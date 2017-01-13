Northeast Ohio jazz calendar as/of 2017-01-13

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|13 JANUARY (FRI)
|6PM
FREE W/RESERV
|“KEEPING TIME: THE LIFE, MUSIC AND PHOTOGRAPHS OF MILT HINTON” (2004, DAVID G BERGER, KATE HIRSON, HOLLY MAXSON), Q&A WITH BERGER & MAXSON
BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org
|13 JAN – 18 FEB (FRI-SAT)
|VARIOUS
FREE
|EXHIBITION: “PLAYING THE CHANGES: THE LIFE AND LEGACY OF MILT HINTON”
BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org
|13 JANUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|ERIN MCDOUGALD(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|14 JANUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
MASTRCLSS
6PM FREE
|KATIE THIROUX(BASS,VOCAL) QUARTET: KEN PEPLOWSKI(REEDS), JUSTIN KAUFLIN(PIANO), MATT WITEK(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|15 JANUARY (SUN)
|7,9:30PM
ADMISSION
|RONNIE LAWS(SAX)
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com
|16 JANUARY (MON)
|12PM
FREE
|EVELYN WRIGHT(VOCAL) QUARTET
MALTZ MUSEUM OF JEWISH HERITAGE, 2929 RICHMOND, BEACHWOOD 216‑593‑0575 www.maltzmuseum.org
|16 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|17 JANUARY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|REBIRTH BRASS BAND, DADDY LONGLEG’S HOMEGROWN REVIVAL
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|18 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|20 JANUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|21 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org
|21 JANUARY (SAT)
|5,7PM
ADMISSION
|THE FOUR FRESHMEN: BOB FERREIRA, CURTIS CALDERON, TOMMY BOYNTON, STEIN MALVEY
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|22 JANUARY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“THE NEW AMERICAN SONGBOOK”: HELEN WELCH(VOCAL)
WAYNE COUNTY HISTORICAL SOCIETY, 546 E BOWMAN, WOOSTER 330‑264‑8856 waynehistoricalohio.org
|23 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|23 JANUARY (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|SCOTT GARLOCK(TROMBONE)
ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|26 JANUARY (THU)
|7PM
FREE
|JOHN CORBETT(AUTHOR,CRITIC)
HAPPY DOG @ EUCLID TAVERN, 11625 EUCLID, CLEVELAND 216‑231‑5400 www.happydogcleveland.com
|27 JANUARY (FRI)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE JAZZTET
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|28 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|28-29 JANUARY (SAT-SUN)
|SA 8PM
SU 2PM
ADMISSION
|“HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|29 JANUARY (SUN)
|4PM
FREE
|CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES
KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu
|29 JANUARY (SUN)
|8PM
ADMISSION
|ERNIE WATTS(SAX)/BRAD GOODE(TRUMPET) QUINTET: ADREAN FARRUGIA(PIANO), KELLY SILL(BASS), ANTHONY LEE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|2 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org
|3 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BEN GEYER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org
|4 FEBRUARY (SAT)
|3PM
FREE
|NANCY REDD(FLUTE,VOCAL)
EAST CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 14101 EUCLID 216‑541‑4128 www.eastclevelandpubliclibrary.org
|4 FEBRUARY (SAT)
|4PM
FREE
|CURATOR SHOWCASE: JEREMY SMITH, PETER DOMINGUEZ(BASS)
BECK CENTER FOR THE ARTS, 17801 DETROIT, LAKEWOOD 216‑521‑2540 www.beckcenter.org
(PLAYING THE CHANGES: THE LIFE & LEGACY OF MILT HINTON)
|6 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|7 FEBRUARY (TUE)
|7,9:30PM
ADMISSION
|BENNY GOLSON(SAX) QUARTET: SHARP RADWAY(PIANO), IBRAHIM JONES(BASS), GAYELYNN MCKINNEY(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|7 FEBRUARY (TUE)
|7PM
ADMISSION
|NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: BOBBY FLOYD(PIANO), BOB BREITHAUPT(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|8 FEBRUARY (WED)
|7PM
ADMISSION
|THE COOKERS: EDDIE HENDERSON(TRUMPET), DAVID WEISS(TRUMPET), DONALD HARRISON(SAX), BILLY HARPER(SAX), GEORGE CABLES(PIANO), CECIL MCBEE(BASS), BILLY HART(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|9 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|9 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE
|VALENTINES DANCE: THE BIG BAND SOUND OF PACKARD, HELEN WELCH(VOCAL)
WD PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING, WARREN 330‑393‑3628 www.wdpackardband.com
|9 FEBRUARY (THU)
|7:30PM
FREE
|CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
HARKNESS CHAPEL, 11200 BELLFLOWER, CLEVELAND 216‑368‑2400 music.cwru.edu
|10 FEBRUARY (FRI)
|7,9:30PM
ADMISSION
MSTRCLASS
5PM FREE
|CHAMPIAN FULTON(VOCAL,PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|11 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|12 FEBRUARY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(TRUMPET) SEXTET: SHENEL JOHNS(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|14 FEBRUARY (TUE)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|15 FEBRUARY (WED)
|7PM
ADMISSION
|SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|15 FEBRUARY (WED)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|15 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|16 FEBRUARY (THU)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|16 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
|DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|16 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|17 FEBRUARY (FRI)
|6:30PM
FREE
|ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|7PM
FREE
|JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO
HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music
|17 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF HERBIE HANCOCK & THE HEADHUNTERS” – FLIPPO: MICHAEL COX(SAX), DENNIS HODGES(GUITAR), ERIK AUGIS(KEYBOARDS), LUCAS HOLMES(KEYBOARDS), ANDY WOODSON(BASS), LOUIS TSAMOUS(DRUMS), ZACH COMPSTON(PERCUSSION)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|17-18 FEBRUARY (FRI-SAT)
|8,10PM
ADMISSION
|NORMAN CONNORS(DRUMS): BOBBY LYLE(KEYBOARDS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|17 FEBRUARY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 FEBRUARY (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|18 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|DUCHESS: AMY CERVINI, HILARY GARDNER, MELISSA STYLIANOU(VOCAL), CARMEN STAAF(PIANO), MATT ARONOFF(BASS), JARED SCHONIG(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|19 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|22 FEBRUARY (WED)
|7PM
ADMISSION
|JD ALLEN(SAX) TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|AL DIMEOLA(GUITAR)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|23 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|23 FEBRUARY (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES
WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|23 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
|MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: MOPPA ELLIOTT(BASS), RON STABINSKY(PIANO), KEVIN SHEA(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|24 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|“MUSIC OF STAN GETZ”: JEFF RUPERT(SAX), RICHARD DREXLER(PIANO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|25 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|25 FEBRUARY (SAT)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE BIG BAND, JEFF RUPERT(SAX)
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE
|GEORGE FOLEY’S(PIANO,VOCAL) PARADISE JAZZ BAND
HUDSON LIBRARY & HISTORICAL SOCIETY, 96 LIBRARY 330‑653‑6658 hudsonlibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|26 FEBRUARY (SUN)
|7PM
ADMISSION
|RESAUNANCE: JOHN BACON(PERCUSSION), JONATHAN GOLOVE(CELLO), ESIN GUNDUZ(VOCAL), MICHAEL MCNEILL(PIANO)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|26 FEBRUARY (SUN)
|7,9PM
ADMISSION
|JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|27 FEBRUARY (MON)
|8PM
ADMISSION
|JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|28 FEBRUARY (TUE)
|7PM
FREE W/TIX
|“MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org
|2 MARCH (THU)
|8PM
ADMISSION
|BRAD MYERS(GUITAR) & MICHAEL SHARFE(BASS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|3 MARCH (FRI)
|8PM
FREE
|HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT
LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu
|4 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“A MUSICAL TRIBUTE TO THE CARPENTERS”: HELEN WELCH(VOCAL)
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7570 www.ejthomashall.com
|4 MARCH (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|9 MARCH (THU)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10 MARCH (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|MICHAEL LINGTON(SAX), ALEX BUGNON(PIANO), MARC ANTOINE(GUITAR)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|14 MARCH (TUE)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|6:30PM
FREE
|LEO GENOVESE(PIANO)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|16 MARCH (THU)
|TBA
TBA
|LECTURE: MARK GRIDLEY, DIXIELAND MUSICIANS TBA
GANNON UNIVERSITY, 109 UNIVERSITY SQ, ERIE PA
|17-19 MARCH (FRI-SUN)
|VARIOUS
VARIOUS
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
HS BANDS
9A FREE
|MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET), DAN PUGACH(DRUMS), RICH SHANKLIN(SAX), CHRIS ANDERSON(TROMBONE)
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|19 MARCH (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|“THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|7:30PM
FREE
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|8PM
ADMISSION
|GALACTIC, THE HIP ABDUCTION
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND
GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|DIVA JAZZ ORCHESTRA: SHERRIE MARICLE(DRUMS)
COLE AUDITORIUM, EDINBORO UNIVERSITY, 205 MEADVILLE, EDINBORO PA 814‑732‑2000 www.edinboro.edu
|24 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|STEVE TYRELL(VOCAL)
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|25 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|29 MARCH (WED)
|12PM
DONATION
|3DIVAS: JACKIE WARREN(PIANO), AMY SHOOK(BASS), SHERRIE MARICLE(DRUMS)
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|31 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|31 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MADELEINE PEYROUX(VOCAL)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|6 APRIL (THU)
|TBA
ADMISSION
|CHARLIE HUNTER(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|8 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 APRIL (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|10 APRIL (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|21 APRIL (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|22 APRIL (SAT)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE BIG BAND
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|24 APRIL (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 APRIL (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25 APRIL (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|26 APRIL (WED)
|12PM
DONATION
|TOPS SWING BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|26 APRIL (WED)
|7PM
FREE
|STUDENT COMPOSERS CONCERT: BALDWIN-WALLACE JAZZTET
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|26 APRIL (WED)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|6 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|GERALD ALBRIGHT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|10 MAY (WED)
|12PM
DONATION
|KENNY DAVIS(TRUMPET) QUARTET
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|11 MAY (THU)
|6PM
DONATION
|“NEXT GENERATION CONCERT”: HIGH SCHOOL JAZZ ENSEMBLES, MISERY BAY BIG BAND
GENERAL MCLANE HIGH SCHOOL, 11761 EDINBORO, EDINBORO PA www.jazzerie.com
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|19 MAY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“A TRIBUTE TO OUR ARMED FORCES”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA AND CHORUS, US ARMY JAZZ AMBASSADORS, MUTUAL GIFTS GOSPEL CHOIR
SEVERANCE HALL, 11000 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|19-20 MAY (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|21 MAY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|HOWIE SMITH(SAX)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|24 MAY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NORAH JONES(VOCAL,PIANO)
JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com
|3-4 JUNE (SAT-SUN)
|FREE
TBA
|HESSLER STREET FAIR: MUSICIANS TBA
HESSLER STREET, CLEVELAND www.hesslerstreetfair.org
|3 JUNE (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: VELVET VOYAGE
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|17 JUNE (SAT)
|DONATION
|“JAZZ & BLUES WALK”: MUSICIANS TBA
ERIE PA www.jazzerie.com (100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|22 JUNE (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA CHRIS BOTTI(TRUMPET)/DIANNE REEVES(VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|FREE
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
MUSICIANS TBA
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
|23 JUNE (FRI)
|6PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|23 JUNE (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA BONEY JAMES(SAX), OTHERS TBA
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|1PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA ALICIA OLATUJA(VOCAL), JANE BUNNETT(REEDS) & MAQUEQUE
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|FREE
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND OUTDOOR FESTIVAL:
MUSICIANS TBA
US BANK PLAZA, E 14TH & EUCLID 216‑987‑4444
|24 JUNE (SAT)
|3:30PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA ANAT COHEN(CLARINET) CHORO ENSEMBLE, DIEGO FIGUIEREDO(GUITAR)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|6PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA KAMASI WASHINGTON(SAX)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA BOZ SCAGGS(VOCAL)/CATHERINE RUSSELL(VOCAL)
CONNOR PALACE THEATER, 1615 EUCLID, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|24 JUNE (SAT)
|10:30PM
ADMISSION
|MUSICIANS TBA TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest (TRI-C JAZZFEST CLEVELAND)
|27 JUNE (TUE)
|8:15PM
ADMISSION
|CHRISTIAN HOWES(VIOLIN)
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|6 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|RODNEY MARSALIS(TRUMPET)/PHILADELPHIA BIG BRASS
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|7 JULY (FRI)
|8:15PM
ADMISSION
|DENVER [BIERMAN](TRUMPET,VOCAL) & THE MILE HIGH ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|8 JULY (SAT)
|7PM
FREE
|“JAZZ UNDER THE STARS”: POWERHOUSE 5: LARRY HERMAN(TRUMPET), TOM LEMPNER(SAX), DON TUROSO(CLARINET), GEORGE FOLEY(PIANO,VOCAL), BILL NICHOLS(BASS), DARREN ALLEN(DRUMS)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|13 JULY (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|GLENN MILLER ORCHESTRA
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|4-5 AUGUST (FRI-SAT)
|ADMISSION
|“VINTAGE OHIO”: MUSICIANS TBA
LAKE METROPARKS FARMPARK, 8800 CHARDON, KIRTLAND 800‑227‑6972 www.visitvintageohio.com
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|5 AUGUST (SAT)
|6:30PM
FREE
|CATS CREW
FINE ARTS ASSOCIATION, 38660 MENTOR, WILLOUGHBY 440‑951‑7500 www.fineartsassociation.org
|5 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|LAURA VARCHO(VOCAL)
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|11 AUGUST (THU)
|8:15PM
ADMISSION
|“CLASSICS OF THE AMERICAN SONGBOOK”: LAKESIDE SYMPHONY ORCHESTRA, MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
HOOVER AUDITORIUM, LAKESIDE 866‑952‑5374
|26 AUGUST (SAT)
|7PM
FREE
|AKIN FOR JAZZ
UPTOWN PARK, COURT & WASHINGTON, MEDINA 330‑722‑2541 www.ormaco.org
(OHIO REGIONAL MUSIC ARTS CULTURAL OUTREACH)
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH TBA
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9:30A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), JON‑ERIK KELLSO(TRUMPET), HARRY ALLEN(REEDS), DAN LEVINSON(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), MARTY GROSZ(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JON BURR(BASS), REBECCA KILGORE(VOCAL), WESLA WHITFIELD(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|6 OCTOBER (FRI)
|TBA
TBA
|VANESSA RUBIN(VOCAL), DON BRADEN(SAX)
ERIE ART MUSEUM ANNEX, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|28 OCTOBER (SAT)
|TBA
ADMISSION
|ERIE PHILMARMONIC ORCHESTRA, SOLOIST TBA
WARNER THEATER, 811 STATE, ERIE PA 814‑455‑1375 www.eriephil.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|17 NOVEMBER (FRI)
|TBA
TBA
|BOBBY SELVAGGIO(SAX)/RED RHINOCEROUS
ERIE ART MUSEUM ANNEX, 411 STATE, ERIE PA 814‑459‑5477 www.erieartmuseum.org (JAZZERIE)
(100 YEARS OF RECORDED JAZZ)
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/10 CHAMPIAN FULTON MASTERCLASS
2/24 JEFF RUPERT/RICHARD DREXLER MSTRCL
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|1/27 BOB NIEDERRITER TRIO
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVD….
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|1/13, 2/24, 3/31 HELEN WELCH
1/20 BARBARA KNIGHT TRIO
1/27 PEGGY COYLE TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/13 ERIN MCDOUGALD
1/20 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS
1/27 AHI-NAMA QUINTET
2/10 CHAMPIAN FULTON
2/17 “MUSIC OF H HANCOCK” FLIPPO
2/24 JEFF RUPERT/RICHARD DREXLER
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|1/13,20 (NO JAZZ)
2/3 BEN GEYER TRIO
2/10 DAN WILSON GROUP W/VOICES
2/17 SAMMY DELEON’S LATIN JAZZ SEXTET
2/24 (PRIVATE)
3/3 GLENN HOLMES QUARTET
3/10 BOBBY SELVAGGIO QUINTET: R EUBANKS
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT PKWY, CUY FL…
|1/20 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|1/13, 3/10, 5/12 REID PROJECT
3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|EDGAR’S, 530 NOME, AKRON……………………………………….
|1/13 STAN MILLER
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|2/3 MICHAEL AUSTIN QUARTET (1ST/MO)
|GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON, MADISON………
|6/30, 7/28, 8/25 JUSTO SABORIT
|HAPPY DOG @ EUCLID TAVERN, 11625 EUCLID………………
|1/13 CIM JAZZ TRIO
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|1/13 RUSSELL THOMPSON/FREE AGNT (2ND/MO)
1/20 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)
1/27 FUNKYARD X (4TH/MO)
2/3 FORECAST (1ST/MO)
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|2/10 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA/T SUTTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|1/20 COPALI
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|1/13 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET
1/27, 2/10,24 (NO JAZZ)
2/17 NORMAN CONNORS W/BOBBY LYLE
|OLD 97 CAFÉ, 1503 KENMORE, AKRON…………………………..
|1/27 JAZZ SHEPHERDS
|RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR..
|1/27, 3/24 STAN MILLER
|SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON…………………
|3/31 STAN MILLER
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|1/20 (JAZZ JAM)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|2/4 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/18 DUCHESS MASTERCLASS
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|3/25 B-W BIG BAND, JAZZTET
|(EARLY) LAKE CLUB, 1140 PAULIN, POLAND……………………
|2/11 STAN MILLER
|(EARLY) LAURENTIA WINERY, 4599 S MADISON, MADISON..
|1/28 STAN MILLER
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|2/4, 5/13 STAN MILLER
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|1/14 JAZZ SHEPHERDS
1/28 DANNY MAZZACCO TRIO
|(EARLY) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……..
|1/21 THE FOUR FRESHMEN
|(EARLY) SELAH, 130 S BRIDGE, STRUTHERS…………………..
|2/4 BARBARA KNIGHT/PHIL LANTRY
2/18 STAN MILLER
|(EARLY) TROUTMAN VNYRDS, 4243 COLUMBUS,WOOSTR…
|4/8 INTRANSIT
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/14 KATIE THIROUX QUARTET
1/21 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEPTET
1/28 DTC: WILSON/THROCKMORTON/BARNES
2/4 ERNIE KRIVDA
2/11 (NO JAZZ)
2/18 DUCHESS
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|1/14,28, 2/11, 3/4,11 (NO JAZZ)
1/21 JARED LEES QUARTET
2/4 BLACK DOG OCTET
2/18 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE
2/25 RED LIGHT ROXY
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|1/28 GREG BANASZAK QUINTET
|2/25 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|1/28 GROOVES ANONYMOUS
2/4 JUST JAZZ
2/11 KAMAL ABDUL-ALIM
4/8 ERIC SEDDON
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|1/14, 2/11, 3/11 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
4/8, 5/13, 6/10 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
7/8, 8/12, 9/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
10/14, 11/11, 12/9 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|1/28 DAVE STERNER QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|1/14, 2/11 (NO JAZZ)
1/21 THE FOUR FRESHMEN
1/28 ROY KING QUARTET
2/4 HORNS & THINGS
2/18 NORMAN CONNORS W/BOBBY LYLE
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|RED, WINE & BREW, 9620 OLD JOHNNYCAKE RG, MENTR..
|2/25, 4/29, 5/27 STAN MILLER
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|1/14 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|1/21 MICHAEL AUSTIN PROJECT
1/28 FORECAST
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|2/4, 3/4, 4/1 BLU MONSOON
1/28, 4/15 VICTOR SAMALOT
2/18, 3/18, 4/29 QS JAZZ
2/25 BLUE GROOVE
3/11 TAKE 3
3/25 STANDARD PROCEDURE
4/8 PRESTIGE
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|1/29 (TRAD JAM)
2/26 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HARPRSFLD TWP..
|6/4 QS JAZZ
7/23, 8/20, 9/17 NIA COVINGTON
11/5, 12/3 STAN MILLER
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|1/15 HUBB’S GROOVE
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) LAURENTIA WINERY, 4599 S MADISON, MADISON..
|2/12, 3/26 STAN MILLER
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 S MADISON,MDSN.
|1/15, 2/19, 3/19, 4/23, 5/21, 6/18 STAN MILLER
2/12, 4/9, 6/4, 8/13, 10/1 NIA COVINGTON
3/12, 5/14, 9/10, 11/5 DAVE YOUNG
6/25, 8/27, 10/22 LARRY SMITH
7/16, 8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 12/17 STAN MILLER
9/24, 12/3 PLAN D
|(EARLY) LODGE @ GENEVA-O-T-L, 4888 N BROADWAY…….
|6/11,25 STAN MILLER
|(EARLY) PARIS ROOM, 7 N FRANKLIN, CHAGRIN FALLS…….
|1/15 HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR…
|DAVE KASPER
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/29 ERNIE WATTS/BRAD GOODE QUINTET
2/26 JEFF COFFIN & THE MU’TET
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|1/22 (PRIVATE)
2/5 NIGHT TERRORS
2/12,19 (NO JAZZ)
2/26 RESAUNANCE
3/12 BRAD WAGNER NONET
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|1/29 RED LIGHT ROXY
2/12 DOMINICK FARINACCI SEXTET
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………
|1/15 MOISES BORGES
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|1/15 RONNIE LAWS
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|2/20 (NO JAZZ)
2/27 JEFF COFFIN & THE MU’TET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/13 HUBB’S GROOVE/MARIAMA WHYTE
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|2/14 (NO JAZZ)
2/28 ERIC SEDDON’S HOT CLUB
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|1/17 OUTLAB
2/7 BENNY GOLSON QUARTET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|2/14 AL MAZUR
2/21 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|1/24 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|2/7 NICKI PARROTT TRIO
2/14 HUBB’S GROOVE/STEPHEN FOWLER, SARAH
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|1/17. 2/21 SWING CITY BIG BAND
1/24 SWINGTIME BIG BAND
1/31 PRIME TIME BIG BAND
2/7, 3/7 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BIG BAND
2/14, 3/14 DAN ZOLA ORCHESTRA
2/28 (PRIVATE EVENT)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES……..
|(JAZZ)
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) KENNSINGTON GC, 4171 WESTFORD, CANFIELD…
|1/18, 5/17,31, 6/14,28 STAN MILLER
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/18 CLIFF HABIAN
1/25 MOSS STANLEY
2/1 ROCK WEHRMANN
2/8 JONATHAN HOOPER
2/15 JACKIE WARREN
2/22 JD ALLEN TRIO
|BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS……
|1/18 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|2/1 BOBBY SELVAGGIO/RED RHINOCEROS REVIVAL
2/8,22, 3/1,8 (NO JAZZ)
2/15 NICK FINZER
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|2/8, 3/8 ERIC SEDDON
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|1/25 (NO JAZZ)
2/8 THE COOKERS
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|1/18 LAURA VARCHO
1/25 SAUSALITO
2/8 HELEN WELCH
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|WINERY AT WOLF CREEK, 2637 S CLE-MASS, NORTON…….
|2/15, 6/21, 8/16, 9/20, 11/15 INTRANSIT
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THURSDAY
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|2/16 NICK FINZER MASTERCLASS
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON…………
|2/2 DORIANNE (1ST/MO)
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/19 TOMMY LEHMAN
1/26, 2/9 THERON BROWN TRIO (JAM)
2/2 SAM BLAKESLEE BIG BAND/DAVE MORGAN
2/16 NICK FINZER
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|1/19 BURGE/WAGNER/BRUCE/PLANK/TADDEO
2/2 (NO JAZZ)
2/9 (PRIVATE)
2/16 BOB FRASER/BROWN/PLANK/RUPP
2/23 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING
3/2 BRAD MYERS & MICHAEL SHARFE
3/9 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS
5/18 EVELYN WRIGHT
|BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE…………………..
|1/19 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT PKWY, CUY FL…
|1/26 TIM HUNT
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|1/19.26, 2/23 (NO JAZZ)
2/16 DUCHESS
4/6 CHARLIE HUNTER
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE