Northeast Ohio jazz calendar as/of 2016-11-18

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18 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

5PM

 CHRIS GREENE(SAX) QUARTET: DAMIAN ESPINOSA(PIANO), MARC PIANE(BASS), STEVE CORLEY(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
18-19 NOVEMBER (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MEDESKI, MARTIN & WOOD: JOHN MEDESKI(KEYBOARDS), BILLY MARTIN(DRUMS), CHRIS WOOD(BASS) + MARC RIBOT(GUITAR), STEVEN BERNSTEIN(TRUMPET), CYRO BAPTISTA(PERCUSSION), DJ LOGIC(DJ), DJ OLIVE(DJ)

ON AIR STUDIO, 1075 OLD RIVER, CLEVELAND 216‑902‑7112

 
18-19 NOVEMBER (FRI-SAT)

 

 

 8,10PM

ADMISSION

 

 ALEX BUGNON(PIANO)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
18 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MOUSTACHE YOURSELF

MASSILLON MUSEUM, 121 LINCOLN WAY E, MASSILLON  330‑833‑4061 X114 www.massillonmuseum.org

 
18 NOVEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “SOUNDS OF SWING”: MICHAEL SHIRTZ(PIANO), ERNIE KRIVDA(SAX)

SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

 
19 NOVEMBER (SAT)

 

 

 1PM

FREE

 

 LEMPNER/SARATA/ALLEN TRIO

LORAIN PUBLIC LIBRARY AVON BRANCH, 37485 HARVEST 440‑934‑4743 www.lorainpubliclibrary.org

 
19 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 CHRIS GREENE(SAX) QUARTET: DAMIAN ESPINOSA(PIANO), MARC PIANE(BASS), STEVE CORLEY(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
19 NOVEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ELAN TROTMAN(SAX)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
20 NOVEMBER (SUN)

 

 

 4PM

ADMISSION

 “MUSIC OF QUINCY JONES”: LAKELAND JAZZ IMPACT, LAKELAND CIVIC JAZZ ORCHESTRA

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
20 NOVEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 SOUNDOCTRINE: FRANK WALTON(TRUMPET), JEVAUGN BOGARD(SAX), DAVID PRITCHETT(KEYBOARDS), DAVE LYNN(GUITAR), ROB WHITE(BASS), JERE B(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
20 NOVEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 “HOME FOR CHRISTMAS”: HELEN WELCH(VOCAL), JOE LEAMAN(PIANO), BRYAN THOMAS(BASS), ANTHONY TADDEO(DRUMS), ADAM KEELER(GUITAR)

AKRON CIVIC THEATER, 182 S MAIN, AKRON 330‑253‑2488 www.akroncivic.com

 
21 NOVEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
21 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

BLISS HALL, YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
21 NOVEMBER (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
21 NOVEMBER (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ WORKSHOP ENSEMBLE, JAZZ ORCHESTRA

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
22 NOVEMBER (TUE)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS, NOVA JAZZ SINGERS, FACULTY JAZZ ENSEMBLE, CARL ALLEN(DRUMS)

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
25-26 NOVEMBER (FRI-SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 JEROME JENNINGS(DRUMS) QUINTET: KENYATTA BEASLEY(TRUMPET), DION TUCKER(TROMBONE), CHRISTIAN SANDS(PIANO), ELIAS BAILEY(BASS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
26-27 NOVEMBER (SA-SU)

 

 

 SA 7PM

SU 8:15PM

ADMISSION

 

 “ELEVATOR TO THE GALLOWS” (1958, LOUIS MALLE, SCORE BY MILES DAVIS)

CINEMATHEQUE AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF ART, 11610 EUCLID, CLEVELAND 216‑421‑7450 www.cia.edu/cinematheque

 
26 NOVEMBER (SAT)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

 

 JOSH RZEPKA(TRUMPET): THERON BROWN(PIANO), LUCAS KADISH(GUITAR), MIKE FORFIA(BASS), ZAIRE DARDEN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
29 NOVEMBER (TUE)

 

 

 6:30,8:30PM

ADMISSION

 

 “PETER WHITE(GUITAR) CHRISTMAS”: EUGE GROOVE(SAX), RICK BRAUN(TRUMPET)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
30 NOVEMBER (WED)

 

 12PM

DONATION

 “A JAZZY CHRISTMAS”: THE GATEWAY BAND

TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLEVELAND 216-771-3630

www.trinitycleveland.org (BROWNBAG CONCERTS)

 
1 DECEMBER (THU)

 

 

 7PM

FREE

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES

CHESTNUT ROOM, KILCAWLEY CENTER, YOUNGSTOWN 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
1 DECEMBER (THU)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY PARMA BRANCH, 6996 POWERS 440‑885‑5362 www.cuyahogalibrary.org

 
1 DECEMBER (THU)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY JAZZ COMBOS

BLISS HALL, YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 330‑941‑3636 www.ysu.edu

 
1 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 XAVIER BREAKER(DRUMS) COALITION: SHAUN JOHNSON(TRUMPET), RAJIV HALIM(SAX), JOEL REAM(GUITAR), MARCIN FAHMY(KEYBOARDS), JEREMIAH HUNT(BASS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
1 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 JAMIE BAUM(FLUTE)/SHORT STORIES: NIR FELDER(GUITAR), ANDY MILNE(PIANO), MATT CLOHESY(BASS), JEFF HIRSHFIELD(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
1 DECEMBER (THU)

 

 

 9PM

ADMISSION

 MAKOTO KAWABATA(GUITAR), TATSUYA NAKATANI(PERCUSSION)

MAHALL’S 20 LANES, 13200 MADISON, LAKEWOOD 216‑521‑3280 www.mahalls20lanes.com

 
2 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
2 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM

FREE

 

 JAMIE BAUM(FLUTE)/SHORT STORIES: NIR FELDER(GUITAR), ANDY MILNE(PIANO), MATT CLOHESY(BASS), JEFF HIRSHFIELD(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
3 DECEMBER (SAT)

 

 

 2PM

FREE

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – MILES DAVIS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY GATES MILLS BRANCH, 1491 CHAGRIN RIVER 440‑423‑4808 www.cuyahogalibrary.org

 
3 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “WINDI & JAZZI”: CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SYMPHONIC WINDS, JAZZ ENSEMBLE

THWING BALLROOM, 11111 EUCLID, CLEVELAND 216-368-2400 music.cwru.edu

 
3 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “JAZZ UNIT REUNION”: DAVE BANKS, JOE MILLER, JACK SCHANTZ(TRUMPET), CHRIS ANDERSON(TROMBONE), HOWIE SMITH, JOHN KLAYMAN, BRAD WAGNER(SAX), RON BUSCH(VIBES), ROCK WEHRMANN(PIANO), BOB FRASER(GUITAR), DAVE MORGAN(BASS), MARK GONDER(DRUMS), TBA(HORN)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
3 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
3 DECEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 VICTOR JONES(DRUMS) QUARTET: MICHAEL WOLFF(PIANO), HALEY NISWANGER(SAX), HARVEY S(BASS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
6 DECEMBER (TUE) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
7 DECEMBER (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 ERNIE KRIVDA(SAX), TRI-C JAZZ WORKSHOP

TOMMY LIPUMA CENTER FOR THE CREATIVE ARTS, 2809 WOODLAND, CLEVELAND 216‑987‑4256 www.tri-c.edu

 
7 DECEMBER (WED)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY MAYFIELD BRANCH, 500 SOM CENTER 440‑473‑0350 www.cuyahogalibrary.org

 
7 DECEMBER (WED)

 

 

 7,9:30PM

ADMISSION

MSTRCLASS

5PM FREE

 JOEY DEFRANCESCO(ORGAN,TRUMPET,VOCAL) TRIO: DAN WILSON(GUITAR), JASON BROWN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
9 DECEMBER (FRI)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
9 DECEMBER (FRI)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 “BIG BAND JINGLE BELL SWING”: PACKARD BIG BAND, HELEN WELCH(VOCAL)

PACKARD MUSIC HALL, 1703 MAHONING NW, WARREN 330‑841‑2619 www.packardmusichall.com

 
9-10 DECEMBER (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “A CJO CHRISTMAS”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
9 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

MSTRCLASS

6PM FREE

 

 JOHN RAYMOND(TRUMPET) TRIO: GILAD HEKSELMAN(GUITAR), COLIN STRANAHAN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 DECEMBER (SAT)

 

 

 2PM

FREE

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY RICHMOND HTS BRANCH, 5235 WILSON MILLS 440‑449‑2666 www.cuyahogalibrary.org

 
10 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 DAVE KOZ(SAX), JONATHAN BUTLER(GUITAR,VOCAL), KENNY LATTIMORE(VOCAL), VALERIE SIMPSON(VOCAL)

STATE THEATER, 1519 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.playhousesquare.org

 
10 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GABRIEL ALEGRÍA’S(TRUMPET) AFRO-PERUVIAN SEXTET: LAURA ANDREA LEGUIA(SAX), YURI JUAREZ(GUITAR), MARIO CUBA(BASS), FREDDY LOBATON(PERCUSSION), SHIRAZETTE TINNIN(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
10 DECEMBER (SAT)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KEN PEPLOWSKI(CLARINET,SAX), JOE HUNTER(PIANO), PETER DOMINGUEZ(BASS), GLENN DAVIS(DRUMS)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
11 DECEMBER (SUN)

 

 

 2PM

ADMISSION

 

 “JINGLE BELL MATINEE”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, NIA DRUMMOND(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
11 DECEMBER (SUN)

 

 

 3PM

ADMISSION

 

 “JINGLE JAZZ”: UNIVERSITY OF AKRON JAZZ STUDENTS, OTHERS

EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑7595  www.uakron.edu/ej/events/

 
11 DECEMBER (SUN)

 

 

 6PM

ADMISSION

 

 

 JD ALLEN(SAX) TRIO

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
11 DECEMBER (SUN)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 KAMAL ABDUL ALIM(TRUMPET), CECIL RUCKER(VIBES), DAN MAIER(PIANO), KEVIN MUHAMMAD(BASS), LARRY HANCOCK(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
11 DECEMBER (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE)

PERFORMING ARTS CENTER & THEATER, 1505 STATE, ERIE PA 814‑434‑0687 www.paca1505.com

 
12 DECEMBER (MON)

 

 

 5PM

FREE

 

 ‘ROUND MIDNIGHT VOCAL ENSEMBLE

FAIRCHILD CHAPEL, 50 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
12 DECEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 CHARLES HERSCH: “JEWS AND JAZZ: IMPROVISING ETHNICITY“

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY BEACHWOOD BRANCH, 25501 SHAKER 216‑831‑6868 www.cuyahogalibrary.org

 
13 DECEMBER (TUE)

 

 

 6PM

FREE

 

 KEVIN DISIMONE(KEYBOARDS), NEAL FREY(BASS), JACK YARNELL(DRUMS), PEGGY COYLE(VOCAL), JOHN REESE(TROMBONE)

SALEM COMMUNITY CENTER, 1098 N ELSWORTH, SALEM 330‑332‑5885 www.salemcommunitycenter.com

 
13 DECEMBER (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 WILLIAM PARKER(BASS), PATRICIA NICHOLSON PARKER(DANCE)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
14 DECEMBER (WED)

 

 

 7PM

FREE

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – CHARLIE PARKER/DIZZY GILLESPIE”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY SOUTH EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4880 www.cuyahogalibrary.org

 
14 DECEMBER (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 KENNY G(SAX)

HARD ROCK NORTHFIELD PARK, 10777 NORTHFIELD 330‑908‑ROCK www.hrrocksinonorthfieldpark.com

 
14 DECEMBER (WED)

 

 

 8PM

ADMISSION

 RUDY ROYSTON(DRUMS) TRIO: JON IRABAGON(REEDS), THOMSON KNEELAND(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
16 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 TONY MONACO(ORGAN) TRIO: DAN WILSON(GUITAR), DAVE THROCKMORTON(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
16 DECEMBER (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “HOLIDAY JAZZ SPECIAL”: MICHAEL SHIRTZ(PIANO) QUARTET

SANDUSKY STATE THEATER, 107 COLUMBUS, SANDUSKY 1‑877‑626‑1950 www.sanduskystate.com

 
17 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 MIKE WADE’S(TRUMPET) NASTY NATI BRASS BAND: JON MCSAYLES(TRUMPET), ELI GONZALES(SAX), JOSH KLINE(SAX), MARVIN CURRY(TROMBONE), SCOTT JONES(TROMBONE), ALEXIS OWENS(SOUSAPHONE), CHUCK SCHWEITZER(PERCUSSION), NICK HACH(DRUMS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
17 DECEMBER (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 BARBARA ROSENE(VOCAL) TRIO: TONY ROBERTS(PIANO), ED CROFT(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
18 DECEMBER (SUN)

 

 

 1:30PM

FREE

 

 CURTIS TAYLOR(TRUMPET)

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY S EUCLID-LYNDHURST BRANCH, 1876 S GREEN 216‑382‑4584 www.cuyahogalibrary.org

 
18 DECEMBER (SUN)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 ROBERT HUBBARD(DRUMS) GROUP: CURTIS TAYLOR(TRUMPET), TONY WATSON(SAX), HOWEY ALEXANDER(PIANO), DEAN HULLET(BASS)

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
19 DECEMBER (MON)

 

 

 7PM

FREE W/TIX

 

 “JAZZ/MUSIC ICONS – BLUE NOTE RECORDS”

CUYAHOGA COUNTY LIBRARY CHAGRIN FALLS BRANCH, 100 E ORANGE 440‑247‑3556 www.cuyahogalibrary.org

 
21 DECEMBER (WED)

 

 

 7PM

ADMISSION

 

 

 FRED HUGHES(PIANO) TRIO: AMY SHOOK(BASS), FRANK RUSSO(DRUMS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
22 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CURTIS TAYLOR(TRUMPET) QUARTET

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
23 DECEMBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 VANESSA RUBIN(VOCAL)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
29 DECEMBER (THU)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 

 ALEX SCHROCK(GUITAR) TRIO: RYAN JEWELL(DRUMS), CHAD GREENWALD(BASS)

BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON 330‑203-1219 www.blujazzakron.com

 
30-31 DECEMBER (FRI-SAT)

 

 

 F 8PM

SA 9PM

ADMISSION

 

 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

BOP STOP @ THE MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT, CLEVELAND 216‑421‑5806 www.facebook.com/bopstop

 
30 DECEMBER (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 MOISES BORGES(GUITAR,VOCAL), JOSHUA SMITH(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
31 DECEMBER (SAT)

 

 

 7:30,10PM

ADMISSION

 

 DOMINICK FARINACCI(SAX)

NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS 216‑795‑0550

www.nighttowncleveland.com

 
23 JANUARY (MON)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 

 SCOTT GARLOCK(TROMBONE)

ELIZABETH PASTOR RECITAL HALL, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
28-29 JANUARY (SAT-SUN)

 

 

 SA 8PM

SU 2PM

ADMISSION

 

 “HEY BIG SPENDER! THE CY COLEMAN SONGBOOK”: CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, BILL RUDMAN(NARRATOR), JOE HUNTER(PIANO) TRIO, VINCE MASTRO(VOCAL), TREVA OFFUTT(VOCAL)

HANNA THEATER, 2067 E 14TH, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
29 JANUARY (SUN)

 

 

 4PM

FREE

 

 CLEVELAND SCHOOL OF THE ARTS ENSEMBLES

KULAS HALL, CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC, 11021 EAST BLVD, CLEVELAND 216‑791‑5000 www.cim.edu

 
11 FEBRUARY (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA, TIERNEY SUTTON(VOCAL)

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
14 FEBRUARY (TUE)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

KENT STATE UNIVERSITY TUSCARAWAS, 330 UNIVERSITY NE, NEW PHILADELPHIA 330‑308‑6400 www.kent.edu/tusc

 
16 FEBRUARY (THU)

 

 

 3:30PM

FREE

 

 MASTER CLASS: ANAT COHEN(CLARINET,SAX)

CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 ANAT COHEN(CLARINET,SAX)

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 7PM

FREE

 

 JACK SCHANTZ(TRUMPET) JAZZ COMBO

HOWER HOUSE, 60 FIR HILL, AKRON 330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
17 FEBRUARY (FRI)

 

 

 8:30PM

ADMISSION

 

 KEIKO MATSUI(KEYBOARDS)

TANGIER, 532 W MARKET, AKRON 330‑376‑7171 www.thetangier.com

 
18 FEBRUARY (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “COLD NIGHT, WARM JAZZ”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

STOCKER CENTER HOKE THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
23 FEBRUARY (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 CORY HENRY(KEYBOARDS) & THE FUNK APOSTLES

WALKER RECITAL HALL, MERCYHURST UNIVERSITY, 501 E 38TH, ERIE PA 814‑824‑3000  miac.mercyhurst.edu/events

 
4 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

FREE

 

 OBERLIN JAZZ ENSEMBLE

FINNEY CHAPEL, 90 N PROFESSOR, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
14 MARCH (TUE)

 

 

 3:30PM

FREE

 

 MASTER CLASS: LEO GENOVESE(PIANO)

CLONICK HALL, 77 W COLLEGE, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
16 MARCH (THU)

 

 

 6:30PM

FREE

 

 LEO GENOVESE(PIANO)

CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHOUSE, 180 W LORAIN, OBERLIN 800‑371‑0178 www.oberlin.edu

 
17-19 MARCH (FRI-SUN)

 

 

 VARIOUS

VARIOUS

 LAKELAND JAZZ FESTIVAL

LAKELAND COMMUNITY COLLEGE, 770 CLOCKTOWER, KIRTLAND 440‑525‑7134 www.lakelandcc.edu

 
17 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

HS BANDS

9A FREE

 

 MAPLEROCK JAZZ FESTIVAL: ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA, OTHERS

HUGO YOUNG THEATER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5125 www.ashland.edu

 
19 MARCH (SUN) 3PM

ADMISSION

 

 “THE WAY OF THE SLY MAN”: DAVE MORGAN(BASS)

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
21 MARCH (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ COMBOS, LAB BAND

GUZZETTA RECITAL HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music (UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
21 MARCH (TUE)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 GALACTIC

BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND 216‑383‑1124 www.beachlandballroom.com

 
22 MARCH (WED)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON FACULTY JAZZ COMBO

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
23 MARCH (THU)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 JOHN FEDCHOCK(TROMBONE), UNIVERSITY OF AKRON STUDENT JAZZ ENSEMBLE

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
24 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 STEVE TYRELL(VOCAL), UNIVERSITY OF AKRON JAZZ STUDIES ENSEMBLE

STAGE DOOR @ EJ THOMAS HALL, 198 HILL, AKRON 330‑972‑8301 www.uakron.edu/music

(UNIVERSITY OF AKRON JAZZFEST)

 
25 MARCH (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “I LOVE A PIANO”: CLEVELAND POPS ORCHESTRA, TONY DESARE(PIANO,VOCAL)

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID, CLEVELAND 216‑765‑7677 www.clevelandpops.com

 
31 MARCH (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
8 APRIL (SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 CLEVELAND JAZZ ORCHESTRA

OHIO THEATER, 1511 EUCLID, CLEVELAND 216‑241‑6000 www.clevelandjazz.org

 
8 APRIL (SAT)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 “BEATLES FOR BIG BAND”: LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE CIVIC JAZZ BAND

SPITZER CONFERENCE CENTER REASER GRAND ROOM, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 7:30PM

ADMISSION

 

 COLLEGE OF WOOSTER JAZZ ENSEMBLE

FREEDLANDER THEATER, 329 E UNIVERSITY, WOOSTER 330‑263‑2419 www.wooster.edu

 
21 APRIL (FRI)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 “MUSIC OF MILES DAVIS” – SF JAZZ COLLECTIVE: SEAN JONES(TRUMPET), ROBIN EUBANKS(TROMBONE), MIGUEL ZENÓN(SAX), DAVID SÁNCHEZ(SAX), WARREN WOLF(VIBES), EDWARD SIMON(PIANO), MATT PENMAN(BASS), OBED CALVIERE(DRUMS)

MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLEVELAND 216‑242‑1251 www.musicboxcle.com

 
24 APRIL (MON) 7:30PM

FREE

 

 UNIVERSITY OF AKRON JAZZ GUITAR ENSEMBLE

GUZZETTA RECITAL HALL, 157 UNIVERSITY, AKRON

330-972-8301 www.uakron.edu/music

 
24 APRIL (MON)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ LARGE ENSEMBLES

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
25 APRIL (TUE)

 

 

 7:30PM

FREE

 

 ASHLAND UNIVERSITY JAZZ ORCHESTRA

HAWKINS-CONARD STUDENT CENTER, 401 COLLEGE, ASHLAND 419-289-5950 www.ashland.edu

 
26 APRIL (WED)

 

 

 8PM

FREE

 

 KENT STATE UNIVERSITY JAZZ COMBO

LUDWIG RECITAL HALL, KENT 330‑672‑3609 www.kent.edu

 
19-20 MAY (FRI-SAT)

 

 

 8PM

ADMISSION

 

 HELEN WELCH(VOCAL)

STOCKER CENTER CIRIGLIANO STUDIO THEATER, LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE, ELYRIA 440‑366‑4040 www.lorainccc.edu

 
5-6 AUGUST (SAT-SUN)

 

 

 FREE ERIE ART MUSEUM BLUES AND JAZZ FESTIVAL

FRONTIER PARK, ERIE PA 814-459-5477 www.erieartmuseum.org

 
WRUW-FM, 11220 BELLFLOWER RD., CLEVELAND, OH 44106   216‑368‑2208   www.wruw.org    

 

JAZZ IN CLUBS, RESTAURANTS, ETC.  
 

FRIDAY

 

  
(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA………………….. 11/18 TIM CLARKE/FRANK SINGER

11/25 JD JAZZ & BLUES
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 11/18 CHRIS GREENE MASTERCLASS

12/2 JAMIE BAUM MASTERCLASS

12/9 JOHN RAYMOND TRIO
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BEAU’S ON THE RIVER, 1989 FRONT, CUYAHOGA FALLS….. 11/18 PATTY RENNER/GENE FIOCCA

11/25 BLUE GROOVE & LIZ
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/18 CHRIS GREENE QUARTET

11/25 MOUSTACHE YOURSELF

12/2 JAMIE BAUM/SHORT STORIES

12/9 JOHN RAYMOND TRIO

12/16 TONY MONACO TRIO

12/23 JOE HUNTER TRIO/EVELYN WRIGHT

12/30 PAT HARRIS
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 11/18, 1/13 (NO JAZZ)

11/25 (CLOSED)

12/2 TONY CUDA’S JAZZ CATS

12/9 GABRIEL ALLEGRÍA’S AFRO-PERUVIAN 6

12/16 GLENN HOLMES QUARTET

12/23 “SONGS OF THE SEASON”: AMANDA POWELL

12/30 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA
BURNTWOOD TAVERN, 2291 RIVERFRONT, CUY FALLS…….  
BURNTWOOD TAVERN, 8188 BRECKSVILLE, BRKSVILLE….. 11/25 BLU MONSOON
BURNTWOOD TAVERN, 12 MAIN, WESTLAKE………………….. 11/18 BLU MONSOON
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 12/9 JUST JAZZ

12/16, 1/13, 3/10, 5/12 REID PROJECT

1/6 HIP TO THAT

3/17 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… CLIFF HABIAN
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS………….  
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD, S EUCLID……………….. 11/18 ANTHONY LOVANO’S SUPERNATURAL
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. MIKE PETRONE
LODGE @ GENEVA-ON-THE-LAKE, 4888 N BWAY, GOTL…… 12/2,23 STAN MILLER
MAROTTA’S, 2289 LEE, CLEVELAND HTS……………………….. HARRY BACHARACH
MITCHELL’S ULTRA LOUNGE, 24900 EUCLID, EUCLID……….. 11/18 MATT HORWICH & FRIENDS (3RD/MO)

11/25 FUNKYARD X (4TH/MO)

12/1 FORECAST (1ST/MO)

12/8 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT (2ND/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/18 ALEX BUGNON

11/25 JEROME JENNINGS QUINTET

12/2 SAMMY DELEON LATIN JAZZ SEXTET

12/9 (NO JAZZ)

12/23 VANESSA RUBIN

12/30 MOISES BORGES/JOSHUA SMITH
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 11/18 JAZZ SHEPHERDS

12/9 MOISES BORGES

12/16 MOSS STANLEY

12/30 HIP TO THAT
STONE TAVERN, 110 E MAIN, KENT……………………………….. 12/2 BOB NIEDERRITER TRIO
SWIRL WINE BAR, 33325 BAINBRIDGE, SOLON………………… 11/18, 12/30 STAN MILLER
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…. 11/17 (JAZZ JAM)
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. MOSS STANLEY

 

 

SATURDAY

 

  
(EARLY) ANCHOR IN, 3122 W LAKE, ERIE, PA…………………..  
(EARLY) BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETRT… 12/10 FUNKYARD X/FORECAST
(EARLY) FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRNSVLLE HTS..  
(EARLY) LAURELLO VINEYARDS, 4573 RT 307, HRPRSFLD.. 12/10 STAN MILLER
(EARLY) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MARKET, AKRON…. 11/19 BOB NIEDERRITER TRIO

11/26 DANNY MAZZOCCO TRIO
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/19 ELAN TROTMAN

11/26 JOSH RZEPKA

12/3 JUSTO SABORIT/LATIN SOUL

12/10 GABRIEL ALLEGRÍA/AFRO-PERUVIAN 6

12/17 BARBARA ROSENE TRIO

12/31 HOT DJANG!
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/19 CHRIS GREENE QUARTET

11/26 (CLOSED)

12/3 JAZZ UNIT REUNION

12/17 MIKE WADE’S NASTY NATI BRASS BAND

12/31 JAZZ HERITAGE ORCHESTRA

1/14 (NO JAZZ)
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 11/26, 12/31 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ  
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 11/19 NICK PUIN TRIO

12/3 NANCY REDD/SOUNDS OF JAZZ

1/7 PRIME DIRECTIVE

1/28 GROOVES ANONYMOUS

2/4 JUST JAZZ

2/11 KAMAL ABDUL-ALIM

4/8 ERIC SEDDON
CLARION INN, 6625 DEAN MEMORIAL PKWY, HUDSON…….. 12/31 HUBB’S GROOVE/MICHAEL AUSTIN
CLUB ISABELLA, 2175 CORNELL, CLEVELAND………………… KATHERYN PAYNE
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WARRENSVILLE HTS…………. 11/19 RUSSELL THOMPSON

11/26 JOHN WATKINS/JSAXX
JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND……………. CLIFF HABIAN
MAIZE VALLEY WINERY, 6193 EDISON NE, HARTVILLE…….. 12/10, 1/14 PEGGY COYLE/BRAD BOLTON
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/19 ALEX BUGNON

11/26 JEROME JENNINGS QUINTET

12/3 VICTOR JONES QUARTET

12/10 KEN PEPLOWSKI QUARTET

12/17 (NO JAZZ)

12/31 DOMINICK FARINACCI
PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD…………………………………. MOSS STANLEY
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 11/26 GROOVES ANONYMOUS  
TAKE 5 RHYTHM & JAZZ, 740 W SUPERIOR, CLEVELAND…. 11/19 RUSSELL THOMPSON/FREE AGENT
TAVERNE OF RICHFIELD, 3960 BROADVIEW, RICHFIELD….. 11/19 BLUE GROOVE

11/26 (JAZZ)

12/3 STANDARD PROCEDURE

12/10 BLU MONSOON

12/17 QS JAZZ

12/24 (NO JAZZ)

12/31 (CLOSED)
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DAVE BLAZER, RANDY MOROZ/JESSE DANDY
WATERBURY COACH HOUSE, 13333 MADISON, LAKEWD…. DORIS LONG TRIO
(LATE) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………. 12/31 HOT DJANG!
(LATE) NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS……….. JACKIE WARREN


 

SUNDAY

 

  
(MORNING) TRINITY CATHEDRAL, 2230 EUCLID, CLVLND…… MOSTLY JAZZ MASS
(BRUNCH) MUSIC BOX SUPPER CLUB, 1148 MAIN, CLVLD… 12/18 CLEVELAND JAZZ ORCH QUINTET
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 3885 W MRKT, AKRON……  
(BRUNCH) MUSTARD SEED MKT, 867 W MARKET, AKRON… 11/20 JAZZ SHEPHERDS
(BRUNCH) PIER W, 12700 LAKE, LAKEWOOD………………….. JACK LACEY
(BRUNCH) RORY’S RISTORANTE, 1518 WALNUT, ERIE, PA… CHARLES VENTRELLO/KATIE CHRIEST
(AFT) BRITISH AMRICAN CLB, 8564 RAVENNA, TWNSBRG…. 11/27 (TRAD JAM)

12/11 NIGHT OWLS
(AFT) FERRANTE WINERY, 5585 SR 307, HRPRSFLD TWP…. 12/11 STAN MILLER
(AFT) WAREHOUSE OT CANAL, 239 N CANAL, CANAL FLT…. 12/11 MUSICAL MEMORIES ORCHESTRA
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 12/11 JD ALLEN TRIO

12/18 DAVE BANKS BIG BAND
(EARLY) BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVE…….. MIKE PETRONE
(EARLY) CLUB WONDER, 988 BOWERY, AKRON……………… LEGACY OF JAZZ
(EARLY) DOWNTOWN CIRCLE, 116 W FEDERAL, YTOWN….. (JAZZ JAM)
(EARLY) GRAND RIVER CELLARS, 5750 SR 528, MADISON… 11/20, 12/18 STAN MILLER

12/4 PLAN D
(EARLY) NAZCA, 35700 LAKELAND, EASTLAKE……………….. 12/4 FORECAST/SHERENA WYNN
(EARLY) SALMON DAVE’S, 19015 OLD LAKE, ROCKY RVR… DAVE KASPER
BEACHLAND BALLROOM, 15711 WATERLOO, CLEVELAND.. 12/25 BLUE LUNCH, ERNIE KRIVDA
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/27 (CLOSED)

12/4 SAM BLAKESLEE QUINTET

12/11 KAMAL ABDUL-ALIM

12/18 ROBERT HUBBARD GROUP
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 11/20, 12/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES

4/19 SMALL JAZZ ENSEMBLES
FREDERICK’S, 22005 EMERY, WRNSVL HTS…………………… MICHAEL AUSTIN QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/20 SOUNDOCTRINE

11/27 JOHN WATKINS & JSAXX

12/4,11 (NO JAZZ)

12/18 HELEN WELCH QUARTET

 
 

 

MONDAY

 

  
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) LARCHMERE TAVERN, 13051 LARCHMERE, SHKR.. GEORGE FOLEY/GENE EPSTEIN
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 11/21,28 (CLOSED)

12/26 MOSS STANLEY/BILLIE MITCHELL
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. SKATCH ANDERSSEN ORCHESTRA

VELVET VOYAGE
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 4/13,20,27, 5/4 SMALL JAZZ ENSEMBLES
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/21,28, 12/5,12,26 (NO JAZZ)
SOCIETY LOUNGE, 2063 E 4TH, CLEVELAND……………………. 12/5 JAZZ SHEPHERDS
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. DEMETRIUS STEINMETZ


   
 

TUESDAY

 

  
(EARLY) DOWNTOWN 140, 140 N MAIN, HUDSON…………….. PETE CAVANO
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 11/22 (CLOSED)

12/13 WILLIAM PARKER

12/20 WENNINGER/SOPKO/CHASTAIN/VOLENIK

  
BOTTLEHOUSE, 2050 LEE, CLEVELAND HTS……………………    
BROTHERS LOUNGE, 11609 DETROIT, CLEVELAND…………. 12/20 M2B2 BIG BAND  
COACH’S PLACE, 19003 ST CLAIR, CLEVELAND………………. ANTHONY LOVANO & FRIENDS (JAM)
MASSILLON SENIOR CENTER, 39 LINCOLN WAY W………….. 11/29 MPL CORE JAZZ BAND/JAZZ JAM (4TH/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 11/22, 12/27 (NO JAZZ)  
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. RANDY MOROZ
VOSH CLUB, 1414 RIVERSIDE, LAKEWOOD……………………. 11/22 (NO JAZZ)

11/29 PRIME TIME BIG BAND

12/6, 1/3 ERNIE KRIVDA FAT TUESDAY BIG BAND

12/13 DAN ZOLA ORCHESTRA

12/20 SWING CITY BIG BAND
WATER STREET TAVERN, 132 S WATER, KENT……………….. DANJO JAZZ ORCHESTRA


 

WEDNESDAY

 

  
(EARLY) ACADEMY TAVERN, 12800 LARCHMERE, CLVLND.. GEORGE FOLEY
(EARLY) BIN 216, 1515 EUCLID, CLEVELAND…………………… HARRY BACHARACH/KENNY DAVIS
(EARLY) BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON……………………. 12/7 JOEY DEFRANCESCO MASTERCLASS
(EARLY) CALIFORNIA PALMS, 1051 N CANFIELD-NILES…….. (JAZZ)
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH, CLEVELAND.. MIKE PETRONE
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
(EARLY) WATERBURY COACH HS, 13333 MADISON, LKWD.. GERRY KEATING/NEIL KAMMILLER
BAXTER’S, 205 S MAIN, AKRON…………………………………….. JAZZ WORKSHOP (JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 11/23 DAN WILSON & FRIENDS (JAM)

11/30 PHILIP ANDERSON

12/7 JOEY DEFRANCESCO TRIO

12/14 RUDY ROYSTON TRIO

12/21 FRED HUGHES TRIO
BOBBY D’S GATEWAY, 25700 AURORA, BEDFORD HTS…… 12/7,21 HUBB’S GROOVE (JAM) (1ST,3RD/MO)
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT , 2920 DETROIT………….. 11/23 (CLOSED)

11/30 JARED COOPER QUARTET/GOLDTREE 7

12/7 TRUE NORTH BIG BAND

12/14, 2/8 (NO JAZZ)
CHRISTOPHER’S PUB, 1318 WARRENSVILLE CTR, CLE HT… 12/14, 1/11, 2/8, 3/8 ERIC SEDDON
HIDEAWAY BAR & GRILL, 35575 LAKESHORE, EASTLAKE… ANTHONY LOVANO NE RHYTHM SECTION (JAM)
JILLY’S, 111 N MAIN, AKRON………………………………………… 12/7 TIM COYNE JAZZ QUARTET
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/14 LIZ HUFF & FRIENDS

12/28 JOE HUNTER & FRIENDS
PUB BRICCO, 1841 MERRIMAN, AKRON………………………….. 11/23 SAUSALITO

11/30 HELEN WELCH

12/7 ROBERT HUBBARD GROUP

12/21 DAVE HAMMER/JACK SCHANTZ

12/28 MICHAEL VINCENT TRIO

1/11 TOM LEHMAN
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE


 

THURSDAY

 

  
(EARLY) COLONY PUB & GRILLE, 2670 W 8TH, ERIE PA……… COLONY HOUSE BAND
(EARLY) JOHNNY’S DOWNTOWN, 1406 W 6TH………………….. MIKE PETRONE
(EARLY) MAXI’S CAFÉ, 2800 W 8TH, ERIE PA……………………. DAVE VAN AMBERG & FRIENDS
(EARLY) PARIS ROOM BISTRO, 7 N FRANKLIN, CHAG FLS… HARRY BACHARACH
(EARLY) TAZA, 28601 CHAGRIN, WOODMERE…………………. CLIFF HABIAN
(EARLY) UNCORKED WINE BAR, 22 N HIGH, AKRON………… 12/1 DORIANNE (1ST/MO)
(EARLY) VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLVLD.. RANDY MOROZ/JESSE DANDY/JOHN JAMES
118 COCKTAIL BAR, 3700 MASSILLON, UNIONTOWN…………. (JAZZ JAM)
BLU JAZZ+, 47 E MARKET, AKRON………………………………… 12/1 SAM BLAKESLEE BIG BAND (1ST/MO)

12/8,22 THERON BROWN TRIO (JAM)

12/15 TEDDY PANTELES TRIO

12/29 ALEX SCHROCK TRIO
BOP STOP @ MUSIC SETTLEMENT, 2920 DETROIT…………… 11/24 (CLOSED)

12/1 XAVIER BREAKER COALITION
CAT-IN-THE-CRÈME COFFEEHS, 180 W LORAIN, OBERLIN…. 12/1 SMALL JAZZ ENSEMBLES

4/9,23,30 SMALL JAZZ ENSEMBLES
HOUSE OF SWING, 4490 MAYFIELD………………………………. REID PROJECT (JAM)
LA FIESTA, 5115 WILSON MILLS, RICHMOND HTS…………….. 12/8 GEORGE FOLEY & HIS RHYTHM (2ND/MO)
NIGHTTOWN, 12387 CEDAR, CLEVELAND HTS…………………. 12/1 JAMIE BAUM/SHORT STORIES

12/8 GAETANO LETEZIA QUARTET

12/22 CURTIS TAYLOR QUARTET

12/29 EDDIE BACCUS SR & FRIENDS
RUSTY NAIL, 7291 S.R. 43, TWIN LAKES…………………………. 12/1 MINSTRELS OF EARLVILLE (1ST/MO)
TOZZI’S ON 12TH, 4210 12TH NW, CANTON………………………… 12/15 SAVOY BIG BAND
VELVET TANGO ROOM, 2095 COLUMBUS, CLEVELAND……. JACKIE WARREN/JAZZ POSSE