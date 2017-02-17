Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-02-17

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THRU 18 FEB (SAT)

 

 

 VARIOUS

FREE

 EXHIBITION: “PLAYING THE CHANGES: THE LIFE AND LEGACY OF MILT HINTON”

BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 ANAT COHEN(CLARINET,SAX)

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO

HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “MAD ABOUT THE ARTS”: YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

MCDONOUGH MUSEUM OF ART, 525 WICK, YOUNGSTOWN 330‑941‑1400 mcdonoughmuseum.ysu.edu

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF HERBIE HANCOCK & THE HEADHUNTERS” – FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), DENNIS HODGES(GUITAR), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), LUCAS HOLMES(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), ZACH COMPSTON(PERCUSSION)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
17-18 FEBRUARY (FRI-SAT)

 

 

 8,10PM

ADMISSION

 

 

 NORMAN CONNORS(DRUMS): BOBBY LYLE(KEYBOARDS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
18 FEBRUARY (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
18 FEBRUARY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM FREE

 

 DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
19 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

 
19 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 “THE BEST OF COLE PORTER”: BUZZ CRONQUIST(REEDS) TRIO

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

 
19 FEBRUARY (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), CHARLIE TRENTA(GUITAR), ANTHONY TADDEO(DRUMS)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
20 FEBRUARY (MON)

 

 

 NOON

DONATION

 

 ETHNIC HERITAGE ENSEMBLE: KAHIL EL’ZABAR(PERCUSSION), COREY WILKES(TRUMPET), ALEX HARDING(BARITONE SAX)

ERIE ART MUSEUM ANNEX, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org

 
20 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 AFRO BLUE(VOCAL ENSEMBLE), KIM NAZARIAN(VOCAL)

CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE METRO CAMPUS AUDITORIUM, 2900 COMMUNITY COLLEGE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu

 
20 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

 
20 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
21 FEBRUARY (TUE)

 

 7PM

ADMISSION

 

 AFRO BLUE(VOCAL ENSEMBLE)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
22 FEBRUARY (WED)

 

 7PM

ADMISSION

 

 JD ALLEN(SAX) TRIO: BRANDON MEEKS(BASS), JAMES GAITERS(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
22 FEBRUARY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 AL DIMEOLA(GUITAR)

KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES

WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000  miac.mercyhurst.edu/events

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: MOPPA ELLIOTT(BASS), RON STABINSKY(PIANO), KEVIN SHEA(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
24 FEBRUARY (FRI)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE

WAETJEN AUDITORIUM, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music

 
24 FEBRUARY (FRI)

 

 

 8PM

FREE

 

 “JAZZ NIGHT OUT”: CERENA MANGUM(VOCAL,PIANO) QUARTET

IMANI TEMPLE MINISTRIES, 2463 N TAYLOR, CLEVELAND HTS 216‑231‑9902 www.takingtheshieldoffaith.org

 
24 FEBRUARY (FRI)

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM FREE

 

 “MUSIC OF STAN GETZ”: JEFF RUPERT(SAX), RICHARD DREXLER(PIANO)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
24 FEBRUARY (FRI)

 

 

 9PM

ADMISSION

 

 CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
25 FEBRUARY (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

 
25 FEBRUARY (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE BIG BAND, JEFF RUPERT(SAX)

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 10AM

DONATION

 

 HYMNS OF DIXIELAND

OLMSTED FALLS COMMUNITY CHURCH, 7853 MAIN 440‑235‑3326 www.olmstedcommunitychurch.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 11AM

DONATION

 

 MARDI GRAS POTLUCK: STEVE OSTROW(TRUMPET)

BRECKSVILLE UNITED CHURCH OF CHRIST, 23 PUBLIC SQ 440‑526‑4364 www.brecksvilleucc.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE

 

 GEORGE FOLEY’S(PIANO,VOCAL) PARADISE JAZZ BAND

HUDSON LIBRARY & HISTORICAL SOCIETY, 96 LIBRARY 330‑653‑6658 hudsonlibrary.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 DAVE GREER’S(GUITAR,BANJO) CLASSIC JAZZ BAND: CHRIS MOORE(CORNET), BILL GEMMER(TROMBONE), GREG DEARTH(REEDS), ERIK GREIFFENHAGEN(REEDS), MIKE DARRAH(PIANO), CHRIS BERG(BASS), JIM LESLIE(DRUMS)

BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG  330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 4PM

DONATION

 

 “JAZZ VESPERS”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

ST PAUL’S EPISCOPAL CHURCH, 2747 FAIRMOUNT, CLEVELAND HTS 216‑932‑5815 www.stpauls-church.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 RESAUNANCE: JOHN BACON(PERCUSSION), JONATHAN GOLOVE(CELLO), ESIN GUNDUZ(VOCAL), MICHAEL MCNEILL(PIANO)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 7,9PM

ADMISSION

 

 JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
27 FEBRUARY (MON)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
27 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
28 FEBRUARY (TUE)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org

 
1 MARCH (WED)

 

 7PM

ADMISSION

 BRAD MYERS(GUITAR) TRIO: MICHAEL SHARFE(BASS), SHANE WILLIS(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
2 MARCH (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BRAD MYERS(GUITAR) & MICHAEL SHARFE(BASS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
3 MARCH (FRI)

 

 

 8PM

FREE

 

 HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT

LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
3 MARCH (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 DUANE EUBANKS(TRUMPET)/KEIGO HIRAKAWA(PIANO) TRIO: EDDIE BROOKSHIRE(BASS), FENTON SPARKS(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
4 MARCH (SAT)

 

 8PM

ADMISSION

 DEON YATES(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
4 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), CHARLIE TRENTA(GUITAR), ANTHONY TADDEO(DRUMS)

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

 
4 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
8 MARCH (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 PINK MARTINI

MASONIC AUDITORIUM, 3615 EUCLID, CLEVELAND 216‑321‑5588 www.grogshop.gs
8 MARCH (WED)

 

 8PM

ADMISSION

 FREDDY COLE(VOCAL,PIANO) QUARTET: RANDY NAPOLEON(GUITAR), ELIAS BAILEY(BASS), QUENTIN BAXTER(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
9 MARCH (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
9 MARCH (THU)

 

 8PM

ADMISSION

 BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
10 MARCH (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
10-11 MARCH (FRI-SAT)

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

SA 6PM

 

 ORRIN EVANS(PIANO) TRIO

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
10 MARCH (FRI)

 

 

 8:30PM

FREE

 

 

 DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)

MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON 330‑434‑7333 www.mustardseedmarket.com

 
10 MARCH (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 MICHAEL LINGTON(SAX), ALEX BUGNON(PIANO), MARC ANTOINE(GUITAR)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
14 MARCH (TUE)

 

 

 3:30PM

FREE

 

 MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)

CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
16 MARCH (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 LEO GENOVESE(PIANO)

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
16 MARCH (THU)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
16 MARCH (THU)

 

 

 7PM

TBA

 MARK GRIDLEY(LECTURER)

YEHL BALLROOM, GANNON UNIVERSITY, 109 UNIVERSITY SQ, ERIE PA www.jazzerie.com  (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
17-19 MARCH (FRI-SUN)

 

 

 VARIOUS

VARIOUS

 LAKELAND JAZZ FESTIVAL

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
17 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

HS BANDS

9A FREE

 

 MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET), DAN PUGACH(DRUMS), RICH SHANKLIN(SAX), CHRIS ANDERSON(TROMBONE)

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
18 MARCH (SAT)

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM FREE

 

 GARY SMULYAN(BARITONE SAX) QUARTET: THERON BROWN(PIANO), DAVE MORGAN(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
19 MARCH (SUN) 7:30+PM

ADMISSION

 

 “THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
21 MARCH (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
21 MARCH (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GALACTIC, THE HIP ABDUCTION

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
22 MARCH (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
22 MARCH (WED)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND

GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu

 
23 MARCH (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
23 MARCH (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 DIVA JAZZ ORCHESTRA: SHERRIE MARICLE(DRUMS)

COLE AUDITORIUM, EDINBORO UNIVERSITY, 205 MEADVILLE, EDINBORO PA 814‑732‑2000 www.edinboro.edu

 
24 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 STEVE TYRELL(VOCAL)

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
24 MARCH (FRI)

 

 8PM

ADMISSION

 

 THE JIMMY KNEPPER PROJECT: REGGIE WATKINS(TROMBONE)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
24 MARCH (FRI)

 

 

 11PM

ADMISSION

 

 

 JAKE KELBERMAN(GUITAR) QUINTET: JAMES MOORE(TRUMPET), TIM BREY(PIANO), SAM HARRIS(BASS), KYLE ANDREWS(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
25 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

 
25 MARCH (SAT)

 

 8PM

ADMISSION

 

 3DIVAS: JACKIE WARREN(PIANO), AMY SHOOK(BASS), SHERRIE MARICLE(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
26 MARCH (SUN)

 

 

 7PM

DONATION

 

 

 “ALONG THE EASTERN SHORE”: ALBERT AYLER AWARENESS ORCHESTAR

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
29 MARCH (WED)

 

 12PM

DONATION

 3DIVAS: JACKIE WARREN(PIANO), AMY SHOOK(BASS), SHERRIE MARICLE(DRUMS)

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
29 MARCH (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 SHAWN MAXWELL’S(SAX,FLUTE) NEW TOMORROW: VICTOR GARCIA(TRUMPET), MATT NELSON(KEYBOARDS), JUNIUS PAUL(BASS), PHIL BEALE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
30 MARCH (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 “TADD DAMERON’S ‘THE MAGIC TOUCH’”: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
31 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
31 MARCH (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 MANUEL VALERA(PIANO) TRIO: HANS GLAWISCHNIG(BASS), EJ STRICKLAND(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
31 MARCH (FRI)

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM FREE

 PETER(SAX) & WILL(SAX) ANDERSON TRIO

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

 

  
31 MARCH (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MADELEINE PEYROUX(VOCAL)

KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

 
1 APRIL (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 ERIC GOULD(PIANO), BILL PIERCE(SAX), YORON ISRAEL(DRUMS), LEON LEE DORSEY(BASS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
1 APRIL (SAT)

 

 

 TBA

FREE

 

 HIGH AND MIGHTY BRASS BAND

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
2 APRIL (SUN)

 

 6PM

ADMISSION

 “TADD DAMERON’S ‘THE MAGIC TOUCH’”: EAST CENTRAL JAZZ EDUCATORS ALL-STAR BIG BAND

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 

  
6 APRIL (THU)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 CHARLIE HUNTER(GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
6 APRIL (THU)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 GHOST-NOTE: ROBERT “SPUT” SEARIGHT(DRUMS), NATE WERTH(PERCUSSION)

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
7 APRIL (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, MICHAEL PHILLIP MOSSMAN(TRUMPET)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
8 APRIL (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “AFRO-CUBAN EXPLOSION!”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, MICHAEL PHILLIP MOSSMAN(TRUMPET)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
8 APRIL (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
10 APRIL (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 6PM

TBA

 “CELEBRATING SWING”: JAZZERIE SWING ENSEMBLE, LONG SCHOOL OF DANCE

BEL AIRE CONFERENCE CENTER, 2800 W 8TH, ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
22 APRIL (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE BIG BAND

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
24 APRIL (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
24 APRIL (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
25 APRIL (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

 
26 APRIL (WED)

 

 12PM

DONATION

 TOPS SWING BAND

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
26 APRIL (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 STUDENT COMPOSERS CONCERT: BALDWIN-WALLACE JAZZTET

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
26 APRIL (WED)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
28 APRIL (FRI)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BRECKSVILLE‑BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLE

BRECKSVILLE‑BROADVIEW HTS HS AUDITORIUM,6380 MILL, BROADVIEW HTS 440‑740‑4792 www.bbhhsband.com

 
30 APRIL (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 

 B’S BEES: BRANDON GOODWIN(DRUMS), JOE FERRACUTI(PIANO), JULIEN SANDIFORD(GUITAR), DALHI GONTHIER(SAX), LEVI DOVER(BASS), ALEX TRUELOVE(TROMBONE), AL MCLEAN(SAX)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
6 MAY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 GERALD ALBRIGHT(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
7 MAY (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CALIFORNIA GUITAR TRIO

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
10 MAY (WED)

 

 12PM

DONATION

 KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
11 MAY (THU)

 

 

 6PM

DONATION

 

 “NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND

GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
19 MAY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR

SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

 
19-20 MAY (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
21 MAY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 HOWIE SMITH(SAX)

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
24 MAY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 NORAH JONES(VOCAL,PIANO)

JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com

 
28 MAY (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 CHERYL THURSTON(VOCAL,PIANO)

BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG  330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

 
3-4 JUNE (SAT-SUN)

 

 FREE

TBA

 HESSLER STREET FAIR: MUSICIANS TBA

HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org

 
3 JUNE (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 “JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
12-16 JUNE (MON-FRI)

 

 

 9AM

ADMISSION

 

 YOUTH JAZZ ORCHESTRA CAMP (GRADES 8-12)

BRECKSVILLE UNITED METHODIST CHURCH, 65 PUBLIC SQ www.cjojazzcamp.com (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)

 
16 JUNE (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 YOUTH JAZZ ORCHESTRA, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA SEXTET

BRECKSVILLE GAZEBO, RT 21 & 82 440‑546‑2300 www.brecksville.oh.us

 
17 JUNE (SAT)

 

 

 TBA

DONATION

 

 “JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA

ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
22 JUNE (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 FREE

 

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:

MUSICIANS TBA

US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 “BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
23 JUNE (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BONEY JAMES(SAX), NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 1PM

ADMISSION

 

 ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 FREE

 

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:

MUSICIANS TBA

US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444

www.tri-c.edu/jazzfest

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 3:30PM

ADMISSION

 

 ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 KAMASI WASHINGTON(SAX)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL)

CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
24 JUNE (SAT)

 

 

 10:30PM

ADMISSION

 

 TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)

ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

 
25-30 JUNE (SUN-FRI)

 

 

 9AM

ADMISSION

 

 LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS)

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org

 
27 JUNE (TUE)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
1-2 JULY (SAT-SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
6 JULY (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
7 JULY (FRI)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
8 JULY (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 “JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
13 JULY (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 GLENN MILLER ORCHESTRA

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
14 JULY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 “JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”

WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
4-5 AUGUST (FRI-SAT)

 

 

 ADMISSION “VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA

LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

 
4 AUGUST (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 “REIMAGINING MILES [DAVIS]”

WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
5-6 AUGUST (SAT-SUN)

 

 

 FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL

FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 CATS CREW

FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org

 
5 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 LAURA VARCHO(VOCAL)

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
11 AUGUST (THU)

 

 

 8:15PM

ADMISSION

 

 “CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET

HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374

www.lakesideohio.com

 
19 AUGUST (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com

 
26 AUGUST (SAT)

 

 

 7PM

FREE

 AKIN FOR JAZZ

UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541  www.ormaco.org

(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

 
27 AUGUST (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)

BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com

 
14-17 SEPTEMBER (TH-SU)

 

 

 ADMISSION

TH TBA

F 5:30P

SA 10A, 5:30

SU 9:30A

 CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), JON‑ERIK KELLSO(TRUMPET), HARRY ALLEN(REEDS), DAN LEVINSON(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), MARTY GROSZ(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JON BURR(BASS), REBECCA KILGORE(VOCAL), WESLA WHITFIELD(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS

WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886  www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

 
6 OCTOBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
17 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

DONATION

 

 BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS

ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)

(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org    

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.  
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 2/24 JEFF RUPERT/RICHARD DREXLER MSTRCL

3/31 PETER & WILL ANDERSON MASTERCLASS
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 6/16 BLU MONSOON

6/23 BLUE GROOVE

7/14 AKIN FOR JAZZ

7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 2/24 SAUSALITO

4/14 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD…. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 2/17 PEGGY COYLE TRIO

2/24, 3/31 HELEN WELCH
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/17 “MUSIC OF H HANCOCK” FLIPPO

2/24 JEFF RUPERT/RICHARD DREXLER

3/3 RED LIGHT ROXY/GET HEP SWING DANCRS

3/10 ORRIN EVANS TRIO

3/17 “MUSIC OF G BURTON”: B SELVAGGIO

3/24 JIMMY KNEPPER PRJCT: REGGIE WATKINS

3/31 PETER & WILL ANDERSON TRIO

4/7 CLEVELAND JAZZ ORCH/MICHL P MOSSMAN
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 2/17 SAMMY DELEON’S LATIN JAZZ SEXTET

2/24 (PRIVATE)

3/3 GLENN HOLMES QUARTET

3/10 BOBBY SELVAGGIO QUINTET: R EUBANKS

3/17 (NO JAZZ)

3/24 DEBBIE GIFFORD

3/31 MANUEL VALERA TRIO

4/1 GOULD/PIERCE/ISRAEL/DORSEY
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT PKWY, CUY FL… 2/17 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON…….. 2/24 BLU MONSOON
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 2/24, 3/10, 5/12 REID PROJECT

3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

4/28 TONY CUDA’S JAZZ CATS

6/9 UNITED SWING COOPERATIVE

6/16 JAZZ SHEPHERDS
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… 3/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON……… 6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 2/17 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)

2/24 FUNKYARD X (4TH/MO)

3/3 FORECAST (1ST/MO)

3/10 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 2/24 DAVE STERNER QUARTET

3/3 DAN WILSON TRIO

3/10 DUCHESS
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 2/17 NORMAN CONNORS W/BOBBY LYLE

2/24, 3/17 (NO JAZZ)

3/3 DUANE EUBANKS/KEIGO HIRAKAWA TRIO
RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR.. 3/24 STAN MILLER
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 2/17, 3/3,17 MYRON WALKER (EVERY OTHER)

2/24, 3/10 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 2/17 BIASELLA TRIO
SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON………………… 3/31 STAN MILLER
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…. 3/24 JAKE KELBERMAN QUINTET
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 

  
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 3/4 NIGHT OWLS (1ST/MO)
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 2/18 DUCHESS MASTERCLASS

3/11 ORRIN EVANS TRIO MASTERCLASS

3/18 GARY SMULYAN QUARTET MASTERCLASS
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. 3/25 B-W BIG BAND, JAZZTET
(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE……….. 6/24 HIP TO THAT

7/22 PAUL STRANAHAN TRIO

8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……….. 2/25 MOTOWN JAZZ

3/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
(EARLY) GUARINO’S, 12309 MAYFIELD, CLEVELAND……….. 2/18 HIP TO THAT
(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY……. 5/13 STAN MILLER
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 2/25, 3/25 DANNY MAZZACCO TRIO

3/4 JAZZ SHEPHERDS
(EARLY) SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS………………….. 2/18 STAN MILLER
(EARLY) TROUTMAN VNYRDS, 4243 COLUMBUS,WOOSTR… 4/8 INTRANSIT
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/18 DUCHESS

2/25 (NO JAZZ)

3/4 DEON YATES

3/11 ORRIN EVANS TRIO

3/18 GARY SMULYAN QUARTET

3/25 3DIVAS: WARREN/SHOOK/MARICLE
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 2/25 RED LIGHT ROXY

3/4,11,18 (NO JAZZ)

3/25 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 2/25, 3/25 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ  
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 3/25 TONY CUDA’S JAZZ CATS

4/8 UNITED SWING CO-OPERATIVE

4/29 ERIC SEDDON

5/13 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 3/11 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

4/8, 5/13, 6/10 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON

10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 3/25 COPALI
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 2/18 NORMAN CONNORS W/BOBBY LYLE

2/25, 3/4 (NO JAZZ)
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR.. 2/25, 4/29, 5/27 STAN MILLER
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 3/25, 4/22, 5/27, 6/24 MOISES BORGES
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 2/18 (PRIVATE)

2/25 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT

3/4 CLIFF BARNES

3/11 DTC ORGAN TRIO

3/18,25 (NO JAZZ)
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 2/18, 3/18, 4/29 QS JAZZ

2/25 BLUE GROOVE

3/4, 4/1 BLU MONSOON

3/11 TAKE 3

3/25 STANDARD PROCEDURE

4/8 PRESTIGE

4/15 VICTOR SAMALOT
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 

  
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON… 3/5 OPERATIONS
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 2/26 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND

3/26, 7/30, 8/27, 10/29 (TRAD JAM)

4/30 CAKEWALKIN’ JAZZ BAND

5/28 CHERYL THURSTON

6/25, 9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)

11/26 (TRAD JAM)
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP.. 6/4 QS JAZZ

7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON

11/5, 12/3 STAN MILLER
(AFT) PARADISE ISLAND SALOON, 830 BABBITT, EUCLID 2/26 HIP TO THAT
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 2/19 DAVE BANKS BIG BAND

4/2 EAST-CENTRAL JAZZ EDUCATORS BIG BND
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON……………… LEGACY OF JAZZ
(EARLY) LAURENTIA WINERY, 4599 S MADISON, MADISON.. 3/26 STAN MILLER
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN. 2/19, 3/19, 4/23, 5/21, 6/18 STAN MILLER

3/12, 5/14, 9/10, 11/5 DAVE YOUNG

4/9, 6/4, 8/13, 10/1 NIA COVINGTON

6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH

7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER

9/24, 12/3 PLAN D
(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY……. 6/11,25 STAN MILLER
(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR… DAVE KASPER
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/26 JEFF COFFIN & THE MU’TET
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 2/19, 3/5 (NO JAZZ)

2/26 RESAUNANCE

3/12 BRAD WAGNER NONET

3/19 RECLAMATION BAND: KEVIN MARTINEZ

3/26 ALBERT AYLER AWARENESS ORCHESTAR

4/30 B’S BEES
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 2/19 (NO JAZZ)
 

 

MONDAY

 

  
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELD…. 3/25 BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 2/20 (NO JAZZ)

2/27 JEFF COFFIN & THE MU’TET
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ


   
 

TUESDAY

 

  
(LUNCH) RUSSO’S, 4895 STATE, PENINSULA…………………… 2/28 RIVER CITY JAZZ BAND
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) GROVE HILL, 25 PLEASANT, CHAGRIN FALLS……… 2/28 NEW ORLEANS JAZZ ENSEMBLE
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/21 AFRO BLUE

2/28 ERIC SEDDON’S HOT CLUB
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 2/21 OUTLAB

3/28 SWING CITY BIG BAND
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 2/21 M2B2 BIG BAND
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 2/28 UNITED SWING CO-OPERATIVE
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 2/28 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 2/21, 3/21, 4/18 SWING CITY BIG BAND

2/28 (PRIVATE EVENT)

3/7, 4/4 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB

3/14, 4/11 DAN ZOLA ORCHESTRA

3/28 SWINGTIME BIG BAND
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 

  
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES…….. (JAZZ)
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD… 5/17,31, 6/14,28 STAN MILLER
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/22 JD ALLEN TRIO

3/1 BRAD MYERS TRIO

3/8 FREDDY COLE QUARTET

3/15 CLIFF BARNES

3/22 CLIFF HABIAN

3/29 (NO JAZZ)
BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS…… 3/1,15 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 2/22, 3/1,8 (NO JAZZ)

3/22 TRUE NORTH BIG BAND

3/29 SHAWN MAXWELL’S NEW TOMORROW
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 2/22, 3/29, 4/26 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP

3/8, 4/5, 5/10, 6/14 ERIC SEDDON

5/31, 6/28 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 2/22 JOSH LESLIE

3/1 ACID CATS

3/15 HELEN WELCH

3/22 MIKE FORFIA

3/29, 5/24 SAUSALITO

5/17 MARIA JACOBS
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON……. 6/21, 8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT


 

THURSDAY

 

  
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON………… 3/2 DORIANNE (1ST/MO)
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 2/23 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLES

3/2 SAM BLAKESLEE LARGE GROUP/BLUELIGHT

3/9 BOBBY SELVAGGIO QUINTET: R EUBANKS

3/16 BOARDMAN HS JAZZ ENSEMBLES

3/16 TEDDY PANTELES TRIO

3/23 SAM BLAKESLEE (JAM)

3/30 AKRON ELLET HS JAZZ ENSEMBLE
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 2/23 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING

3/2 BRAD MYERS & MICHAEL SHARFE

3/9 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS

3/16 GREG BANDY & FRIENDS

3/30 EAST CENTER JAZZ EDUCATORS BIG BND

5/18 EVELYN WRIGHT
BURNTWOOD TAVERN, 3750 W MARKET, AKRON……………. 4/23 BLU MONSOON
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 2/23 (NO JAZZ)

4/6 CHARLIE HUNTER
RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS………………………….. 2/23 JOE HUNTER (EVERY OTHER)

3/2 TIM MATSON (EVERY OTHER)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………. 2/23 THERON BROWN TRIO (JAM)

 