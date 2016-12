Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-11-18

ON AIR STUDIO, 1075 OLD RIVER, CLEVELAND 216‑902‑7112

MASSILLON MUSEUM, 121 LINCOLN WAY E, MASSILLON 330‑833‑4061 X114 www.massillonmuseum.org

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

26-27 NOVEMBER (SA-SU)

SA 7PM SU 8:15PM ADMISSION