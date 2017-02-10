Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-02-10

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|THRU 18 FEB (SAT)
|VARIOUS
FREE
|EXHIBITION: “PLAYING THE CHANGES: THE LIFE AND LEGACY OF MILT HINTON”
BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org
|10 FEBRUARY (FRI)
|7,9:30PM
ADMISSION
|CHAMPIAN FULTON(VOCAL,PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|10 FEBRUARY (FRI)
|9PM
FREE
|BRANDON COLEMAN(GUITAR) TRIO
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON 330‑434‑7333 www.mustardseedmarket.com
|11 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|12 FEBRUARY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) SEXTET: SHENEL JOHNS(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|14 FEBRUARY (TUE)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, EVELYN WRIGHT(VOCAL)
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|15 FEBRUARY (WED)
|7PM
ADMISSION
|SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|15 FEBRUARY (WED)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|15 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|16 FEBRUARY (THU)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|16 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
|DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|16 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|17 FEBRUARY (FRI)
|6:30PM
FREE
|ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|7PM
FREE
|JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO
HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music
|17 FEBRUARY (FRI)
|7PM
ADMISSION
|“MAD ABOUT THE ARTS”: YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
MCDONOUGH MUSEUM OF ART, 525 WICK, YOUNGSTOWN 330‑941‑1400 mcdonoughmuseum.ysu.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF HERBIE HANCOCK & THE HEADHUNTERS” – FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), DENNIS HODGES(GUITAR), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), LUCAS HOLMES(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), ZACH COMPSTON(PERCUSSION)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|17-18 FEBRUARY (FRI-SAT)
|8,10PM
ADMISSION
|NORMAN CONNORS(DRUMS): BOBBY LYLE(KEYBOARDS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|17 FEBRUARY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 FEBRUARY (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|18 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|19 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|19 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE
|“THE BEST OF COLE PORTER”: BUZZ CRONQUIST(REEDS) TRIO
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|19 FEBRUARY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|“A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), CHARLIE TRENTA(GUITAR), ANTHONY TADDEO(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|20 FEBRUARY (MON)
|NOON
DONATION
|ETHNIC HERITAGE ENSEMBLE: KAHIL EL’ZABAR(PERCUSSION), COREY WILKES(TRUMPET), ALEX HARDING(BARITONE SAX)
ERIE ART MUSEUM ANNEX, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|21 FEBRUARY (TUE)
|7PM
ADMISSION
|AFRO BLUE(VOCAL ENSEMBLE)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 FEBRUARY (WED)
|7PM
ADMISSION
|JD ALLEN(SAX) TRIO: BRANDON MEEKS(BASS), JAMES GAITERS(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|AL DIMEOLA(GUITAR)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|23 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|23 FEBRUARY (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES
WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|23 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
|MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: MOPPA ELLIOTT(BASS), RON STABINSKY(PIANO), KEVIN SHEA(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|24 FEBRUARY (FRI)
|7:30PM
FREE
|CLEVELAND STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
WAETJEN AUDITORIUM, 2001 EUCLID, CLEVELAND 216‑687‑5010 www.csuohio.edu/music
|24 FEBRUARY (FRI)
|8PM
FREE
|“JAZZ NIGHT OUT”: CERENA MANGUM(VOCAL,PIANO) QUARTET
IMANI TEMPLE MINISTRIES, 2463 N TAYLOR, CLEVELAND HTS 216‑231‑9902 www.takingtheshieldoffaith.org
|24 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|“MUSIC OF STAN GETZ”: JEFF RUPERT(SAX), RICHARD DREXLER(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|24 FEBRUARY (FRI)
|9PM
ADMISSION
|CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|25 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|25 FEBRUARY (SAT)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE BIG BAND, JEFF RUPERT(SAX)
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|26 FEBRUARY (SUN)
|10AM
DONATION
|HYMNS OF DIXIELAND
OLMSTED FALLS COMMUNITY CHURCH, 7853 MAIN 440‑235‑3326 www.olmstedcommunitychurch.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|11AM
DONATION
|MARDI GRAS POTLUCK: STEVE OSTROW(TRUMPET)
BRECKSVILLE UNITED CHURCH OF CHRIST, 23 PUBLIC SQ 440‑526‑4364 www.brecksvilleucc.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE
|GEORGE FOLEY’S(PIANO,VOCAL) PARADISE JAZZ BAND
HUDSON LIBRARY & HISTORICAL SOCIETY, 96 LIBRARY 330‑653‑6658 hudsonlibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|DAVE GREER’S(GUITAR,BANJO) CLASSIC JAZZ BAND: CHRIS MOORE(CORNET), BILL GEMMER(TROMBONE), GREG DEARTH(REEDS), ERIK GREIFFENHAGEN(REEDS), MIKE DARRAH(PIANO), CHRIS BERG(BASS), JIM LESLIE(DRUMS)
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|26 FEBRUARY (SUN)
|4PM
DONATION
|“JAZZ VESPERS”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
ST PAUL’S EPISCOPAL CHURCH, 2747 FAIRMOUNT, CLEVELAND HTS 216‑932‑5815 www.stpauls-church.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|RESAUNANCE: JOHN BACON(PERCUSSION), JONATHAN GOLOVE(CELLO), ESIN GUNDUZ(VOCAL), MICHAEL MCNEILL(PIANO)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|26 FEBRUARY (SUN)
|7,9PM
ADMISSION
|JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|27 FEBRUARY (MON)
|8PM
ADMISSION
|JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|28 FEBRUARY (TUE)
|7PM
FREE W/TIX
|“MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org
|1 MARCH (WED)
|7PM
ADMISSION
|BRAD MYERS(GUITAR) TRIO: MICHAEL SHARFE(BASS), SHANE WILLIS(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|2 MARCH (THU)
|8PM
ADMISSION
|BRAD MYERS(GUITAR) & MICHAEL SHARFE(BASS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|3 MARCH (FRI)
|8PM
FREE
|HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT
LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu
|4 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DEON YATES(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|4 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), CHARLIE TRENTA(GUITAR), ANTHONY TADDEO(DRUMS)
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com
|4 MARCH (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|8 MARCH (WED)
|8PM
ADMISSION
|PINK MARTINI
MASONIC AUDITORIUM, 3615 EUCLID, CLEVELAND 216‑321‑5588 www.grogshop.gs
|8 MARCH (WED)
|8PM
ADMISSION
|FREDDY COLE(VOCAL,PIANO) QUARTET: RANDY NAPOLEON(GUITAR), ELIAS BAILEY(BASS), QUENTIN BAXTER(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 MARCH (THU)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|9 MARCH (THU)
|8PM
ADMISSION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10-11 MARCH (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
SA 6PM
|ORRIN EVANS(PIANO) TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 MARCH (FRI)
|8:30PM
FREE
|DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON 330‑434‑7333 www.mustardseedmarket.com
|10 MARCH (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|MICHAEL LINGTON(SAX), ALEX BUGNON(PIANO), MARC ANTOINE(GUITAR)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|14 MARCH (TUE)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|6:30PM
FREE
|LEO GENOVESE(PIANO)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|16 MARCH (THU)
|7PM
TBA
|MARK GRIDLEY(LECTURER)
YEHL BALLROOM, GANNON UNIVERSITY, 109 UNIVERSITY SQ, ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|17-19 MARCH (FRI-SUN)
|VARIOUS
VARIOUS
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
HS BANDS
9A FREE
|MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET), DAN PUGACH(DRUMS), RICH SHANKLIN(SAX), CHRIS ANDERSON(TROMBONE)
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|18 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|GARY SMULYAN(BARITONE SAX) QUARTET: THERON BROWN(PIANO), DAVE MORGAN(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|19 MARCH (SUN)
|7:30+PM
ADMISSION
|“THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|7:30PM
FREE
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|8PM
ADMISSION
|GALACTIC, THE HIP ABDUCTION
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND
GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|DIVA JAZZ ORCHESTRA: SHERRIE MARICLE(DRUMS)
COLE AUDITORIUM, EDINBORO UNIVERSITY, 205 MEADVILLE, EDINBORO PA 814‑732‑2000 www.edinboro.edu
|24 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|STEVE TYRELL(VOCAL)
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|24 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|THE JIMMY KNEPPER PROJECT: REGGIE WATKINS(TROMBONE)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|24 MARCH (FRI)
|11PM
ADMISSION
|JAKE KELBERMAN(GUITAR) QUINTET: JAMES MOORE(TRUMPET), TIM BREY(PIANO), SAM HARRIS(BASS), KYLE ANDREWS(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|25 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|25 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|3DIVAS: JACKIE WARREN(PIANO), AMY SHOOK(BASS), SHERRIE MARICLE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|29 MARCH (WED)
|12PM
DONATION
|3DIVAS: JACKIE WARREN(PIANO), AMY SHOOK(BASS), SHERRIE MARICLE(DRUMS)
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|29 MARCH (WED)
|8PM
ADMISSION
|SHAWN MAXWELL’S(SAX,FLUTE) NEW TOMORROW: VICTOR GARCIA(TRUMPET), MATT NELSON(KEYBOARDS), JUNIUS PAUL(BASS), PHIL BEALE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|31 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|31 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|PETER(SAX) & WILL(SAX) ANDERSON TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|31 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MADELEINE PEYROUX(VOCAL)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|1 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|ERIC GOULD(PIANO), BILL PIERCE(SAX), YORON ISRAEL(DRUMS), LEON LEE DORSEY(BASS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|1 APRIL (SAT)
|TBA
FREE
|HIGH AND MIGHTY BRASS BAND
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|6 APRIL (THU)
|TBA
ADMISSION
|CHARLIE HUNTER(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|6 APRIL (THU)
|8:30PM
ADMISSION
|GHOST-NOTE: ROBERT “SPUT” SEARIGHT(DRUMS), NATE WERTH(PERCUSSION)
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|7 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, MICHAEL PHILLIP MOSSMAN(TRUMPET)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|8 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“AFRO-CUBAN EXPLOSION!”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, MICHAEL PHILLIP MOSSMAN(TRUMPET)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 APRIL (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|10 APRIL (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|21 APRIL (FRI)
|6PM
TBA
|“CELEBRATING SWING”: JAZZERIE SWING ENSEMBLE, LONG SCHOOL OF DANCE
BEL AIRE CONFERENCE CENTER, 2800 W 8TH, ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|21 APRIL (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|22 APRIL (SAT)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE BIG BAND
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|24 APRIL (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 APRIL (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25 APRIL (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|26 APRIL (WED)
|12PM
DONATION
|TOPS SWING BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|26 APRIL (WED)
|7PM
FREE
|STUDENT COMPOSERS CONCERT: BALDWIN-WALLACE JAZZTET
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|26 APRIL (WED)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|28 APRIL (FRI)
|7PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BRECKSVILLE‑BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLE
BRECKSVILLE‑BROADVIEW HTS HS AUDITORIUM,6380 MILL, BROADVIEW HTS 440‑740‑4792 www.bbhhsband.com
|30 APRIL (SUN)
|7PM
ADMISSION
|B’S BEES: BRANDON GOODWIN(DRUMS), JOE FERRACUTI(PIANO), JULIEN SANDIFORD(GUITAR), DALHI GONTHIER(SAX), LEVI DOVER(BASS), ALEX TRUELOVE(TROMBONE), AL MCLEAN(SAX)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|6 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|GERALD ALBRIGHT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|7 MAY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|CALIFORNIA GUITAR TRIO
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|10 MAY (WED)
|12PM
DONATION
|KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|11 MAY (THU)
|6PM
DONATION
|“NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND
GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|19 MAY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR
SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|19-20 MAY (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|21 MAY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|HOWIE SMITH(SAX)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|24 MAY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NORAH JONES(VOCAL,PIANO)
JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com
|28 MAY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|CHERYL THURSTON(VOCAL,PIANO)
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|3-4 JUNE (SAT-SUN)
|FREE
TBA
|HESSLER STREET FAIR: MUSICIANS TBA
HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org
|3 JUNE (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|12-16 JUNE (MON-FRI)
|9AM
ADMISSION
|YOUTH JAZZ ORCHESTRA CAMP (GRADES 8-12)
BRECKSVILLE UNITED METHODIST CHURCH, 65 PUBLIC SQ www.cjojazzcamp.com (CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA)
|16 JUNE (FRI)
|7PM
FREE
|YOUTH JAZZ ORCHESTRA, CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA SEXTET
BRECKSVILLE GAZEBO, RT 21 & 82 440‑546‑2300 www.brecksville.oh.us
|17 JUNE (SAT)
|TBA
DONATION
|“JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA
ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|22 JUNE (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|FREE
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
MUSICIANS TBA
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
|23 JUNE (FRI)
|6PM
ADMISSION
|“BLUE NOTE SESSIONS”: TERENCE BLANCHARD(TRUMPET), RAVI COLTRANE(SAX), KENNY BARRON(PIANO), DAVID PULPHUS(BASS), CARL ALLEN(DRUMS)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BONEY JAMES(SAX), NORMAN BROWN(GUITAR,VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|1PM
ADMISSION
|ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|FREE
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
MUSICIANS TBA
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
|24 JUNE (SAT)
|3:30PM
ADMISSION
|ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|6PM
ADMISSION
|KAMASI WASHINGTON(SAX)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
|BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|10:30PM
ADMISSION
|TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)
ALLEN THEATER, 1407 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|25-30 JUNE (SUN-FRI)
|9AM
ADMISSION
|LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS)
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org
|27 JUNE (TUE)
|8:15PM
ADMISSION
|CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|1-2 JULY (SAT-SUN)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND ORCHESTRA, JAHJA LING(CONDUCTOR), AARON DIEHL(PIANO) (GERSHWIN, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|6 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|7 JULY (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|8 JULY (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|13 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|14 JULY (FRI)
|7PM
FREE
|“JAZZ AT THE PHILHARMONIC RECREATED”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|4-5 AUGUST (FRI-SAT)
|ADMISSION
|“VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|4 AUGUST (FRI)
|7PM
FREE
|“REIMAGINING MILES [DAVIS]”
WQLN STUDIOS, 8425 PEACH, ERIE PA 814‑864‑3001 www.wqln.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|5 AUGUST (SAT)
|6:30PM
FREE
|CATS CREW
FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org
|5 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|LAURA VARCHO(VOCAL)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|11 AUGUST (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|“CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|19 AUGUST (FRI)
|7PM
FREE
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
GROVE AMPHITHEATER, 425 N COMMONS, MAYFIELD 440‑471‑1070 www.mayfieldvillage.com
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|AKIN FOR JAZZ
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|27 AUGUST (SUN)
|7PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD”: CLEVELAND ORCHESTRA, RANDALL CRAIG FLEISCHER(CONDUCTOR), CAPATHIA JENKINS(VOCAL), HAROLYN BLACKWELL(VOCAL), AISHA DE HAAS(VOCAL)
BLOSSOM MUSIC CENTER, 1145 W STEELS CORNERS, CUYAHOGA FALLS 216‑231‑1111 www.clevelandorchestra.com
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH TBA
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9:30A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), JON‑ERIK KELLSO(TRUMPET), HARRY ALLEN(REEDS), DAN LEVINSON(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), MARTY GROSZ(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JON BURR(BASS), REBECCA KILGORE(VOCAL), WESLA WHITFIELD(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|6 OCTOBER (FRI)
|8PM
DONATION
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|17 NOVEMBER (FRI)
|8PM
DONATION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/24 JEFF RUPERT/RICHARD DREXLER MSTRCL
3/31 PETER & WILL ANDERSON MASTERCLASS
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|6/16 BLU MONSOON
6/23 BLUE GROOVE
7/14 AKIN FOR JAZZ
7/21 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|2/24 SAUSALITO
4/14 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|2/10 BLUE GROOVE & LIZ
2/17 PEGGY COYLE TRIO
2/24, 3/31 HELEN WELCH
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/10 CHAMPIAN FULTON
2/17 “MUSIC OF H HANCOCK” FLIPPO
2/24 JEFF RUPERT/RICHARD DREXLER
3/3 RED LIGHT ROXY/GET HEP SWING DANCRS
3/10 ORRIN EVANS TRIO
3/17 “MUSIC OF G BURTON”: B SELVAGGIO
3/24 JIMMY KNEPPER PRJCT: REGGIE WATKINS
3/31 PETER & WILL ANDERSON TRIO
4/7 CLEVELAND JAZZ ORCH/MICHL P MOSSMAN
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|2/10 DAN WILSON GROUP W/VOICES
2/17 SAMMY DELEON’S LATIN JAZZ SEXTET
2/24 (PRIVATE)
3/3 GLENN HOLMES QUARTET
3/10 BOBBY SELVAGGIO QUINTET: R EUBANKS
3/17 (NO JAZZ)
3/24 DEBBIE GIFFORD
4/1 GOULD/PIERCE/ISRAEL/DORSEY
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT PKWY, CUY FL…
|2/17 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 4320 EVERHARD NW, CANTON……..
|2/24 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|2/24, 3/10, 5/12 REID PROJECT
3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
4/28 TONY CUDA’S JAZZ CATS
6/9 UNITED SWING COOPERATIVE
6/16 JAZZ SHEPHERDS
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|2/10 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
3/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON………
|6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|2/10 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
2/17 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)
2/24 FUNKYARD X (4TH/MO)
3/3 FORECAST (1ST/MO)
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|2/10 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA/T SUTTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|2/10 BRANDON COLEMAN TRIO
2/24 DAVE STERNER QUARTET
3/3 DAN WILSON TRIO
3/10 DUCHESS
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/10,24 (NO JAZZ)
2/17 NORMAN CONNORS W/BOBBY LYLE
|RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR..
|3/24 STAN MILLER
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|2/10,24, 3/10 GEORGE FOLEY (EVERY OTHER)
2/17, 3/3,17 MYRON WALKER (EVERY OTHER)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|2/10 MOISES BORGES
2/17 BIASELLA TRIO
|SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON…………………
|3/31 STAN MILLER
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|3/24 JAKE KELBERMAN QUINTET
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|3/4 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/18 DUCHESS MASTERCLASS
3/11 ORRIN EVANS TRIO MASTERCLASS
3/18 GARY SMULYAN QUARTET MASTERCLASS
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|3/25 B-W BIG BAND, JAZZTET
|(EARLY) CROCKER PARK, 228 MARKET, WESTLAKE………..
|6/24 HIP TO THAT
7/22 PAUL STRANAHAN TRIO
8/19 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS………..
|2/25 MOTOWN JAZZ
3/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|(EARLY) GUARINO’S, 12309 MAYFIELD, CLEVELAND………..
|2/18 HIP TO THAT
|(EARLY) LAKE CLUB, 1140 PAULIN, POLAND……………………
|2/11 STAN MILLER
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|5/13 STAN MILLER
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|2/11, 3/4 JAZZ SHEPHERDS
2/25, 3/25 DANNY MAZZACCO TRIO
|(EARLY) SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS…………………..
|2/18 STAN MILLER
|(EARLY) TROUTMAN VNYRDS, 4243 COLUMBUS,WOOSTR…
|4/8 INTRANSIT
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/11,25 (NO JAZZ)
2/18 DUCHESS
3/4 DEON YATES
3/11 ORRIN EVANS TRIO
3/18 GARY SMULYAN QUARTET
3/25 3DIVAS: WARREN/SHOOK/MARICLE
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|2/11, 3/4,11,18 (NO JAZZ)
2/25 RED LIGHT ROXY
3/25 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|2/25, 3/25 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|2/11 KAMAL ABDUL-ALIM
3/25 TONY CUDA’S JAZZ CATS
4/8 UNITED SWING CO-OPERATIVE
4/29 ERIC SEDDON
5/13 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|HIGH & LOW WINERY, 588 MEDINA, MEDINA……………………
|2/11 HIP TO THAT
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|2/11, 3/11 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
4/8, 5/13, 6/10 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|2/11 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|3/25 COPALI
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/11 (NO JAZZ)
2/18 NORMAN CONNORS W/BOBBY LYLE
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR..
|2/25, 4/29, 5/27 STAN MILLER
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|3/25, 4/22, 5/27, 6/24 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|2/11, 3/18,25 (NO JAZZ)
2/18 (PRIVATE)
2/25 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
3/4 CLIFF BARNES
3/11 DTC ORGAN TRIO
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|2/18, 3/18, 4/29 QS JAZZ
2/25 BLUE GROOVE
3/4, 4/1 BLU MONSOON
3/11 TAKE 3
3/25 STANDARD PROCEDURE
4/8 PRESTIGE
4/15 VICTOR SAMALOT
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MKT, AKRON……..
|2/12 MOUSTACHE YOURSELF
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON…
|3/5 OPERATIONS
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|2/26 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
3/26, 7/30, 8/27, 10/29 (TRAD JAM)
4/30 CAKEWALKIN’ JAZZ BAND
5/28 CHERYL THURSTON
6/25, 9/24, 12/10 (TRAD JAZZ)
11/26 (TRAD JAM)
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|6/4 QS JAZZ
7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON
11/5, 12/3 STAN MILLER
|(AFT) PARADISE ISLAND SALOON, 830 BABBITT, EUCLID
|2/26 HIP TO THAT
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/19 DAVE BANKS BIG BAND
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
2/12 (CLOSED)
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) LAURENTIA WINERY, 4599 S MADISON, MADISON..
|2/12, 3/26 STAN MILLER
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|2/12, 4/9, 6/4, 8/13, 10/1 NIA COVINGTON
2/19, 3/19, 4/23, 5/21, 6/18 STAN MILLER
3/12, 5/14, 9/10, 11/5 DAVE YOUNG
6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH
7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER
9/24, 12/3 PLAN D
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|6/11,25 STAN MILLER
|(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR…
|DAVE KASPER
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/26 JEFF COFFIN & THE MU’TET
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|2/12,19, 3/5 (NO JAZZ)
2/26 RESAUNANCE
3/12 BRAD WAGNER NONET
3/19 RECLAMATION BAND: KEVIN MARTINEZ
4/30 B’S BEES
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/12 DOMINICK FARINACCI SEXTET
2/19 (NO JAZZ)
|
MONDAY
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELD….
|3/25 BALDWIN-WALLACE JAZZ ENSEMBLE
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|2/20 (NO JAZZ)
2/27 JEFF COFFIN & THE MU’TET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/13 HUBB’S GROOVE/MARIAMA WHYTE
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(LUNCH) RUSSO’S, 4895 STATE, PENINSULA……………………
|2/28 RIVER CITY JAZZ BAND
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) GROVE HILL, 25 PLEASANT, CHAGRIN FALLS………
|2/28 NEW ORLEANS JAZZ ENSEMBLE
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/14 (NO JAZZ)
2/21 AFRO BLUE
2/28 ERIC SEDDON’S HOT CLUB
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|2/14 (NO JAZZ)
2/21 OUTLAB
3/28 SWING CITY BIG BAND
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|2/14 AL MAZUR
2/21 M2B2 BIG BAND
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|2/28 UNITED SWING CO-OPERATIVE
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|2/28 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/14 HUBB’S GROOVE/STEPHEN FOWLER, SARAH
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|2/14, 3/14, 4/11 DAN ZOLA ORCHESTRA
2/21, 3/21, 4/18 SWING CITY BIG BAND
2/28 (PRIVATE EVENT)
3/7, 4/4 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BB
3/28 SWINGTIME BIG BAND
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES……..
|(JAZZ)
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD…
|5/17,31, 6/14,28 STAN MILLER
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/15 JACKIE WARREN
2/22 JD ALLEN TRIO
3/1 BRAD MYERS TRIO
3/8 FREDDY COLE QUARTET
3/15 CLIFF BARNES
3/22 CLIFF HABIAN
3/29 (NO JAZZ)
|BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS……
|2/15 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|2/15 NICK FINZER
2/22, 3/1,8 (NO JAZZ)
3/22 TRUE NORTH BIG BAND
3/29 SHAWN MAXWELL’S NEW TOMORROW
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|2/22, 3/29, 4/26 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
3/8, 4/5, 5/10, 6/14 ERIC SEDDON
5/31, 6/28 ERNIE KRIVDA JAZZ WORKSHOP
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|2/15 MICHAEL ORENSTEIN GROUP
2/22 JOSH LESLIE
3/1 ACID CATS
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|2/15, 6/21, 8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT
|
THURSDAY
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/16 NICK FINZER MASTERCLASS
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON…………
|3/2 DORIANNE (1ST/MO)
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/16 NICK FINZER
2/23 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ ENSEMBLES
3/2 SAM BLAKESLEE LARGE GROUP/BLUELIGHT
3/9 BOBBY SELVAGGIO QUINTET: R EUBANKS
3/16 BOARDMAN HS JAZZ ENSEMBLES
3/16 TEDDY PANTELES TRIO
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|2/16 BOB FRASER/BROWN/PLANK/RUPP
2/23 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING
3/2 BRAD MYERS & MICHAEL SHARFE
3/9 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS
3/16 GREG BANDY & FRIENDS
5/18 EVELYN WRIGHT
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT PKWY, CUY FL…
|2/16 TIM HUNT
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/16 DUCHESS
2/23 (NO JAZZ)
4/6 CHARLIE HUNTER
|RIB CAGE, 2214 LEE, CLEVELAND HTS…………………………..
|2/16 TIM MATSON (EVERY OTHER)
2/23 JOE HUNTER (EVERY OTHER)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|2/23 THERON BROWN TRIO (JAM)