Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-04-28

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29 APRIL (SAT)

 

 

 6PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE COMMUNITY MUSIC SCHOOL JAZZ BAND, CONCERT WINDS, SYMPHONIC WINDS

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
29 APRIL (SAT)

 

 

 8,10PM

ADMISSION

 

 STANLEY JORDAN(GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
29 APRIL (SAT)

 

 

 8PM

DONATION

 

 “HOMADE TO ERIC DOLPHY”: NO EXIT NEW MUSIC ENSEMBLE + BOBBY SELVAGGIO(REEDS), SCOTT MCKEE(TRUMPET), DUSTIN MAY(DRUMS)

HEIGHTS ART GALLERY, 2175 LEE, CLEVELAND HTS 216‑371‑3457 www.heightsarts.org

 
29 APRIL (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 THE NASTY NATI BRASS BAND: MIKE WADE(TRUMPET)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30 APRIL (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 CAKEWALKIN’ JASS BAND

BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG  330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

 
30 APRIL (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 

 B’S BEES: BRANDON GOODWIN(DRUMS), JOE FERRACUTI(PIANO), JULIEN SANDIFORD(GUITAR), DALHI GONTHIER(SAX), LEVI DOVER(BASS), ALEX TRUELOVE(TROMBONE), AL MCLEAN(SAX)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
30 APRIL (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 AMINA FIGAROVA(PIANO) QUINTET: BART PLATTEAU(FLUTE), ALEX POPE NORRIS(TRUMPET), YASUSHI NAKAMURA(BASS), GRED ARTRY(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
3 MAY (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “EXPLORING ELLINGTON”: SAM BLAKESLEE(TROMBONE) LARGE GROUP, DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), TRI-C NEXT GEN BIG BAND

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
3 MAY (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 KEIGO HIRAKAWA(PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
4 MAY (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “EXPLORING ELLINGTON”: SAM BLAKESLEE(TROMBONE) LARGE GROUP, DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), TRI-C NEXT GEN BIG BAND

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
5 MAY (FRI) 5:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
5 MAY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 STEPHAN CRUMP’S(BASS) ROSETTA TRIO: LIBERTY ELLMAN(GUITAR), JAMIE FOX(GUITAR)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
6 MAY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DARA TUCKER(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
6 MAY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 GERALD ALBRIGHT(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
7 MAY (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CALIFORNIA GUITAR TRIO

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
7 MAY (SUN)

 

 

 7PM

DONATION

 

 “JAZZY PASTA NIGHT”: SANDY VALLEY HS JAZZ BAND

CIBO’S, 134 W LISBON, WAYNESBURG 330‑866‑3105

(SANDY VALLEY HIGH SCHOOL BANDS)

 
7 MAY (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JAIMIE BRANCH’S(TRUMPET) FLY OR DIE: TOMEKA REID(CELLO), CHAD TAYLOR(DRUMS), JASON AJEMIAN(BASS), SYNDICATE FOR THE NEW ARTS

ST JOHN’S OHIO CITY, 2600 CHURCH, CLEVELAND 216‑774‑0458

www.facebook.com/NewGhostsSeries

 
10 MAY (WED)

 

 12PM

DONATION

 KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
10 MAY (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 

 MERGE QUINTET: ALEX BELTRAN(SAX), JOEL KELSEY(BASS), TOM VAITSAS(PIANO), JON DEITEMYER(DRUMS), DAN BRUCE(GUITAR)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
10-11 MAY (WED-THU)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 MARION MEADOWS(SAX)/PAUL TAYLOR(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
10 MAY (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 GLENN ZALESKI(PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 MAY (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF ALICE COLTRANE”: BRANDEE YOUNGER(HARP), COURTNEY BRYAN(PIANO)

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org

 
11 MAY (THU)

 

 

 6PM

DONATION

 

 “NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND

GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
11 MAY (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 GLENN ZALESKI(PIANO) TRIO: PAUL THOMPSON(BASS), JAMES JOHNSON III(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
12-13 MAY (FRI-SAT)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

 

 WALTER BEASLEY(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
12-14 MAY (FRI-SUN)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 ALCHEMY RISING MUSIC FESTIVAL: MARBIN, ACID CATS, OTHERS

8120 COON CLUB, MEDINA www.alchemyrisingfestival.com

 
13 MAY (SAT)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 ROY AYERS(VIBES)

TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com

 
13 MAY (SAT)

 

 

 8PM

DONATION

 

 “HOMADE TO ERIC DOLPHY”: NO EXIT NEW MUSIC ENSEMBLE + BOBBY SELVAGGIO(REEDS), SCOTT MCKEE(TRUMPET), DUSTIN MAY(DRUMS)

SPACES, 2900 DETROIT, CLEVELAND 216‑621‑2314 www.spacesgallery.org

 
14 MAY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 EILEEN BURNS(VOCAL)

CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

 
15 MAY (MON)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 SHAUN MARTIN(KEYBOARDS) SEXTET

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
16 MAY (TUE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 GERALD CLAYTON(PIANO) TRIO: JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
17 MAY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM FREE

 

 GERALD CLAYTON(PIANO) TRIO: JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
19 MAY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GREG ABATE(REEDS) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO),  MAX WEINER(BASS), MICHAEL ODE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
19 MAY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR

SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

 
19-20 MAY (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
20 MAY (SAT)

 

 

 FREE

 

 BRICK STREET ART & JAZZ FESTIVAL – MUSICIANS TBA

MARKET STREET, MINERVA 330‑862‑3323 www.minervachamber.org

 
20-21 MAY (SAT-SUN)

 

 SA 6:50PM

SU 4:15PM

ADMISSION

 

 “CHASING TRANE: THE JOHN COLTRANE DOCUMENTARY” (2016, JOHN SCHEINFELD)

CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

 
20 MAY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GREG ABATE(REEDS) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO),  MAX WEINER(BASS), MICHAEL ODE(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
20 MAY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 RICHIE COLE(SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GREG BANDY(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
21 MAY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 HOWIE SMITH(SAX)

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
21 MAY (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 SHAUN MARTIN(KEYBOARDS) SEXTET

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
23 MAY (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 ELGAR TRIO: HANS KOCH(REEDS), FLO STOFFNER(GUITAR), LIONEL FRIEDLI(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
24 MAY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 NORAH JONES(VOCAL,PIANO)

JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com

 
25,28 MAY (THU,SUN)

 

 TH 6:45PM

SU 6:30PM

ADMISSION

 

 “WHO’S CRAZY” (1966 THOMAS WHITE, MUSIC BY ORNETTE COLEMAN)

CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

 
26 MAY (FRI)

 

 

 8,10PM

ADMISSION

 

 JEFF LORBER(KEYBOARDS) FUSION: JIMMY HASLIP(BASS), GARY NOVAK(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
26 MAY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “MILES DAVIS BIRTHDAY CELEBRATION – BIRTH OF THE COOL”: KEVIN MARTINEZ(BASS), JACK SCHANTZ(TRUMPET), TOM LEHMAN(TRUMPET), BOBBY SELVAGGIO(SAX), CHRIS COLES(SAX), SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SAM HARTMAN(HORN), MARK MAULDIN(TUBA), THERON BROWN(PIANO), ANTHONY TADDEO(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
27 MAY (SAT)

 

 

 8PM

DONATION

 

 “HOMADE TO ERIC DOLPHY”: NO EXIT NEW MUSIC ENSEMBLE + BOBBY SELVAGGIO(REEDS), SCOTT MCKEE(TRUMPET), DUSTIN MAY(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
27 MAY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 MOISES BORGES(VOCAL,GUITAR), JOSHUA SMITH(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
28 MAY (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 CHERYL THURSTON(VOCAL,PIANO)

BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG  330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

 
28 MAY (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CHRISTIAN SANDS(PIANO) TRIO: YASUSHI NAKAMURA(BASS), JEROME JENNINGS(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
28 MAY (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 IN THE SEA: TRISTAN HONSINGER(CELLO), NICOLAS CALOIA(BASS), JOSHUA ZUBOT(VIOLIN)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
1 JUNE (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE

JOHN CARROLL UNIVERSITY QUAD, UNIVERSITY HTS 216‑932‑7800 www.universityheights.com

 
3 JUNE (SAT)

 

 FREE

11AM

 HESSLER STREET FAIR:

JAZZ MONADS

HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org

 
3 JUNE (SAT)

 

 

 2PM

FREE

 

 BIASELLA TRIO

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR NE, CLEVELAND 216‑623‑2848 www.cpl.org

 
3 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

6PM FREE MSTRCLSS

 LAURIN TALESE(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

 
3 JUNE (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 “JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
3 JUNE (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

LIONS LINCOLN THEATER, 156 LINCOLN WAY E, MASSILLON 330‑481‑9105 www.lionslincolntheater.com

 
4 JUNE (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 ERNIE KRIVDA(SAX)

LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275

www.lkwdpl.org

 
4 JUNE (SUN)

 

 FREE

5PM

 HESSLER STREET FAIR:

REVOLUTION BRASS BAND

HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org

 
6 JUNE (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BOB JAMES(KEYBOARD), PERRY HUGHES(GUITAR), DAVE MARCHIONE(GUITAR), KEVIN DISIMONE(KEYBOARD), WILBER KREBS(BASS), IKE WILEY(DRUMS), HILARY JAMES(VOCAL)

GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

 
10 JUNE (SAT)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 PETER BRÖTZMANN(REEDS), HEATHER LEIGH(PEDAL STEEL)

BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
12-16 JUNE (MON-FRI)

 

 

 9AM

ADMISSION

 

 YOUTH JAZZ ORCHESTRA CAMP (GRADES 8-12)

BRECKSVILLE UNITED METHODIST CHURCH, 65 PUBLIC SQ www.cjojazzcamp.com (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

 
13 JUNE (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
13 JUNE (TUE)

 

 8PM

ADMISSION

 

 PAT METHENY(GUITAR) QUARTET: GWILYM SIMCOCK(PIANO), LINDA MAY HAN OH(BASS), ANTONIO SANCHEZ(DRUMS)

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
16 JUNE (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 YOUTH JAZZ ORCHESTRA, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA SEXTET

BRECKSVILLE GAZEBO, RT 21 & 82 440‑546‑2300 www.brecksville.oh.us

 
17 JUNE (SAT)

 

 

 6PM

DONATION

 

 “JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA

ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
17 JUNE (SAT)

 

 8PM

ADMISSION

 

 DAVID SANBORN(SAX) ELECTRIC BAND

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
20 JUNE (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 THUMBSCREW: MARY HALVORSON(GUITAR), MICHAEL FORMANEK(BASS), TOMAS FUJIWARA(DRUMS)

PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com

(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
22 JUNE (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 FREE

 

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:

MUSICIANS TBA

US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 “BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

 

 DAN WILSON(GUITAR) QUINTET: SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SULLIVAN FORTNER(PIANO), IVAN TAYLOR(BASS), XAVIER BREAKER(DRUMS) (LIVE RECORDING)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BONEY JAMES(SAX), NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 1PM

ADMISSION

 

 ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 FREE

 

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:

MUSICIANS TBA

US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 3:30PM

ADMISSION

 

 ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 KAMASI WASHINGTON(SAX)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 10:30PM

ADMISSION

 

 TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
25-30 JUNE (SUN-FRI)

 

 

 9AM

ADMISSION

 

 LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS)

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org

 
27 JUNE (TUE)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 JOHN TRAPANI BIG BAND

GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

 
27 JUNE (TUE)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
29 JUNE (THU)

 

 

 6PM

FREE

 

 RED LIGHT ROXY

GAZEBO, RT 91 & WILSON MILLS, MAYFIELD VILLAGE 440‑461‑2210 www.mayfieldvillage.com

 
30 JUNE (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 ROBERTO OCASIO LATIN JAZZ YOUTH PROJECT, BOBBY SANABRIA(DRUMS)

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD 440‑666‑9782 robertoocasiofoundation.org

 
1-2 JULY (SAT-SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
6 JULY (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
8 JULY (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 “JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
9 JULY (SUN)

 

 1PM

ADMISSION

 

 SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEPTET

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
13 JULY (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
14 JULY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 “JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”

WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
15 JULY (SAT)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 “AN EVENING OF JAZZ AND BLUES”

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
16 JULY (SUN)

 

 FREE

1PM

3PM

 RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL:

STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND

LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET

RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org

 
18 JULY (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS)

GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

 
19 JULY (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 JOHN JSAXX WATKINS(SAX)

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
23 JULY (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
25 JULY (TUE)

 

 8PM

ADMISSION

 

 ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL)

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
27 JULY (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 JOHN REESE PROJECT

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
30 JULY (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
2 AUGUST (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 THE STINGERS

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
2-3 AUGUST (WED-THU)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
3 AUGUST (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
4-5 AUGUST (FRI-SAT)

 

 

 ADMISSION “VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA

LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

 
4 AUGUST (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 “CELEBRATING MILES [DAVIS]”

WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
4 AUGUST (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
5-6 AUGUST (SAT-SUN)

 

 

 FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL

FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 CATS CREW

FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 LAURA VARCHO(VOCAL)

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
6 AUGUST (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
9 AUGUST (WED)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET

GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov

 
9 AUGUST (WED)

 

 8PM

ADMISSION

 

 “AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL)

CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
10 AUGUST (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 GLASS CITY SWING BAND

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
11 AUGUST (FRI)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 “CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
12 AUGUST (SAT)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 TOPS SWINGBAND

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
13 AUGUST (SUN)

 

 1PM

FREE

 

 JOE PARKER(GUITAR)

CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

 
14 AUGUST (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 SAVOY BIG BAND

DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com

 
19 AUGUST (FRI)

 

 

 FREE

6PM

7PM

 “JAZZFEST”:

CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET

CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
23 AUGUST (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 HORNS AND THINGS

LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

 
24 AUGUST (THU)

 

 

 7PM

FREE

 

 BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND

BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 FREE

7:30PM

9PM

 “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:

VICTOR PROVOST(STEEL PANS)

JOEY DEFRANCESCO(ORGAN)

OTHERS

VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com

(OPEN TONE MUSIC)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

DONATION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 AKIN FOR JAZZ

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541  www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
12 SEPTEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
14-17 SEPTEMBER (TH-SU)

 

 

 ADMISSION

TH PRIVATE

F 5:30P

SA 10A, 5:30

SU 9A

 CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS

WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886  www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

 
17 SEPTEMBER (SUN)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)

EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

 
28 SEPTEMBER (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
6 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
13 OCTOBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
23 OCTOBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 OCTOBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
28 OCTOBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET

WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
4 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
9 NOVEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
27 NOVEMBER (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
2 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
5 DECEMBER (TUE) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
6 DECEMBER (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
8 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
12 DECEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
27 JANUARY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
28 JANUARY, 2018 (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)

TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
8 FEBRUARY, 2018 (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 FEBRUARY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
10 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)

 

 

 7:30PM

TBA

 

 “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST

VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

 
17 MARCH, 2018 (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

 
23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
25 APRIL, 2018 (WED) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
28 APRIL, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
11 MAY, 2018 (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
12 MAY, 2018 (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org    

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.  
 

FRIDAY

 

  
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 5/5 NIGHT OWLS
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 6/16 BLU MONSOON

6/23 BLUE GROOVE

7/14 AKIN FOR JAZZ

7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……….. 6/2 CAVOR PROJECT

6/16 JUST ABOUT MUSIC
(EARLY) LEGACY VILLAGE, 25001 CEDAR, LYNDHURST…… 6/9 GAETANO LETEZIA

7/21 JUSTO SABORIT
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 5/26, 7/28, 8/4, 9/1 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) SWERVE, 20126 CHAGRIN, SHAKER HTS……………. JOHN JSAXX WATKINS
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD…. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 4/28 KIM KARAM/GENE FIOCCA

5/5, 6/2 PEGGY COYLE TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 4/28 RUSS NOLAN QUARTET

5/12 WALTER BEASLEY

5/19 BOB FRASER/TEDDY PANTELES

5/26 KEVIN MARTINEZ “BIRTH OF THE COOL”

6/23 DAN WILSON QUINTET (LIVE RECORDING)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 5/5 STEPHAN CRUMP’S ROSETTA TRIO

5/12,26, 6/2,30 (NO JAZZ)

5/19 GREG ABATE QUARTET
BURNTWOOD TAVERN, 8188 BRECKSVILLE, BRECKSVILL… 4/28 BLU MONSOON
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 4/28 TONY CUDA’S JAZZ CATS

5/12 REID PROJECT

5/26 KEYSTONE TRIO

6/9 UNITED SWING COOPERATIVE

6/16 JAZZ SHEPHERDS
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 5/5, 6/2 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)

5/12 MOTOWN JAZZ
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….. 6/23 THE STINGERS
GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON……… 6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. 6/2 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 12/8 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 4/28 FUNKYARD X (4TH/MO)

5/5 FORECAST (1ST/MO)

5/12 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)

5/19 EASTBOUND (3RD/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 4/28 NICOLE HENRY

5/5 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET

5/12 (NO JAZZ)

5/19 DEBBIE DARLING

5/26 JEFF LORBER FUSION
PETER ALLEN INN, 8581 STATE, KINSMAN……………………… 5/19 BARBARA KNIGHT QUARTET
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 4/28, 5/12,26 MYRON WALKER (EVERY OTHER)

5/5,19 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS………………………………. 5/26 BARBARA KNIGHT/ROCK WEHRMANN
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………… 5/12 ALISSA BOYD TRIO

5/19 BIASELLA TRIO

8/11 GROOVES ANONYMOUS

8/25 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 5/5 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…. 4/28 (NO JAZZ)
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 

  
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 5/6 NIGHT OWLS (1ST/MO)
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 6/3 LAURIN TALESE MASTERCLASS
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 6/24 HIP TO THAT

7/22 PAUL STRANAHAN TRIO

8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……….. 5/13 JUST ABOUT MUSIC

6/3 JSAXX
(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY……. 5/13 STAN MILLER
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 5/27 DANNY MAZZACCO TRIO

6/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 4/29 NASTY NATI BRASS BAND

5/6 DARA TUCKER

5/13 WALTER BEASLEY

5/20 GREG ABATE QUARTET

5/27 BOB HUBBARD GROUP

6/3 LAURIN TALESE
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 4/29, 5/6, 7/1 (NO JAZZ)

5/13 TONY CUDA’S JAZZ CATS

5/27 “HOMAGE TO ERIC DOLPHY”

6/17 ARCHIE MCELRATH QUARTET
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 4/29, 5/27 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 4/29 ERIC SEDDON

5/6, 7/29, 9/30, 12/2 MONKEY KATS

5/13 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

6/17 PRIME DIRECTIVE

7/8, 9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 6/3 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT

7/1 MOTOWN JAZZ
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………. 8/5 THE STINGERS

9/1 TIM HUNT
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. 5/6 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL

6/3 MONKEY KATS
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 8/26 TIM MIRTH
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 5/13, 6/10 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 5/27 CLIFF BARNES TRIO
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 4/29 STANLEY JORDAN

5/6 FORECAST

5/13 (NO JAZZ)

5/20 RICHIE COLE QUARTET

5/27 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR.. 4/29, 5/27 STAN MILLER
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 5/27, 6/24, 7/22 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 5/6 MICHAEL AUSTIN

5/13 ROY AYERS

5/27 FORECAST
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 4/29 QS JAZZ
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 

  
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON…….. 5/21 MOUSTACHE YOURSELF

5/28 SAUSALITO
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON… 5/7 BOB NIEDERRITER TRIO
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 4/30 CAKEWALKIN’ JAZZ BAND

5/28 CHERYL THURSTON

6/25, 9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)

7/30, 8/27, 10/29, 11/26 (TRAD JAM)
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP.. 6/4 QS JAZZ

7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON

11/5, 12/3 STAN MILLER
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 5/21 SHAUN MARTIN
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON……………… LEGACY OF JAZZ
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 6/11, 9/17 KEVIN DISIMONE

6/18, 8/20 HELEN WELCH

7/2 STAN MILLER

8/6, 9/24 WINELIGHT
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 5/14, 9/10, 11/5 DAVE YOUNG

5/21, 6/18 STAN MILLER

6/4, 8/13, 10/1 NIA COVINGTON

6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH

7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER

9/24, 12/3 PLAN D
(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY……. 6/11,25 STAN MILLER
(EARLY) RESTAURANT EUROPA, 30519 PINETREE, PPR P… 5/21 NATHAN T. DUNCAN
(EARLY) TAVERN OF INDEPENDENCE, 5530 BRECKSVL……  
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 4/30 B’S BEES

5/28 IN THE SEA
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
CLARION INN HUDSON, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY……… 5/28 HUBB’S GROOVE, FORECAST, JSAXX
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 4/30 AMINA FIGAROVA QUINTET

5/7 (NO JAZZ)

5/21 BARBARA BARRETT/JOHN MORTON

5/28 CHRISTIAN SANDS TRIO
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 4/30 FORECAST
 

 

MONDAY

 

  
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO…. 5/1 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 5/1 (NO JAZZ)

5/8 CLEVELAND HTS HS JAZZ ENSEMBLES

5/15 SHAUN MARTIN SEXTET

5/15 UNIVERSITY HTS HS JAZZ BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ
 

TUESDAY

 

  
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 6/20 DAVE MARCHIONE

7/11 KEVIN DISIMONE

7/25 TIM HUNT

8/22, 9/26 STAN MILLER
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 5/2 (NO JAZZ)

5/16 OUTLAB
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….. 6/6 BOB JAMES

6/27 JOHN TRAPANI BIG BAND

7/18 HELEN WELCH
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 5/23 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 5/2 (NO JAZZ)

5/16 GERALD CLAYTON TRIO
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 5/2 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)

5/9, 6/13 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)

5/16, 6/20 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)

5/23 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)

5/30 PRIMETIME BIG BAND

6/6 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 

  
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 5/17 GERALD CLAYTON MASTERCLASS
(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES…….. (JAZZ)
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………. 6/21, 9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

7/12, 8/23, 9/13 BUCAR & TUREK

8/16 DAVE MARCHIONE/JOHN MAHON
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD… 5/17,31, 6/14,28 STAN MILLER
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 5/3 KEIGO HIRAKAWA

5/10 GLENN ZALESKI

5/17 GERALD CLAYTON TRIO

5/24 JOE HUNTER

5/31 WILL WEDMEDYK GROUP
BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS…… 5/3,17 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 5/3 SAM BLAKESLEE/DOMINICK FARINACCI

5/10 MERGE QUINTET

5/17,24 (NO JAZZ)

7/5 HOT CLUB OF AKRON
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 5/10, 6/14 ERIC SEDDON

5/31, 6/28 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 5/3, 7/5, 8/1, 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET

10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 5/10 MARION MEADOWS/PAUL TAYLOR

8/2 JOHN PIZZARELLI
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 5/3 LAURA VARCHO TRIO

5/10 JARED LEES

5/17 MARIA JACOBS

5/24, 7/19 SAUSALITO

5/31 JOSH LESLIE/TOM LEHMAN

6/7 MICHAEL VINCENT

6/14 PEGGY COYLE

6/21 HELEN WELCH

6/28 KOFI BOAKYE
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON……. 6/21, 8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT


 

THURSDAY

 

  
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…….. 6/29 TIM HUNT

7/13 DAVE MARCHIONE

8/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON………… 5/4 DORIANNE (1ST/MO)
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 5/4 SAM BLAKESLEE/DOMINICK FARINACCI

5/11,25 THERON BROWN TRIO(JAM)

5/18 MASSILLON JACKSON HS JAZZ BAND
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 5/4,25 (NO JAZZ)

5/11 GLENN ZALESKI TRIO

5/18 EVELYN WRIGHT QUARTET

6/1 SWINGTIME BIG BAND

8/3 LESLIE LEWIS QUARTET
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON…………………….. 6/1 TIM COYNE JAZZ QUARTET

7/13 TIM MIRTH
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 5/4 ERNIE KRIVDA

5/11 MARION MEADOWS/PAUL TAYLOR

5/18,25 (NO JAZZ)

8/3 JOHN PIZZARELLI
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 5/4,18 JOE HUNTER (EVERY OTHER)

5/11,25 TIM MATSON (EVERY OTHER)
TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON……………………………………. 5/25, 6/29, 7/27, 8/31 SAVOY BIG BAND

9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE