Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-11-18

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|18 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
5PM
|CHRIS GREENE(SAX) QUARTET: DAMIAN ESPINOSA(PIANO), MARC PIANE(BASS), STEVE CORLEY(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|18-19 NOVEMBER (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|MEDESKI, MARTIN & WOOD: JOHN MEDESKI(KEYBOARDS), BILLY MARTIN(DRUMS), CHRIS WOOD(BASS) + MARC RIBOT(GUITAR), STEVEN BERNSTEIN(TRUMPET), CYRO BAPTISTA(PERCUSSION), DJ LOGIC(DJ), DJ OLIVE(DJ)
ON AIR STUDIO, 1075 OLD RIVER, CLEVELAND 216‑902‑7112
|18-19 NOVEMBER (FRI-SAT)
|8,10PM
ADMISSION
|ALEX BUGNON(PIANO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|18 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|MOUSTACHE YOURSELF
MASSILLON MUSEUM, 121 LINCOLN WAY E, MASSILLON 330‑833‑4061 X114 www.massillonmuseum.org
|18 NOVEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“SOUNDS OF SWING”: MICHAEL SHIRTZ(PIANO), ERNIE KRIVDA(SAX)
SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com
|19 NOVEMBER (SAT)
|1PM
FREE
|LEMPNER/SARATA/ALLEN TRIO
LORAIN PUBLIC LIBRARY AVON BRANCH, 37485 HARVEST 440‑934‑4743 www.lorainpubliclibrary.org
|19 NOVEMBER (SAT)
|7PM
ADMISSION
|CHRIS GREENE(SAX) QUARTET: DAMIAN ESPINOSA(PIANO), MARC PIANE(BASS), STEVE CORLEY(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|19 NOVEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|ELAN TROTMAN(SAX)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|20 NOVEMBER (SUN)
|4PM
ADMISSION
|“MUSIC OF QUINCY JONES”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|20 NOVEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|SOUNDOCTRINE: FRANK WALTON(TRUMPET), JEVAUGN BOGARD(SAX), DAVID PRITCHETT(KEYBOARDS), DAVE LYNN(GUITAR), ROB WHITE(BASS), JERE B(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|20 NOVEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|“HOME FOR CHRISTMAS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS), ADAM KEELER(GUITAR)
AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com
|21 NOVEMBER (MON)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|21 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
BLISS HALL, YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|21 NOVEMBER (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|21 NOVEMBER (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ WORKSHOP ENSEMBLE, JAZZ ORCHESTRA
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|22 NOVEMBER (TUE)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS, NOVA JAZZ SINGERS, FACULTY JAZZ ENSEMBLE, CARL ALLEN(DRUMS)
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25-26 NOVEMBER (FRI-SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|JEROME JENNINGS(DRUMS) QUINTET: KENYATTA BEASLEY(TRUMPET), DION TUCKER(TROMBONE), CHRISTIAN SANDS(PIANO), ELIAS BAILEY(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|26-27 NOVEMBER (SA-SU)
|SA 7PM
SU 8:15PM
ADMISSION
|“ELEVATOR TO THE GALLOWS” (1958, LOUIS MALLE, SCORE BY MILES DAVIS)
CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque
|26 NOVEMBER (SAT)
|7,9:30PM
ADMISSION
|JOSH RZEPKA(TRUMPET): THERON BROWN(PIANO), LUCAS KADISH(GUITAR), MIKE FORFIA(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|29 NOVEMBER (TUE)
|6:30,8:30PM
ADMISSION
|“PETER WHITE(GUITAR) CHRISTMAS”: EUGE GROOVE(SAX), RICK BRAUN(TRUMPET)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|30 NOVEMBER (WED)
|12PM
DONATION
|“A JAZZY CHRISTMAS”: THE GATEWAY BAND
TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630
www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)
|1 DECEMBER (THU)
|7PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES
CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|1 DECEMBER (THU)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org
|1 DECEMBER (THU)
|7:30PM
FREE
|YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS
BLISS HALL, YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 330‑941‑3636 www.ysu.edu
|1 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|XAVIER BREAKER(DRUMS) COALITION: SHAUN JOHNSON(TRUMPET), RAJIV HALIM(SAX), JOEL REAM(GUITAR), MARCIN FAHMY(KEYBOARDS), JEREMIAH HUNT(BASS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|1 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|JAMIE BAUM(FLUTE)/SHORT STORIES: NIR FELDER(GUITAR), ANDY MILNE(PIANO), MATT CLOHESY(BASS), JEFF HIRSHFIELD(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|1 DECEMBER (THU)
|9PM
ADMISSION
|MAKOTO KAWABATA(GUITAR), TATSUYA NAKATANI(PERCUSSION)
MAHALL’S 20 LANES, 13200 MADISON, LAKEWOOD 216‑521‑3280 www.mahalls20lanes.com
|2 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|2 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM
FREE
|JAMIE BAUM(FLUTE)/SHORT STORIES: NIR FELDER(GUITAR), ANDY MILNE(PIANO), MATT CLOHESY(BASS), JEFF HIRSHFIELD(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|3 DECEMBER (SAT)
|2PM
FREE
|“JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org
|3 DECEMBER (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLE
THWING BALLROOM, 11111 EUCLID, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu
|3 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“JAZZ UNIT REUNION”: DAVE BANKS, JOE MILLER, JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH, JOHN KLAYMAN, BRAD WAGNER(SAX), RON BUSCH(VIBES), ROCK WEHRMANN(PIANO), BOB FRASER(GUITAR), DAVE MORGAN(BASS), MARK GONDER(DRUMS), TBA(HORN)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|3 DECEMBER (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|3 DECEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|VICTOR JONES(DRUMS) QUARTET: MICHAEL WOLFF(PIANO), HALEY NISWANGER(SAX), HARVEY S(BASS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|6 DECEMBER (TUE)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|7 DECEMBER (WED)
|7PM
FREE
|ERNIE KRIVDA(SAX), TRI-C JAZZ WORKSHOP
TOMMY LIPUMA CENTER FOR THE CREATIVE ARTS, 2809 WOODLAND, CLEVELAND 216‑987‑4256 www.tri-c.edu
|7 DECEMBER (WED)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org
|7 DECEMBER (WED)
|7,9:30PM
ADMISSION
MSTRCLASS
5PM FREE
|JOEY DEFRANCESCO(ORGAN,TRUMPET,VOCAL) TRIO: DAN WILSON(GUITAR), JASON BROWN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|9 DECEMBER (FRI)
|7PM
ADMISSION
|GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|9 DECEMBER (FRI)
|7:30PM
FREE
|“BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND, HELEN WELCH(VOCAL)
PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com
|9-10 DECEMBER (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|“A CJO CHRISTMAS”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|9 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
MSTRCLASS
6PM FREE
|JOHN RAYMOND(TRUMPET) TRIO: GILAD HEKSELMAN(GUITAR), COLIN STRANAHAN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 DECEMBER (SAT)
|2PM
FREE
|“JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org
|10 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|DAVE KOZ(SAX), JONATHAN BUTLER(GUITAR,VOCAL), KENNY LATTIMORE(VOCAL), VALERIE SIMPSON(VOCAL)
STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org
|10 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|10 DECEMBER (SAT)
|8:30PM
ADMISSION
|KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX), JOE HUNTER(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GLENN DAVIS(DRUMS)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|11 DECEMBER (SUN)
|2PM
ADMISSION
|“JINGLE BELL MATINEE”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|11 DECEMBER (SUN)
|3PM
ADMISSION
|“JINGLE JAZZ”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZ STUDENTS, OTHERS
EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7595 www.uakron.edu/ej/events/
|11 DECEMBER (SUN)
|6PM
ADMISSION
|JD ALLEN(SAX) TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|11 DECEMBER (SUN)
|7PM
ADMISSION
|KAMAL ABDUL ALIM(TRUMPET), CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(PIANO), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|11 DECEMBER (SUN)
|8PM
ADMISSION
|WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE)
PERFORMING ARTS CENTER & THEATER, 1505 STATE, ERIE PA 814‑434‑0687 www.paca1505.com
|12 DECEMBER (MON)
|5PM
FREE
|‘ROUND MIDNIGHT VOCAL ENSEMBLE
FAIRCHILD CHAPEL, 50 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|12 DECEMBER (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|CHARLES HERSCH: “JEWS AND JAZZ: IMPROVISING ETHNICITY“
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org
|13 DECEMBER (TUE)
|6PM
FREE
|KEVIN DISIMONE(KEYBOARDS), NEAL FREY(BASS), JACK YARNELL(DRUMS), PEGGY COYLE(VOCAL), JOHN REESE(TROMBONE)
SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com
|13 DECEMBER (TUE)
|8PM
ADMISSION
|WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|14 DECEMBER (WED)
|7PM
FREE
|“JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY SOUTH EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4880 www.cuyahogalibrary.org
|14 DECEMBER (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|KENNY G(SAX)
HARD ROCK NORTHFIELD PARK, 10777 NORTHFIELD 330‑908‑ROCK www.hrrocksinonorthfieldpark.com
|14 DECEMBER (WED)
|8PM
ADMISSION
|RUDY ROYSTON(DRUMS) TRIO: JON IRABAGON(REEDS), THOMSON KNEELAND(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DAN WILSON(GUITAR), DAVE THROCKMORTON(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|16 DECEMBER (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“HOLIDAY JAZZ SPECIAL”: MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET
SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com
|17 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|MIKE WADE’S(TRUMPET) NASTY NATI BRASS BAND: JON MCSAYLES(TRUMPET), ELI GONZALES(SAX), JOSH KLINE(SAX), MARVIN CURRY(TROMBONE), SCOTT JONES(TROMBONE), ALEXIS OWENS(SOUSAPHONE), CHUCK SCHWEITZER(PERCUSSION), NICK HACH(DRUMS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|17 DECEMBER (SAT)
|8PM
ADMISSION
|BARBARA ROSENE(VOCAL) TRIO: TONY ROBERTS(PIANO), ED CROFT(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|18 DECEMBER (SUN)
|1:30PM
FREE
|CURTIS TAYLOR(TRUMPET)
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org
|18 DECEMBER (SUN)
|8PM
ADMISSION
|ROBERT HUBBARD(DRUMS) GROUP: CURTIS TAYLOR(TRUMPET), TONY WATSON(SAX), HOWEY ALEXANDER(PIANO), DEAN HULLET(BASS)
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|19 DECEMBER (MON)
|7PM
FREE W/TIX
|“JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”
CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org
|21 DECEMBER (WED)
|7PM
ADMISSION
|FRED HUGHES(PIANO) TRIO: AMY SHOOK(BASS), FRANK RUSSO(DRUMS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|22 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|CURTIS TAYLOR(TRUMPET) QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 DECEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|VANESSA RUBIN(VOCAL)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|29 DECEMBER (THU)
|8PM
ADMISSION
|ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(DRUMS), CHAD GREENWALD(BASS)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com
|30-31 DECEMBER (FRI-SAT)
|F 8PM
SA 9PM
ADMISSION
|JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop
|30 DECEMBER (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|MOISES BORGES(GUITAR,VOCAL), JOSHUA SMITH(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|31 DECEMBER (SAT)
|7:30,10PM
ADMISSION
|DOMINICK FARINACCI(SAX)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550
|23 JANUARY (MON)
|7:30PM
ADMISSION
|SCOTT GARLOCK(TROMBONE)
ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|28-29 JANUARY (SAT-SUN)
|SA 8PM
SU 2PM
ADMISSION
|“HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL)
HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|29 JANUARY (SUN)
|4PM
FREE
|CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES
KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu
|11 FEBRUARY (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|14 FEBRUARY (TUE)
|7:30PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc
|16 FEBRUARY (THU)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|6:30PM
FREE
|ANAT COHEN(CLARINET,SAX)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17 FEBRUARY (FRI)
|7PM
FREE
|JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO
HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music
|17 FEBRUARY (FRI)
|8:30PM
ADMISSION
|KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)
TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com
|18 FEBRUARY (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|23 FEBRUARY (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES
WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000 miac.mercyhurst.edu/events
|4 MARCH (SAT)
|8PM
FREE
|OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|14 MARCH (TUE)
|3:30PM
FREE
|MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)
CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|16 MARCH (THU)
|6:30PM
FREE
|LEO GENOVESE(PIANO)
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu
|17-19 MARCH (FRI-SUN)
|VARIOUS
VARIOUS
|LAKELAND JAZZ FESTIVAL
LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu
|17 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
HS BANDS
9A FREE
|MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, OTHERS
HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu
|19 MARCH (SUN)
|3PM
ADMISSION
|“THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|7:30PM
FREE
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND
GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|21 MARCH (TUE)
|8PM
ADMISSION
|GALACTIC
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com
|22 MARCH (WED)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|23 MARCH (THU)
|7:30PM
ADMISSION
|JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|24 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|STEVE TYRELL(VOCAL), UNIVERSITY OF AKRON JAZZ STUDIES ENSEMBLE
STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music
(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)
|25 MARCH (SAT)
|8PM
ADMISSION
|“I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)
SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com
|31 MARCH (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|8 APRIL (SAT)
|8PM
ADMISSION
|CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA
OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org
|8 APRIL (SAT)
|7:30PM
ADMISSION
|“BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND
SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|21 APRIL (FRI)
|7:30PM
ADMISSION
|COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE
FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu
|21 APRIL (FRI)
|8PM
ADMISSION
|“MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)
MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com
|24 APRIL (MON)
|7:30PM
FREE
|UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE
GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON
330-972-8301 www.uakron.edu/music
|24 APRIL (MON)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|25 APRIL (TUE)
|7:30PM
FREE
|ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA
HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu
|26 APRIL (WED)
|8PM
FREE
|KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO
LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu
|19-20 MAY (FRI-SAT)
|8PM
ADMISSION
|HELEN WELCH(VOCAL)
STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu
|5-6 AUGUST (SAT-SUN)
|FREE
|ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL
FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org
|WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106 216‑368‑2208 www.wruw.org
|JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.
|
FRIDAY
|(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA…………………..
|11/18 TIM CLARKE/FRANK SINGER
11/25 JD JAZZ & BLUES
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|11/18 CHRIS GREENE MASTERCLASS
12/2 JAMIE BAUM MASTERCLASS
12/9 JOHN RAYMOND TRIO
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS…..
|11/18 PATTY RENNER/GENE FIOCCA
11/25 BLUE GROOVE & LIZ
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|11/18 CHRIS GREENE QUARTET
11/25 MOUSTACHE YOURSELF
12/2 JAMIE BAUM/SHORT STORIES
12/9 JOHN RAYMOND TRIO
12/16 TONY MONACO TRIO
12/23 JOE HUNTER TRIO/EVELYN WRIGHT
12/30 PAT HARRIS
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|11/18, 1/13 (NO JAZZ)
11/25 (CLOSED)
12/2 TONY CUDA’S JAZZ CATS
12/9 GABRIEL ALLEGRÍA’S AFRO-PERUVIAN 6
12/16 GLENN HOLMES QUARTET
12/23 “SONGS OF THE SEASON”: AMANDA POWELL
12/30 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
|BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….
|BURNTWOOD TAVERN, 8188 BRECKSVILLE, BRKSVILLE…..
|11/25 BLU MONSOON
|BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE…………………..
|11/18 BLU MONSOON
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|12/9 JUST JAZZ
12/16, 1/13, 3/10, 5/12 REID PROJECT
1/6 HIP TO THAT
3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|CLIFF HABIAN
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS………….
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD, S EUCLID………………..
|11/18 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|MIKE PETRONE
|LODGE @ GENEVA-ON-THE-LAKE, 4888 N BWAY, GOTL……
|12/2,23 STAN MILLER
|MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS………………………..
|HARRY BACHARACH
|MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID………..
|11/18 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)
11/25 FUNKYARD X (4TH/MO)
12/1 FORECAST (1ST/MO)
12/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT (2ND/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|11/18 ALEX BUGNON
11/25 JEROME JENNINGS QUINTET
12/2 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET
12/9 (NO JAZZ)
12/23 VANESSA RUBIN
12/30 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|11/18 JAZZ SHEPHERDS
12/9 MOISES BORGES
12/16 MOSS STANLEY
12/30 HIP TO THAT
|STONE TAVERN, 110 E MAIN, KENT………………………………..
|12/2 BOB NIEDERRITER TRIO
|SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON…………………
|11/18, 12/30 STAN MILLER
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT….
|11/17 (JAZZ JAM)
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|MOSS STANLEY
|
SATURDAY
|(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA…………………..
|(EARLY) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETRT…
|12/10 FUNKYARD X/FORECAST
|(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRNSVLLE HTS..
|(EARLY) LAURELLO VINEYARDS, 4573 RT 307, HRPRSFLD..
|12/10 STAN MILLER
|(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON….
|11/19 BOB NIEDERRITER TRIO
11/26 DANNY MAZZOCCO TRIO
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|11/19 ELAN TROTMAN
11/26 JOSH RZEPKA
12/3 JUSTO SABORIT/LATIN SOUL
12/10 GABRIEL ALLEGRÍA/AFRO-PERUVIAN 6
12/17 BARBARA ROSENE TRIO
12/31 HOT DJANG!
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|11/19 CHRIS GREENE QUARTET
11/26 (CLOSED)
12/3 JAZZ UNIT REUNION
12/17 MIKE WADE’S NASTY NATI BRASS BAND
12/31 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
1/14 (NO JAZZ)
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|11/26, 12/31 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|11/19 NICK PUIN TRIO
12/3 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
1/7 PRIME DIRECTIVE
1/28 GROOVES ANONYMOUS
2/4 JUST JAZZ
2/11 KAMAL ABDUL-ALIM
4/8 ERIC SEDDON
|CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON……..
|12/31 HUBB’S GROOVE/MICHAEL AUSTIN
|CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND…………………
|KATHERYN PAYNE
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS………….
|11/19 RUSSELL THOMPSON
11/26 JOHN WATKINS/JSAXX
|JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND…………….
|CLIFF HABIAN
|MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE……..
|12/10, 1/14 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|11/19 ALEX BUGNON
11/26 JEROME JENNINGS QUINTET
12/3 VICTOR JONES QUARTET
12/10 KEN PEPLOWSKI QUARTET
12/17 (NO JAZZ)
12/31 DOMINICK FARINACCI
|PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………………………….
|MOSS STANLEY
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|11/26 GROOVES ANONYMOUS
|TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND….
|11/19 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
|TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD…..
|11/19 BLUE GROOVE
11/26 (JAZZ)
12/3 STANDARD PROCEDURE
12/10 BLU MONSOON
12/17 QS JAZZ
12/24 (NO JAZZ)
12/31 (CLOSED)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
|WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD….
|DORIS LONG TRIO
|(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………….
|12/31 HOT DJANG!
|(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………..
|JACKIE WARREN
|
SUNDAY
|(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND……
|MOSTLY JAZZ MASS
|(BRUNCH) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLVLD…
|12/18 CLEVELAND JAZZ ORCH QUINTET
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MRKT, AKRON……
|(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON…
|11/20 JAZZ SHEPHERDS
|(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………..
|JACK LACEY
|(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA…
|CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
|(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG….
|11/27 (TRAD JAM)
12/11 NIGHT OWLS
|(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HRPRSFLD TWP….
|12/11 STAN MILLER
|(AFT) WAREHOUSE OT CANAL, 239 N CANAL, CANAL FLT….
|12/11 MUSICAL MEMORIES ORCHESTRA
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|12/11 JD ALLEN TRIO
12/18 DAVE BANKS BIG BAND
|(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE……..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON………………
|LEGACY OF JAZZ
|(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN…..
|(JAZZ JAM)
|(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 SR 528, MADISON…
|11/20, 12/18 STAN MILLER
12/4 PLAN D
|(EARLY) NAZCA, 35700 LAKELAND, EASTLAKE………………..
|12/4 FORECAST/SHERENA WYNN
|(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR…
|DAVE KASPER
|BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND..
|12/25 BLUE LUNCH, ERNIE KRIVDA
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|11/27 (CLOSED)
12/4 SAM BLAKESLEE QUINTET
12/11 KAMAL ABDUL-ALIM
12/18 ROBERT HUBBARD GROUP
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|11/20, 12/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS……………………
|MICHAEL AUSTIN QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|11/20 SOUNDOCTRINE
11/27 JOHN WATKINS & JSAXX
12/4,11 (NO JAZZ)
12/18 HELEN WELCH QUARTET
|
MONDAY
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR..
|GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|11/21,28 (CLOSED)
12/26 MOSS STANLEY/BILLIE MITCHELL
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA
VELVET VOYAGE
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|11/21,28, 12/5,12,26 (NO JAZZ)
|SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND…………………….
|12/5 JAZZ SHEPHERDS
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|DEMETRIUS STEINMETZ
|
TUESDAY
|(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON……………..
|PETE CAVANO
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|11/22 (CLOSED)
12/13 WILLIAM PARKER
12/20 WENNINGER/SOPKO/CHASTAIN/VOLENIK
|BOTTLEHOUSE, 2050 LEE, CLEVELAND HTS……………………
|BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND………….
|12/20 M2B2 BIG BAND
|COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND……………….
|ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
|MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W…………..
|11/29 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|11/22, 12/27 (NO JAZZ)
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|RANDY MOROZ
|VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD…………………….
|11/22 (NO JAZZ)
11/29 PRIME TIME BIG BAND
12/6, 1/3 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BIG BAND
12/13 DAN ZOLA ORCHESTRA
12/20 SWING CITY BIG BAND
|WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT………………..
|DANJO JAZZ ORCHESTRA
|
WEDNESDAY
|(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND..
|GEORGE FOLEY
|(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND……………………
|HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
|(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………….
|12/7 JOEY DEFRANCESCO MASTERCLASS
|(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES……..
|(JAZZ)
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD..
|GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
|BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON……………………………………..
|JAZZ WORKSHOP (JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|11/23 DAN WILSON & FRIENDS (JAM)
11/30 PHILIP ANDERSON
12/7 JOEY DEFRANCESCO TRIO
12/14 RUDY ROYSTON TRIO
12/21 FRED HUGHES TRIO
|BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS……
|12/7,21 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT…………..
|11/23 (CLOSED)
11/30 JARED COOPER QUARTET/GOLDTREE 7
12/7 TRUE NORTH BIG BAND
12/14, 2/8 (NO JAZZ)
|CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT…
|12/14, 1/11, 2/8, 3/8 ERIC SEDDON
|HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE…
|ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
|JILLY’S, 111 N MAIN, AKRON…………………………………………
|12/7 TIM COYNE JAZZ QUARTET
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/14 LIZ HUFF & FRIENDS
12/28 JOE HUNTER & FRIENDS
|PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON…………………………..
|11/23 SAUSALITO
11/30 HELEN WELCH
12/7 ROBERT HUBBARD GROUP
12/21 DAVE HAMMER/JACK SCHANTZ
12/28 MICHAEL VINCENT TRIO
1/11 TOM LEHMAN
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE
|
THURSDAY
|(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA………
|COLONY HOUSE BAND
|(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH…………………..
|MIKE PETRONE
|(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA…………………….
|DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
|(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS…
|HARRY BACHARACH
|(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE………………….
|CLIFF HABIAN
|(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON…………
|12/1 DORIANNE (1ST/MO)
|(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD..
|RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
|118 COCKTAIL BAR, 3700 MASSILLON, UNIONTOWN………….
|(JAZZ JAM)
|BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON…………………………………
|12/1 SAM BLAKESLEE BIG BAND (1ST/MO)
12/8,22 THERON BROWN TRIO (JAM)
12/15 TEDDY PANTELES TRIO
12/29 ALEX SCHROCK TRIO
|BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT……………
|11/24 (CLOSED)
12/1 XAVIER BREAKER COALITION
|CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN….
|12/1 SMALL JAZZ ENSEMBLES
4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
|HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD……………………………….
|REID PROJECT (JAM)
|LA FIESTA, 5115 WILSON MILLS, RICHMOND HTS……………..
|12/8 GEORGE FOLEY & HIS RHYTHM (2ND/MO)
|NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS………………….
|12/1 JAMIE BAUM/SHORT STORIES
12/8 GAETANO LETEZIA QUARTET
12/22 CURTIS TAYLOR QUARTET
12/29 EDDIE BACCUS SR & FRIENDS
|RUSTY NAIL, 7291 S.R. 43, TWIN LAKES………………………….
|12/1 MINSTRELS OF EARLVILLE (1ST/MO)
|TOZZI’S ON 12TH, 4210 12TH NW, CANTON…………………………
|12/15 SAVOY BIG BAND
|VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND…….
|JACKIE WARREN/JAZZ POSSE