Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-06-23

23 JUNE (FRI) FREE 5:15PM 5:45PM 6:15PM 6:30PM 6:50PM 7:35PM 7:55PM 9PM 10:05PM 11PM 11:15PM TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL: (JAZZFEST KICKOFF) FRISSON JAZZFEST ARTIST POP-IN (KID’S TENT) “CLEVELAND TENOR TRADITION”: ERNIE KRIVDA (TALK TENT) EVELYN WRIGHT(VOCAL) “MEET TERENCE BLANCHARD” (TALK TENT) ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB YOSEMIGHT HUBB’S GROOVE JAM SESSION AT BIN 216 FUNKYARDX US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

23 JUNE (FRI) 6PM ADMISSION “BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

23 JUNE (FRI) 7,9:30PM ADMISSION DAN WILSON(GUITAR) QUINTET: SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SULLIVAN FORTNER(PIANO), IVAN TAYLOR(BASS), XAVIER BREAKER(DRUMS) (LIVE RECORDING) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

23 JUNE (FRI) 8,10PM ADMISSION KAHIL EL’ZABAR(PERCUSSION), DAVID MURRAY(SAX,BASS CLARINET) TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com (SICKLE CELL RESEARCH)

23 JUNE (FRI) 8PM ADMISSION BONEY JAMES(SAX), BRIAN SIMPSON(KEYBOARDS), KENDALL GILDER(GUITAR), DWAYNE SMITH(BASS), OMARI WILLIAMS(DRUMS); NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL), GAIL JOHNSON(KEYBOARDS), TRAVIS MILNER(KEYBOARDS), ROB MCDONALD(BASS), KEITH WILLIAMS JR(DRUMS) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 1PM ADMISSION ALICIA OLATUJA(VOCAL), TORU DODO(PIANO), DAVID ROSENTHAL(GUITAR), BEN SHEPHERD(BASS), JUAN PASTOR(DRUMS); JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE: ELIZABETH RODRIQUEZ(VIOLIN,VOCAL), DANAE OLANO(PIANO), CELIA JIMENEZ(BASS), YISSY GARCIA(DRUMS), MAGDELYS SAVIGNE(PERCUSSION,VOCAL) ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) FREE 2:30PM 3:15PM 3:30PM 4:35PM 4:35PM 4:45PM 5:40PM 6:25PM 6:45PM 6:45PM 7:30PM 7:50PM 8:55PM 9:55PM 11PM 11PM TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND “INTERNATIONAL JAZZ SCENE”: JANE BUNNETT (TALK TENT) SAM BLAKESLEE(TROMBONE) BIG BAND BOBBY SELVAGGIO(SAX) 4 “TADD DAMERON”: E KRIVDA/JOHN RICHMOND (TALK TENT) JAZZFEST ARTIST POP-IN: JANE BUNNETT (KID’S TENT) LUCAS KADISH(GUITAR)/TUNDRA “SAMBA!”: DIEGO FIGUEIRIDO/JEFF HAMILTON (TALK TENT) HUMBLY SUBMITTED “ME & MY BASS GO WALKIN’”: JOHN CLAYTON (KID’S TENT) “MEET KAMASI WASHINGTON” (TALK TENT) EDDIE BACCUS SR(ORGAN) QUARTET SPLITROOT ERNIE KRIVDA’S(SAX) FAT TUESDAY BIG BAND SAMMY DELEON(TIMBALES) Y SU ORQUESTA JAM SESSION AT BIN 216 US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 3:30PM ADMISSION ANAT COHEN(CLARINET)/CHORO AVENTUROSO: SERGIO KRAKOWSKI(PANDEIRO), VITOR GONCALVES(PIANO,ACCORDION), NANDO DUARTE(GUITAR); DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR) TRIO: JOHN CLAYTON(BASS), JEFF HAMILTON(DRUMS) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 6PM ADMISSION KAMASI WASHINGTON(SAX), RYAN PORTER(TROMBONE), RICKEY WASHINGTON(FLUTE), BRANDON COLEMAN(KEYBOARDS), JOSHUA CRUMBLY(BASS), RONALD BRUNER JR(DRUMS), ROBERT MILLER(DRUMS) ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 6PM FREE JUSTO SABORIT(GUITAR) SHAKER SQUARE, CLEVELAND 216‑932‑8822 www.facebook.com/shakersquarecleveland

24 JUNE (SAT) 6PM FREE MATTHEW BALL(PIANO) WARREN-TRUMBULL COUNTY PUBLIC LIBRARY, 444 MAHONING NW, WARREN 330‑399‑8807 www.wtcpl.org

24 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION 6PM FREE MSTRCLSS MAUREEN CHOI(VIOLIN) QUARTET BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

24 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION BOZ SCAGGS(VOCAL); CATHERINE RUSSELL(VOCAL), MATT MUNISTERI(GUITAR), MARK SHANE(PIANO), TAL RONEN(BASS), JEROME JENNINGS(DRUMS) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION SOLD OUT SOLSTICE: PEDRITO MARTINEZ(PERCUSSION), OTHERS CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org

24 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION THE FEW: MACIE STEWART(VIOLIN,VOICE), CHARLIE KIRCHEN(BASS), STEVE MARQUETTE(GUITAR); YOUR FECKLESS SQUARES: TODD MASUDA(GUITAR,OUD), JOEL ELVERY(BASS) CANOPY, 3910 LORAIN, CLEVELAND 216‑309‑1090 www.facebook.com/NewGhostsSeries/

24 JUNE (SAT) 10:30PM ADMISSION TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS) ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

25-30 JUNE (SUN-FRI) 9AM ADMISSION LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org

25 JUNE (SUN) 12PM ADMISSION SULLIVAN FORTNER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

25 JUNE (SUN) 1:15PM FREE W/TIX CURTIS TAYLOR(TRUMPET) CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

25 JUNE (SUN) 2PM FREE MAL BARRON(SAX) QUARTET LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

25 JULY (SUN) 4PM FREE SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEXTET GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

25 JULY (SUN) 5PM FREE RED LIGHT ROXY GARFIELD PARK RESERVATION, 11350 BROADWAY, GARFIELD HTS 440‑473‑3370 www.clevelandmetroparks.com

27 JUNE (TUE) 7PM ADMISSION JOHN TRAPANI BIG BAND GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

27 JUNE (TUE) 8:15PM ADMISSION CHRISTIAN HOWES(VIOLIN) HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

28 JULY (WED) NOON FREE SAXY ROB THOMPSON(SAX) CULTURAL CENTER FOR THE ARTS, 1001 MARKET N, CANTON 330‑453‑1075 www.artsinstark.com

28 JUNE (WED) 7PM ADMISSION DJANGO FESTIVAL ALL-STARS: SAMSON SHMITT(GUITAR), LUDOVIC BEIER(ACCORDION), PIERRE BLANCHARD(VIOLIN), DOUDOU CUILLERIER(GUITAR), ANTONIO LICUSATI(BASS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

28 JUNE (WED) 7PM FREE AKRON BIG BAND SHADYSIDE PARK, 24TH ST SW, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

29 JUNE (THU) 6PM FREE RED LIGHT ROXY GAZEBO, RT 91 & WILSON MILLS, MAYFIELD VILLAGE 440‑461‑2210 www.mayfieldvillage.com

29 JUNE (THU) 7:30PM ADMISSION GWILYM SIMCOCK(PIANO) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

30 JUNE (FRI) 7PM FREE ROBERTO OCASIO LATIN JAZZ YOUTH PROJECT, BOBBY SANABRIA(DRUMS) GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD 440‑666‑9782 robertoocasiofoundation.org

30 JUNE (FRI) 7PM FREE HORNS AND THINGS GOODYEAR HEIGHTS METRO PARK, 2077 NEWTON, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

1-2 JULY (SAT-SUN) 8PM ADMISSION CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY) BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

1 JULY (SAT) 8:30PM ADMISSION RONNIE FOSTER(ORGAN), JAKE LANGLEY(GUITAR), JESS GOPEN(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

2 JULY (SUN) 7PM FREE BOOGIE WOOGIE KID [MATTHEW BALL](PIANO) HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us

6 JULY (THU) 8PM ADMISSION HANGING HEARTS: CHRIS WELLER(SAX), COLE DEGENOVA(KEYBOARDS), DEVIN DROBKA(DRUMS); $PELLCHECK: MARTIN DOSH(KEYBOARDS), MIKE SOPKO(GUITAR) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

6 JULY (THU) 8:15PM ADMISSION RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

7 JULY (FRI) 7PM FREE LATIN JAZZ ORCHESTRA GOODYEAR HEIGHTS METRO PARK, 2077 NEWTON, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

7 JULY (FRI) 8PM ADMISSION MIKE WADE(TRUMPET) QUARTET BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

7 JULY (FRI) 8PM ADMISSION JONAH PARZEN-JOHNSON(SAX,SYNTHESIZER); FLUXMONKEY CANOPY, 3910 LORAIN, CLEVELAND 216‑309‑1090 www.facebook.com/NewGhostsSeries/

7 JULY (FRI) 8PM ADMISSION JACKIEM JOYNER(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

7 JULY (FRI) 8:15PM ADMISSION DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

7 JULY (FRI) 8:30PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET)/STOKES LEGACY JAZZ ORCHESTRA NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

8 JULY (SAT) 7PM FREE “JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS) UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

8 JULY (SAT) 8PM ADMISSION FATS TRUMPET QUARTET: DENNIS REYNOLDS, MIKE WADE, PHAREZ WHITTED, DERRICK GARDNER(TRUMPET), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), PAUL SAMUELS(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

8 JULY (SAT) 8PM ADMISSION TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DEREK DICENZO(GUITAR), TONY MCCLUNG(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 JULY (SUN) 1PM ADMISSION SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEPTET CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

9 JULY (SUN) 5PM FREE AKRON BIG BAND KEYSER BARN, KEYSER PARK, 851 W BATH, CUYAHOGA FALLS 330‑971‑8225 www.cityofcf.com

9 JULY (SUN) 6PM FREE HOT DJANG! LOOK ABOUT LODGE, 37374 MILES, BENTLEYVILLE 440‑473‑3370 www.clevelandmetroparks.com

13 JULY (THU) 8:15PM ADMISSION GLENN MILLER ORCHESTRA HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

14 JULY (FRI) 7PM FREE “JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED” WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

14,16 JULY (FRI,SUN) FR 9:25PM SU 4:15PM ADMISSION “I CALLED HIM MORGAN” (2016, KASPER COLLIN) (LEE MORGAN DOCUMENTARY) CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

15 JULY (SAT) 7:30PM FREE “AN EVENING OF JAZZ AND BLUES” GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

15 JULY (SAT) 8PM ADMISSION THOTH TRIO: BEN OPIE(SAX), PAUL THOMPSON(BASS), DAVID THROCKMORTON(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

15 JULY (SAT) 8PM ADMISSION SHARON RAE NORTH(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

16 JULY (SUN) FREE 1PM 3PM RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL: STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org

16 JULY (SUN) 2PM FREE CHRIS VANCE(BASS) QUARTET LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

16 JULY (SUN) 7:30PM ADMISSION STRAIGHT NO CHASER, SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216 622 6557 www.nauticaflats.com

17 JULY (MON) 7PM FREE RED LIGHT ROXY HARDESTY PARK, 1615 W MARKET, AKRON 330‑375‑2804 www.akronohio.gov

17 JULY (MON) 7:30PM FREE MEADOWBROOK BIG BAND DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com

18 JULY (TUE) 8PM ADMISSION “BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS) GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

19 JULY (WED) 6:30PM DONATION FUNKYARD EXPERIMENT HOWE MEADOW, 4040 RIVERVIEW, PENINSULA 330‑650‑4636 X 228 www.conservancyforcvnp.org

19-20 JULY (WED-THU) 7,9PM ADMISSION KENNY GARRETT(SAX) QUINTET NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

19 JULY (WED) 7PM FREE JOHN JSAXX WATKINS(SAX) LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

19 JULY (WED) 8PM ADMISSION PRESERVATION HALL JAZZ BAND; ERIC SEDDON’S(CLARINET) HOT CLUB MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1250 www.musicboxcle.com

20 JULY (THU) 7PM ADMISSION HOWARD AND THE POINT FIVE BAND STAMBAUGH AUDITORIUM GARDEN, 1000 FIFTH, YOUNGSTOWN 330‑259‑0555 www.stambaughauditorium.com

21 JULY (FRI) 6PM FREE ERIC SEDDON’S(CLARINET) QUARTET PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com

21 JULY (FRI) 5:30PM FREE PRIME TIME BIG BAND EUCLID BEACH, 15 WASHINGTON, CLEVELAND 216‑635‑3200 www.clevelandmetroparks.com

21 JULY (FRI) 8PM ADMISSION KATHLEEN POTTON(VOCAL) TRIO: TIM BASOM(GUITAR), CHRISTIAN NOURIJANIAN(PIANO) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

21 JULY (FRI) 8PM ADMISSION MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

21 JULY (FRI) 8:30PM ADMISSION KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), JIM RUPP(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

22 JULY (SAT) 8PM ADMISSION MILOH QUARTET: BOBBY SELVAGGIO(SAX), DAN BRUCE(GUITAR), ASHLEY SUMMERS(BASS), CHRIS BAKER(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

22 JULY (SAT) 8:30PM ADMISSION KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX)/DON BETTER(GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

23 JULY (SUN) 1PM FREE ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

23 JULY (SUN) 4PM FREE RED LIGHT ROXY GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

23 JULY (SUN) 6PM FREE STRONGSVILLE CITY SWING JAZZ BAND HUDSON GAZEBO, 27 E MAIN 330-958-5800 www.hudson.oh.us

23 JULY (SUN) 7PM FREE HELEN WELCH(VOCAL) COPLEY CIRCLE BANDSTAND, COPLEY & CLEVELAND‑MASSILLON, COPLEY TWP 330‑666‑9047 www.copleybandstand.com

25 JULY (TUE) 6:30PM FREE DAN ZOLA ORCHESTRA BEACHWOOD FAMILY AQUATIC CENTER, 25125 FAIRMOUNT 216-292-1973 www.beachwoodohio.com

25 JULY (TUE) 8PM ADMISSION ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL) CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

26 JULY (WED) 8PM ADMISSION SIMON MASTRI(BASS) ENSEMBLE: YESSEH FURAHA-ALI(SAX), LORIN XAVIER RIVERS(PIANO), PAUL SAMUELS(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

27 JULY (THU) 7PM FREE JOHN REESE PROJECT BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

27 JULY (THU) 8PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

27 JULY (THU) 6:30PM FREE “TANGOS AND ALL THAT JAZZ”: JASON SMITH(TROMBONE), RALITSA GEORGIEVA-SMITH(PIANO) BEACHWOOD COMMUNITY CENTER, 25325 FAIRMOUNT 216-595-3733 www.beachwoodohio.com

27 JULY (THU) 7PM FREE JOHN REESE PROJECT BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

28 JULY (FRI) 8:30PM ADMISSION VICTOR JONES(DRUMS) QUINTET: HAILEY NISWANGER(SAX), DYLAN MEEK(PIANO), ALEX BLAKE(BASS), TAEKO FUKAO(VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

29 JULY (SAT) 8:30PM ADMISSION TONY MONACO(ORGAN), RICHIE COLE(SAX), ERIC JOHNSON(GUITAR), JIMMY ALEXANDER(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

30 JULY (SUN) 1PM FREE PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

30 JULY (SUN) 6PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

30 JULY (SUN) 7PM FREE ERNIE KRIVDA(SAX)/FAT TUESDAY BIG BAND LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com

31 JULY (MON) 7PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), JULIEN LABRO(ACCORDION), EJ PARKER(BASS), LAWRENCE LEATHERS(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

2 AUGUST (WED) 6PM FREE THE REALTHING WADE OVAL, CLEVELAND 216‑791‑3900 www.universitycircle.org (WADE OVAL WEDNESDAYS)

2 AUGUST (WED) 7PM FREE THE STINGERS LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

2-3 AUGUST (WED-THU) 7,9PM ADMISSION JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR) TRIO NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

3 AUGUST (THU) 8PM ADMISSION LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET: GERARD HAGEN(PIANO), PETER GIRON(BASS), JERRY KALAF(DRUMS) + JACK SCHANTZ(TRUMPET) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

4 AUGUST (FRI) ADMISSION 2PM 4:30PM 7:20PM “VINTAGE OHIO”: DON PERRY(SAX) DUO FORECAST HORNS AND THINGS LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

4 AUGUST (FRI) 6PM FREE EVELYN WRIGHT(VOCAL) QUARTET PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com

4 AUGUST (FRI) 7PM FREE “CELEBRATING MILES [DAVIS]” WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

4 AUGUST (SAT) 8PM ADMISSION LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

5-6 AUGUST (SAT-SUN) FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

5 AUGUST (SAT) ADMISSION 1:30PM “VINTAGE OHIO”: STAN MILLER(SAX,VOCAL) LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

5 AUGUST (SAT) 6:30PM FREE CATS CREW FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org

5 AUGUST (SAT) 7PM FREE LAURA VARCHO(VOCAL) UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

6 AUGUST (SUN) 1PM FREE BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

6 AUGUST (SUN) 5PM FREE “EVENING OF JAZZ & BLUES” PUBLIC SQUARE, CLEVELAND www.clevelandpublicsquare.com

6 AUGUST (SUN) 7PM FREE KI ALLEN(VOCAL) LAKEWOOD PARK BANDSTAND, 14532 LAKE, LAKEWOOD 216‑529‑6650 onelakewood.com

9 AUGUST (WED) 6:30PM FREE GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov

9 AUGUST (WED) 8PM ADMISSION “AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL) CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

10 AUGUST (THU) 6:30PM FREE BLU MONSOON AKRON ART MUSEUM, 1 S HIGH, AKRON 330‑376‑9185 www.akronartmuseum.org (DOWNTOWN@DUSK)

10 AUGUST (THU) 7PM FREE GLASS CITY SWING BAND BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

11 AUGUST (FRI) 8:15PM ADMISSION “CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

12 AUGUST (SAT) 7:30PM FREE TOPS SWINGBAND GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

13 AUGUST (SUN) 1PM FREE JOE PARKER(GUITAR) CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

14 AUGUST (MON) 7PM FREE SAVOY BIG BAND DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com

19 AUGUST (SAT) FREE 6PM 7PM “JAZZFEST”: CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

20 AUGUST (SUN) 4PM FREE HOT DJANG! GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

23 AUGUST (WED) 7PM FREE HORNS AND THINGS LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

24 AUGUST (THU) 7PM FREE BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

26 AUGUST (SAT) FREE 7:30PM 9PM “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”: VICTOR PROVOST(STEEL PANS) JOEY DEFRANCESCO(ORGAN) OTHERS VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com (OPEN TONE MUSIC)

26 AUGUST (SAT) 7PM DONATION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)

26 AUGUST (SAT) 7PM FREE AKIN FOR JAZZ UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

27 AUGUST (SUN) 7PM ADMISSION “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL) BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

6 SEPTEMBER (THU) 8PM ADMISSION TOM RAINEY(DRUMS) TRIO: MARY HALVORSON(GUITAR), INGRID LAUBROCK(SAX) PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

9 SEPTEMBER (SAT) 8PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) & FRIENDS, SHENEL JOHNS(VOCAL), JIMMY DUNN(COMIC) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org (MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR PARKINSON’S)

10 SEPTEMBER (SUN) 4PM FREE HUBB’S GROOVE GARFIELD MONUMENT, LAKE VIEW CEMETERY, 12316 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑2665 www.lakeviewcemetery.com

12 SEPTEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

14-17 SEPTEMBER (TH-SU) ADMISSION TH PRIVATE F 5:30P SA 10A, 5:30 SU 9A CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

16 SEPTEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION “YESTERDAY ONCE MORE”: HELEN WELCH(VOCAL) KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

17 SEPTEMBER (SUN) TBA ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

28 SEPTEMBER (THU) 7:30PM ADMISSION JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

6 OCTOBER (FRI) 8PM DONATION VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

11 OCTOBER (WED) 12PM DONATION GABRIEL’S HORNS TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

13 OCTOBER (FRI) 8:30PM ADMISSION EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE] TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

17 OCTOBER (TUE) TBA ADMISSION THE HAZELNUTS: SHIRA Z CARMEL, YIFEAT ZIV, ANAT MOSHKOVSKI(VOCAL); MANHATTAN TRANSFER: CHERYL BENTYNE, TRIST CURLESS, ALAN PAUL, JANIS SIEGEL(VOCAL) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

22 OCTOBER (SUN) TBA FREE “THE MAYOR AND THE PEOPLE”: DOMINICK FARINACCI’S(TRUMPET) THE SPIRIT OF THE GROOVE MALTZ PERFORMING ARTS CENTER, 1855 ANSEL, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

23 OCTOBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 OCTOBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

28 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

4 NOVEMBER (SAT) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

4 NOVEMBER (SAT) 8PM ADMISSION VICTOR WOOTEN(BASS) TRIO: BOB FRANCESCHINI(SAX), DENNIS CHAMBERS(DRUMS) BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

4 NOVEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

9 NOVEMBER (THU) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

17 NOVEMBER (FRI) 8PM DONATION BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

20 NOVEMBER (MON) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES LARGE ENSEMBLE LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

21 NOVEMBER (TUE) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ STUDIES COMBO LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

27 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

29 NOVEMBER (WED) 12PM DONATION “A JAZZY CHRISTMAS”: JENNIFER COCHRAN(VOCAL)/THE GATEWAY BAND TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

2 DECEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

5 DECEMBER (TUE) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

6 DECEMBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

8 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

12 DECEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

13 JANUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION NEW BASICS BRASS BAND KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

27 JANUARY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

28 JANUARY, 2018 (SUN) 2PM ADMISSION “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, 26000 SHAKER, BEACHWOOD 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

8 FEBRUARY, 2018 (THU) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 FEBRUARY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

24 FEBRUARY, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

10 MARCH, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

13-16 MARCH, 2018 (TU-FR) 7:30PM TBA “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

17 MARCH, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

14 APRIL, 2018 (SAT) TBA ADMISSION “PIEDMONT BLUES – A SEARCH FOR SALVATION” – GERALD CLAYTON(PIANO,COMPOSER) & THE ASSEMBLY: RENÉ MARIE(VOCAL), LOGAN RICHARDSON(SAX), TIVON PENNICOTT(SAX), DAYNA STEPHENS(SAX), ALAN HAMPTON(GUITAR), JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS), MAURICE CHESTNUT(TAP DANCE) TRI-C METROPOLITAN CAMPUS, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/tricpresents

23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 APRIL, 2018 (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

28 APRIL, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

11 MAY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

12 MAY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org