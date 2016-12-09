Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-12-09

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|9 DECEMBER (FRI)
|7PM
ADMISSION
|GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|9 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
FREE
|“BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND, HELEN WELCH(VOCAL)
PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com
|9-10 DECEMBER (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|“A CJO CHRISTMAS”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|9 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|JOHN RAYMOND(TRUMPET) TRIO: GILAD HEKSELMAN(GUITAR), COLIN STRANAHAN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 DECEMBER (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|10 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DAVE KOZ(SAX), JONATHAN BUTLER(GUITAR,VOCAL), KENNY LATTIMORE(VOCAL), VALERIE SIMPSON(VOCAL)
STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
|10 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 DECEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX), JOE HUNTER(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GLENN DAVIS(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|11 DECEMBER (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“JINGLE BELL MATINEE”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|11 DECEMBER (SUN)
|3PM
ADMISSION
|“JINGLE JAZZ”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZ STUDENTS, OTHERS
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7595 www.uakron.edu/ej/events/
|11 DECEMBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|JD ALLEN(SAX) TRIO: JAMES GAITERS(DRUMS), BRANDON MEEKS(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|11 DECEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|KAMAL ABDUL ALIM(TRUMPET), CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(PIANO), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|11 DECEMBER (SUN)
|8PM
ADMISSION
|WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE)
PERFORMING ARTS CENTER & THEATER, 1505 STATE, ERIE PA 814‑434‑0687 www.paca1505.com
|12 DECEMBER (MON)
|5PM
FREE
|‘ROUND MIDNIGHT VOCAL ENSEMBLE
FAIRCHILD CHAPEL, 50 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|12 DECEMBER (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|CHARLES HERSCH: “JEWS AND JAZZ: IMPROVISING ETHNICITY“
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|13 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|KEVIN DISIMONE(KEYBOARDS), NEAL FREY(BASS), JACK YARNELL(DRUMS), PEGGY COYLE(VOCAL), JOHN REESE(TROMBONE)
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|13 DECEMBER (TUE)
|7PM
FREE
|TRI-C VOCAL JAZZ ENSEMBLES, KIM NAZARIAN(VOCAL)
BLACK BOX THEATER, TOMMY LAPUMA CENTER FOR CREATIVE ARTS, 2809 WOODLAND, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu
|13 DECEMBER (TUE)
|8PM
ADMISSION
|WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|14 DECEMBER (WED)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|14 DECEMBER (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|KENNY G(SAX)
HARD ROCK NORTHFIELD PARK, 10777 NORTHFIELD 330‑908‑ROCK www.hrrocksinonorthfieldpark.com
|14 DECEMBER (WED)
|8PM
ADMISSION
|RUDY ROYSTON(DRUMS) TRIO: JON IRABAGON(REEDS), THOMSON KNEELAND(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DAN WILSON(GUITAR), DAVE THROCKMORTON(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“HOLIDAY JAZZ SPECIAL”: MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com
|17 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MIKE WADE’S(TRUMPET) NASTY NATI BRASS BAND: JON MCSAYLES(TRUMPET), ELI GONZALES(SAX), JOSH KLINE(SAX), MARVIN CURRY(TROMBONE), SCOTT JONES(TROMBONE), ALEXIS OWENS(SOUSAPHONE), CHUCK SCHWEITZER(PERCUSSION), NICK HACH(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|17 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|BARBARA ROSENE(VOCAL) TRIO: TONY ROBERTS(PIANO), ED CROFT(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|18 DECEMBER (SUN)
|1:30PM
FREE
|CURTIS TAYLOR(TRUMPET)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|18 DECEMBER (SUN)
|8PM
ADMISSION
|ROBERT HUBBARD(DRUMS) GROUP: CURTIS TAYLOR(TRUMPET), TONY WATSON(SAX), HOWEY ALEXANDER(PIANO), DEAN HULLET(BASS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|19 DECEMBER (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|21 DECEMBER (WED)
|7PM
ADMISSION
|FRED HUGHES(PIANO) TRIO: AMY SHOOK(BASS), FRANK RUSSO(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|CURTIS TAYLOR(TRUMPET) QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 DECEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|28 DECEMBER (WED)
|8PM
ADMISSION
|JOSHUA SMITH(SAX) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO), TBA(BASS), CARMEN CASTALDI(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|29 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(DRUMS), CHAD GREENWALD(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30-31 DECEMBER (FRI-SAT)
|F 8PM
SA 9PM
ADMISSION
|JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|30 DECEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|MOISES BORGES(GUITAR,VOCAL), JOSHUA SMITH(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|31 DECEMBER (SAT)
|7:30,10PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|4 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|5 JANUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org
|7 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – ART BLAKEY”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org
|7 JANUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|LUCAS KADISH(GUITAR) QUARTET: THEO WALENTINY(PIANO), NICK DUNSTON(BASS), CONNOR PARKS(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|10 JANUARY (TUE)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|11 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|13 JANUARY (FRI)
|8PM
ADMISSION
|ERIN MCDOUGALD(VOCAL)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|14 JANUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
MASTRCLSS
6PM FREE
|KATIE THIROUX(BASS,VOCAL) QUARTET: KEN PEPLOWSKI(REEDS), JUSTIN KAUFLIN(PIANO), MATT WITEK(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|15 JANUARY (SUN)
|7,9:30PM
ADMISSION
|RONNIE LAWS(SAX)
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com
|16 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|17 JANUARY (TUE)
|8PM
ADMISSION
|REBIRTH BRASS BAND
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|18 JANUARY (WED)
|6:30PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org
|21 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org
|23 JANUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|23 JANUARY (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|SCOTT GARLOCK(TROMBONE)
ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|27 JANUARY (FRI)
|7PM
FREE
|BALDWIN-WALLACE JAZZTET
KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365
|28 JANUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|28-29 JANUARY (SAT-SUN)
|SA 8PM
SU 2PM
ADMISSION
|“HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|29 JANUARY (SUN)
|4PM
FREE
|CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES
KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu
|2 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org
|4 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org
|6 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org
|9 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|11 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|12 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|14 FEBRUARY (TUE)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|15 FEBRUARY (WED)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|15 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|16 FEBRUARY (THU)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|17 FEBRUARY (FRI)
|6:30PM
FREE
|ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|7PM
FREE
|JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO
HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music
|17 FEBRUARY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 FEBRUARY (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|19 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|20 FEBRUARY (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|22 FEBRUARY (WED)
|8PM
ADMISSION
|AL DIMEOLA(GUITAR)
KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com
|23 FEBRUARY (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org
|23 FEBRUARY (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES
WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|25 FEBRUARY (SAT)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org
|26 FEBRUARY (SUN)
|2PM
ADMISSION
|DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)
|28 FEBRUARY (TUE)
|7PM
FREE W/TIX
|“MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org
|3 MARCH (FRI)
|8PM
FREE
|HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT
LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu
|4 MARCH (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|14 MARCH (TUE)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|6:30PM
FREE
|LEO GENOVESE(PIANO)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17-19 MARCH (FRI-SUN)
|VARIOUS
VARIOUS
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
HS BANDS
9A FREE
|MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET)
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|19 MARCH (SUN)
|7:30PM
ADMISSION
|“THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|7:30PM
FREE
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|8PM
ADMISSION
|GALACTIC, THE HIP ABDUCTION
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND
GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|24 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|STEVE TYRELL(VOCAL)
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|25 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|31 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|6 APRIL (THU)
|TBA
ADMISSION
|CHARLIE HUNTER(GUITAR)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|8 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 APRIL (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|21 APRIL (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|24 APRIL (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 APRIL (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25 APRIL (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|26 APRIL (WED)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|6 MAY (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|GERALD ALBRIGHT(SAX)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|19-20 MAY (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|21 MAY (SUN)
|2PM
FREE W/TIX
|HOWIE SMITH(SAX)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA…………………..
|12/9 FRANK SINGER/STEVE TROHOSKE
12/16 FRANK SINGER/TONY GREY
12/23 FRANK SINGER/JOE DORRIS
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|12/9 JOHN RAYMOND TRIO
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|12/23 GAETANO LETEZIA
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|12/9 BLUE GROOVE & LIZ
12/16 KIM KARAM/GENE FIOCCA
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/9 JOHN RAYMOND TRIO
12/16 TONY MONACO TRIO
12/23 JOE HUNTER TRIO/EVELYN WRIGHT
12/30 PAT HARRIS
1/6 (NO JAZZ)
1/13 ERIN MCDOUGALD
1/27 AHI-NAMA QUINTET
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|12/9 GABRIEL ALLEGRÍA’S AFRO-PERUVIAN 6
12/16 GLENN HOLMES QUARTET
12/23 “SONGS OF THE SEASON”: AMANDA POWELL
12/30 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
1/13 (NO JAZZ)
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE…………………..
|12/16 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 33675 SOLON, SOLON…………………
|12/23 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|12/9 JUST JAZZ
12/16, 1/13, 3/10, 5/12 REID PROJECT
1/6 HIP TO THAT
3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|LODGE @ GENEVA-ON-THE-LAKE, 4888 N BWAY, GOTL……
|12/23 STAN MILLER
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|12/9 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT (2ND/MO)
12/16 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)
12/23 FUNKYARD X (4TH/MO)
1/6 FORECAST (1ST/MO)
|MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND………..
|2/10 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA/T SUTTON
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|12/23 AHI-NAMA
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/9 (NO JAZZ)
12/23 VANESSA RUBIN
12/30 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|12/9 MOISES BORGES
12/16 MOSS STANLEY
12/30 HIP TO THAT
|STONE TAVERN, 110 E MAIN, KENT………………………………..
|SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON…………………
|12/30 STAN MILLER
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|12/16 TOMMY LEHMAN/LUCAS KADISH (JAM)
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|12/16 (JAZZ JAM)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(AFT) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS….
|12/17 RUSSELL THOMPSON
12/24 WHITEHOUSE BAND
|(AFT) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHAKER..
|1/7 NIGHT OWLS (1ST/MO)
|(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA…………………..
|12/10 JOE FRISNA/DAN HALLETT
|(EARLY) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETRT…
|12/10 FUNKYARD X/FORECAST
|(EARLY) LAURELLO VINEYARDS, 4573 RT 307, HRPRSFLD..
|12/10 STAN MILLER
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|12/10 JAZZ SHEPHERDS
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/10 GABRIEL ALLEGRÍA/AFRO-PERUVIAN 6
12/17 BARBARA ROSENE TRIO
12/31 HOT DJANG!
1/7 LUCAS KADISH QUARTET
1/14 KATIE THIROUX QUARTET
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|12/17 MIKE WADE’S NASTY NATI BRASS BAND
12/31 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
1/14 (NO JAZZ)
1/21 JARED LEES QUARTET
2/4 BLACK DOG OCTET
2/25 RED LIGHT ROXY
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|12/31 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
1/28 GREG BANASZAK/CHRS RIEMENSCHNEIDER
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|1/7 PRIME DIRECTIVE
1/28 GROOVES ANONYMOUS
2/4 JUST JAZZ
2/11 KAMAL ABDUL-ALIM
4/8 ERIC SEDDON
|CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON……..
|12/31 HUBB’S GROOVE/MICHAEL AUSTIN
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|12/10, 1/14 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|12/31 FORECAST
|MUSTARD SEED MARKET, 867 W MARKET, AKRON………….
|12/17 DAN WILSON
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/10 KEN PEPLOWSKI QUARTET
12/17 (NO JAZZ)
12/31 DOMINICK FARINACCI
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|12/10 RUSSELL THOMPSON/TONY WATSON JR
12/17, 1/28 FORECAST
1/7 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
1/21 MICHAEL AUSTIN PROJECT
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|12/10 BLU MONSOON
12/17 QS JAZZ
12/24 (NO JAZZ)
12/31 (CLOSED)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|12/31 HOT DJANG!
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLVLD…
|12/18 CLEVELAND JAZZ ORCH QUINTET
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON…
|12/18 JAZZ SHEPHERDS
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|12/11 NIGHT OWLS
1/29 (TRAD JAM)
2/26 DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HRPRSFLD TWP….
|12/11 STAN MILLER
|(AFT) WAREHOUSE OT CANAL, 239 N CANAL, CANAL FLT….
|12/11 MUSICAL MEMORIES ORCHESTRA
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|12/11 JD ALLEN TRIO
12/18 DAVE BANKS BIG BAND
1/15 HUBB’S GROOVE
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 SR 528, MADISON…
|12/18 STAN MILLER
|(EARLY) NAZCA, 35700 LAKELAND, EASTLAKE………………..
|(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR…
|DAVE KASPER
|BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND..
|12/25 BLUE LUNCH, ERNIE KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|12/11 KAMAL ABDUL-ALIM
12/18 ROBERT HUBBARD GROUP
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/11 (NO JAZZ)
12/18 HELEN WELCH QUARTET
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|1/15 RONNIE LAWS
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|12/26 MOSS STANLEY/BILLIE MITCHELL
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/12,26 (NO JAZZ)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|1/3 (NO JAZZ)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|12/13 WILLIAM PARKER
12/20 SPICE: DAVE BREWER/ED RIDLEY
12/20 WENNINGER/SOPKO/CHASTAIN/VOLENIK
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|12/20 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|GROG SHOP, 2785 EUCLID HTS, CLEVELAND HTS……………
|12/20 ACO
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|12/27 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/27 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|12/13, 1/10, 2/14 DAN ZOLA ORCHESTRA
12/20, 1/17. 2/21 SWING CITY BIG BAND
1/3, 2/7 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BIG BAND
1/24 SWINGTIME BIG BAND
1/31 PRIME TIME BIG BAND
2/28 (PRIVATE EVENT)
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES……..
|(JAZZ)
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/14 RUDY ROYSTON TRIO
12/21 FRED HUGHES TRIO
12/28, 1/11 JACKIE WARREN
1/4 JOE LEAMAN
1/18 CLIFF HABIAN
1/25 MOSS STANLEY
|BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS……
|12/21 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|12/14, 2/8 (NO JAZZ)
12/28 JOSHUA SMITH QUARTET
2/1 BOBBY SELVAGGIO/RED RHINOCEROS REVIVAL
2/15 NICK FINZER
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|12/14, 1/11, 2/8, 3/8 ERIC SEDDON
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S, 111 N MAIN, AKRON…………………………………………
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/14 LIZ HUFF & FRIENDS
12/28 JOE HUNTER & FRIENDS
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|12/21 DAVE HAMMER/JACK SCHANTZ
12/28 MICHAEL VINCENT TRIO
1/11 TOM LEHMAN
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|
THURSDAY
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON…………
|1/5 DORIANNE (1ST/MO)
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|118 COCKTAIL BAR, 3700 MASSILLON, UNIONTOWN………….
|(JAZZ JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/15 TEDDY PANTELES TRIO
12/22, 1/12,26 THERON BROWN TRIO (JAM)
12/29 ALEX SCHROCK TRIO
1/5 SAM BLAKESLEE BIG BAND (1ST/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|12/15 HOWIE SMITH QUARTET
2/2 (NO JAZZ)
2/16 BOB FRASER
5/18 EVELYN WRIGHT
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|12/22 TIM HUNT
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|LA FIESTA, 5115 WILSON MILLS, RICHMOND HTS……………..
|1/12 GEORGE FOLEY & HIS RHYTHM (2ND/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/22 CURTIS TAYLOR QUARTET
12/29 EDDIE BACCUS SR & FRIENDS
4/6 CHARLIE HUNTER
|RUSTY NAIL, 7291 S.R. 43, TWIN LAKES………………………….
|1/5 MINSTRELS OF EARLVILLE (1ST/MO)
|TOZZI’S ON 12TH, 4210 12TH NW, CANTON…………………………
|12/15 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE