Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-01-20

THRU 18 FEB (SAT) VARIOUS FREE EXHIBITION: “PLAYING THE CHANGES: THE LIFE AND LEGACY OF MILT HINTON” BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org

21 JANUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org

21 JANUARY (SAT) 5,7PM ADMISSION THE FOUR FRESHMEN: BOB FERREIRA, CURTIS CALDERON, TOMMY BOYNTON, STEIN MALVEY NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

22 JANUARY (SUN) 2PM ADMISSION “THE NEW AMERICAN SONGBOOK”: HELEN WELCH(VOCAL) WAYNE COUNTY HISTORICAL SOCIETY, 546 E BOWMAN, WOOSTER 330‑264‑8856 waynehistoricalohio.org

22 JANUARY (SUN) 6PM FREE “JAZZ, CIVIL RIGHTS & CARL STOKES”: KENNY DAVIS, ERNIE KRIVDA, ROBERT HUBBARD, LOREN SCHOENBERG RHEMA @ THE WAREHOUSE, 3400 ST CLAIR, CLEVELAND www.tri-c.edu (SPIRIT OF THE GROOVE)

23 JANUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

23 JANUARY (MON) 7:30PM ADMISSION SCOTT GARLOCK(TROMBONE) ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

26 JANUARY (THU) 7PM FREE JOHN CORBETT(AUTHOR,CRITIC) HAPPY DOG @ EUCLID TAVERN, 11625 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑5400 www.happydogcleveland.com

27 JANUARY (FRI) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE JAZZTET KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

28 JANUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

28-29 JANUARY (SAT-SUN) SA 8PM SU 2PM ADMISSION “HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

29 JANUARY (SUN) 4PM FREE CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu

29 JANUARY (SUN) 8PM ADMISSION ERNIE WATTS(SAX)/BRAD GOODE(TRUMPET) QUINTET: ADREAN FARRUGIA(PIANO), KELLY SILL(BASS), ANTHONY LEE(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

2 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org

2 FEBRUARY (THU) 9:30PM FREE JAZZ EDUCATION CONNECTION OF OHIO READING BAND CLEVELAND MARRIOTT DOWNTOWN, 127 PUBLIC SQ www.jecoohio.org (OHIO MUSIC EDUCATORS ASSOCIATION)

3 FEBRUARY (FRI) 8PM ADMISSION BEN GEYER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

3 FEBRUARY (FRI) 9:30PM FREE JAZZ EDUCATION CONNECTION OF OHIO INTERCOLLEGIATE JAZZ ENSEMBLE CLEVELAND MARRIOTT DOWNTOWN, 127 PUBLIC SQ www.jecoohio.org (OHIO MUSIC EDUCATORS ASSOCIATION)

4 FEBRUARY (SAT) 9:15AM FREE BRIGHT MOMENTS QUINTET: BOB BURNS(SAX), BRIAN CASHWELL(PIANO), CHRISTIAN BERG(BASS), JIM LESLIE(DRUMS), FELITA LAROCK(VOCAL) CLEVELAND MARRIOTT DOWNTOWN, 127 PUBLIC SQ www.jecoohio.org (OHIO MUSIC EDUCATORS ASSOCIATION)

4 FEBRUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org

4 FEBRUARY (SAT) 3PM FREE NANCY REDD(FLUTE,VOCAL) EAST CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 14101 EUCLID 216‑541‑4128 www.eastclevelandpubliclibrary.org

4 FEBRUARY (SAT) 4PM FREE CURATOR SHOWCASE: JEREMY SMITH, PETER DOMINGUEZ(BASS) BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org (PLAYING THE CHANGES: THE LIFE & LEGACY OF MILT HINTON)

6 FEBRUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

7 FEBRUARY (TUE) 7,9:30PM ADMISSION BENNY GOLSON(SAX) QUARTET: SHARP RADWAY(PIANO), IBRAHIM JONES(BASS), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

7 FEBRUARY (TUE) 7PM ADMISSION NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: BOBBY FLOYD(PIANO), BOB BREITHAUPT(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

8 FEBRUARY (WED) 7PM ADMISSION THE COOKERS: EDDIE HENDERSON(TRUMPET), DAVID WEISS(TRUMPET), DONALD HARRISON(SAX), BILLY HARPER(SAX), GEORGE CABLES(PIANO), CECIL MCBEE(BASS), BILLY HART(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

9 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

9 FEBRUARY (THU) 7PM FREE VALENTINES DANCE: THE BIG BAND SOUND OF PACKARD, HELEN WELCH(VOCAL) WD PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING, WARREN 330‑393‑3628 www.wdpackardband.com

9 FEBRUARY (THU) 7:30PM FREE CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES HARKNESS CHAPEL, 11200 BELLFLOWER, CLEVELAND 216‑368‑2400 music.cwru.edu

10 FEBRUARY (FRI) 7,9:30PM ADMISSION MSTRCLASS 5PM FREE CHAMPIAN FULTON(VOCAL,PIANO) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 FEBRUARY (FRI) 8PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

10 FEBRUARY (FRI) 9PM FREE BRANDON COLEMAN(GUITAR) TRIO MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON 330‑434‑7333 www.mustardseedmarket.com

11 FEBRUARY (SAT) 8PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

12 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

12 FEBRUARY (SUN) 7PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) SEXTET: SHENEL JOHNS(VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

14 FEBRUARY (TUE) 7:30PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

15 FEBRUARY (WED) 7PM ADMISSION SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

15 FEBRUARY (WED) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

15 FEBRUARY (WED) 8PM ADMISSION NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

16 FEBRUARY (THU) 3:30PM FREE MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX) CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

16 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

16 FEBRUARY (THU) 8PM ADMISSION DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

16 FEBRUARY (THU) 8PM ADMISSION MSTRCLASS 6PM FREE NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

17 FEBRUARY (FRI) 6:30PM FREE ANAT COHEN(CLARINET,SAX) CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

17 FEBRUARY (FRI) 7PM FREE JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

17 FEBRUARY (FRI) 8PM ADMISSION “MUSIC OF HERBIE HANCOCK & THE HEADHUNTERS” – FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), DENNIS HODGES(GUITAR), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), LUCAS HOLMES(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), ZACH COMPSTON(PERCUSSION) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

17-18 FEBRUARY (FRI-SAT) 8,10PM ADMISSION NORMAN CONNORS(DRUMS): BOBBY LYLE(KEYBOARDS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

17 FEBRUARY (FRI) 8:30PM ADMISSION KEIKO MATSUI(KEYBOARDS) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

18 FEBRUARY (SAT) 7:30PM ADMISSION “COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

18 FEBRUARY (SAT) 8PM ADMISSION MSTRCLASS 6PM FREE DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

19 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

19 FEBRUARY (SUN) 7PM ADMISSION “A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), CHARLIE TRENTA(GUITAR), ANTHONY TADDEO(DRUMS) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

20 FEBRUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

20 FEBRUARY (MON) 7PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

21 FEBRUARY (TUE) 7PM ADMISSION AFRO BLUE(VOCAL ENSEMBLE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

22 FEBRUARY (WED) 7PM ADMISSION JD ALLEN(SAX) TRIO BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

22 FEBRUARY (WED) 8PM ADMISSION AL DIMEOLA(GUITAR) KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

23 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

23 FEBRUARY (THU) 7:30PM ADMISSION CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

23 FEBRUARY (THU) 8PM ADMISSION MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: MOPPA ELLIOTT(BASS), RON STABINSKY(PIANO), KEVIN SHEA(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

24 FEBRUARY (FRI) 8PM ADMISSION MSTRCLASS 6PM FREE “MUSIC OF STAN GETZ”: JEFF RUPERT(SAX), RICHARD DREXLER(PIANO) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

25 FEBRUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

25 FEBRUARY (SAT) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE BIG BAND, JEFF RUPERT(SAX) KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

26 FEBRUARY (SUN) 10AM DONATION HYMNS OF DIXIELAND OLMSTED FALLS COMMUNITY CHURCH, 7853 MAIN 440‑235‑3326 www.olmstedcommunitychurch.org

26 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

26 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE GEORGE FOLEY’S(PIANO,VOCAL) PARADISE JAZZ BAND HUDSON LIBRARY & HISTORICAL SOCIETY, 96 LIBRARY 330‑653‑6658 hudsonlibrary.org

26 FEBRUARY (SUN) 2PM ADMISSION DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

26 FEBRUARY (SUN) 7PM ADMISSION RESAUNANCE: JOHN BACON(PERCUSSION), JONATHAN GOLOVE(CELLO), ESIN GUNDUZ(VOCAL), MICHAEL MCNEILL(PIANO) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

26 FEBRUARY (SUN) 7,9PM ADMISSION JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

27 FEBRUARY (MON) 8PM ADMISSION JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

27 FEBRUARY (MON) 7PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

28 FEBRUARY (TUE) 7PM FREE W/TIX “MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org

2 MARCH (THU) 8PM ADMISSION BRAD MYERS(GUITAR) & MICHAEL SHARFE(BASS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

3 MARCH (FRI) 8PM FREE HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu

4 MARCH (SAT) 8PM ADMISSION “A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), CHARLIE TRENTA(GUITAR), ANTHONY TADDEO(DRUMS) STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com

4 MARCH (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

8 MARCH (WED) 8PM ADMISSION PINK MARTINI MASONIC AUDITORIUM, 3615 EUCLID, CLEVELAND 216‑321‑5588 www.grogshop.gs

9 MARCH (THU) 8PM ADMISSION “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

10 MARCH (FRI) 8PM ADMISSION BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

10 MARCH (FRI) 8:30PM FREE DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS) MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON 330‑434‑7333 www.mustardseedmarket.com

10 MARCH (FRI) 8:30PM ADMISSION MICHAEL LINGTON(SAX), ALEX BUGNON(PIANO), MARC ANTOINE(GUITAR) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

14 MARCH (TUE) 3:30PM FREE MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO) CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

16 MARCH (THU) 6:30PM FREE LEO GENOVESE(PIANO) CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

16 MARCH (THU) 7PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

16 MARCH (THU) TBA TBA LECTURE: MARK GRIDLEY, DIXIELAND MUSICIANS TBA GANNON UNIVERSITY, 109 UNIVERSITY SQ, ERIE PA www.jazzerie.com

17-19 MARCH (FRI-SUN) VARIOUS VARIOUS LAKELAND JAZZ FESTIVAL LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

17 MARCH (FRI) 7:30PM ADMISSION HS BANDS 9A FREE MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET), DAN PUGACH(DRUMS), RICH SHANKLIN(SAX), CHRIS ANDERSON(TROMBONE) HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

19 MARCH (SUN) 7:30PM ADMISSION “THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS) GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

21 MARCH (TUE) 7:30PM FREE JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

21 MARCH (TUE) 8PM ADMISSION GALACTIC, THE HIP ABDUCTION BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

22 MARCH (WED) 7:30PM ADMISSION JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

22 MARCH (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu

23 MARCH (THU) 7:30PM ADMISSION JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

23 MARCH (THU) 7:30PM ADMISSION DIVA JAZZ ORCHESTRA: SHERRIE MARICLE(DRUMS) COLE AUDITORIUM, EDINBORO UNIVERSITY, 205 MEADVILLE, EDINBORO PA 814‑732‑2000 www.edinboro.edu

24 MARCH (FRI) 7:30PM ADMISSION STEVE TYRELL(VOCAL) STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

25 MARCH (SAT) 8PM ADMISSION “I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL) SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

29 MARCH (WED) 12PM DONATION 3DIVAS: JACKIE WARREN(PIANO), AMY SHOOK(BASS), SHERRIE MARICLE(DRUMS) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

31 MARCH (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

31 MARCH (FRI) 8PM ADMISSION MADELEINE PEYROUX(VOCAL) KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

6 APRIL (THU) TBA ADMISSION CHARLIE HUNTER(GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

8 APRIL (SAT) 8PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

8 APRIL (SAT) 7:30PM ADMISSION “BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

10 APRIL (MON) 7PM FREE YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

21 APRIL (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

21 APRIL (FRI) 8PM ADMISSION “MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

22 APRIL (SAT) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE BIG BAND KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

24 APRIL (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

24 APRIL (MON) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

25 APRIL (TUE) 7:30PM FREE ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

26 APRIL (WED) 12PM DONATION TOPS SWING BAND TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

26 APRIL (WED) 7PM FREE STUDENT COMPOSERS CONCERT: BALDWIN-WALLACE JAZZTET KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

26 APRIL (WED) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

6 MAY (SAT) 8:30PM ADMISSION GERALD ALBRIGHT(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

7 MAY (SUN) 7PM ADMISSION CALIFORNIA GUITAR TRIO MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

10 MAY (WED) 12PM DONATION KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630 www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

11 MAY (THU) 6PM DONATION “NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

19 MAY (FRI) 8PM ADMISSION “A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

19-20 MAY (FRI-SAT) 8PM ADMISSION HELEN WELCH(VOCAL) STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

21 MAY (SUN) 2PM FREE W/TIX HOWIE SMITH(SAX) CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

24 MAY (WED) 8PM ADMISSION NORAH JONES(VOCAL,PIANO) JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com

3-4 JUNE (SAT-SUN) FREE TBA HESSLER STREET FAIR: MUSICIANS TBA HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org

3 JUNE (SAT) 7PM FREE “JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

17 JUNE (SAT) DONATION “JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

22 JUNE (THU) 7:30PM ADMISSION MUSICIANS TBA CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

23 JUNE (FRI) FREE TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL: MUSICIANS TBA US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest

23 JUNE (FRI) 6PM ADMISSION MUSICIANS TBA OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

23 JUNE (FRI) 8PM ADMISSION MUSICIANS TBA BONEY JAMES(SAX), OTHERS TBA CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 1PM ADMISSION MUSICIANS TBA ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) FREE TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL: MUSICIANS TBA US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444 www.tri-c.edu/jazzfest

24 JUNE (SAT) 3:30PM ADMISSION MUSICIANS TBA ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 6PM ADMISSION MUSICIANS TBA KAMASI WASHINGTON(SAX) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 8PM ADMISSION MUSICIANS TBA BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL) CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

24 JUNE (SAT) 10:30PM ADMISSION MUSICIANS TBA TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)

25-30 JUNE (SUN-FRI) 9AM ADMISSION LATIN JAZZ MUSIC CAMP (GRADES 8-12): BOBBY SANABRIA(DRUMS) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND 440‑572‑2048 www.robertoocasiofoundation.org

27 JUNE (TUE) 8:15PM ADMISSION CHRISTIAN HOWES(VIOLIN) HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

6 JULY (THU) 8:15PM ADMISSION RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

7 JULY (FRI) 8:15PM ADMISSION DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

8 JULY (SAT) 7PM FREE “JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS) UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

13 JULY (THU) 8:15PM ADMISSION GLENN MILLER ORCHESTRA HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

4-5 AUGUST (FRI-SAT) ADMISSION “VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com

5-6 AUGUST (SAT-SUN) FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

5 AUGUST (SAT) 6:30PM FREE CATS CREW FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org

5 AUGUST (SAT) 7PM FREE LAURA VARCHO(VOCAL) UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

11 AUGUST (THU) 8:15PM ADMISSION “CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374 www.lakesideohio.com

26 AUGUST (SAT) 7PM FREE AKIN FOR JAZZ UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org (OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)

14-17 SEPTEMBER (TH-SU) ADMISSION TH TBA F 5:30P SA 10A, 5:30 SU 9:30A CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), JON‑ERIK KELLSO(TRUMPET), HARRY ALLEN(REEDS), DAN LEVINSON(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), MARTY GROSZ(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JON BURR(BASS), REBECCA KILGORE(VOCAL), WESLA WHITFIELD(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

6 OCTOBER (FRI) TBA TBA VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX) ERIE ART MUSEUM ANNEX, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

28 OCTOBER (SAT) TBA ADMISSION ERIE PHILMARMONIC ORCHESTRA, SOLOIST TBA WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)

17 NOVEMBER (FRI) TBA TBA BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS ERIE ART MUSEUM ANNEX, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE) (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)