Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-12-16

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17 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MIKE WADE’S(TRUMPET) NASTY NATI BRASS BAND: JON MCSAYLES(TRUMPET), ELI GONZALES(SAX), JOSH KLINE(SAX), MARVIN CURRY(TROMBONE), SCOTT JONES(TROMBONE), ALEXIS OWENS(SOUSAPHONE), CHUCK SCHWEITZER(PERCUSSION), NICK HACH(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
17 DECEMBER (SAT)

 

 POSTPONE BARBARA ROSENE TRIO – BLU JAZZ+ 330‑203‑1219
18 DECEMBER (SUN)

 

 

 1:30PM

FREE

 

 CURTIS TAYLOR(TRUMPET)

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
18 DECEMBER (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ROBERT HUBBARD(DRUMS) GROUP: CURTIS TAYLOR(TRUMPET), TONY WATSON(SAX), HOWEY ALEXANDER(PIANO), DEAN HULLET(BASS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
19 DECEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE

 

 “THE ‘JAZZ AGE’ RENAISSANCE IN HARLEM”: REIGINNA WILLIAMS

CLEVELAND HTS LIBRARY LEE RD BRANCH, 2345 LEE 216‑932‑3600 www.heightslibrary.org

 
19 DECEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

 
21 DECEMBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 

 FRED HUGHES(PIANO) TRIO: AMY SHOOK(BASS), FRANK RUSSO(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
22 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CURTIS TAYLOR(TRUMPET) QUARTET

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
23 DECEMBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
28 DECEMBER (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JOSHUA SMITH(SAX) QUINTET: JOE LOVANO(SAX), JUDI SILVANO(VOICE), KEIGO HIRAKAWA(PIANO), CARMEN CASTALDI(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
29 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(DRUMS), CHAD GREENWALD(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30-31 DECEMBER (FRI-SAT)

 

 

 F 8PM

SA 9PM

ADMISSION

 

 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
30 DECEMBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 MOISES BORGES(GUITAR,VOCAL), JOSHUA SMITH(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
31 DEC – 1 JAN (SAT-SUN)

 

 

 SA 7:30,10P

SOLD OUT SU NOON

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
4 JANUARY (WED)

 

 

 6:30PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org

 
4-5 JANUARY (WED-THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 TERENCE BLANCHARD(TRUMPET,KEYBOARD)/E-COLLECTIVE: CHARLES ALTURA(GUITAR), FABIAN ALMAZAN(KEYBOARDS), DAVID GINYARD(BASS), OSCAR SEATON(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

(RECORDED FOR BLUE NOTE CD)

 
5 JANUARY (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org

 
7 JANUARY (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – ART BLAKEY”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org

 
7 JANUARY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 LUCAS KADISH(GUITAR) QUARTET: THEO WALENTINY(PIANO), NICK DUNSTON(BASS), CONNOR PARKS(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 JANUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

 
10 JANUARY (TUE)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
11 JANUARY (WED)

 

 

 6:30PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org

 
13 JANUARY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 ERIN MCDOUGALD(VOCAL)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
14 JANUARY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

MASTRCLSS

6PM FREE

 KATIE THIROUX(BASS,VOCAL) QUARTET: KEN PEPLOWSKI(REEDS), JUSTIN KAUFLIN(PIANO), MATT WITEK(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
15 JANUARY (SUN)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

 RONNIE LAWS(SAX)

TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com

 
16 JANUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

 
17 JANUARY (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 REBIRTH BRASS BAND

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
18 JANUARY (WED)

 

 

 6:30PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org

 
20 JANUARY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS: JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH(SAX), JOHN KLAYMAN(SAX), BOB FERRAZZA(GUITAR), THERON BROWN(PIANO), GLENN HOLMES(BASS), REGGIE JACKSON(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
21 JANUARY (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org

 
23 JANUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

 
23 JANUARY (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 

 SCOTT GARLOCK(TROMBONE)

ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
27 JANUARY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 BALDWIN-WALLACE JAZZTET

KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365

www.bw.edu

 
28 JANUARY (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

 
28-29 JANUARY (SAT-SUN)

 

 

 SA 8PM

SU 2PM

ADMISSION

 

 “HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
29 JANUARY (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES

KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu

 
29 JANUARY (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 ERNIE WATTS(SAX)/BRAD GOODE(TRUMPET) QUINTET: ADREAN FARRUGIA(PIANO), KELLY SILL(BASS), ANTHONY LEE(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
2 FEBRUARY (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org

 
3 FEBRUARY (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 BEN GEYER(PIANO) TRIO: PETER DOMINGUEZ(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
4 FEBRUARY (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org

 
6 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

 
9 FEBRUARY (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

 
11 FEBRUARY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
12 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

 
14 FEBRUARY (TUE)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
15 FEBRUARY (WED)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
15 FEBRUARY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
16 FEBRUARY (THU)

 

 

 3:30PM

FREE

 

 MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)

CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
16 FEBRUARY (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 ANAT COHEN(CLARINET,SAX)

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO

HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
18 FEBRUARY (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
19 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

 
20 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

 
20 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
22 FEBRUARY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 AL DIMEOLA(GUITAR)

KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES

WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000  miac.mercyhurst.edu/events

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING: MOPPA ELLIOTT(BASS), RON STABINSKY(PIANO), KEVIN SHEA(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
25 FEBRUARY (SAT)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

 
26 FEBRUARY (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND

BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

 
27 FEBRUARY (MON)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JEFF COFFIN(REEDS) & THE MU’TET: BILL FANNING(TRUMPET), CHRIS WALTERS(KEYBOARDS), FELIX PASTORIUS(BASS), ROY “FUTUREMAN” WOOTEN(DRUMS,PERCUSSION)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
27 FEBRUARY (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
28 FEBRUARY (TUE)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org

 
3 MARCH (FRI)

 

 

 8PM

FREE

 

 HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT

LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
4 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
14 MARCH (TUE)

 

 

 3:30PM

FREE

 

 MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)

CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
16 MARCH (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 LEO GENOVESE(PIANO)

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
16 MARCH (THU)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
17-19 MARCH (FRI-SUN)

 

 

 VARIOUS

VARIOUS

 LAKELAND JAZZ FESTIVAL

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
17 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

HS BANDS

9A FREE

 

 MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET)

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
19 MARCH (SUN) 7:30PM

ADMISSION

 

 “THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
21 MARCH (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
21 MARCH (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GALACTIC, THE HIP ABDUCTION

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
22 MARCH (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
22 MARCH (WED)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND

GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu

 
23 MARCH (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
24 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 STEVE TYRELL(VOCAL)

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
25 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

 
31 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
6 APRIL (THU)

 

 

 TBA

ADMISSION

 

 CHARLIE HUNTER(GUITAR)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
8 APRIL (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
8 APRIL (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
10 APRIL (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
24 APRIL (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
24 APRIL (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
25 APRIL (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

 
26 APRIL (WED)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
6 MAY (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 GERALD ALBRIGHT(SAX)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
19-20 MAY (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
21 MAY (SUN)

 

 

 2PM

FREE W/TIX

 

 HOWIE SMITH(SAX)

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
24 MAY (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 NORAH JONES(VOCAL,PIANO)

JACOBS PAVILION AT NAUTICA, 2014 SYCAMORE, CLEVELAND 216‑622‑6557 www.nauticaflats.com

 
22-24 JUNE (THU-SAT)

 

 

 VARIOUS

VARIOUS

 

 TRI-C JAZZFEST CLEVELAND

PLAYHOUSE SQUARE, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri‑c.edu/jazzfest

 
5-6 AUGUST (SAT-SUN)

 

 

 FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL

FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

 
14-17 SEPTEMBER (TH-SU)

 

 

 ADMISSION

TH TBA

F 5:30P

SA 10A, 5:30

SU 9:30A

 CLEVELAND CLASSIC JAZZ PARTY: DUKE HEITGER(CORNET), JON‑ERIK KELLSO(TRUMPET), HARRY ALLEN(REEDS), DAN LEVINSON(REEDS), SCOTT ROBINSON(REEDS), DAN BARRETT(TROMBONE), HOWARD ALDEN(GUITAR), MARTY GROSZ(GUITAR), JAMES DAPOGNY(PIANO), EHUD ASHERIE(PIANO), ROSSANO SPORTIELLO(PIANO), JON BURR(BASS), REBECCA KILGORE(VOCAL), WESLA WHITFIELD(VOCAL), FAUX FRENCHMEN, OTHERS

WYNDHAM CLEVELAND AT PLAYHOUSE SQUARE, 1260 EUCLID 216‑956‑0886  www.alleghenyjazz.org (ALLEGHENY JAZZ SOCIETY)

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org    

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.  
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA………………….. 12/23 FRANK SINGER/JOE DORRIS
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 12/23 GAETANO LETEZIA
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 12/16 KIM KARAM/GENE FIOCCA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 12/16 (CLOSED)

12/23 JOE HUNTER TRIO/EVELYN WRIGHT

12/30 PAT HARRIS

1/6 (NO JAZZ)

1/13 ERIN MCDOUGALD

1/20 “MUSIC OF CHICK COREA” SOUNDWORKS

1/27 AHI-NAMA QUINTET
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 12/16 GLENN HOLMES QUARTET

12/23 “SONGS OF THE SEASON”: AMANDA POWELL

12/30 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

1/13,20 (NO JAZZ)

2/3 BEN GEYER TRIO

2/24 (PRIVATE)
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….  
BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE………………….. 12/16 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 33675 SOLON, SOLON………………… 12/23 BLU MONSOON
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 12/16, 1/13, 3/10, 5/12 REID PROJECT

1/6 HIP TO THAT

3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
LODGE @ GENEVA-ON-THE-LAKE, 4888 N BWAY, GOTL…… 12/23 STAN MILLER
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 12/16 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)

12/23 FUNKYARD X (4TH/MO)

1/6 FORECAST (1ST/MO)

1/13 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT (2ND/MO)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND……….. 2/10 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA/T SUTTON
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 12/23 AHI-NAMA
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/23 VANESSA RUBIN

12/30 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 12/16 MOSS STANLEY

12/30 HIP TO THAT
STONE TAVERN, 110 E MAIN, KENT………………………………..  
SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON………………… 12/30 STAN MILLER
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………. 12/16 TOMMY LEHMAN/LUCAS KADISH (JAM)
(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…. 12/16 (JAZZ JAM)
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 

  
(AFT) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS…. 12/17 RUSSELL THOMPSON

12/24 WHITEHOUSE BAND
(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER.. 1/7 NIGHT OWLS (1ST/MO)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 12/17 (CLOSED)

12/31 HOT DJANG!

1/7 LUCAS KADISH QUARTET

1/14 KATIE THIROUX QUARTET

1/21 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEPTET

1/28 DTC: WILSON/THROCKMORTON/BARNES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 12/17 MIKE WADE’S NASTY NATI BRASS BAND

12/31 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

1/14 (NO JAZZ)

1/21 JARED LEES QUARTET

2/4 BLACK DOG OCTET

2/18 NORTHCOAST JAZZ COLLECTIVE

2/25 RED LIGHT ROXY
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 12/31 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

1/28 GREG BANASZAK/CHRS RIEMENSCHNEIDER

  
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 1/7 PRIME DIRECTIVE

1/28 GROOVES ANONYMOUS

2/4 JUST JAZZ

2/11 KAMAL ABDUL-ALIM

4/8 ERIC SEDDON
CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON…….. 12/31 HUBB’S GROOVE/MICHAEL AUSTIN
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 1/14 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 12/31 FORECAST
MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON…………. 12/17 DAN WILSON
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/17 (NO JAZZ)

12/31 DOMINICK FARINACCI
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 12/17, 1/28 FORECAST

1/7 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT

1/21 MICHAEL AUSTIN PROJECT
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 12/17 QS JAZZ

12/24 (NO JAZZ)

12/31 (CLOSED)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………. 12/31 HOT DJANG!
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 

  
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLVLD… 12/18 CLEVELAND JAZZ ORCH QUINTET
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON… 12/18 JAZZ SHEPHERDS
(BRUNCH) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS….. 1/1 DOMINICK FARINACCI
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 1/29 (TRAD JAM)

2/26 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 12/18 (CLOSED)

1/15 HUBB’S GROOVE
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON……………… LEGACY OF JAZZ
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 SR 528, MADISON… 12/18 STAN MILLER
(EARLY) NAZCA, 35700 LAKELAND, EASTLAKE………………..  
(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR… DAVE KASPER
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND.. 12/25 BLUE LUNCH, ERNIE KRIVDA
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 1/29 ERNIE WATTS/BRAD GOODE QUINTET
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 12/18 ROBERT HUBBARD GROUP

1/22 (PRIVATE)

2/12,19 (NO JAZZ)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/18 HELEN WELCH QUARTET
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 1/15 RONNIE LAWS
 

 

MONDAY

 

  
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 12/26 MOSS STANLEY/BILLIE MITCHELL

2/27 JEFF COFFIN & THE MU’TET
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/26 (NO JAZZ)
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….  
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ


   
 

TUESDAY

 

  
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 1/3 (NO JAZZ)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 12/20 SPICE: DAVE BREWER/ED RIDLEY

12/20 WENNINGER/SOPKO/CHASTAIN/VOLENIK

1/17 OUTLAB

  
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 12/20 M2B2 BIG BAND  
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
GROG SHOP, 2785 EUCLID HTS, CLEVELAND HTS…………… 12/20 ACO
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 12/27 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/27 (NO JAZZ)  
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 12/20, 1/17. 2/21 SWING CITY BIG BAND

1/3, 2/7 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BIG BAND

1/10, 2/14 DAN ZOLA ORCHESTRA

1/24 SWINGTIME BIG BAND

1/31 PRIME TIME BIG BAND

2/28 (PRIVATE EVENT)
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 

  
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES…….. (JAZZ)
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 12/21 FRED HUGHES TRIO

12/28, 1/11 JACKIE WARREN

1/4 JOE LEAMAN

1/18 CLIFF HABIAN

1/25 MOSS STANLEY
BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS…… 12/21 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 12/28 JOSHUA SMITH QUINTET

1/4 TERENCE BLANCHARD/E-COLLECTIVE

2/1 BOBBY SELVAGGIO/RED RHINOCEROS REVIVAL

2/8 (NO JAZZ)

2/15 NICK FINZER
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 1/11, 2/8, 3/8 ERIC SEDDON
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S, 111 N MAIN, AKRON…………………………………………  
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/28 JOE HUNTER & FRIENDS
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 12/21 DAVE HAMMER/JACK SCHANTZ

12/28 MICHAEL VINCENT TRIO

1/11 TOM LEHMAN
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE


 

THURSDAY

 

  
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON………… 1/5 DORIANNE (1ST/MO)
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
118 COCKTAIL BAR, 3700 MASSILLON, UNIONTOWN…………. (JAZZ JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 12/22, 1/12,26 THERON BROWN TRIO (JAM)

12/29 ALEX SCHROCK TRIO

1/5 SAM BLAKESLEE BIG BAND (1ST/MO)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 1/5 TERENCE BLANCHARD/E-COLLECTIVE

1/12, 2/9 (PRIVATE)

1/19: BURGE/WAGNER/BRUCE/PLANK/TADDEO

2/2 (NO JAZZ)

2/16 BOB FRASER/BROWN/PLANK/RUPP

2/23 MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING

5/18 EVELYN WRIGHT
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS……. 12/22 TIM HUNT
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
LA FIESTA, 5115 WILSON MILLS, RICHMOND HTS…………….. 1/12 GEORGE FOLEY & HIS RHYTHM (2ND/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/22 CURTIS TAYLOR QUARTET

12/29 EDDIE BACCUS SR & FRIENDS

4/6 CHARLIE HUNTER
RUSTY NAIL, 7291 S.R. 43, TWIN LAKES…………………………. 1/5 MINSTRELS OF EARLVILLE (1ST/MO)
TOZZI’S ON 12TH, 4210 12TH NW, CANTON…………………………  
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE