevelandmetroparks.com

 
13 JULY (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
14 JULY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 “JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”

WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
14,16 JULY (FRI,SUN)

 

 FR 9:25PM

SU 4:15PM

ADMISSION

 

 “I CALLED HIM MORGAN” (2016, KASPER COLLIN)

(LEE MORGAN DOCUMENTARY)

CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

 
15 JULY (SAT)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 “AN EVENING OF JAZZ AND BLUES”

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
15 JULY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 THOTH TRIO: BEN OPIE(SAX), PAUL THOMPSON(BASS), DAVID THROCKMORTON(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
15 JULY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 SHARON RAE NORTH(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
16 JULY (SUN)

 

 FREE

1PM

3PM

 RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL:

STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND

LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET

RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org

 
16 JULY (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 CHRIS VANCE(BASS) QUARTET

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
16 JULY (SUN)

 

 7:30PM

ADMISSION

 STRAIGHT NO CHASER, SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX

JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216 622 6557 www.nauticaflats.com

 
17 JULY (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 RED LIGHT ROXY

HARDESTY PARK, 1615 W MARKET, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

 
17 JULY (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 MEADOWBROOK BIG BAND

DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com

 
18 JULY (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS)

GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

 
19 JULY (WED)

 

 

 6:30PM

DONATION

 

 FUNKYARD EXPERIMENT

HOWE MEADOW, 4040 RIVERVIEW, PENINSULA

330‑650‑4636 X 228 www.conservancyforcvnp.org

 
19-20 JULY (WED-THU)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 KENNY GARRETT(SAX) QUINTET

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
19 JULY (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 JOHN JSAXX WATKINS(SAX)

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
19 JULY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 PRESERVATION HALL JAZZ BAND; ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1250 www.musicboxcle.com

 
20 JULY (THU)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 HOWARD AND THE POINT FIVE BAND

STAMBAUGH AUDITORIUM GARDEN, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

 
21 JULY (FRI)

 

 

 6PM

FREE

 

 ERIC SEDDON’S(CLARINET) QUARTET

PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com

 
21 JULY (FRI)

 

 

 5:30PM

FREE

 

 PRIME TIME BIG BAND

EUCLID BEACH, 15 WASHINGTON, CLEVELAND 216‑635‑3200 www.clevelandmetroparks.com

 
21 JULY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 KATHLEEN POTTON(VOCAL) TRIO: TIM BASOM(GUITAR), CHRISTIAN NOURIJANIAN(PIANO)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
21 JULY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
21 JULY (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), JIM RUPP(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
22 JULY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
22 JULY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX)/DON BETTER(GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
23 JULY (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
23 JULY (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 RED LIGHT ROXY

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
23 JULY (SUN)

 

 

 6PM

FREE

 

 STRONGSVILLE CITY SWING JAZZ BAND

HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us

 
23 JULY (SUN)

 

 

 7PM

FREE

 

 HELEN WELCH(VOCAL)

COPLEY CIRCLE BANDSTAND, COPLEY & CLEVELAND‑MASSILLON, COPLEY TWP 330‑666‑9047 www.copleybandstand.com

 
25 JULY (TUE)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 DAN ZOLA ORCHESTRA

BEACHWOOD FAMILY AQUATIC CENTER, 25125 FAIRMOUNT

216-292-1973 www.beachwoodohio.com

 
25 JULY (TUE)

 

 8PM

ADMISSION

 

 ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL)

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
26 JULY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 SIMON MASTRI(BASS) ENSEMBLE: YESSEH FURAHA-ALI(SAX), LORIN XAVIER RIVERS(PIANO), PAUL SAMUELS(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
27 JULY (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 JOHN REESE PROJECT

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482  www.boardmanpark.com

 
27 JULY (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
27 JULY (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 “TANGOS AND ALL THAT JAZZ”: JASON SMITH(TROMBONE), RALITSA GEORGIEVA-SMITH(PIANO)

BEACHWOOD COMMUNITY CENTER, 25325 FAIRMOUNT

216-595-3733 www.beachwoodohio.com

 
27 JULY (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 JOHN REESE PROJECT

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
28 JULY (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 VICTOR JONES(DRUMS) QUINTET: HAILEY NISWANGER(SAX), DYLAN MEEK(PIANO), ALEX BLAKE(BASS), TAEKO FUKAO(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
29 JULY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 TONY MONACO(ORGAN), RICHIE COLE(SAX), ERIC JOHNSON(GUITAR), JIMMY ALEXANDER(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
30 JULY (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
30 JULY (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30 JULY (SUN)

 

 

 7PM

FREE

 

 ERNIE KRIVDA(SAX)/FAT TUESDAY BIG BAND

LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com

 
31 JULY (MON)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
2 AUGUST (WED)

 

 

 6PM

FREE

 

 THE REALTHING

WADE OVAL, CLEVELAND 216‑791‑3900 www.universitycircle.org

(WADE OVAL WEDNESDAYS)

 
2 AUGUST (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 THE STINGERS

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
2-3 AUGUST (WED-THU)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR) TRIO

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
3 AUGUST (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET: GERARD HAGEN(PIANO), PETER GIRON(BASS), JERRY KALAF(DRUMS) + JACK SCHANTZ(TRUMPET)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
4 AUGUST (FRI)

 

 

 ADMISSION

2PM

4:30PM

7:20PM

 “VINTAGE OHIO”:

DON PERRY(SAX) DUO

FORECAST

HORNS AND THINGS

LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

 
4 AUGUST (FRI)

 

 

 6PM

FREE

 

 EVELYN WRIGHT(VOCAL) QUARTET

PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com

 
4 AUGUST (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 “CELEBRATING MILES [DAVIS]”

WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
4 AUGUST (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
5-6 AUGUST (SAT-SUN)

 

 

 FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL

FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 ADMISSION

1:30PM

 “VINTAGE OHIO”:

STAN MILLER(SAX,VOCAL)

LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 CATS CREW

FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 LAURA VARCHO(VOCAL)

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
6 AUGUST (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
6 AUGUST (SUN)

 

 

 5PM

FREE

 

 “EVENING OF JAZZ & BLUES”

PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com

 
6 AUGUST (SUN)

 

 

 7PM

FREE

 

 KI ALLEN(VOCAL)

LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com

 
9 AUGUST (WED)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET

GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov

 
9 AUGUST (WED)

 

 8PM

ADMISSION

 

 “AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL)

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
10 AUGUST (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 BLU MONSOON

AKRON ART MUSEUM, 1 S HIGH, AKRON 330‑376‑9185 www.akronartmuseum.org (DOWNTOWN@DUSK)

 
10 AUGUST (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 GLASS CITY SWING BAND

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
11 AUGUST (FRI)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 “CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
12 AUGUST (SAT)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 TOPS SWINGBAND

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
13 AUGUST (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 JOE PARKER(GUITAR)

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
14 AUGUST (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 SAVOY BIG BAND

DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com

 
19 AUGUST (SAT)

 

 

 FREE

6PM

7PM

 “JAZZFEST”:

CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET

CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
20 AUGUST (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 HOT DJANG!

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
23 AUGUST (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 HORNS AND THINGS

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
24 AUGUST (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 FREE

7:30PM

9PM

 “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:

VICTOR PROVOST(STEEL PANS)

JOEY DEFRANCESCO(ORGAN)

OTHERS

VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com

(OPEN TONE MUSIC)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

DONATION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 AKIN FOR JAZZ

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541  www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
6 SEPTEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX)

PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com

(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
9 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

(MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)

 
10 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 HUBB’S GROOVE

GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

 
12 SEPTEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
14-17 SEPTEMBER (TH-SU)

 

 

 ADMISSION

TH PRIVATE

F 5:30P

SA 10A, 5:30

SU 9A

 CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS

WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886  www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

 
16 SEPTEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL)

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

 
28 SEPTEMBER (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
6 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
11 OCTOBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 GABRIEL’S HORNS

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
13 OCTOBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
17 OCTOBER (TUE)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/tricpresents

 
22 OCTOBER (SUN)

 

 TBA

FREE

 

 “THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE

MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
23 OCTOBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 OCTOBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
28 OCTOBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET

WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS)

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
9 NOVEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
20 NOVEMBER (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
21 NOVEMBER (TUE)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
27 NOVEMBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
29 NOVEMBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
5 DECEMBER (TUE) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
6 DECEMBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
12 DECEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
13 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 NEW BASICS BRASS BAND

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
27 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
28 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
8 FEBRUARY, 2018 (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 FEBRUARY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
24 FEBRUARY, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
10 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)

 

 

 7:30PM

TBA

 

 “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST

VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

 
17 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
14 APRIL, 2018 (SAT) TBA

ADMISSION

 

 “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE)

TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

 
23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 APRIL, 2018 (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
11 MAY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
12 MAY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 6/30, 8/25 JONATHAN HOOPER

7/14 JAKE BRIGGS

8/4 GEORGE GRANVILLE
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 6/23 BLUE GROOVE

7/14 AKIN FOR JAZZ

7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) LEGACY VILLAGE, 25001 CEDAR, LYNDHURST…… 7/21 JUSTO SABORIT
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 6/30 DAVE STERNER TRIO

7/28, 8/4, 9/1 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS……………. JOHN JSAXX WATKINS
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD…. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 6/23 KIM KARAM/GENE FIOCCA

6/30 BARBARA KNIGHT TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 6/23 DAN WILSON QUINTET (LIVE RECORDING)

6/30 BLUE LUNCH/GET HEP SWING DANCERS

7/7 JACKIEM JOYNER

7/14 TONY CUDA’S JAZZ CATS

7/21 MILOH QUARTET: SELVAGGIO/BRUCE

7/28 (NO JAZZ)

12/8 CLEVELAND JAZZ ORCH/EVELYN WRIGHT

5/11 CLEVELAND JAZZ ORCH/DAN WILSON
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 6/23,30, 7/14,28 (NO JAZZ)

7/7 MIKE WADE QUARTET

7/21 KATHLEEN POTTON TRIO

8/4 GLENN HOLMES QUARTET

8/11 SHANNON ELLER SEPTET

8/18 (CLOSED)
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS……. 6/30 BLUE GROOVE
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 9/1 GROOVES ANONYMOUS
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 7/7 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….. 6/23 THE STINGERS
GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON……… 6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 12/8 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 6/23 FUNKYARD X (4TH/MO)

7/7 FORECAST (1ST/MO)

7/14 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)

7/21 EASTBOUND (3RD/MO)
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 6/30 AHI-NAMA

7/7 DAVE STERNER QUARTET

7/28 DTC ORGAN TRIO
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 6/23,30 (NO JAZZ)

7/7 DOMINICK FARINACCI/STOKES LEGACY

7/21 KEN PEPLOWSKI QUARTET

7/28 VICTOR LEWIS QUINTET W/TAEKO FUKAO

8/4 JUSTO SABORIT
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 6/23, 7/7 MYRON WALKER (EVERY OTHER)

6/30, 7/14 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………… 8/11, 10/6, 12/15 GROOVES ANONYMOUS

8/25 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 6/23 KAHIL EL’ZABAR/DAVID MURRAY
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 7/1 NIGHT OWLS (1ST/MO)
(AFT) PANINI’S, 1825 COVENTRY, CLEVELAND HTS………….. 8/19 BLU MONSOON
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 6/24 MAUREEN CHOI QUARTET
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 7/1,8,15,22, 8/19,26 KOFI BOAKYE

7/29, 8/12 THERON BROWN
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 6/24 HIP TO THAT

7/22 PAUL STRANAHAN TRIO

8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 6/24 DANNY MAZZACCO TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 6/24 MAUREEN CHOI QUARTET

7/1 FORECAST

7/8 TONY MONACO TRIO

7/15 SHARON RAE NORTH

7/22 JUSTO SABORIT/LATIN SOUL

7/29 (NO JAZZ)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 6/24, 7/1 (NO JAZZ)

7/8 FATS TRUMPET QUARTET

7/15 THOTH TRIO

7/22 MILOH QUARTET: SELVAGGIO/BRUCE

8/5 DAN ZOLA BIG BAND

8/19 (CLOSED)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 6/24 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 7/8, 9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL

7/29, 9/30, 12/2 MONKEY KATS

11/11 GROOVES ANONYMOUS
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
EDISON’S, 2373 PROFESSOR, CLEVELAND……………………. 6/24, 8/19, 11/25 GROOVES ANONYMOUS

7/15, 9/2, 10/21, 12/16 REID PROJECT
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 7/1 MOTOWN JAZZ
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………. 8/5 THE STINGERS

9/1 TIM HUNT
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 8/26 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 7/22 ACID CATS
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 6/24 (NO JAZZ)

7/1 RONNIE FOSTER TRIO

7/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT

7/22 KEN PEPLOWSKI/DON BETTER

7/29 TONY MONACO/RICHIE COLE
PASSION BLUES, 1212 WALNUT NE, CANTON…………………. 7/8 GROOVES ANONYMOUS
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 6/24, 7/22, 9/23, 11/25 MOISES BORGES

12/23 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 6/24 FORECAST
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 7/1, 9/9 PRESTIGE

7/8, 8/5, 9/2 BLU MONSOON

7/15 QS JAZZ

7/29 BLUE GROOVE

8/19 STANDARD PROCEDURE

8/26 PAUL & GARY
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………… 6/24 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND JAM SESSION
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
(BRUNCH) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS….. 6/25 SULLIVAN FORTNER TRIO
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………… 7/9 (NO JAZZ)
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 6/25, 7/30, 8/27, 10/29, 11/26 (TRAD JAM)

9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
(AFT) DEBONNE VINEYARDS, 7840 DOTY, MADISON……….. 6/25, 7/30, 8/27 FORECAST
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP.. 7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON

11/5, 12/3 STAN MILLER
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 7/16 (NO JAZZ)

7/30 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON……………… LEGACY OF JAZZ
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 7/2 STAN MILLER

8/6, 9/24 WINELIGHT

8/20 HELEN WELCH

9/17 KEVIN DISIMONE
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH

7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER

8/13, 10/1 NIA COVINGTON

9/10, 11/5 DAVE YOUNG

9/24, 12/3 PLAN D
(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY……. 6/25 STAN MILLER
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/18 CLEVELAND JAZZ ORCH/WELCH/KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 6/25, 7/9, 8/13,20 (CLOSED)

7/16 JAMES ALEXANDER & BLUES LEGACY

7/30 NIGHT TERRORS
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 6/25 TRANSPORTATION BOULEVARD

7/16 SHIRLEY COOK/EVELYN WRIGHT
 

 

MONDAY

 
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 6/26, 8/14 (CLOSED)

7/24 (NO JAZZ)

7/31 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 7/3 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 7/17 (NO JAZZ)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ
 

TUESDAY

 
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 7/4 DAVE HAMMER
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 7/11 KEVIN DISIMONE

7/25 TIM HUNT

8/22, 9/26 STAN MILLER
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 6/27, 8/15 (CLOSED)

7/18 THRE3, OUTLAB
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 6/27 M2B2 BIG BAND
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….. 6/27 JOHN TRAPANI BIG BAND

7/18 HELEN WELCH
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 6/27 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 7/18 (NO JAZZ)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 7/4 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)

7/11 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)

7/18 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)

7/25 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 6/28, 7/5,19,26, 8/2,16,23,30 JOE HUNTER

7/12, 8/9 ROCK WEHRMANN
(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………. 7/12, 8/23, 9/13 BUCAR & TUREK

8/16 DAVE MARCHIONE/JOHN MAHON

9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD… 6/28 STAN MILLER
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 6/28, 7/5,12,19,26 JACKIE WARREN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 6/28, 8/16 (CLOSED)

7/5 HOT CLUB OF AKRON

7/12 SAM BLAKESLEE QUINTET

7/19 PETE CAVANO

7/26 SIMON MASTRI ENSEMBLE

9/20 “SIDNEY BECHET”: ERIC SEDDON

10/4 “JIMMY NOONE”: ERIC SEDDON

10/18 “BENNY GOODMAN”: ERIC SEDDON

11/1 “ARTIE SHAW”: ERIC SEDDON

11/15 “ACKER BILK”: ERIC SEDDON

11/29: ERIC SEDDON
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 6/28 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 6/28, 8/2, 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET

10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 6/28 DJANGO FESTIVAL ALL-STARS

7/19 KENNY GARRETT QUINTET

8/2 JOHN PIZZARELLI TRIO
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 6/28 KOFI BOAKYE

7/5 COPALI

7/12 THERON BROWN QUARTET

7/19 SAUSALITO

7/26 TOM LEHMAN
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON……. 8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT


 

THURSDAY

 
(EARLY) BLU PLATE, 45 E MARKET, AKRON……………………. 6/29, 7/6,20,27, 8/3,10,17,24,31 GEORGE FOLEY

7/13 JOE LEAMAN
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 6/29 TIM HUNT

7/13 DAVE MARCHIONE

8/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 6/29 BONE-AFIED

7/6 SAM BLAKESLEE LARGE GROUP

7/13,27 THERON BROWN TRIO(JAM)

7/20 (NO JAZZ)

11/9 CLEVELAND JAZZ ORCH/VANESSA RUBIN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 6/29, 8/17 (CLOSED)

7/6 HANGING HEARTS, $PELLCHECK

7/13 (NO JAZZ)

7/27 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

8/3 LESLIE LEWIS QUARTET + JACK SCHANTZ
BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON…….. 6/29 BLU MONSOON
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 7/13 TIM MIRTH
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 6/29 GWILYM SIMCOCK

7/13 (NO JAZZ)

7/20 KENNY GARRETT QUINTET

7/27 DOMINICK FARINACCI/JULIEN LABRO

8/3 JOHN PIZZARELLI TRIO
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 6/29, 7/13,27 JOE HUNTER (EVERY OTHER)

7/6,20 TIM MATSON (EVERY OTHER)
TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON……………………………………. 6/29, 7/27, 8/31 SAVOY BIG BAND

9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE