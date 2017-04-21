Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-04-21

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|21 APRIL (FRI)
|6PM
ADMISSION
|“CELEBRATING SWING”: PRESQUE ISLE JAZZ ORCHESTRA, LONG SCHOOL OF DANCE
BEL AIRE CONFERENCE CENTER, 2800 W 8TH, ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|21 APRIL (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
5PM FREE
|DONNY MCCASLIN(SAX) QUARTET: JASON LINDNER(PIANO), NATE WOOD(BASS), MARK GULIANA(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“THE WHOLE WORLD IN HER HANDS”: MONIKA HERZIG(PIANO), JENNIFER VINCENT(BASS), ROSA AVILA(DRUMS), JAMIE BAUM(FLUTE), LENI STERN(GUITAR), REUT REGEV(TROMBONE)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 APRIL (SAT)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE BIG BAND
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|22 APRIL (SAT)
|7PM
TBA
|HAWKEN SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA COMBO
HAWKEN UPPER SCHOOL, 12465 COUNTY LINE, GATES MILLS 440‑423‑4446 www.hawken.edu
|22 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|FULL CIRCLE: JAMES JOHNSON III(DRUMS), CHRIS COLES(SAX), CLIFF BARNES(KEYBOARDS), CLAUDE FLOWERS(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 APRIL (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|ERIC COMSTOCK(VOCAL,PIANO), BARBARA FASANO(VOCAL), BRYAN THOMAS(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 APRIL (SUN)
|2PM
FREE
|MOUSTACHE YOURSELF(GYPSY JAZZ)
KENT FREE LIBRARY, 312 W MAIN 330‑673‑4414 www.kentfreelibrary.org
|23 APRIL (SUN)
|6PM
ADMISSION
|HUNTERTONES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|24 APRIL (MON)
|7PM
ADMISSION
|BARBARA ROSENE(VOCAL), DAVE POWERS(PIANO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|24 APRIL (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 APRIL (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25 APRIL (TUE)
|7PM
ADMISSION
|AVRAM FEFER(SAX)/MICHAEL BISIO(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|25 APRIL (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|25 APRIL (TUE)
|8PM
ADMISSION
|“INDIAN MUSIC MEETS JAZZ”: KN SHASHIKIRIAN(VOCAL), P GANESH(VOCAL), S MURANI(VIOLIN), LEO COACH(PIANO), DYLAN MOFFIT(PERCUSSION)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|26 APRIL (WED)
|12PM
DONATION
|TOPS SWING BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|26 APRIL (WED)
|7PM
FREE
|STUDENT COMPOSERS CONCERT: BALDWIN-WALLACE JAZZTET
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|26 APRIL (WED)
|7PM
ADMISSION
|XAVIER BREAKER(DRUMS) COALITION
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|26 APRIL (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|26 APRIL (WED)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|28 APRIL (FRI)
|7PM
ADMISSION
|BRECKSVILLE‑BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLE, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA BRECKSVILLE‑BROADVIEW HTS HS AUDITORIUM,6380 MILL, BROADVIEW HTS 440‑740‑4792 www.bbhhsband.com
|28 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|RUSS NOLAN(SAX) QUARTET: THERON BROWN(PIANO), JORDAN MCBRIDE(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|28 APRIL (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|NICOLE HENRY(VOCAL), ROBERT HUBBARD(DRUMS) TRIO
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|29 APRIL (SAT)
|6PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE COMMUNITY MUSIC SCHOOL JAZZ BAND, CONCERT WINDS, SYMPHONIC WINDS
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|29 APRIL (SAT)
|8,10PM
ADMISSION
|STANLEY JORDAN(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|29 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|THE NASTY NATI BRASS BAND: MIKE WADE(TRUMPET)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30 APRIL (SUN)
|2PM
ADMISSION
|CAKEWALKIN’ JASS BAND
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|30 APRIL (SUN)
|7PM
ADMISSION
|B’S BEES: BRANDON GOODWIN(DRUMS), JOE FERRACUTI(PIANO), JULIEN SANDIFORD(GUITAR), DALHI GONTHIER(SAX), LEVI DOVER(BASS), ALEX TRUELOVE(TROMBONE), AL MCLEAN(SAX)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|30 APRIL (SUN)
|7PM
ADMISSION
|AMINA FIGAROVA(PIANO) QUINTET: BART PLATTEAU(FLUTE), ALEX POPE NORRIS(TRUMPET), YASUSHI NAKAMURA(BASS), GRED ARTRY(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|3 MAY (WED)
|7PM
ADMISSION
|“EXPLORING ELLINGTON”: SAM BLAKESLEE(TROMBONE) LARGE GROUP, DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), TRI-C NEXT GEN BIG BAND
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|3 MAY (WED)
|7PM
FREE
|KEIGO HIRAKAWA(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|4 MAY (THU)
|8PM
ADMISSION
|“EXPLORING ELLINGTON”: SAM BLAKESLEE(TROMBONE) LARGE GROUP, DOMINICK FARINACCI(TRUMPET), TRI-C NEXT GEN BIG BAND
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|5 MAY (FRI)
|5:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|5 MAY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|STEPHAN CRUMP’S(BASS) ROSETTA TRIO: LIBERTY ELLMAN(GUITAR), JAMIE FOX(GUITAR)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|6 MAY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DARA TUCKER(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|6 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|GERALD ALBRIGHT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|7 MAY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|CALIFORNIA GUITAR TRIO
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|7 MAY (SUN)
|7PM
DONATION
|“JAZZY PASTA NIGHT”: SANDY VALLEY HS JAZZ BAND
CIBO’S, 134 W LISBON, WAYNESBURG 330‑866‑3105
(SANDY VALLEY HIGH SCHOOL BANDS)
|7 MAY (SUN)
|8PM
ADMISSION
|JAIMIE BRANCH’S(TRUMPET) FLY OR DIE: TOMEKA REID(CELLO), CHAD TAYLOR(DRUMS), JASON AJEMIAN(BASS), SYNDICATE FOR THE NEW ARTS
ST JOHN’S OHIO CITY, 2600 CHURCH, CLEVELAND 216‑774‑0458
www.facebook.com/NewGhostsSeries
|10 MAY (WED)
|12PM
DONATION
|KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|10 MAY (WED)
|7PM
ADMISSION
|MERGE QUINTET: ALEX BELTRAN(SAX), JOEL KELSEY(BASS), TOM VAITSAS(PIANO), JON DEITEMYER(DRUMS), DAN BRUCE(GUITAR)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10-11 MAY (WED-THU)
|7,9PM
ADMISSION
|MARION MEADOWS(SAX)/PAUL TAYLOR(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|10 MAY (WED)
|7PM
FREE
|GLENN ZALESKI(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 MAY (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|“MUSIC OF ALICE COLTRANE”: BRANDEE YOUNGER(HARP), COURTNEY BRYAN(PIANO)
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑421‑7350 www.clevelandart.org
|11 MAY (THU)
|6PM
DONATION
|“NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND
GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|11 MAY (THU)
|8PM
ADMISSION
|GLENN ZALESKI(PIANO) TRIO: PAUL THOMPSON(BASS), JAMES JOHNSON III(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|12-13 MAY (FRI-SAT)
|7,9:30PM
ADMISSION
|WALTER BEASLEY(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|12-14 MAY (FRI-SUN)
|TBA
ADMISSION
|ALCHEMY RISING MUSIC FESTIVAL: MARBIN, ACID CATS, OTHERS
8120 COON CLUB, MEDINA www.alchemyrisingfestival.com
|13 MAY (SAT)
|TBA
ADMISSION
|ROY AYERS(VIBES)
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com
|14 MAY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|EILEEN BURNS(VOCAL)
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|15 MAY (MON)
|7,9PM
ADMISSION
|SHAUN MARTIN(KEYBOARDS) SEXTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|16 MAY (TUE)
|7PM
ADMISSION
|GERALD CLAYTON(PIANO) TRIO: JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|17 MAY (WED)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|GERALD CLAYTON(PIANO) TRIO: JOE SANDERS(BASS), KENDRICK SCOTT(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|19 MAY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|GREG ABATE(REEDS) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO), MAX WEINER(BASS), MICHAEL ODE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|19 MAY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR
SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|19-20 MAY (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|20 MAY (SAT)
|FREE
|BRICK STREET ART & JAZZ FESTIVAL – MUSICIANS TBA
MARKET STREET, MINERVA 330‑862‑3323 www.minervachamber.org
|20 MAY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|GREG ABATE(REEDS) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO), MAX WEINER(BASS), MICHAEL ODE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|20 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|RICHIE COLE(SAX) QUARTET: JACKIE WARREN(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GREG BANDY(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|21 MAY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|HOWIE SMITH(SAX)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|21 MAY (SUN)
|6PM
ADMISSION
|SHAUN MARTIN(KEYBOARDS) SEXTET
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|23 MAY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|ELGAR TRIO: HANS KOCH(REEDS), FLO STOFFNER(GUITAR), LIONEL FRIEDLI(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|24 MAY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NORAH JONES(VOCAL,PIANO)
JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com
|26 MAY (FRI)
|8,10PM
ADMISSION
|JEFF LORBER(KEYBOARDS) FUSION: JIMMY HASLIP(BASS), GARY NOVAK(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|26 MAY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MILES DAVIS BIRTHDAY CELEBRATION – BIRTH OF THE COOL”: KEVIN MARTINEZ(BASS), JACK SCHANTZ(TRUMPET), TOM LEHMAN(TRUMPET), BOBBY SELVAGGIO(SAX), CHRIS COLES(SAX), SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SAM HARTMAN(HORN), MARK MAULDIN(TUBA), THERON BROWN(PIANO), ANTHONY TADDEO(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|27 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|MOISES BORGES(VOCAL,GUITAR), JOSHUA SMITH(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|28 MAY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|CHERYL THURSTON(VOCAL,PIANO)
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|28 MAY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|CHRISTIAN SANDS(PIANO) TRIO: YASUSHI NAKAMURA(BASS), JEROME JENNINGS(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|28 MAY (SUN)
|8PM
ADMISSION
|IN THE SEA: TRISTAN HONSINGER(CELLO), NICOLAS CALOIA(BASS), JOSHUA ZUBOT(VIOLIN)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|1 JUNE (THU)
|7PM
FREE
|NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE
JOHN CARROLL UNIVERSITY QUAD, UNIVERSITY HTS 216‑932‑7800 www.universityheights.com
|3 JUNE (SAT)
|FREE
11AM
|HESSLER STREET FAIR:
JAZZ MONADS
HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org
|3 JUNE (SAT)
|2PM
FREE
|BIASELLA TRIO
CLEVELAND PUBLIC LIBRARY MAIN BRANCH, 325 SUPERIOR NE, CLEVELAND 216‑623‑2848 www.cpl.org
|3 JUNE (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|3 JUNE (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
LIONS LINCOLN THEATER, 156 LINCOLN WAY E, MASSILLON 330‑481‑9105 www.lionslincolntheater.com
|4 JUNE (SUN)
|2PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX)
LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY, 15425 DETROIT 216‑226‑8275
|4 JUNE (SUN)
|FREE
5PM
|HESSLER STREET FAIR:
REVOLUTION BRASS BAND
HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org
|6 JUNE (TUE)
|8PM
ADMISSION
|BOB JAMES(KEYBOARD), PERRY HUGHES(GUITAR), DAVE MARCHIONE(GUITAR), KEVIN DISIMONE(KEYBOARD), WILBER KREBS(BASS), IKE WILEY(DRUMS), HILARY JAMES(VOCAL)
GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com
|10 JUNE (SAT)
|9PM
ADMISSION
|PETER BRÖTZMANN(REEDS), HEATHER LEIGH(PEDAL STEEL)
BEACHLAND TAVERN, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|12-16 JUNE (MON-FRI)
|9AM
ADMISSION
|YOUTH JAZZ ORCHESTRA CAMP (GRADES 8-12)
BRECKSVILLE UNITED METHODIST CHURCH, 65 PUBLIC SQ www.cjojazzcamp.com (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)
|13 JUNE (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|13 JUNE (TUE)
|8PM
ADMISSION
|PAT METHENY(GUITAR) QUARTET: GWILYM SIMCOCK(PIANO), LINDA MAY HAN OH(BASS), ANTONIO SANCHEZ(DRUMS)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|16 JUNE (FRI)
|7PM
FREE
|YOUTH JAZZ ORCHESTRA, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA SEXTET
BRECKSVILLE GAZEBO, RT 21 & 82 440‑546‑2300 www.brecksville.oh.us
|17 JUNE (SAT)
|6PM
DONATION
|“JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA
ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|17 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DAVID SANBORN(SAX) ELECTRIC BAND
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|20 JUNE (TUE)
|8PM
ADMISSION
|THUMBSCREW: MARY HALVORSON(GUITAR), MICHAEL FORMANEK(BASS), TOMAS FUJIWARA(DRUMS)
PACA, 1505 STATE, ERIE, PA 814-434-0687 www.paca1505.com
(JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|22 JUNE (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|FREE
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
MUSICIANS TBA
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
|23 JUNE (FRI)
|6PM
ADMISSION
|“BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|7,9:30PM
ADMISSION
|DAN WILSON(GUITAR) QUINTET: SAM BLAKESLEE(TROMBONE), SULLIVAN FORTNER(PIANO), IVAN TAYLOR(BASS), XAVIER BREAKER(DRUMS) (LIVE RECORDING)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|23 JUNE (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BONEY JAMES(SAX), NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|1PM
ADMISSION
|ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|FREE
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
MUSICIANS TBA
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
|24 JUNE (SAT)
|3:30PM
ADMISSION
|ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|6PM
ADMISSION
|KAMASI WASHINGTON(SAX)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
|BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|10:30PM
ADMISSION
|TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|25-30 JUNE (SUN-FRI)
|9AM
ADMISSION
|LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS)
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org
|27 JUNE (TUE)
|7PM
ADMISSION
|JOHN TRAPANI BIG BAND
GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com
|27 JUNE (TUE)
|8:15PM
ADMISSION
|CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|29 JUNE (THU)
|6PM
FREE
|RED LIGHT ROXY
GAZEBO, RT 91 & WILSON MILLS, MAYFIELD VILLAGE 440‑461‑2210 www.mayfieldvillage.com
|30 JUNE (FRI)
|7PM
FREE
|ROBERTO OCASIO LATIN JAZZ YOUTH PROJECT, BOBBY SANABRIA(DRUMS)
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD 440‑666‑9782 robertoocasiofoundation.org
|1-2 JULY (SAT-SUN)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|6 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|7 JULY (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|8 JULY (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|9 JULY (SUN)
|1PM
ADMISSION
|SAMMY DELEON(TIMBALES) LATIN JAZZ SEPTET
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|13 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|14 JULY (FRI)
|7PM
FREE
|“JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|15 JULY (SAT)
|7:30PM
FREE
|“AN EVENING OF JAZZ AND BLUES”
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|16 JULY (SUN)
|FREE
1PM
3PM
|RIVERSIDE CEMETERY JAZZ FESTIVAL:
STEVE OSTROW(TRUMPET) DIXIE JAZZ BAND
LARRY PATCH(VOCAL) QUINTET
RIVERSIDE CEMETERY, 3607 PEARL, CLEVELAND 216‑351‑4800 www.riversidecemeterycleveland.org
|18 JULY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|“BEATLES…A LITTLE BRIT DIFFERENT”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS)
GERVASI WINERY, 1700 55TH NE, CANTON 330‑497‑1000 www.gervasivineyard.com
|19 JULY (WED)
|7PM
FREE
|JOHN JSAXX WATKINS(SAX)
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|23 JULY (SUN)
|1PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX) QUINTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|25 JULY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|ANDREW BIRD(VIOLIN,VOCAL,WHISTLE), ESPERANZA SPALDING(BASS,VOCAL)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|27 JULY (THU)
|7PM
FREE
|JOHN REESE PROJECT
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|30 JULY (SUN)
|1PM
FREE
|PAT HARRIS(VOCAL) QUARTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|2 AUGUST (WED)
|7PM
FREE
|THE STINGERS
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|2-3 AUGUST (WED-THU)
|TBA
ADMISSION
|JOHN PIZZARELLI(VOCAL,GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|3 AUGUST (THU)
|8PM
ADMISSION
|LESLIE LEWIS(VOCAL) QUARTET
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4-5 AUGUST (FRI-SAT)
|ADMISSION
|“VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|4 AUGUST (FRI)
|7PM
FREE
|“CELEBRATING MILES [DAVIS]”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4 AUGUST (SAT)
|8PM
ADMISSION
|LOUIS PRIMA JR(VOCAL,TRUMPET) & THE WITNESSES
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|5 AUGUST (SAT)
|6:30PM
FREE
|CATS CREW
FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org
|5 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|LAURA VARCHO(VOCAL)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|6 AUGUST (SUN)
|1PM
FREE
|BARBARA KNIGHT(VOCAL) QUARTET
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|9 AUGUST (WED)
|6:30PM
FREE
|GLENN DAVIS(DRUMS) QUINTET
GAZEBO ON BEDFORD COMMONS, 730 BROADWAY, BEDFORD 440‑232‑1600 www.bedfordoh.gov
|9 AUGUST (WED)
|8PM
ADMISSION
|“AMERICAN ACOUSTIC” – JULIAN LAGE(GUITAR); PUNCH BROTHERS: CHRIS THILE(MANDOLIN), CHRIS ELDRIDGE(GUITAR), PAUL KOWERT(BASS), NOAM PIKELNY(BANJO), GABE WICHER(FIDDLE); I’M WITH HER: SARA WATKINS, SARAH JAROSZ, AOIFE O’DONOVAN(VOCAL)
CAIN PARK EVANS AMPHITHEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|10 AUGUST (THU)
|7PM
FREE
|GLASS CITY SWING BAND
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|11 AUGUST (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|“CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|12 AUGUST (SAT)
|7:30PM
FREE
|TOPS SWINGBAND
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|13 AUGUST (SUN)
|1PM
FREE
|JOE PARKER(GUITAR)
CAIN PARK ALMA THEATER, LEE & SUPERIOR, CLEVELAND HTS 216‑371‑3000 www.cainpark.com
|14 AUGUST (MON)
|7PM
FREE
|SAVOY BIG BAND
DUNCAN PLAZA, MASSILLON 330‑830‑1700 www.massillonohio.com
|19 AUGUST (FRI)
|FREE
6PM
7PM
|“JAZZFEST”:
CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC AFTER JAZZ QUARTET
CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|23 AUGUST (WED)
|7PM
FREE
|HORNS AND THINGS
LOCK BOTTOM BLUES & JAZZ CLUB, LOCK 4, BOWERY, AKRON www.lock3live.com
|24 AUGUST (THU)
|7PM
FREE
|BOARDMAN HIGH SCHOOL JAZZ BAND
BOARDMAN PARK, 375 BOARDMAN-POLAND 330‑965‑0482 www.boardmanpark.com
|26 AUGUST (SAT)
|FREE
7:30PM
9PM
|“RUBBER CITY JAZZ & BLUES FESTIVAL”:
VICTOR PROVOST(STEEL PANS)
JOEY DEFRANCESCO(ORGAN)
OTHERS
VARIOUS LOCATIONS, AKRON www.rubbercityjazz.com
(OPEN TONE MUSIC)
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
DONATION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
LINCOLN PARK GAZEBO, 1200 STARKWEATHER, CLEVELAND www.artconcerts.org (ARTS RENAISSANCE TREMONT)
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|AKIN FOR JAZZ
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|27 AUGUST (SUN)
|7PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|12 SEPTEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH PRIVATE
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), RANDY REINHART(TRUMPET), KEN PEPLOWSKI(REEDS), DAN BLOCK(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), ANDY BROWN(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JOHN DI MARTINO(PIANO), NICKI PARROTT(BASS), FRANK TATE(BASS), PETRA VAN NUIS(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|17 SEPTEMBER (SUN)
|TBA
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL)
EXECUTIVE CATERERS AT LANDERHAVEN, 6111 LANDERHAVEN, MAYFIELD HTS 216‑287‑0945 www.clevelandjazz.org (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)
|28 SEPTEMBER (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS(TRUMPET)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|6 OCTOBER (FRI)
|8PM
DONATION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|13 OCTOBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|EUGE GROOVE(SAX) [STEVEN EUGENE GROVE]
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|23 OCTOBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 OCTOBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|28 OCTOBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ERIE POPS ORCHESTRA, CHRIS BRUBECK(TROMBONE,BASS) QUARTET
WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4 NOVEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|9 NOVEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GARTNER AUDITORIUM, CLEVELAND MUSEUM OF ART, 11150 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
DONATION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|27 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|2 DECEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|5 DECEMBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|6 DECEMBER (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|8 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“PEANUTS MEETS THE GRINCH”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, RUSS MITCHELL(NARRATOR), EVELYN WRIGHT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|PEGGY COYLE(VOCAL) & FRIENDS
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|27 JANUARY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|28 JANUARY, 2018 (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“GERSHWIN IN HOLLYWOOD”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO), VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUT(VOCAL)
TEMPLE-TEFERETH ISRAEL, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 FEBRUARY, 2018 (THU)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 FEBRUARY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“LOVE IN CLEVELAND”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, HELEN WELCH(VOCAL), ERNIE KRIVDA(SAX)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|10 MARCH, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|13-16 MARCH, 2018 (TU-FR)
|7:30PM
TBA
|“BLUE IS MORE THAN A COLOR”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST
VARIOUS LOCATIONS, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
|17 MARCH, 2018 (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN”: CHICAGO JAZZ ORCHESTRA, ANN HAMPTON CALLAWAY(VOCAL), DEE ALEXANDER(VOCAL), RENÉ MARIE(VOCAL)
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uaevents.com
|23 APRIL, 2018 (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ COMBOS
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|25 APRIL, 2018 (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLE, JAZZ LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|27 APRIL, 2018 (FRI)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLES
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|28 APRIL, 2018 (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|11 MAY, 2018 (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|12 MAY, 2018 (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“CARIBBEAN MUSIC EXPLOSION”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, DAN WILSON(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|5/5 NIGHT OWLS
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|6/16 BLU MONSOON
6/23 BLUE GROOVE
7/14 AKIN FOR JAZZ
7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
|6/2 CAVOR PROJECT
6/16 JUST ABOUT MUSIC
|(EARLY) LEGACY VILLAGE, 25001 CEDAR, LYNDHURST……
|6/9 GAETANO LETEZIA
7/21 JUSTO SABORIT
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|4/28 GAETANO LETEZIA
5/26, 7/28, 8/4, 9/1 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|4/21 LAURA VARCHO/TIM AKIN
4/28 KIM KARAM/GENE FIOCCA
5/5, 6/2 PEGGY COYLE TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|4/21 MONICA HERZIG ET AL
4/28 RUSS NOLAN QUARTET
5/12 WALTER BEASLEY
5/19 BOB FRASER/TEDDY PANTELES
5/26 KEVIN MARTINEZ “BIRTH OF THE COOL”
6/23 DAN WILSON QUINTET (LIVE RECORDING)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|4/21 DONNY MCCASLIN QUARTET
5/5 STEPHAN CRUMP’S ROSETTA TRIO
5/19 GREG ABATE QUARTET
5/26, 6/2,30 (NO JAZZ)
|BURNTWOOD TAVERN, 8188 BRECKSVILLE, BRECKSVILL…
|4/28 BLU MONSOON
|CHICAGO’S CHICKEN & WAFFLES, 1144 PROSPECT, CLV….
|4/21 HUBB’S GROOVE
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|4/28 TONY CUDA’S JAZZ CATS
5/12 REID PROJECT
5/26 KEYSTONE TRIO
6/9 UNITED SWING COOPERATIVE
6/16 JAZZ SHEPHERDS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|5/5, 6/2 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
5/12 MOTOWN JAZZ
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………..
|6/23 THE STINGERS
|GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON………
|6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|6/2 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|12/8 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|4/21 EASTBOUND (3RD/MO)
4/28 FUNKYARD X (4TH/MO)
5/5 FORECAST (1ST/MO)
5/12 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|4/21 COPALI
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|4/21, 5/12 (NO JAZZ)
4/28 NICOLE HENRY
5/5 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET
5/19 DEBBIE DARLING
5/26 JEFF LORBER FUSION
|OLD 97, 1503 KENMORE, AKRON…………………………………..
|4/21 JAZZ SHEPHERDS
|PETER ALLEN INN, 8581 STATE, KINSMAN………………………
|5/19 BARBARA KNIGHT QUARTET
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|4/21, 5/5,19 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
4/28, 5/12,26 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
|SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS……………………………….
|5/26 BARBARA KNIGHT/ROCK WEHRMANN
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|5/12 ALISSA BOYD TRIO
5/19 BIASELLA TRIO
8/11 GROOVES ANONYMOUS
8/25 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|5/5 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|4/21 (JAZZ JAM)
4/28 (NO JAZZ)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|5/6 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|6/24 HIP TO THAT
7/22 PAUL STRANAHAN TRIO
8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
|5/13 JUST ABOUT MUSIC
6/3 JSAXX
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|5/13 STAN MILLER
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|4/22, 5/27 DANNY MAZZACCO TRIO
6/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|4/22 FULL CIRCLE
4/29 NASTY NATI BRASS BAND
5/6 DARA TUCKER
5/13 WALTER BEASLEY
5/20 GREG ABATE QUARTET
5/27 BOB HUBBARD GROUP
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|4/22,29, 5/6, 7/1 (NO JAZZ)
5/13 TONY CUDA’S JAZZ CATS
6/17 ARCHIE MCELRATH QUARTET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|4/29, 5/27 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|4/29 ERIC SEDDON
5/6, 7/29, 9/30, 12/2 MONKEY KATS
5/13 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
6/17 PRIME DIRECTIVE
7/8, 9/9 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|6/3 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
7/1 MOTOWN JAZZ
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON………………….
|8/5 THE STINGERS
9/1 TIM HUNT
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|5/6 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
6/3 MONKEY KATS
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|8/26 TIM MIRTH
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|5/13, 6/10 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|4/22 MOUSTACHE YOURSELF
5/27 CLIFF BARNES TRIO
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|4/22 ERIC COMSTOCK/BARBARA FASANO
4/29 STANLEY JORDAN
5/6 FORECAST
5/13 (NO JAZZ)
5/20 RICHIE COLE QUARTET
5/27 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
|PARAGON WINE BAR, 21920 LAKESHORE, EUCLID…………..
|4/22 VICTOR SAMALOT
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR..
|4/29, 5/27 STAN MILLER
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|4/22, 5/27, 6/24, 7/22 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|4/22 SAMMY DELEON
5/6 MICHAEL AUSTIN
5/13 ROY AYERS
5/27 FORECAST
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|4/22 ELEMENTS
4/29 QS JAZZ
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
|5/21 MOUSTACHE YOURSELF
5/28 SAUSALITO
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON…
|5/7 BOB NIEDERRITER TRIO
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…..
|4/23 LAKELAND JAZZ IMPACT
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|4/30 CAKEWALKIN’ JAZZ BAND
5/28 CHERYL THURSTON
6/25, 9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
7/30, 8/27, 10/29, 11/26 (TRAD JAM)
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|6/4 QS JAZZ
7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON
11/5, 12/3 STAN MILLER
|(AFT) STEINWAY PIANO GLLRY, 334 E HINES HL, HUDSON..
|4/23 JOE AUGUSTINE TRIO
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|4/23 HUNTERTONES
5/21 SHAUN MARTIN
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|6/11, 9/17 KEVIN DISIMONE
6/18, 8/20 HELEN WELCH
7/2 STAN MILLER
8/6, 9/24 WINELIGHT
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|4/23, 5/21, 6/18 STAN MILLER
5/14, 9/10, 11/5 DAVE YOUNG
6/4, 8/13, 10/1 NIA COVINGTON
6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH
7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER
9/24, 12/3 PLAN D
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|6/11,25 STAN MILLER
|(EARLY) RESTAURANT EUROPA, 30519 PINETREE, PPR P…
|5/21 NATHAN T. DUNCAN
|(EARLY) TAVERN OF INDEPENDENCE, 5530 BRECKSVL……
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|4/23 (NO JAZZ)
4/30 B’S BEES
5/28 IN THE SEA
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/5,12,19, 4/15 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|CLARION INN HUDSON, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY………
|5/28 HUBB’S GROOVE, FORECAST, JSAXX
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|4/30 AMINA FIGAROVA QUINTET
5/7 (NO JAZZ)
5/21 BARBARA BARRETT/JOHN MORTON
5/28 CHRISTIAN SANDS TRIO
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|4/30 FORECAST
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|MAGIC TREE PUB & EATERY, 7463 SOUTH, BOARDMAN……
|4/24 FIRST CLASS BIG BAND
|MILLARD FILLMORE PRSDNTL LBRRY, 15617 WATERLOO….
|5/1 JOHN STEBAL TRIO (JAM) (1ST/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|4/24 BARBARA ROSENE
5/1 (NO JAZZ)
5/8 CLEVELAND HTS HS JAZZ ENSEMBLES
5/15 SHAUN MARTIN SEXTET
5/15 UNIVERSITY HTS HS JAZZ BAND
|SALT, 17625 DETROIT, LAKEWOOD………………………………..
|4/17 VICTOR SAMALOT
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|6/20 DAVE MARCHIONE
7/11 KEVIN DISIMONE
7/25 TIM HUNT
8/22, 9/26 STAN MILLER
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|5/16 OUTLAB
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|4/25 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON…………………..
|6/6 BOB JAMES
6/27 JOHN TRAPANI BIG BAND
7/18 HELEN WELCH
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|4/25 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|4/25 AVRAM FEFER/MICHAEL BISIO
5/2 (NO JAZZ)
5/16 GERALD CLAYTON TRIO
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|4/25, 5/23 SWINGTIME BIG BAND (4TH/MO)
5/2 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
5/9, 6/13 DAN ZOLA ORCHESTRA (2ND/MO)
5/16, 6/20 SWING CITY BIG BAND (3RD/MO)
5/30 PRIMETIME BIG BAND
6/6 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB (1ST/MO)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|5/17 GERALD CLAYTON MASTERCLASS
|(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES……..
|(JAZZ)
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……….
|6/21, 9/27 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
7/12, 8/23, 9/13 BUCAR & TUREK
8/16 DAVE MARCHIONE/JOHN MAHON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD…
|5/17,31, 6/14,28 STAN MILLER
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|4/26 XAVIER BREAKER COALITION
5/3 KEIGO HIRAKAWA
5/10 GLENN ZALESKI
5/17 GERALD CLAYTON TRIO
5/24 JOE HUNTER
5/31 WILL WEDMEDYK GROUP
|BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS……
|5/3,17 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|4/26 BONE-AFIDE
5/3 SAM BLAKESLEE/DOMINICK FARINACCI
5/10 MERGE QUINTET
5/17,24 (NO JAZZ)
7/5 HOT CLUB OF AKRON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/29 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|4/26 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
5/10, 6/14 ERIC SEDDON
5/31, 6/28 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|5/3, 7/5, 8/1, 9/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
10/4, 11/1, 12/6 TIM COYNE JAZZ QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|5/10 MARION MEADOWS/PAUL TAYLOR
8/2 JOHN PIZZARELLI
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|4/26 COPALI
5/3 LAURA VARCHO TRIO
5/10 JARED LEES
5/17 MARIA JACOBS
5/24, 7/19 SAUSALITO
5/31 JOSH LESLIE/TOM LEHMAN
6/7 MICHAEL VINCENT
6/14 PEGGY COYLE
6/21 HELEN WELCH
6/28 KOFI BOAKYE
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|6/21, 8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT
|
THURSDAY
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) GERVASI VINEYARD, 1700 55TH NE, CANTON……..
|6/29 TIM HUNT
7/13 DAVE MARCHIONE
8/3 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON…………
|5/4 DORIANNE (1ST/MO)
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|4/27, 5/11,25 THERON BROWN TRIO(JAM)
5/4 SAM BLAKESLEE/DOMINICK FARINACCI
5/18 MASSILLON JACKSON HS JAZZ BAND
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|5/11 GLENN ZALESKI TRIO
5/18 EVELYN WRIGHT QUARTET
5/25 (NO JAZZ)
6/1 SWINGTIME BIG BAND
8/3 LESLIE LEWIS QUARTET
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT PKWY, CUY FL…
|4/27 TIM HUNT
|BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON……..
|4/27 BLU MONSOON
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/27 SMALL JAZZ ENSEMBLES
11/2,9,16,30, 4/12,19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|JILLY’S MUSIC ROOM, 111 N MAIN, AKRON……………………..
|6/1 TIM COYNE JAZZ QUARTET
7/13 TIM MIRTH
|MAGIC TREE PUB & EATERY, 7463 SOUTH, BOARDMAN……
|4/27 JOHN REESE PROJECT
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|4/27, 5/18,25 (NO JAZZ)
5/4 ERNIE KRIVDA
5/11 MARION MEADOWS/PAUL TAYLOR
8/3 JOHN PIZZARELLI
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|4/27, 5/11,25 TIM MATSON (EVERY OTHER)
5/4,18 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
|TOZZI’S, 4210 12TH NW, CANTON…………………………………….
|4/27, 5/25, 6/29, 7/27, 8/31 SAVOY BIG BAND
9/28, 10/26, 11/30, 12/14 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE