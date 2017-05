Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-04-21

21 APRIL (FRI) 6PM ADMISSION “CELEBRATING SWING”: PRESQUE ISLE JAZZ ORCHESTRA, LONG SCHOOL OF DANCE BEL AIRE CONFERENCE CENTER, 2800 W 8TH, ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

21 APRIL (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

21 APRIL (FRI) 8PM ADMISSION MSTRCLASS 5PM FREE DONNY MCCASLIN(SAX) QUARTET: JASON LINDNER(PIANO), NATE WOOD(BASS), MARK GULIANA(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

21 APRIL (FRI) 8PM ADMISSION “MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

21 APRIL (FRI) 8PM ADMISSION “THE WHOLE WORLD IN HER HANDS”: MONIKA HERZIG(PIANO), JENNIFER VINCENT(BASS), ROSA AVILA(DRUMS), JAMIE BAUM(FLUTE), LENI STERN(GUITAR), REUT REGEV(TROMBONE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

22 APRIL (SAT) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE BIG BAND KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

22 APRIL (SAT) 7PM TBA HAWKEN SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA COMBO HAWKEN UPPER SCHOOL, 12465 COUNTY LINE, GATES MILLS 440‑423‑4446 www.hawken.edu

22 APRIL (SAT) 8PM ADMISSION FULL CIRCLE: JAMES JOHNSON III(DRUMS), CHRIS COLES(SAX), CLIFF BARNES(KEYBOARDS), CLAUDE FLOWERS(BASS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

22 APRIL (SAT) 8:30PM ADMISSION ERIC COMSTOCK(VOCAL,PIANO), BARBARA FASANO(VOCAL), BRYAN THOMAS(BASS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

23 APRIL (SUN) 2PM FREE MOUSTACHE YOURSELF(GYPSY JAZZ) KENT FREE LIBRARY, 312 W MAIN 330‑673‑4414 www.kentfreelibrary.org

23 APRIL (SUN) 6PM ADMISSION HUNTERTONES BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

24 APRIL (MON) 7PM ADMISSION BARBARA ROSENE(VOCAL), DAVE POWERS(PIANO) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

24 APRIL (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

24 APRIL (MON) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

25 APRIL (TUE) 7PM ADMISSION AVRAM FEFER(SAX)/MICHAEL BISIO(BASS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

25 APRIL (TUE) 7:30PM FREE ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

25 APRIL (TUE) 8PM ADMISSION “INDIAN MUSIC MEETS JAZZ”: KN SHASHIKIRIAN(VOCAL), P GANESH(VOCAL), S MURANI(VIOLIN), LEO COACH(PIANO), DYLAN MOFFIT(PERCUSSION) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

26 APRIL (WED) 12PM DONATION TOPS SWING BAND TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

26 APRIL (WED) 7PM FREE STUDENT COMPOSERS CONCERT: BALDWIN-WALLACE JAZZTET KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

26 APRIL (WED) 7PM ADMISSION XAVIER BREAKER(DRUMS) COALITION BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

26 APRIL (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

26 APRIL (WED) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

28 APRIL (FRI) 7PM ADMISSION BRECKSVILLE‑BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLE, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA BRECKSVILLE‑BROADVIEW HTS HS AUDITORIUM,6380 MILL, BROADVIEW HTS 440‑740‑4792 www.bbhhsband.com

28 APRIL (FRI) 8PM ADMISSION RUSS NOLAN(SAX) QUARTET: THERON BROWN(PIANO), JORDAN MCBRIDE(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

28 APRIL (FRI) 8:30PM ADMISSION NICOLE HENRY(VOCAL), ROBERT HUBBARD(DRUMS) TRIO NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

29 APRIL (SAT) 6PM FREE BALDWIN-WALLACE COMMUNITY MUSIC SCHOOL JAZZ BAND, CONCERT WINDS, SYMPHONIC WINDS KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

29 APRIL (SAT) 8,10PM ADMISSION STANLEY JORDAN(GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

29 APRIL (SAT) 8PM ADMISSION THE NASTY NATI BRASS BAND: MIKE WADE(TRUMPET) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

30 APRIL (SUN) 2PM ADMISSION CAKEWALKIN’ JASS BAND BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

30 APRIL (SUN) 7PM ADMISSION B’S BEES: BRANDON GOODWIN(DRUMS), JOE FERRACUTI(PIANO), JULIEN SANDIFORD(GUITAR), DALHI GONTHIER(SAX), LEVI DOVER(BASS), ALEX TRUELOVE(TROMBONE), AL MCLEAN(SAX) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

30 APRIL (SUN) 7PM ADMISSION AMINA FIGAROVA(PIANO) QUINTET: BART PLATTEAU(FLUTE), ALEX POPE NORRIS(TRUMPET), YASUSHI NAKAMURA(BASS), GRED ARTRY(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

3 MAY (WED) 7PM ADMISSION “EXPLORING ELLINGTON”: SAM BLAKESLEE(TROMBONE) LARGE GROUP, DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), TRI-C NEXT GEN BIG BAND BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

3 MAY (WED) 7PM FREE KEIGO HIRAKAWA(PIANO) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

4 MAY (THU) 8PM ADMISSION “EXPLORING ELLINGTON”: SAM BLAKESLEE(TROMBONE) LARGE GROUP, DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), TRI-C NEXT GEN BIG BAND BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

5 MAY (FRI) 5:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

5 MAY (FRI) 8PM ADMISSION STEPHAN CRUMP’S(BASS) ROSETTA TRIO: LIBERTY ELLMAN(GUITAR), JAMIE FOX(GUITAR) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

6 MAY (SAT) 8PM ADMISSION DARA TUCKER(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

6 MAY (SAT) 8:30PM ADMISSION GERALD ALBRIGHT(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

7 MAY (SUN) 7PM ADMISSION CALIFORNIA GUITAR TRIO MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

7 MAY (SUN) 7PM DONATION “JAZZY PASTA NIGHT”: SANDY VALLEY HS JAZZ BAND CIBO’S, 134 W LISBON, WAYNESBURG 330‑866‑3105 (SANDY VALLEY HIGH SCHOOL BANDS)

7 MAY (SUN) 8PM ADMISSION JAIMIE BRANCH’S(TRUMPET) FLY OR DIE: TOMEKA REID(CELLO), CHAD TAYLOR(DRUMS), JASON AJEMIAN(BASS), SYNDICATE FOR THE NEW ARTS ST JOHN’S OHIO CITY, 2600 CHURCH, CLEVELAND 216‑774‑0458 www.facebook.com/NewGhostsSeries

10 MAY (WED) 12PM DONATION KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

10 MAY (WED) 7PM ADMISSION MERGE QUINTET: ALEX BELTRAN(SAX), JOEL KELSEY(BASS), TOM VAITSAS(PIANO), JON DEITEMYER(DRUMS), DAN BRUCE(GUITAR) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

10-11 MAY (WED-THU) 7,9PM ADMISSION MARION MEADOWS(SAX)/PAUL TAYLOR(SAX) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

10 MAY (WED) 7PM FREE GLENN ZALESKI(PIANO) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 MAY (WED) 7:30PM ADMISSION “MUSIC OF ALICE COLTRANE”: BRANDEE YOUNGER(HARP), COURTNEY BRYAN(PIANO) GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org

11 MAY (THU) 6PM DONATION “NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

11 MAY (THU) 8PM ADMISSION GLENN ZALESKI(PIANO) TRIO: PAUL THOMPSON(BASS), JAMES JOHNSON III(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

12-13 MAY (FRI-SAT) 7,9:30PM ADMISSION WALTER BEASLEY(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

12-14 MAY (FRI-SUN) TBA ADMISSION ALCHEMY RISING MUSIC FESTIVAL: MARBIN, ACID CATS, OTHERS 8120 COON CLUB, MEDINA www.alchemyrisingfestival.com

13 MAY (SAT) TBA ADMISSION ROY AYERS(VIBES) TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com

14 MAY (SUN) 2PM FREE W/TIX EILEEN BURNS(VOCAL) CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

15 MAY (MON) 7,9PM ADMISSION SHAUN MARTIN(KEYBOARDS) SEXTET NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

16 MAY (TUE) 7PM ADMISSION GERALD CLAYTON(PIANO) TRIO: JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

17 MAY (WED) 8PM ADMISSION MSTRCLASS 6PM FREE GERALD CLAYTON(PIANO) TRIO: JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

19 MAY (FRI) 8PM ADMISSION GREG ABATE(REEDS) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO), MAX WEINER(BASS), MICHAEL ODE(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

19 MAY (FRI) 8PM ADMISSION “A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

19-20 MAY (FRI-SAT) 8PM ADMISSION HELEN WELCH(VOCAL) STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

20 MAY (SAT) FREE BRICK STREET ART & JAZZ FESTIVAL – MUSICIANS TBA MARKET STREET, MINERVA 330‑862‑3323 www.minervachamber.org

20 MAY (SAT) 8PM ADMISSION GREG ABATE(REEDS) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO), MAX WEINER(BASS), MICHAEL ODE(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

20 MAY (SAT) 8:30PM ADMISSION RICHIE COLE(SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GREG BANDY(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

21 MAY (SUN) 2PM FREE W/TIX HOWIE SMITH(SAX) CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

21 MAY (SUN) 6PM ADMISSION SHAUN MARTIN(KEYBOARDS) SEXTET BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

23 MAY (TUE) 8PM ADMISSION ELGAR TRIO: HANS KOCH(REEDS), FLO STOFFNER(GUITAR), LIONEL FRIEDLI(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

24 MAY (WED) 8PM ADMISSION NORAH JONES(VOCAL,PIANO) JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com

26 MAY (FRI) 8,10PM ADMISSION JEFF LORBER(KEYBOARDS) FUSION: JIMMY HASLIP(BASS), GARY NOVAK(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

26 MAY (FRI) 8PM ADMISSION “MILES DAVIS BIRTHDAY CELEBRATION – BIRTH OF THE COOL”: KEVIN MARTINEZ(BASS), JACK SCHANTZ(TRUMPET), TOM LEHMAN(TRUMPET), BOBBY SELVAGGIO(SAX), CHRIS COLES(SAX), SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SAM HARTMAN(HORN), MARK MAULDIN(TUBA), THERON BROWN(PIANO), ANTHONY TADDEO(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

27 MAY (SAT) 8:30PM ADMISSION MOISES BORGES(VOCAL,GUITAR), JOSHUA SMITH(SAX) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

28 MAY (SUN) 2PM ADMISSION CHERYL THURSTON(VOCAL,PIANO) BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

28 MAY (SUN) 7PM ADMISSION CHRISTIAN SANDS(PIANO) TRIO: YASUSHI NAKAMURA(BASS), JEROME JENNINGS(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

28 MAY (SUN) 8PM ADMISSION IN THE SEA: TRISTAN HONSINGER(CELLO), NICOLAS CALOIA(BASS), JOSHUA ZUBOT(VIOLIN) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

1 JUNE (THU) 7PM FREE NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE JOHN CARROLL UNIVERSITY QUAD, UNIVERSITY HTS 216‑932‑7800 www.universityheights.com

3 JUNE (SAT) FREE 11AM HESSLER STREET FAIR: JAZZ MONADS HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org

3 JUNE (SAT) 2PM FREE BIASELLA TRIO CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR NE, CLEVELAND 216‑623‑2848 www.cpl.org

3 JUNE (SAT) 7PM FREE “JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

3 JUNE (SAT) 7:30PM ADMISSION GLENN MILLER ORCHESTRA LIONS LINCOLN THEATER, 156 LINCOLN WAY E, MASSILLON 330‑481‑9105 www.lionslincolntheater.com

4 JUNE (SUN) 2PM FREE ERNIE KRIVDA(SAX) LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275 www.lkwdpl.org

4 JUNE (SUN) FREE 5PM HESSLER STREET FAIR: REVOLUTION BRASS BAND HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org

6 JUNE (TUE) 8PM ADMISSION BOB JAMES(KEYBOARD), PERRY HUGHES(GUITAR), DAVE MARCHIONE(GUITAR), KEVIN DISIMONE(KEYBOARD), WILBER KREBS(BASS), IKE WILEY(DRUMS), HILARY JAMES(VOCAL) GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

10 JUNE (SAT) 9PM ADMISSION PETER BRÖTZMANN(REEDS), HEATHER LEIGH(PEDAL STEEL) BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

12-16 JUNE (MON-FRI) 9AM ADMISSION YOUTH JAZZ ORCHESTRA CAMP (GRADES 8-12) BRECKSVILLE UNITED METHODIST CHURCH, 65 PUBLIC SQ www.cjojazzcamp.com (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

13 JUNE (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

13 JUNE (TUE) 8PM ADMISSION PAT METHENY(GUITAR) QUARTET: GWILYM SIMCOCK(PIANO), LINDA MAY HAN OH(BASS), ANTONIO SANCHEZ(DRUMS) CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

16 JUNE (FRI) 7PM FREE YOUTH JAZZ ORCHESTRA, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA SEXTET BRECKSVILLE GAZEBO, RT 21 & 82 440‑546‑2300 www.brecksville.oh.us

17 JUNE (SAT) 6PM DONATION “JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

17 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION DAVID SANBORN(SAX) ELECTRIC BAND CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

20 JUNE (TUE) 8PM ADMISSION THUMBSCREW: MARY HALVORSON(GUITAR), MICHAEL FORMANEK(BASS), TOMAS FUJIWARA(DRUMS) PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

22 JUNE (THU) 7:30PM ADMISSION CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

23 JUNE (FRI) FREE TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL: MUSICIANS TBA US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest

23 JUNE (FRI) 6PM ADMISSION “BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

23 JUNE (FRI) 7,9:30PM ADMISSION DAN WILSON(GUITAR) QUINTET: SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SULLIVAN FORTNER(PIANO), IVAN TAYLOR(BASS), XAVIER BREAKER(DRUMS) (LIVE RECORDING) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

23 JUNE (FRI) 8PM ADMISSION BONEY JAMES(SAX), NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 1PM ADMISSION ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) FREE TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL: MUSICIANS TBA US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest

24 JUNE (SAT) 3:30PM ADMISSION ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 6PM ADMISSION KAMASI WASHINGTON(SAX) ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 10:30PM ADMISSION TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS) ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

25-30 JUNE (SUN-FRI) 9AM ADMISSION LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org

27 JUNE (TUE) 7PM ADMISSION JOHN TRAPANI BIG BAND GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

27 JUNE (TUE) 8:15PM ADMISSION CHRISTIAN HOWES(VIOLIN) HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

29 JUNE (THU) 6PM FREE RED LIGHT ROXY GAZEBO, RT 91 & WILSON MILLS, MAYFIELD VILLAGE 440‑461‑2210 www.mayfieldvillage.com

30 JUNE (FRI) 7PM FREE ROBERTO OCASIO LATIN JAZZ YOUTH PROJECT, BOBBY SANABRIA(DRUMS) GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD 440‑666‑9782 robertoocasiofoundation.org

1-2 JULY (SAT-SUN) 8PM ADMISSION CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY) BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

6 JULY (THU) 8:15PM ADMISSION RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

7 JULY (FRI) 8:15PM ADMISSION DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

8 JULY (SAT) 7PM FREE “JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS) UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

9 JULY (SUN) 1PM ADMISSION SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEPTET CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

13 JULY (THU) 8:15PM ADMISSION GLENN MILLER ORCHESTRA HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

14 JULY (FRI) 7PM FREE “JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED” WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

15 JULY (SAT) 7:30PM FREE “AN EVENING OF JAZZ AND BLUES” GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

16 JULY (SUN) FREE 1PM 3PM RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL: STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org

18 JULY (TUE) 8PM ADMISSION “BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS) GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com

19 JULY (WED) 7PM FREE JOHN JSAXX WATKINS(SAX) LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

23 JULY (SUN) 1PM FREE ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

25 JULY (TUE) 8PM ADMISSION ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL) CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

27 JULY (THU) 7PM FREE JOHN REESE PROJECT BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

30 JULY (SUN) 1PM FREE PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

2 AUGUST (WED) 7PM FREE THE STINGERS LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

2-3 AUGUST (WED-THU) TBA ADMISSION JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

3 AUGUST (THU) 8PM ADMISSION LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

4-5 AUGUST (FRI-SAT) ADMISSION “VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

4 AUGUST (FRI) 7PM FREE “CELEBRATING MILES [DAVIS]” WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

4 AUGUST (SAT) 8PM ADMISSION LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

5-6 AUGUST (SAT-SUN) FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

5 AUGUST (SAT) 6:30PM FREE CATS CREW FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org

5 AUGUST (SAT) 7PM FREE LAURA VARCHO(VOCAL) UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

6 AUGUST (SUN) 1PM FREE BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

9 AUGUST (WED) 6:30PM FREE GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov

9 AUGUST (WED) 8PM ADMISSION “AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL) CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

10 AUGUST (THU) 7PM FREE GLASS CITY SWING BAND BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

11 AUGUST (FRI) 8:15PM ADMISSION “CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

12 AUGUST (SAT) 7:30PM FREE TOPS SWINGBAND GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

13 AUGUST (SUN) 1PM FREE JOE PARKER(GUITAR) CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com

14 AUGUST (MON) 7PM FREE SAVOY BIG BAND DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com

19 AUGUST (FRI) FREE 6PM 7PM “JAZZFEST”: CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

23 AUGUST (WED) 7PM FREE HORNS AND THINGS LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com

24 AUGUST (THU) 7PM FREE BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com

26 AUGUST (SAT) FREE 7:30PM 9PM “RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”: VICTOR PROVOST(STEEL PANS) JOEY DEFRANCESCO(ORGAN) OTHERS VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com (OPEN TONE MUSIC)

26 AUGUST (SAT) 7PM DONATION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)

26 AUGUST (SAT) 7PM FREE AKIN FOR JAZZ UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

27 AUGUST (SUN) 7PM ADMISSION “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL) BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

12 SEPTEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

14-17 SEPTEMBER (TH-SU) ADMISSION TH PRIVATE F 5:30P SA 10A, 5:30 SU 9A CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

17 SEPTEMBER (SUN) TBA ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL) EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

28 SEPTEMBER (THU) 7:30PM ADMISSION JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

6 OCTOBER (FRI) 8PM DONATION VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

13 OCTOBER (FRI) 8:30PM ADMISSION EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE] TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

23 OCTOBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 OCTOBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

28 OCTOBER (SAT) 8PM ADMISSION ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

4 NOVEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

9 NOVEMBER (THU) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 NOVEMBER (FRI) 8PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

17 NOVEMBER (FRI) 8PM DONATION BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

27 NOVEMBER (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

2 DECEMBER (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

5 DECEMBER (TUE) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

6 DECEMBER (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

8 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION “PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

12 DECEMBER (TUE) 6PM FREE PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

27 JANUARY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

28 JANUARY, 2018 (SUN) 2PM ADMISSION “GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL) TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

8 FEBRUARY, 2018 (THU) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 FEBRUARY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

10 MARCH, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

13-16 MARCH, 2018 (TU-FR) 7:30PM TBA “BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

17 MARCH, 2018 (SAT) 7:30PM ADMISSION “A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL) EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com

23 APRIL, 2018 (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

25 APRIL, 2018 (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

27 APRIL, 2018 (FRI) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

28 APRIL, 2018 (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

11 MAY, 2018 (FRI) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

12 MAY, 2018 (SAT) 8PM ADMISSION “CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org