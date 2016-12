Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-12-09

9 DECEMBER (FRI) 7PM ADMISSION GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

9 DECEMBER (FRI) 7:30PM FREE “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND, HELEN WELCH(VOCAL) PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

9-10 DECEMBER (FRI-SAT) 8PM ADMISSION “A CJO CHRISTMAS”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

9 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION MSTRCLASS 6PM FREE JOHN RAYMOND(TRUMPET) TRIO: GILAD HEKSELMAN(GUITAR), COLIN STRANAHAN(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 DECEMBER (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

10 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION DAVE KOZ(SAX), JONATHAN BUTLER(GUITAR,VOCAL), KENNY LATTIMORE(VOCAL), VALERIE SIMPSON(VOCAL) STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

10 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

10 DECEMBER (SAT) 8:30PM ADMISSION KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX), JOE HUNTER(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GLENN DAVIS(DRUMS) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

11 DECEMBER (SUN) 2PM ADMISSION “JINGLE BELL MATINEE”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

11 DECEMBER (SUN) 3PM ADMISSION “JINGLE JAZZ”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZ STUDENTS, OTHERS EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7595 www.uakron.edu/ej/events/

11 DECEMBER (SUN) 6PM ADMISSION JD ALLEN(SAX) TRIO: JAMES GAITERS(DRUMS), BRANDON MEEKS(BASS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

11 DECEMBER (SUN) 7PM ADMISSION KAMAL ABDUL ALIM(TRUMPET), CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(PIANO), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

11 DECEMBER (SUN) 8PM ADMISSION WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE) PERFORMING ARTS CENTER & THEATER, 1505 STATE, ERIE PA 814‑434‑0687 www.paca1505.com

12 DECEMBER (MON) 5PM FREE ‘ROUND MIDNIGHT VOCAL ENSEMBLE FAIRCHILD CHAPEL, 50 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

12 DECEMBER (MON) 7PM FREE W/TIX CHARLES HERSCH: “JEWS AND JAZZ: IMPROVISING ETHNICITY“ CUYAHOGA COUNTY LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

13 DECEMBER (TUE) 6PM FREE KEVIN DISIMONE(KEYBOARDS), NEAL FREY(BASS), JACK YARNELL(DRUMS), PEGGY COYLE(VOCAL), JOHN REESE(TROMBONE) SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

13 DECEMBER (TUE) 7PM FREE TRI-C VOCAL JAZZ ENSEMBLES, KIM NAZARIAN(VOCAL) BLACK BOX THEATER, TOMMY LAPUMA CENTER FOR CREATIVE ARTS, 2809 WOODLAND, CLEVELAND 216‑987‑4444 www.tri-c.edu

13 DECEMBER (TUE) 8PM ADMISSION WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

14 DECEMBER (WED) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

14 DECEMBER (WED) 7:30PM ADMISSION KENNY G(SAX) HARD ROCK NORTHFIELD PARK, 10777 NORTHFIELD 330‑908‑ROCK www.hrrocksinonorthfieldpark.com

14 DECEMBER (WED) 8PM ADMISSION RUDY ROYSTON(DRUMS) TRIO: JON IRABAGON(REEDS), THOMSON KNEELAND(BASS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

16 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DAN WILSON(GUITAR), DAVE THROCKMORTON(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

16 DECEMBER (FRI) 8PM ADMISSION “HOLIDAY JAZZ SPECIAL”: MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

17 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION MIKE WADE’S(TRUMPET) NASTY NATI BRASS BAND: JON MCSAYLES(TRUMPET), ELI GONZALES(SAX), JOSH KLINE(SAX), MARVIN CURRY(TROMBONE), SCOTT JONES(TROMBONE), ALEXIS OWENS(SOUSAPHONE), CHUCK SCHWEITZER(PERCUSSION), NICK HACH(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

17 DECEMBER (SAT) 8PM ADMISSION BARBARA ROSENE(VOCAL) TRIO: TONY ROBERTS(PIANO), ED CROFT(BASS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

18 DECEMBER (SUN) 1:30PM FREE CURTIS TAYLOR(TRUMPET) CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

18 DECEMBER (SUN) 8PM ADMISSION ROBERT HUBBARD(DRUMS) GROUP: CURTIS TAYLOR(TRUMPET), TONY WATSON(SAX), HOWEY ALEXANDER(PIANO), DEAN HULLET(BASS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

19 DECEMBER (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

21 DECEMBER (WED) 7PM ADMISSION FRED HUGHES(PIANO) TRIO: AMY SHOOK(BASS), FRANK RUSSO(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

22 DECEMBER (THU) 8PM ADMISSION CURTIS TAYLOR(TRUMPET) QUARTET NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

23 DECEMBER (FRI) 8:30PM ADMISSION VANESSA RUBIN(VOCAL) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

28 DECEMBER (WED) 8PM ADMISSION JOSHUA SMITH(SAX) QUARTET: KEIGO HIRAKAWA(PIANO), TBA(BASS), CARMEN CASTALDI(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

29 DECEMBER (THU) 8PM ADMISSION ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(DRUMS), CHAD GREENWALD(BASS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

30-31 DECEMBER (FRI-SAT) F 8PM SA 9PM ADMISSION JAZZ HERITAGE ORCHESTRA BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

30 DECEMBER (FRI) 8:30PM ADMISSION MOISES BORGES(GUITAR,VOCAL), JOSHUA SMITH(SAX) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

31 DECEMBER (SAT) 7:30,10PM ADMISSION DOMINICK FARINACCI(SAX) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

4 JANUARY (WED) 6:30PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – STEVIE WONDER” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org

5 JANUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org

7 JANUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – ART BLAKEY” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org

7 JANUARY (SAT) 8PM ADMISSION LUCAS KADISH(GUITAR) QUARTET: THEO WALENTINY(PIANO), NICK DUNSTON(BASS), CONNOR PARKS(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

9 JANUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

10 JANUARY (TUE) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

11 JANUARY (WED) 6:30PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org

13 JANUARY (FRI) 8PM ADMISSION ERIN MCDOUGALD(VOCAL) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

14 JANUARY (SAT) 8PM ADMISSION MASTRCLSS 6PM FREE KATIE THIROUX(BASS,VOCAL) QUARTET: KEN PEPLOWSKI(REEDS), JUSTIN KAUFLIN(PIANO), MATT WITEK(DRUMS) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

15 JANUARY (SUN) 7,9:30PM ADMISSION RONNIE LAWS(SAX) TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND 216‑861‑5299 www.take5live.com

16 JANUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

17 JANUARY (TUE) 8PM ADMISSION REBIRTH BRASS BAND BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

18 JANUARY (WED) 6:30PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GARFIELD HTS BRANCH, 5409 TURNEY 216‑475‑8178 www.cuyahogalibrary.org

21 JANUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org

23 JANUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

23 JANUARY (MON) 7:30PM ADMISSION SCOTT GARLOCK(TROMBONE) ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

27 JANUARY (FRI) 7PM FREE BALDWIN-WALLACE JAZZTET KULAS MUSICAL ARTS BLDG, 96 FRONT, BEREA 440‑826‑2365 www.bw.edu

28 JANUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

28-29 JANUARY (SAT-SUN) SA 8PM SU 2PM ADMISSION “HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL) HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

29 JANUARY (SUN) 4PM FREE CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu

2 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org

4 FEBRUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org

6 FEBRUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY FAIRVIEW PARK BRANCH, 21255 LORAIN 440‑333‑4700 www.cuyahogalibrary.org

9 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – STEVIE WONDER” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

11 FEBRUARY (SAT) 8PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL) OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

12 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

14 FEBRUARY (TUE) 7:30PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

15 FEBRUARY (WED) 7PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – TOM JOBIM” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

15 FEBRUARY (WED) 8PM ADMISSION NICK FINZER(TROMBONE): LUCAS PINO(REEDS), GLENN ZALESKI(PIANO), ALEX WINTZ(GUITAR), DAVE BARON(BASS), JIMMY MACBRIDE(DRUMS) BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

16 FEBRUARY (THU) 3:30PM FREE MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX) CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

16 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

17 FEBRUARY (FRI) 6:30PM FREE ANAT COHEN(CLARINET,SAX) CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

17 FEBRUARY (FRI) 7PM FREE JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

17 FEBRUARY (FRI) 8:30PM ADMISSION KEIKO MATSUI(KEYBOARDS) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

18 FEBRUARY (SAT) 7:30PM ADMISSION “COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

19 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – CANNONBALL ADDERLEY” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

20 FEBRUARY (MON) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

22 FEBRUARY (WED) 8PM ADMISSION AL DIMEOLA(GUITAR) KENT STAGE, 175 E MAIN 330‑677‑5005 www.thekentstage.com

23 FEBRUARY (THU) 7PM FREE W/TIX “JAZZ MUSIC ICONS – HERBIE HANCOCK” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MIDDLEBURG HTS BRANCH, 15600 E BAGLEY 440‑234‑3600 www.cuyahogalibrary.org

23 FEBRUARY (THU) 7:30PM ADMISSION CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events

25 FEBRUARY (SAT) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

26 FEBRUARY (SUN) 2PM FREE W/TIX “JAZZ/MUSIC ICONS – DUKE ELLINGTON” CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAPLE HTS BRANCH, 5225 LIBRARY 216‑475‑5000 www.cuyahogalibrary.org

26 FEBRUARY (SUN) 2PM ADMISSION DAVE GREER’S CLASSIC JAZZ BAND BRITISH AMERICAN CLUB, 8564 RAVENNA, TWINSBURG 330‑963‑6370 www.earlyjas.org (EARLYJAS)

28 FEBRUARY (TUE) 7PM FREE W/TIX “MARDI GRAS CELEBRATION!”: NEO-DIXIE CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA-SNOW BRANCH, 2121 SNOW 216‑661‑4240 www.cuyahogalibrary.org

3 MARCH (FRI) 8PM FREE HIGH SCHOOL JAZZ INVITATIONAL CONCERT LUDWIG RECITAL HALL, KENT STATE UNIVERSITY 330‑672‑3609 www.kent.edu

4 MARCH (SAT) 8PM FREE OBERLIN JAZZ ENSEMBLE FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

14 MARCH (TUE) 3:30PM FREE MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO) CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

16 MARCH (THU) 6:30PM FREE LEO GENOVESE(PIANO) CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

17-19 MARCH (FRI-SUN) VARIOUS VARIOUS LAKELAND JAZZ FESTIVAL LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

17 MARCH (FRI) 7:30PM ADMISSION HS BANDS 9A FREE MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, WAYNE BARBERON(TRUMPET) HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

19 MARCH (SUN) 7:30PM ADMISSION “THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS) GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

21 MARCH (TUE) 7:30PM FREE JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

21 MARCH (TUE) 8PM ADMISSION GALACTIC, THE HIP ABDUCTION BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

22 MARCH (WED) 7:30PM ADMISSION JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

22 MARCH (WED) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF MOUNT UNION JAZZ BAND GALLAHER BLACK BOX THEATER, GIESE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, ASHLAND 800‑992‑6682 www.mountunion.edu

23 MARCH (THU) 7:30PM ADMISSION JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

24 MARCH (FRI) 7:30PM ADMISSION STEVE TYRELL(VOCAL) STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

25 MARCH (SAT) 8PM ADMISSION “I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL) SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

31 MARCH (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

6 APRIL (THU) TBA ADMISSION CHARLIE HUNTER(GUITAR) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550 www.nighttowncleveland.com

8 APRIL (SAT) 8PM ADMISSION CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

8 APRIL (SAT) 7:30PM ADMISSION “BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

21 APRIL (FRI) 7:30PM ADMISSION COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

21 APRIL (FRI) 8PM ADMISSION “MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

24 APRIL (MON) 7:30PM FREE UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

24 APRIL (MON) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

25 APRIL (TUE) 7:30PM FREE ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

26 APRIL (WED) 8PM FREE KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

6 MAY (SAT) 8:30PM ADMISSION GERALD ALBRIGHT(SAX) TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

19-20 MAY (FRI-SAT) 8PM ADMISSION HELEN WELCH(VOCAL) STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

21 MAY (SUN) 2PM FREE W/TIX HOWIE SMITH(SAX) CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

5-6 AUGUST (SAT-SUN) FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org