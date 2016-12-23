Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-12-23

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|23 DECEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|28 DECEMBER (WED)
|8PM
ADMISSION
|JOSHUA SMITH(SAX) QUINTET: JOE LOVANO(SAX), JUDI SILVANO(VOICE), KEIGO HIRAKAWA(PIANO), ANTON HATWICH(BASS), CARMEN CASTALDI(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|29 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(DRUMS), CHAD GREENWALD(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30-31 DECEMBER (FRI-SAT)
|F 8PM
SA 9PM
ADMISSION
|JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|30 DECEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|MOISES BORGES(GUITAR,VOCAL), JOSHUA SMITH(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|31 DECEMBER (THU)
|ADMISSION
6PM
6:15,7:15PM
8:15,9:15PM
8:30PM
|“FIRST NIGHT AKRON”:
AKRON BIG BAND – GREYSTONE HALL
KOFI BOAKYE – AKRON ART MUSEUM AUDITORIUM
CARSON BARNES QUARTET – ZION LUTHERAN CHURCH
CURTIS TAYLOR QUARTET – GREYSTONE HALL BALLROOM
DOWNTOWN AKRON 330‑374‑7690 www.firstnightakron.org
|31 DEC – 1 JAN (SAT-SUN)
|SA 7:30,10P
SOLD OUT SU NOON
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|4 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|4-5 JANUARY (WED-THU)
|8PM
ADMISSION
|TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
(RECORDED FOR BLUE NOTE)
|5 JANUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org
|7 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – ART BLAKEY”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org
|7 JANUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|LUCAS KADISH(GUITAR) QUARTET: THEO WALENTINY(PIANO), NICK DUNSTON(BASS), CONNOR PARKS(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|10 JANUARY (TUE)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|11 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|13 JANUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|ERIN MCDOUGALD(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|14 JANUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
MASTRCLSS
6PM FREE
|KATIE THIROUX(BASS,VOCAL) QUARTET: KEN PEPLOWSKI(REEDS), JUSTIN KAUFLIN(PIANO), MATT WITEK(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|15 JANUARY (SUN)
|7,9:30PM
ADMISSION
|RONNIE LAWS(SAX)
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com
|16 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|17 JANUARY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|REBIRTH BRASS BAND
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|18 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|20 JANUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|21 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org
|21 JANUARY (SAT)
|5,7PM
ADMISSION
|THE FOUR FRESHMEN: BOB FERREIRA, CURTIS CALDERON, TOMMY BOYNTON, STEIN MALVEY
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|23 JANUARY (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|SCOTT GARLOCK(TROMBONE)
ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|27 JANUARY (FRI)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE JAZZTET
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|28 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|28-29 JANUARY (SAT-SUN)
|SA 8PM
SU 2PM
ADMISSION
|“HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|29 JANUARY (SUN)
|4PM
FREE
|CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES
KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu
|29 JANUARY (SUN)
|8PM
ADMISSION
|ERNIE WATTS(SAX)/BRAD GOODE(TRUMPET) QUINTET: ADREAN FARRUGIA(PIANO), KELLY SILL(BASS), ANTHONY LEE(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|2 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org
|3 FEBRUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BEN GEYER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|4 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org
|6 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|7 FEBRUARY (TUE)
|7PM
ADMISSION
|NICKI PARROTT(BASS,VOCAL) TRIO: BOBBY FLOYD(PIANO), BOB BREITHAUPT(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|9 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|11 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|14 FEBRUARY (TUE)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|15 FEBRUARY (WED)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|15 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|16 FEBRUARY (THU)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|17 FEBRUARY (FRI)
|6:30PM
FREE
|ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|7PM
FREE
|JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO
HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music
|17 FEBRUARY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 FEBRUARY (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|19 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|22 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|AL DIMEOLA(GUITAR)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|23 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|23 FEBRUARY (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES
WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|23 FEBRUARY (THU)
|8PM
ADMISSION
|MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: MOPPA ELLIOTT(BASS), RON STABINSKY(PIANO), KEVIN SHEA(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|25 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|27 FEBRUARY (MON)
|8PM
ADMISSION
|JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|27 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|28 FEBRUARY (TUE)
|7PM
FREE W/TIX
|“MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org
|3 MARCH (FRI)
|8PM
FREE
|HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT
LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu
|4 MARCH (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|9 MARCH (THU)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|10 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|BOBBY SELVAGGIO(SAX) QUINTET: ROBIN EUBANKS(TROMBONE), CHRIS COLES(SAX), THERON BROWN(PIANO), AIDAN PLANK(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|14 MARCH (TUE)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|6:30PM
FREE
|LEO GENOVESE(PIANO)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|17-19 MARCH (FRI-SUN)
|VARIOUS
VARIOUS
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
HS BANDS
9A FREE
|MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET)
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|19 MARCH (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|“THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|7:30PM
FREE
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|8PM
ADMISSION
|GALACTIC, THE HIP ABDUCTION
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND
GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|24 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|STEVE TYRELL(VOCAL)
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|25 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|31 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|31 MARCH (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MADELEINE PEYROUX(VOCAL)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|6 APRIL (THU)
|TBA
ADMISSION
|CHARLIE HUNTER(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|8 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 APRIL (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|10 APRIL (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|21 APRIL (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|24 APRIL (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 APRIL (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25 APRIL (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|26 APRIL (WED)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|6 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|GERALD ALBRIGHT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|19-20 MAY (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|21 MAY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|HOWIE SMITH(SAX)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|24 MAY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NORAH JONES(VOCAL,PIANO)
JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com
|22-24 JUNE (THU-SAT)
|VARIOUS
VARIOUS
|TRI-C JAZZFEST CLEVELAND
PLAYHOUSE SQUARE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|14-17 SEPTEMBER (TH-SU)
|ADMISSION
TH TBA
F 5:30P
SA 10A, 5:30
SU 9:30A
|CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), JON‑ERIK KELLSO(TRUMPET), HARRY ALLEN(REEDS), DAN LEVINSON(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), MARTY GROSZ(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JON BURR(BASS), REBECCA KILGORE(VOCAL), WESLA WHITFIELD(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS
WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886 www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA…………………..
|12/23 FRANK SINGER/JOE DORRIS
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|12/23 GAETANO LETEZIA
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|(JAZZ)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/23 JOE HUNTER TRIO/EVELYN WRIGHT
12/30 PAT HARRIS
1/6 (NO JAZZ)
1/13 ERIN MCDOUGALD
1/20 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS
1/27 AHI-NAMA QUINTET
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|12/23 “SONGS OF THE SEASON”: AMANDA POWELL
12/30 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
1/13,20 (NO JAZZ)
2/3 BEN GEYER TRIO
2/24 (PRIVATE)
3/10 BOBBY SELVAGGIO QUINTET: R EUBANKS
|BURNTWOOD TAVERN, 33675 SOLON, SOLON…………………
|12/23 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|1/6 HIP TO THAT
1/13, 3/10, 5/12 REID PROJECT
3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|LODGE @ GENEVA-ON-THE-LAKE, 4888 N BWAY, GOTL……
|12/23 STAN MILLER
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|12/23 FUNKYARD X (4TH/MO)
1/6 FORECAST (1ST/MO)
1/13 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT (2ND/MO)
1/20 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|2/10 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA/T SUTTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|12/23 AHI-NAMA
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/23 VANESSA RUBIN
12/30 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
1/13 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET
1/27, 2/10 (NO JAZZ)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|12/30 HIP TO THAT
|SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON…………………
|12/30 STAN MILLER
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|1/20 (JAZZ JAM)
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS….
|12/24 WHITEHOUSE BAND
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|1/7 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……..
|1/21 THE FOUR FRESHMEN
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/31 HOT DJANG!
1/7 LUCAS KADISH QUARTET
1/14 KATIE THIROUX QUARTET
1/21 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEPTET
1/28 DTC: WILSON/THROCKMORTON/BARNES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|12/31 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
1/14, 3/11 (NO JAZZ)
1/21 JARED LEES QUARTET
2/4 BLACK DOG OCTET
2/18 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE
2/25 RED LIGHT ROXY
|12/31 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
1/28 GREG BANASZAK/CHRS RIEMENSCHNEIDER
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|1/7 PRIME DIRECTIVE
1/28 GROOVES ANONYMOUS
2/4 JUST JAZZ
2/11 KAMAL ABDUL-ALIM
4/8 ERIC SEDDON
|CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON……..
|12/31 HUBB’S GROOVE/MICHAEL AUSTIN
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|1/14 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|12/31 FORECAST
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/31 DOMINICK FARINACCI
1/7, 2/11 (NO JAZZ)
1/21 THE FOUR FRESHMEN
2/4 HORNS & THINGS
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|1/7 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
1/21 MICHAEL AUSTIN PROJECT
1/28 FORECAST
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|12/24 (NO JAZZ)
12/31 (CLOSED)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|12/31 HOT DJANG!
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…..
|1/1 DOMINICK FARINACCI
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|1/29 (TRAD JAM)
2/26 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|1/15 HUBB’S GROOVE
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR…
|DAVE KASPER
|BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND..
|12/25 BLUE LUNCH, ERNIE KRIVDA
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/29 ERNIE WATTS/BRAD GOODE QUINTET
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|1/22 (PRIVATE)
2/12,19 (NO JAZZ)
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|1/15 RONNIE LAWS
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|12/26 MOSS STANLEY/BILLIE MITCHELL
2/27 JEFF COFFIN & THE MU’TET
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/26 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/3 (NO JAZZ)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|1/17 OUTLAB
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|12/27 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/27 (NO JAZZ)
2/7 NICKI PARROTT TRIO
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|1/3, 2/7 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BIG BAND
1/10, 2/14 DAN ZOLA ORCHESTRA
1/17. 2/21 SWING CITY BIG BAND
1/24 SWINGTIME BIG BAND
1/31 PRIME TIME BIG BAND
2/28 (PRIVATE EVENT)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES……..
|(JAZZ)
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/28, 1/11 JACKIE WARREN
1/4 JOE LEAMAN
1/18 CLIFF HABIAN
1/25 MOSS STANLEY
|BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS……
|1/4,18 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|12/28 JOSHUA SMITH QUINTET
1/4 TERENCE BLANCHARD/E-COLLECTIVE
2/1 BOBBY SELVAGGIO/RED RHINOCEROS REVIVAL
2/8, 3/8 (NO JAZZ)
2/15 NICK FINZER
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|1/11, 2/8, 3/8 ERIC SEDDON
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/28 JOE HUNTER & FRIENDS
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|12/28 MICHAEL VINCENT TRIO
1/11 TOM LEHMAN
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|
THURSDAY
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON…………
|1/5 DORIANNE (1ST/MO)
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|118 COCKTAIL BAR, 3700 MASSILLON, UNIONTOWN………….
|(JAZZ JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/29 ALEX SCHROCK TRIO
1/5 SAM BLAKESLEE BIG BAND (1ST/MO)
1/12,26 THERON BROWN TRIO (JAM)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|1/5 TERENCE BLANCHARD/E-COLLECTIVE
1/12, 2/9 (PRIVATE)
1/19: BURGE/WAGNER/BRUCE/PLANK/TADDEO
2/2 (NO JAZZ)
2/16 BOB FRASER/BROWN/PLANK/RUPP
2/23 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING
3/9 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS
5/18 EVELYN WRIGHT
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|LA FIESTA, 5115 WILSON MILLS, RICHMOND HTS……………..
|1/12 GEORGE FOLEY & HIS RHYTHM (2ND/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/29 EDDIE BACCUS SR & FRIENDS
1/12 DEBBIE DARLING
1/19.26 (NO JAZZ)
4/6 CHARLIE HUNTER
|RUSTY NAIL, 7291 S.R. 43, TWIN LAKES………………………….
|1/5 MINSTRELS OF EARLVILLE (1ST/MO)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE